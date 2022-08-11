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Новини
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Глава Ryanair О’Лірі: "Ера квитків за 10 євро закінчилася"

ryanair

Виконавчий директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О’Лірі заявив, компанія більше не буде пропонувати рейси за найнижчими цінами через різке зростання вартості палива.

Про це він заявив радіо BBC, пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

О'Лірі зазначив, що ера квитків за 10 євро закінчилася. Середній тариф авіакомпанії зросте з приблизно 40 євро торік до приблизно 50 євро протягом наступних п’яти років.

"Немає сумніву, що на нижньому рівні ринку наші справді дешеві розрекламовані тарифи - за один євро, за 0,99 євро, навіть за 9,99 євро - я думаю, ви не побачите таких тарифів протягом наступних кількох років", - він у програмі BBC Radio 4 Today.

Водночас, О'Лірі вважає, що люди продовжуватимуть часто літати, незважаючи на зростання вартості життя.

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Оскільки в останні десятиліття вартість авіаквитків стала нижчою, кількість рейсів збільшилася, і все більше людей здійснюють короткі перельоти за кордоном на додаток до щорічної відпустки. Такі авіакомпанії, як Ryanair, Easyjet, Vueling та Wizz Air, боролися за надання недорогих послуг.

Нині на комерційні авіарейси припадає близько 2,4% глобальних викидів CO2 і сектор зіштовхується з необхідністю зменшити свій вплив на клімат, включаючи кампанії, спрямовані на те, щоб переконати людей перейти на залізничні та автомобільні перевезення.

літак (2947) ціни (4022) підвищення цін (34) Ryanair (468)


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Топ коментарі
+5
Та в нас вона особливо й не починалась. Варто було подивитись на флайтрадар й порівняти кількість літаків у небі будь-якої цивілізованої країни й України.
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11.08.2022 11:44 Відповісти
+5
Нам бы закрыть эру полётов "Калибров". Остальное приложится.
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11.08.2022 12:49 Відповісти
+4
В 2008 були квитки по Україні 72 грн.
В 2009 можна було злітати в Європу за 25 грн)
Потім вже від 800 грн.
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11.08.2022 11:39 Відповісти
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хз как могло там быть та цена если керосин и з/п .... ну в рейсе 200, по 10 евро это....
я не то что жертва онтесемитизма, но все ж таки, Абрамович, в чем и где тут таки навар?
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11.08.2022 11:30 Відповісти
https://journal.octobus.io/lowcost/
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11.08.2022 11:48 Відповісти
Від 10-ти євро...

Попадав, наприклад:
Одеса - Будапешт - 14,99, через п'ять днів назад - 19,99. Всього - 35 євро.
Але, хочете сидіти поруч - плати, хочеш валізу в багаж - плати, ще одну валізу - ще більше плати, хочеш попити - плати, туалет - безкоштовно...
Сидіння вузькі... відчуття, що їдеш у приміській електричці...
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11.08.2022 11:58 Відповісти
Це маркетинг. Можна на бігборди витрачати, а можна знижку в квиток зашити. Все одно, а нормальних бізнесів мінімум 5% від прибутку має йти на маркетинг. Куди їх витрати кожний вирішує сам.
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11.08.2022 12:13 Відповісти
Собівартість квитка у раяна 40 євро. Як правило, продаючи акційний квиток за 10 євро задовго до вильоту, компанія розраховує напарити клієнту інші послуги: додаткова валіза (+20євро), пріоритетна посадка(+10євро), їжа і напої на борту, штрафи за різноманітні порушення (від 40 євро) і тд. А ще вартість квитка на сьогоднішній чи завтрашній рейс може бути і 150, і 300 євро в залежності від попиту. Так що ти не переживай за раян, він завжди буде прибутковий.
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11.08.2022 12:17 Відповісти
хз, думаю там не все билеты были по 10 евро. Только часть и при определенных условиях - если заранее бронируешь. Я пару раз так попадала -в Краков из Киева по 10 евро это конечно была фантастика. Но приятная.
Ясно что в нынешних условиях это роскошь и халява.
Ну ничо, будем летать по 20 евро.
Когда небо нам откроют... а пока надо переть до той же Варшавы или Кракова поездом..и вовсе не за 10 евро.
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11.08.2022 12:22 Відповісти
а у нас були квитки по 1 евро?
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11.08.2022 11:34 Відповісти
В 2008 були квитки по Україні 72 грн.
В 2009 можна було злітати в Європу за 25 грн)
Потім вже від 800 грн.
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11.08.2022 11:39 Відповісти
Літав якось по 350+ грн Україна - Польща до ковіду. Ще рік тому було море квитків по 500-700 грн і у візза, і у раяна.
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11.08.2022 12:08 Відповісти
за курсом 5 у 2008 все одно 15 бакинських) а не 1 евро. додайте драконівськи тарифи на багаж та вийде мінімум 100 евро на чела
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11.08.2022 12:13 Відповісти
Так лоукост і не передбачає безкоштовний багаж. Люди платять просто за переліт. А квитків по 1 ойро у нас ніколи і не було. В ЄС були акції, однак на якісь зашкварні маршрути в дупу географії, наприклад під час ковіду.
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11.08.2022 12:21 Відповісти
Более того, там ручная кладь очень хитрых размеров у большинства лоукостов. Моя сумка рабочая в сложенном виде, например, в нее не проходила.
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11.08.2022 14:31 Відповісти
Васечкин, москалику, если никогда не летал лоукостом - то и не пались.
Стоимость багажа в этот халявный билет никогда не входила.
неоднократно летала по 10 евро.
Тарифов же по 1 евро даже у лоукостеров не было НИКОГДА.
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11.08.2022 12:23 Відповісти
Были подарочные билеты по 1 евро. Типа за мили можно выбрать направление. Вроде 1 раз в год.
Ну и конечно это не из/в Украину.
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11.08.2022 14:29 Відповісти
Не знаю в 2017 роках до Львова с Бельгії коштували білети періодично і по 10 евро, літали...
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11.08.2022 12:27 Відповісти
У нас ця ''ера'' була лише перші місяці після відкриття WizzAir))
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11.08.2022 11:34 Відповісти
нит.
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11.08.2022 12:24 Відповісти
ні, я регулярно літав 10 років між Німеччиною і Україною віззейром і платив найчастіше в районі 20-30 євро. Найдешевше літав за 8 євро
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11.08.2022 13:20 Відповісти
Тут якби... ера цивільних авіаперельотів закінчилася.
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11.08.2022 11:39 Відповісти
Та в нас вона особливо й не починалась. Варто було подивитись на флайтрадар й порівняти кількість літаків у небі будь-якої цивілізованої країни й України.
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11.08.2022 11:44 Відповісти
У нас на кінець 2021 навіть не було відкритого неба з ЄС, тому з якого переляку в нас мало би бути таке саме небо? До того ж у нас працюючих аеропортів було 6 штук. Ну і відстані. Між Харковом і Львовом більше 1000 км, відповідно у нас маршрути у два рази дорожчі ніж у Європі. А ще купівельна здатність і тд. Ти ж не забувай, як бєня знищував конкурентів. Тому з приходом раяна якраз і почався початок нашої бюджетної авіації. Ще півроку тому, у нас був найперспективніший авіа ринок у Європі...
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11.08.2022 12:04 Відповісти
Середня ціна зросте всього на 20%, а квитки по 10Є то ж не середня, а мінімальна.
Ну буде не 10Є, а 15Є. Яка різниця...
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11.08.2022 11:50 Відповісти
не будет и по 15 евро тоже - это же очевидно
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11.08.2022 15:26 Відповісти
Нх, а я встиг всинулому році за 700 грн злітати в барселону на 4 дні і назад. І за 600 гривень в польщу на 5 днів в обидві сторон
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11.08.2022 12:23 Відповісти
***** везучее...
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11.08.2022 12:26 Відповісти
В Іспанію минулого року були дуже дешеві квитки від Bee airlines, нажаль, вони закрились я двічі встиг по парі тижнів, в серпні та грудні.
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11.08.2022 13:53 Відповісти
Злые языки кажуть что Ирану разрешат продавать нефть...принц Саудитов Салман тоже согласен увеличить добычу нефти до 7 миллионов баррелей в сутки...
Эпоха бедности прошла...як казав ученик из школы в Трускавце...
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11.08.2022 12:28 Відповісти
Нам бы закрыть эру полётов "Калибров". Остальное приложится.
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11.08.2022 12:49 Відповісти
Не калібрів, а х-22 та х-59м. Калібри вже майже не долітають нікуди.
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11.08.2022 13:54 Відповісти
Дуже шкода. Було круто колись
В листопаді 2021 літав
Львів-Болонія 8 євро
Болонія-Варшава Модлін 6 євро
Варшава Модлін-Львів 20 злотих
В березні 2022, мав летіти Львів-Підвень Німеччини 13 євро
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11.08.2022 15:44 Відповісти
 
 