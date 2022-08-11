Глава Ryanair О’Лірі: "Ера квитків за 10 євро закінчилася"
Виконавчий директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О’Лірі заявив, компанія більше не буде пропонувати рейси за найнижчими цінами через різке зростання вартості палива.
Про це він заявив радіо BBC, пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.
О'Лірі зазначив, що ера квитків за 10 євро закінчилася. Середній тариф авіакомпанії зросте з приблизно 40 євро торік до приблизно 50 євро протягом наступних п’яти років.
"Немає сумніву, що на нижньому рівні ринку наші справді дешеві розрекламовані тарифи - за один євро, за 0,99 євро, навіть за 9,99 євро - я думаю, ви не побачите таких тарифів протягом наступних кількох років", - він у програмі BBC Radio 4 Today.
Водночас, О'Лірі вважає, що люди продовжуватимуть часто літати, незважаючи на зростання вартості життя.
Оскільки в останні десятиліття вартість авіаквитків стала нижчою, кількість рейсів збільшилася, і все більше людей здійснюють короткі перельоти за кордоном на додаток до щорічної відпустки. Такі авіакомпанії, як Ryanair, Easyjet, Vueling та Wizz Air, боролися за надання недорогих послуг.
Нині на комерційні авіарейси припадає близько 2,4% глобальних викидів CO2 і сектор зіштовхується з необхідністю зменшити свій вплив на клімат, включаючи кампанії, спрямовані на те, щоб переконати людей перейти на залізничні та автомобільні перевезення.
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я не то что жертва онтесемитизма, но все ж таки, Абрамович, в чем и где тут таки навар?
Попадав, наприклад:
Одеса - Будапешт - 14,99, через п'ять днів назад - 19,99. Всього - 35 євро.
Але, хочете сидіти поруч - плати, хочеш валізу в багаж - плати, ще одну валізу - ще більше плати, хочеш попити - плати, туалет - безкоштовно...
Сидіння вузькі... відчуття, що їдеш у приміській електричці...
Ясно что в нынешних условиях это роскошь и халява.
Ну ничо, будем летать по 20 евро.
Когда небо нам откроют... а пока надо переть до той же Варшавы или Кракова поездом..и вовсе не за 10 евро.
В 2009 можна було злітати в Європу за 25 грн)
Потім вже від 800 грн.
Стоимость багажа в этот халявный билет никогда не входила.
неоднократно летала по 10 евро.
Тарифов же по 1 евро даже у лоукостеров не было НИКОГДА.
Ну и конечно это не из/в Украину.
Ну буде не 10Є, а 15Є. Яка різниця...
Эпоха бедности прошла...як казав ученик из школы в Трускавце...
В листопаді 2021 літав
Львів-Болонія 8 євро
Болонія-Варшава Модлін 6 євро
Варшава Модлін-Львів 20 злотих
В березні 2022, мав летіти Львів-Підвень Німеччини 13 євро