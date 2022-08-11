Глава Ryanair О’Лири: "Эра билетов по 10 евро закончилась"

Исполнительный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири заявил, компания больше не будет предлагать рейсы по самым низким ценам из-за резкого роста стоимости топлива.

Об этом он заявил радио BBC, пишет "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

О'Лири отметил, что эра билетов по 10 евро закончилась. Средний тариф авиакомпании вырастет с примерно 40 евро в прошлом году до примерно 50 евро в течение следующих пяти лет.

"Нет сомнения, что на нижнем уровне рынка наши действительно дешевые разрекламированные тарифы - за один евро, за 0,99 евро, даже за 9,99 евро - я думаю, вы не увидите таких тарифов в течение следующих нескольких лет", - сказал он в программе BBC Radio 4 Today.

В то же время О'Лири считает, что люди будут продолжать часто летать, несмотря на рост стоимости жизни.

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Поскольку в последние десятилетия стоимость авиабилетов стала ниже, количество рейсов увеличилось, и все больше людей совершают короткие перелеты за границу в дополнение к ежегодному отпуску. Такие авиакомпании, как Ryanair, Easyjet, Vueling и Wizz Air, боролись за предоставление недорогих услуг.

В настоящее время на коммерческие авиарейсы приходится около 2,4% глобальных выбросов CO2, и сектор сталкивается с необходимостью снизить свое влияние на климат, включая кампании, направленные на то, чтобы убедить людей перейти на железнодорожные и автомобильные перевозки.

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