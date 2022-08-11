Глава Ryanair О’Лири: "Эра билетов по 10 евро закончилась"
Исполнительный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири заявил, компания больше не будет предлагать рейсы по самым низким ценам из-за резкого роста стоимости топлива.
Об этом он заявил радио BBC, пишет "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.
О'Лири отметил, что эра билетов по 10 евро закончилась. Средний тариф авиакомпании вырастет с примерно 40 евро в прошлом году до примерно 50 евро в течение следующих пяти лет.
"Нет сомнения, что на нижнем уровне рынка наши действительно дешевые разрекламированные тарифы - за один евро, за 0,99 евро, даже за 9,99 евро - я думаю, вы не увидите таких тарифов в течение следующих нескольких лет", - сказал он в программе BBC Radio 4 Today.
В то же время О'Лири считает, что люди будут продолжать часто летать, несмотря на рост стоимости жизни.
Поскольку в последние десятилетия стоимость авиабилетов стала ниже, количество рейсов увеличилось, и все больше людей совершают короткие перелеты за границу в дополнение к ежегодному отпуску. Такие авиакомпании, как Ryanair, Easyjet, Vueling и Wizz Air, боролись за предоставление недорогих услуг.
В настоящее время на коммерческие авиарейсы приходится около 2,4% глобальных выбросов CO2, и сектор сталкивается с необходимостью снизить свое влияние на климат, включая кампании, направленные на то, чтобы убедить людей перейти на железнодорожные и автомобильные перевозки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
я не то что жертва онтесемитизма, но все ж таки, Абрамович, в чем и где тут таки навар?
Попадав, наприклад:
Одеса - Будапешт - 14,99, через п'ять днів назад - 19,99. Всього - 35 євро.
Але, хочете сидіти поруч - плати, хочеш валізу в багаж - плати, ще одну валізу - ще більше плати, хочеш попити - плати, туалет - безкоштовно...
Сидіння вузькі... відчуття, що їдеш у приміській електричці...
Ясно что в нынешних условиях это роскошь и халява.
Ну ничо, будем летать по 20 евро.
Когда небо нам откроют... а пока надо переть до той же Варшавы или Кракова поездом..и вовсе не за 10 евро.
В 2009 можна було злітати в Європу за 25 грн)
Потім вже від 800 грн.
Стоимость багажа в этот халявный билет никогда не входила.
неоднократно летала по 10 евро.
Тарифов же по 1 евро даже у лоукостеров не было НИКОГДА.
Ну и конечно это не из/в Украину.
Ну буде не 10Є, а 15Є. Яка різниця...
Эпоха бедности прошла...як казав ученик из школы в Трускавце...
В листопаді 2021 літав
Львів-Болонія 8 євро
Болонія-Варшава Модлін 6 євро
Варшава Модлін-Львів 20 злотих
В березні 2022, мав летіти Львів-Підвень Німеччини 13 євро