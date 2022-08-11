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Глава Ryanair О’Лири: "Эра билетов по 10 евро закончилась"

ryanair

Исполнительный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири заявил, компания больше не будет предлагать рейсы по самым низким ценам из-за резкого роста стоимости топлива.

Об этом он заявил радио BBC, пишет "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

О'Лири отметил, что эра билетов по 10 евро закончилась. Средний тариф авиакомпании вырастет с примерно 40 евро в прошлом году до примерно 50 евро в течение следующих пяти лет.

"Нет сомнения, что на нижнем уровне рынка наши действительно дешевые разрекламированные тарифы - за один евро, за 0,99 евро, даже за 9,99 евро - я думаю, вы не увидите таких тарифов в течение следующих нескольких лет", - сказал он в программе BBC Radio 4 Today.

В то же время О'Лири считает, что люди будут продолжать часто летать, несмотря на рост стоимости жизни.

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Поскольку в последние десятилетия стоимость авиабилетов стала ниже, количество рейсов увеличилось, и все больше людей совершают короткие перелеты за границу в дополнение к ежегодному отпуску. Такие авиакомпании, как Ryanair, Easyjet, Vueling и Wizz Air, боролись за предоставление недорогих услуг.

В настоящее время на коммерческие авиарейсы приходится около 2,4% глобальных выбросов CO2, и сектор сталкивается с необходимостью снизить свое влияние на климат, включая кампании, направленные на то, чтобы убедить людей перейти на железнодорожные и автомобильные перевозки.

Читайте также: Ryanair собирается возобновить полеты над Украиной осенью 2022 года

Автор: 

самолет (3630) цены (2291) повышение цен (39) Ryanair (132)


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Топ комментарии
+5
Та в нас вона особливо й не починалась. Варто було подивитись на флайтрадар й порівняти кількість літаків у небі будь-якої цивілізованої країни й України.
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11.08.2022 11:44 Ответить
+5
Нам бы закрыть эру полётов "Калибров". Остальное приложится.
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11.08.2022 12:49 Ответить
+4
В 2008 були квитки по Україні 72 грн.
В 2009 можна було злітати в Європу за 25 грн)
Потім вже від 800 грн.
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11.08.2022 11:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
хз как могло там быть та цена если керосин и з/п .... ну в рейсе 200, по 10 евро это....
я не то что жертва онтесемитизма, но все ж таки, Абрамович, в чем и где тут таки навар?
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11.08.2022 11:30 Ответить
https://journal.octobus.io/lowcost/
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11.08.2022 11:48 Ответить
Від 10-ти євро...

Попадав, наприклад:
Одеса - Будапешт - 14,99, через п'ять днів назад - 19,99. Всього - 35 євро.
Але, хочете сидіти поруч - плати, хочеш валізу в багаж - плати, ще одну валізу - ще більше плати, хочеш попити - плати, туалет - безкоштовно...
Сидіння вузькі... відчуття, що їдеш у приміській електричці...
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11.08.2022 11:58 Ответить
Це маркетинг. Можна на бігборди витрачати, а можна знижку в квиток зашити. Все одно, а нормальних бізнесів мінімум 5% від прибутку має йти на маркетинг. Куди їх витрати кожний вирішує сам.
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11.08.2022 12:13 Ответить
Собівартість квитка у раяна 40 євро. Як правило, продаючи акційний квиток за 10 євро задовго до вильоту, компанія розраховує напарити клієнту інші послуги: додаткова валіза (+20євро), пріоритетна посадка(+10євро), їжа і напої на борту, штрафи за різноманітні порушення (від 40 євро) і тд. А ще вартість квитка на сьогоднішній чи завтрашній рейс може бути і 150, і 300 євро в залежності від попиту. Так що ти не переживай за раян, він завжди буде прибутковий.
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11.08.2022 12:17 Ответить
хз, думаю там не все билеты были по 10 евро. Только часть и при определенных условиях - если заранее бронируешь. Я пару раз так попадала -в Краков из Киева по 10 евро это конечно была фантастика. Но приятная.
Ясно что в нынешних условиях это роскошь и халява.
Ну ничо, будем летать по 20 евро.
Когда небо нам откроют... а пока надо переть до той же Варшавы или Кракова поездом..и вовсе не за 10 евро.
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11.08.2022 12:22 Ответить
а у нас були квитки по 1 евро?
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11.08.2022 11:34 Ответить
В 2008 були квитки по Україні 72 грн.
В 2009 можна було злітати в Європу за 25 грн)
Потім вже від 800 грн.
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11.08.2022 11:39 Ответить
Літав якось по 350+ грн Україна - Польща до ковіду. Ще рік тому було море квитків по 500-700 грн і у візза, і у раяна.
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11.08.2022 12:08 Ответить
за курсом 5 у 2008 все одно 15 бакинських) а не 1 евро. додайте драконівськи тарифи на багаж та вийде мінімум 100 евро на чела
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11.08.2022 12:13 Ответить
Так лоукост і не передбачає безкоштовний багаж. Люди платять просто за переліт. А квитків по 1 ойро у нас ніколи і не було. В ЄС були акції, однак на якісь зашкварні маршрути в дупу географії, наприклад під час ковіду.
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11.08.2022 12:21 Ответить
Более того, там ручная кладь очень хитрых размеров у большинства лоукостов. Моя сумка рабочая в сложенном виде, например, в нее не проходила.
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11.08.2022 14:31 Ответить
Васечкин, москалику, если никогда не летал лоукостом - то и не пались.
Стоимость багажа в этот халявный билет никогда не входила.
неоднократно летала по 10 евро.
Тарифов же по 1 евро даже у лоукостеров не было НИКОГДА.
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11.08.2022 12:23 Ответить
Были подарочные билеты по 1 евро. Типа за мили можно выбрать направление. Вроде 1 раз в год.
Ну и конечно это не из/в Украину.
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11.08.2022 14:29 Ответить
Не знаю в 2017 роках до Львова с Бельгії коштували білети періодично і по 10 евро, літали...
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11.08.2022 12:27 Ответить
У нас ця ''ера'' була лише перші місяці після відкриття WizzAir))
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11.08.2022 11:34 Ответить
нит.
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11.08.2022 12:24 Ответить
ні, я регулярно літав 10 років між Німеччиною і Україною віззейром і платив найчастіше в районі 20-30 євро. Найдешевше літав за 8 євро
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11.08.2022 13:20 Ответить
Тут якби... ера цивільних авіаперельотів закінчилася.
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11.08.2022 11:39 Ответить
Та в нас вона особливо й не починалась. Варто було подивитись на флайтрадар й порівняти кількість літаків у небі будь-якої цивілізованої країни й України.
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11.08.2022 11:44 Ответить
У нас на кінець 2021 навіть не було відкритого неба з ЄС, тому з якого переляку в нас мало би бути таке саме небо? До того ж у нас працюючих аеропортів було 6 штук. Ну і відстані. Між Харковом і Львовом більше 1000 км, відповідно у нас маршрути у два рази дорожчі ніж у Європі. А ще купівельна здатність і тд. Ти ж не забувай, як бєня знищував конкурентів. Тому з приходом раяна якраз і почався початок нашої бюджетної авіації. Ще півроку тому, у нас був найперспективніший авіа ринок у Європі...
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11.08.2022 12:04 Ответить
Середня ціна зросте всього на 20%, а квитки по 10Є то ж не середня, а мінімальна.
Ну буде не 10Є, а 15Є. Яка різниця...
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11.08.2022 11:50 Ответить
не будет и по 15 евро тоже - это же очевидно
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11.08.2022 15:26 Ответить
Нх, а я встиг всинулому році за 700 грн злітати в барселону на 4 дні і назад. І за 600 гривень в польщу на 5 днів в обидві сторон
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11.08.2022 12:23 Ответить
***** везучее...
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11.08.2022 12:26 Ответить
В Іспанію минулого року були дуже дешеві квитки від Bee airlines, нажаль, вони закрились я двічі встиг по парі тижнів, в серпні та грудні.
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11.08.2022 13:53 Ответить
Злые языки кажуть что Ирану разрешат продавать нефть...принц Саудитов Салман тоже согласен увеличить добычу нефти до 7 миллионов баррелей в сутки...
Эпоха бедности прошла...як казав ученик из школы в Трускавце...
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11.08.2022 12:28 Ответить
Нам бы закрыть эру полётов "Калибров". Остальное приложится.
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11.08.2022 12:49 Ответить
Не калібрів, а х-22 та х-59м. Калібри вже майже не долітають нікуди.
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11.08.2022 13:54 Ответить
Дуже шкода. Було круто колись
В листопаді 2021 літав
Львів-Болонія 8 євро
Болонія-Варшава Модлін 6 євро
Варшава Модлін-Львів 20 злотих
В березні 2022, мав летіти Львів-Підвень Німеччини 13 євро
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11.08.2022 15:44 Ответить
 
 