Колаборантів, які втікають з Мелітополя, затримують російські спецслужби, - Федоров

Після вибухів у центрі Мелітополя колаборанти намагаються виїхати з міста, однак їх затримують.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після вибуху 10 серпня в центрі Мелітополя біля псевдомерії окупантів колаборанти тікають з міста, проте їх затримують російські спецслужби.

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У місті діють партизани, вони організували вибух біля штабу партії "Єдиної Росії" в Мелітополі, де проводилась підготовка до псевдореферендуму. Колаборанти шукають мелітопольців, які допоможуть з організацією "голосування", але люди відмовляються навіть за гроші.

У міських школах окупаційна влада намагається організувати фейковий навчальний процес. Деякі школи використовуються як казарми.

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