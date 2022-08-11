Колаборантів, які втікають з Мелітополя, затримують російські спецслужби, - Федоров
Після вибухів у центрі Мелітополя колаборанти намагаються виїхати з міста, однак їх затримують.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, після вибуху 10 серпня в центрі Мелітополя біля псевдомерії окупантів колаборанти тікають з міста, проте їх затримують російські спецслужби.
У місті діють партизани, вони організували вибух біля штабу партії "Єдиної Росії" в Мелітополі, де проводилась підготовка до псевдореферендуму. Колаборанти шукають мелітопольців, які допоможуть з організацією "голосування", але люди відмовляються навіть за гроші.
У міських школах окупаційна влада намагається організувати фейковий навчальний процес. Деякі школи використовуються як казарми.
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показати весь коментар11.08.2022 12:46 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
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