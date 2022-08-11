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Новини Війна
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Колаборантів, які втікають з Мелітополя, затримують російські спецслужби, - Федоров

мелітополь

Після вибухів у центрі Мелітополя колаборанти намагаються виїхати з міста, однак їх затримують.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після вибуху 10 серпня в центрі Мелітополя біля псевдомерії окупантів колаборанти тікають з міста, проте їх затримують російські спецслужби.

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У місті діють партизани, вони організували вибух біля штабу партії "Єдиної Росії" в Мелітополі, де проводилась підготовка до псевдореферендуму. Колаборанти шукають мелітопольців, які допоможуть з організацією "голосування", але люди відмовляються навіть за гроші.

У міських школах окупаційна влада намагається організувати фейковий навчальний процес. Деякі школи використовуються як казарми.

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Мелітополь (772) окупація (6742) Федоров Іван (651)


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Колаборантів на окупованих територіях потрібно не лякати а вбивати. Це найбільш дієва акція.
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11.08.2022 12:46 Відповісти
Вешать с табличкой - за сотрудничество с мокшами/орками ( это же партизаны а не армия - народный гнев)
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11.08.2022 13:08 Відповісти
тяжёлая жизнь у беспринципных и тупых организмов... но короткая.
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11.08.2022 12:50 Відповісти
Що так, шо едак, кінцева їх зупинка буде морг
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11.08.2022 13:34 Відповісти
 
 