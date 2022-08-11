Закінчення гарячої фази війни не означає завершення "окопної історії", - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що закінчення гарячої фази війни не означає, що українські військові вийдуть з окопів.

Про це він заявив в інтерв'ю УП, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше міністр казав, що розраховує на те, що до початку зими гаряча фаза війни закінчиться.

"Дивіться, гаряча фаза ж не означає, що ми ідемо з окопів. Гаряча фаза це, умовно кажучи, ми з вами в травні понесли найбільші втрати. Зараз це кратно менше, тому що нам вдалося завдяки новій зброї поступово наносити оті точечні ураження по складах, пунктах управління, по командуванню. І їхня навала зупинилася, просування йде досить повільно.

Але це теж - кров'ю і життям наших хлопців. Тому, коли я кажу про гарячу фазу, це не означає, що завершиться польова, скажімо так, окопна історія", - пояснив Резніков.

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