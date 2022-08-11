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Новини Війна
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Треба стабілізувати лінію фронту та підготувати контрнаступ, - Резніков

резніков

Україні зараз потрібно зупинити російського агресора, стабілізувати лінію фронту та підготувати контрнаступальну операцію для звільнення окупованих територій.

Про це заявив очільник Міноборони Олексій Резніков під час Конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна бореться, і наша мета не змінилася - це відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави у межах міжнародно визнаних кордонів. Для цього нам треба зупинити ворога, стабілізувати лінію фронту - а її протяжність становить понад 2500 км (або 1500 миль) і активні бойові дії проходять на фронті протяжністю у 1300 км, а також підготувати контрнаступальну операцію", - пояснив Резніков.

За словами міністра, наразі визначено кілька пріоритетних груп спроможностей, які Збройні Сили України мають набути для досягнення поставленої мети.

"Вони включають: посилення спроможностей з обмеження та заборони доступу і маневру (anti-access and area denial) з метою захисту північно-західної частини Чорному моря, забезпечення повітряної оборони великих міст та об’єктів критичної інфраструктури, захист кордону з білоруссю, а також конкретні спроможності, які нам потрібні для стабілізації лінії фронту та створення умов для контрнаступальної операції", - додав глава Міноборони.

Також читайте: Росія виставила близько 137 тис. військових для війни проти України, - Резніков

Автор: 

Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+31
Та вже задовбала до гикавки балабольна тріскотня арєстовічєй і рєзніков всіх мастей з офізу Зє. Можете? Робіть! Про "підготовку контрнаступу" ми чуємо з травня, але за цей час втратили значні території... Про звільнення Херсону вже два місяці бла-бла-бла...
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11.08.2022 13:38 Відповісти
+22
З бронежилетами розібрався? А з ППО?
Чому ВАЗеленський доручає бойовому генералу, Головнокомандувачу Залужному, розбиратися із забезпеченням військ, а адвокат резнік, який має забезпечувати армію, коментує стабілізація фронта?
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11.08.2022 13:40 Відповісти
+21
Для чого воно одягнулись як військовий,резнік віддай все,що ти на себе одягнуло,кому це дійсно необхідно,собі залиш тільки памперси.
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11.08.2022 13:38 Відповісти
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11.08.2022 13:37 Відповісти
Так стабілізує. Сьогодні день резнікова "*********".
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11.08.2022 13:38 Відповісти
Не стабілізує! Вони середній ідіотизм по своїй зеленій палаті стабілізувати не можуть! Куди ж їм до лініх фронту! 😏
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11.08.2022 14:13 Відповісти
а что тон сказал не так?
Он хорошо сказал? ну в принципе, он же сказал то что и есть - да, надо стабилизировать линию фронта, т.к. а нас на некоторых направлениях с ней нехорошо.
Плохо сказал? ты имеешь в виду что не надо стабилизировать линию фронта?
почему?
короче это ольгинцам вроде тебя лишь бы серануть
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11.08.2022 14:13 Відповісти
я так понимаю Вы врач из сколково и судите о стабилизации с точки зрения пациента? вот и адвокатишка клетчатый-пиджак-резников, одев униформу, возомнил себя генералом из генштаба
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11.08.2022 15:01 Відповісти
Куди це зечмо взагалі лізе? Не змогло впоратися з логістикою - йди за кораблем і дєрьмака прихвати. Що воно там ще пояснює, прямо викладач академії.
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11.08.2022 14:22 Відповісти
Для чого воно одягнулись як військовий,резнік віддай все,що ти на себе одягнуло,кому це дійсно необхідно,собі залиш тільки памперси.
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11.08.2022 13:38 Відповісти
Та вже задовбала до гикавки балабольна тріскотня арєстовічєй і рєзніков всіх мастей з офізу Зє. Можете? Робіть! Про "підготовку контрнаступу" ми чуємо з травня, але за цей час втратили значні території... Про звільнення Херсону вже два місяці бла-бла-бла...
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11.08.2022 13:38 Відповісти
то есть освобожденных 46 сел в Херсонской области - это для тебя потери?
значит ты москаль, раз освобождение украинских сел для тебя - потери.
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11.08.2022 14:14 Відповісти
Щось мені моча Лідора залива очі. Чи змінити лідора? А мочу?
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11.08.2022 14:23 Відповісти
останній подоляцький призов, новачки. бісяться від ігнору ))
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11.08.2022 14:49 Відповісти
Адміністративний поділ Херсонської області: 18 адміністративних районів, 9 міст, у тому числі 3 обласного підпорядкування, 31 селище міського типу, 578 сільських населених пунктів. А пані Ольгі можуть перечислити визволені 46 сіл в Херсонській області?
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11.08.2022 15:01 Відповісти
ну все зрозуміли....неначасі звільняти....грошенята вже отримані в омані
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11.08.2022 13:40 Відповісти
Коли цьому дегенерату закриють пельку і він не буде нести хєрню.
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11.08.2022 13:40 Відповісти
что из сказанного Резником - херня?
можете писать не после водяры?
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11.08.2022 14:15 Відповісти
Не обращайте внимание, у них такое задание.
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11.08.2022 16:43 Відповісти
Та ***** на сказане,що зроблено?досі збирають обладнання волонтери,або бійці купують за свої,що ти курва кацапська тут забула?
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11.08.2022 20:24 Відповісти
Резніков просто геній військової думки!!! Браво!
А всі ж думали, що робити???
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11.08.2022 13:40 Відповісти
Шо, опять??? Вже давно стабілізувалася лінія фронту, і поки ви розмазуєте наші війська по всій цій лінії- ніякого контрнаступу ви не плануєте! Брехун!!!!
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11.08.2022 13:40 Відповісти
З бронежилетами розібрався? А з ППО?
Чому ВАЗеленський доручає бойовому генералу, Головнокомандувачу Залужному, розбиратися із забезпеченням військ, а адвокат резнік, який має забезпечувати армію, коментує стабілізація фронта?
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11.08.2022 13:40 Відповісти
Чому ВАЗеленський доручає бойовому генералу, Головнокомандувачу Залужному, розбиратися із забезпеченням військ,
ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ

Потому, что контроль переданного в войска, обеспечивают его структуры.
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11.08.2022 16:51 Відповісти
Меньше патякай, що треба робити. А більше роби!!!
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11.08.2022 13:41 Відповісти
И первый маршал в бой нас поведёт.
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11.08.2022 13:44 Відповісти
Хтось ще дума що з ним можливо виграти війну.
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11.08.2022 13:47 Відповісти
В окопах навпрти по два араба і по два єврея. Набої в обох закінчились. Абрам - Мойші: йдемо в рукопашну? Мойша - Абраму: ти здурів? Їх двоє, а ми одні.
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11.08.2022 13:49 Відповісти
Вже ж доповідали, що фронт стабілізовано, нє?
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11.08.2022 13:44 Відповісти
А до цього що робили, зелені некомпетентні жаби?
Вроді вже й наказ був, Верховного Лідора, і він сам вже на коні в Києві гарцював, махав чимось схожим на булаву.
Абдристовіч себе бив п'яткою в ребра, казав що макакам хана.
А виявляється що ще потрібно фронт стабілізувати.
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11.08.2022 13:46 Відповісти
Пан, Резников,,, оставьте стратегические и тактические планы профессиональным боевым генералам,они великолепно с этим справятся без вас,занимайтесь обеспечиванием армии, меньше болтовни,больше дел.
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11.08.2022 13:49 Відповісти
Він адвокат з адвокатської контори. Яке забезпечення армії?
Авторучками та папером.
Навіть туалетний папір в канторі закупляла прибиральниця.
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11.08.2022 13:55 Відповісти
Він хоч сам зрозумів,що сказонув?
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11.08.2022 13:50 Відповісти
Той хто обороняється має перевагу, поки орки пруть нема змісту іти в контратаку і втрачати наших людей, треба по максимуму перемолоти ворога, так і наші воєнні не дебіли не підуть на безглузду смерть без наявної переваги, отож розмови про підготовку контрнаступу ми будемо чути ще дуже довго...
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11.08.2022 13:50 Відповісти
Це тіпа будем сидіть поки останній ординець не пришкандиба до нас, а ми його гарматою і встрілим. Добра тактика...
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11.08.2022 13:58 Відповісти
я хирею від нашого міністерства оборони
я просто в шоці
вони ще тільки думають підготуватись до наступу
да с такими керманичами нам буде сутожно щось зробити
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11.08.2022 13:51 Відповісти
Тю. Так контрнаступ вже йде 2 місяці. Чи ні? Вже б якось домовилися,що пи#діти.
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11.08.2022 13:53 Відповісти
Резников, ты стал на путь противоречия єрьмаку. Пойдешь следом за Корбаном.
"Один помічник Офісу президента, інший якийсь експерт Офісу Президента, третій - виходять і щодня забалакують людей. Морочать їм голови - зараз Хаймарси, тут розбили, тут підемо. Починаємо контрнаступ. 3-6 тижнів - звільнимо Херсон. Це брехня. Людям треба говорити правду", - підкреслив Корбан. За словами голови штабу оборони Дніпра, російська армія укріплює свої позиції на Півдні України, перекидаючи туди людей і техніку."(с) Джерело:
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11.08.2022 13:58 Відповісти
треба меньше ляпати язиком
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11.08.2022 14:00 Відповісти
Он як! Тут д'Єрмак криком кричить про завершення війни до початку опалювального сезону, а у Рєзнікова не те що з контрнаступом кінь не валявся, але й лінія фронту не стабілізована! Доколє?!!! Арєстовіч!
Нассравді читати і слухати представників зеленої влади про війну, військове планування і результати бойових дій - лютий треш! Там три язикаті голови не можуть озвучити єдину версію!!!!
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11.08.2022 14:03 Відповісти
это он ***** сказал...?
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11.08.2022 14:05 Відповісти
Ось,все як я і казав,весь цей пафос з контрнаступом-звичайна чергова лапша на вуха зебілов.На черзі лапша про ленд ліз...Не буде ніякого контрнаступу у найближче і не дуже майбутне.
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11.08.2022 14:12 Відповісти
Треба стабілізувати лінію фронту та підготувати контрнаступ, - Резніков це є фсбешна програма куйла,котра має дати змогу рашистам залишитися там де вони є .підтягнути сили і дальше наступати.
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11.08.2022 14:31 Відповісти
Так розказує,наче це він буде робити
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11.08.2022 14:34 Відповісти
Ви мали на увазі, що всі ольгінці написали на російській мові, одна Ви тільки спілкуєтеся українською? А насправді "зелені" радники Боневтіка вже давно забрехалися і немає секрету, що їх давно ніхто не дивиться і не слухає. Вірять і чекають тільки зелені вівці, але і вони скоро розчаруються з наступом зими. Все, що могла "зелена влада" за трни роки, так це прокакати всі гроші, втратити час і прикритися асфальтом. Все!
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11.08.2022 14:56 Відповісти
Наумов сейчас смотрит на шпили Белграда, Садохін - на потолок в своей камере, Баканов - запись концерта 95-го квартала в Горловке в 2014 году...
Или какое сбу?
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11.08.2022 14:59 Відповісти
растёт процент ума в каске у резникова. уже может километры в мили перевести! )
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11.08.2022 14:44 Відповісти
Километры в мили он тоже не правильно перевел... сори
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11.08.2022 15:51 Відповісти
это понятно, для начала потянет, а дальше более точный конвертер будет учиться поискать )
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11.08.2022 16:05 Відповісти
Слава Воинам Украины!https://www.youtube.com/watch?v=lMeXg5Z8Ty8
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11.08.2022 15:30 Відповісти
I always cry and rejoice with you!
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11.08.2022 15:38 Відповісти
То есть по задачам мы опять вернулись к марту-апрелю...а как же приказ зе освободить юг Украины от оккупантов или то такое?
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11.08.2022 15:41 Відповісти
Не будет никакой стабилизации линии фронта. Для стабилизации нужны ресурсы, а обе стороны сжигают ресурсы как в печке на войну. Короче, ни у Украины, ни у России нет ресурсов для стабилизации.
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11.08.2022 15:55 Відповісти
як резнікова спитали про про*обаний початок повномасштабної війни то він всі стрілки перевів на генштаб а як про контрнаступ поговорити то він тут як тут.

що за тупа поведінка...

і це людина, яку хвалять волонтери?
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11.08.2022 16:06 Відповісти
 
 