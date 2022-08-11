Треба стабілізувати лінію фронту та підготувати контрнаступ, - Резніков

Україні зараз потрібно зупинити російського агресора, стабілізувати лінію фронту та підготувати контрнаступальну операцію для звільнення окупованих територій.

Про це заявив очільник Міноборони Олексій Резніков під час Конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна бореться, і наша мета не змінилася - це відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави у межах міжнародно визнаних кордонів. Для цього нам треба зупинити ворога, стабілізувати лінію фронту - а її протяжність становить понад 2500 км (або 1500 миль) і активні бойові дії проходять на фронті протяжністю у 1300 км, а також підготувати контрнаступальну операцію", - пояснив Резніков.

За словами міністра, наразі визначено кілька пріоритетних груп спроможностей, які Збройні Сили України мають набути для досягнення поставленої мети.

"Вони включають: посилення спроможностей з обмеження та заборони доступу і маневру (anti-access and area denial) з метою захисту північно-західної частини Чорному моря, забезпечення повітряної оборони великих міст та об’єктів критичної інфраструктури, захист кордону з білоруссю, а також конкретні спроможності, які нам потрібні для стабілізації лінії фронту та створення умов для контрнаступальної операції", - додав глава Міноборони.

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