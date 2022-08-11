Треба стабілізувати лінію фронту та підготувати контрнаступ, - Резніков
Україні зараз потрібно зупинити російського агресора, стабілізувати лінію фронту та підготувати контрнаступальну операцію для звільнення окупованих територій.
Про це заявив очільник Міноборони Олексій Резніков під час Конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна бореться, і наша мета не змінилася - це відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави у межах міжнародно визнаних кордонів. Для цього нам треба зупинити ворога, стабілізувати лінію фронту - а її протяжність становить понад 2500 км (або 1500 миль) і активні бойові дії проходять на фронті протяжністю у 1300 км, а також підготувати контрнаступальну операцію", - пояснив Резніков.
За словами міністра, наразі визначено кілька пріоритетних груп спроможностей, які Збройні Сили України мають набути для досягнення поставленої мети.
"Вони включають: посилення спроможностей з обмеження та заборони доступу і маневру (anti-access and area denial) з метою захисту північно-західної частини Чорному моря, забезпечення повітряної оборони великих міст та об’єктів критичної інфраструктури, захист кордону з білоруссю, а також конкретні спроможності, які нам потрібні для стабілізації лінії фронту та створення умов для контрнаступальної операції", - додав глава Міноборони.
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Он хорошо сказал? ну в принципе, он же сказал то что и есть - да, надо стабилизировать линию фронта, т.к. а нас на некоторых направлениях с ней нехорошо.
Плохо сказал? ты имеешь в виду что не надо стабилизировать линию фронта?
почему?
короче это ольгинцам вроде тебя лишь бы серануть
значит ты москаль, раз освобождение украинских сел для тебя - потери.
можете писать не после водяры?
А всі ж думали, що робити???
Чому ВАЗеленський доручає бойовому генералу, Головнокомандувачу Залужному, розбиратися із забезпеченням військ, а адвокат резнік, який має забезпечувати армію, коментує стабілізація фронта?
ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ
Потому, что контроль переданного в войска, обеспечивают его структуры.
Вроді вже й наказ був, Верховного Лідора, і він сам вже на коні в Києві гарцював, махав чимось схожим на булаву.
Абдристовіч себе бив п'яткою в ребра, казав що макакам хана.
А виявляється що ще потрібно фронт стабілізувати.
Авторучками та папером.
Навіть туалетний папір в канторі закупляла прибиральниця.
я просто в шоці
вони ще тільки думають підготуватись до наступу
да с такими керманичами нам буде сутожно щось зробити
"Один помічник Офісу президента, інший якийсь експерт Офісу Президента, третій - виходять і щодня забалакують людей. Морочать їм голови - зараз Хаймарси, тут розбили, тут підемо. Починаємо контрнаступ. 3-6 тижнів - звільнимо Херсон. Це брехня. Людям треба говорити правду", - підкреслив Корбан. За словами голови штабу оборони Дніпра, російська армія укріплює свої позиції на Півдні України, перекидаючи туди людей і техніку."(с) Джерело:
Нассравді читати і слухати представників зеленої влади про війну, військове планування і результати бойових дій - лютий треш! Там три язикаті голови не можуть озвучити єдину версію!!!!
Или какое сбу?
що за тупа поведінка...
і це людина, яку хвалять волонтери?