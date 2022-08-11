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Новости Война
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Необходимо стабилизировать линию фронта и подготовить контрнаступление, - Резников

резніков

Украине сейчас необходимо остановить российского агрессора, стабилизировать линию фронта и подготовить контрнаступательную операцию по освобождению захваченных территорий.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на Конференции североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны в Копенгагене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина борется, и наша цель не изменилась – это восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанных границ. Для этого нам необходимо остановить врага, стабилизировать линию фронта – а ее протяженность составляет более 2500 км (или 1500 миль) и активные боевые действия проходят на фронте протяженностью в 1300 км, а также подготовить контрнаступательную операцию," - объяснил Резников.

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По словам министра, сейчас определены несколько приоритетных групп возможностей, которые Вооруженные силы Украины должны приобрести для достижения поставленных целей.

Они включают: усиление возможностей по ограничению и запрету доступа и маневра (anti-access and area denial) с целью защиты северо-западной части Черного моря, обеспечение воздушной обороны больших городов и объектов критической инфраструктуры, защиту границы с беларусью, а также конкретные возможности, которые нам нужны для стабилизации линии фронта и создания условий для контрнаступательной операции", - добавил глава Минобороны.

Автор: 

Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+31
Та вже задовбала до гикавки балабольна тріскотня арєстовічєй і рєзніков всіх мастей з офізу Зє. Можете? Робіть! Про "підготовку контрнаступу" ми чуємо з травня, але за цей час втратили значні території... Про звільнення Херсону вже два місяці бла-бла-бла...
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11.08.2022 13:38 Ответить
+22
З бронежилетами розібрався? А з ППО?
Чому ВАЗеленський доручає бойовому генералу, Головнокомандувачу Залужному, розбиратися із забезпеченням військ, а адвокат резнік, який має забезпечувати армію, коментує стабілізація фронта?
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11.08.2022 13:40 Ответить
+21
Для чого воно одягнулись як військовий,резнік віддай все,що ти на себе одягнуло,кому це дійсно необхідно,собі залиш тільки памперси.
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11.08.2022 13:38 Ответить
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11.08.2022 13:37 Ответить
Так стабілізує. Сьогодні день резнікова "*********".
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11.08.2022 13:38 Ответить
Не стабілізує! Вони середній ідіотизм по своїй зеленій палаті стабілізувати не можуть! Куди ж їм до лініх фронту! 😏
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11.08.2022 14:13 Ответить
а что тон сказал не так?
Он хорошо сказал? ну в принципе, он же сказал то что и есть - да, надо стабилизировать линию фронта, т.к. а нас на некоторых направлениях с ней нехорошо.
Плохо сказал? ты имеешь в виду что не надо стабилизировать линию фронта?
почему?
короче это ольгинцам вроде тебя лишь бы серануть
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11.08.2022 14:13 Ответить
я так понимаю Вы врач из сколково и судите о стабилизации с точки зрения пациента? вот и адвокатишка клетчатый-пиджак-резников, одев униформу, возомнил себя генералом из генштаба
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11.08.2022 15:01 Ответить
Куди це зечмо взагалі лізе? Не змогло впоратися з логістикою - йди за кораблем і дєрьмака прихвати. Що воно там ще пояснює, прямо викладач академії.
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11.08.2022 14:22 Ответить
Для чого воно одягнулись як військовий,резнік віддай все,що ти на себе одягнуло,кому це дійсно необхідно,собі залиш тільки памперси.
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11.08.2022 13:38 Ответить
Та вже задовбала до гикавки балабольна тріскотня арєстовічєй і рєзніков всіх мастей з офізу Зє. Можете? Робіть! Про "підготовку контрнаступу" ми чуємо з травня, але за цей час втратили значні території... Про звільнення Херсону вже два місяці бла-бла-бла...
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11.08.2022 13:38 Ответить
то есть освобожденных 46 сел в Херсонской области - это для тебя потери?
значит ты москаль, раз освобождение украинских сел для тебя - потери.
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11.08.2022 14:14 Ответить
Щось мені моча Лідора залива очі. Чи змінити лідора? А мочу?
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11.08.2022 14:23 Ответить
останній подоляцький призов, новачки. бісяться від ігнору ))
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11.08.2022 14:49 Ответить
Адміністративний поділ Херсонської області: 18 адміністративних районів, 9 міст, у тому числі 3 обласного підпорядкування, 31 селище міського типу, 578 сільських населених пунктів. А пані Ольгі можуть перечислити визволені 46 сіл в Херсонській області?
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11.08.2022 15:01 Ответить
ну все зрозуміли....неначасі звільняти....грошенята вже отримані в омані
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11.08.2022 13:40 Ответить
Коли цьому дегенерату закриють пельку і він не буде нести хєрню.
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11.08.2022 13:40 Ответить
что из сказанного Резником - херня?
можете писать не после водяры?
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11.08.2022 14:15 Ответить
Не обращайте внимание, у них такое задание.
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11.08.2022 16:43 Ответить
Та ***** на сказане,що зроблено?досі збирають обладнання волонтери,або бійці купують за свої,що ти курва кацапська тут забула?
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11.08.2022 20:24 Ответить
Резніков просто геній військової думки!!! Браво!
А всі ж думали, що робити???
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11.08.2022 13:40 Ответить
Шо, опять??? Вже давно стабілізувалася лінія фронту, і поки ви розмазуєте наші війська по всій цій лінії- ніякого контрнаступу ви не плануєте! Брехун!!!!
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11.08.2022 13:40 Ответить
З бронежилетами розібрався? А з ППО?
Чому ВАЗеленський доручає бойовому генералу, Головнокомандувачу Залужному, розбиратися із забезпеченням військ, а адвокат резнік, який має забезпечувати армію, коментує стабілізація фронта?
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11.08.2022 13:40 Ответить
Чому ВАЗеленський доручає бойовому генералу, Головнокомандувачу Залужному, розбиратися із забезпеченням військ,
ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ

Потому, что контроль переданного в войска, обеспечивают его структуры.
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11.08.2022 16:51 Ответить
Меньше патякай, що треба робити. А більше роби!!!
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11.08.2022 13:41 Ответить
И первый маршал в бой нас поведёт.
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11.08.2022 13:44 Ответить
Хтось ще дума що з ним можливо виграти війну.
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11.08.2022 13:47 Ответить
В окопах навпрти по два араба і по два єврея. Набої в обох закінчились. Абрам - Мойші: йдемо в рукопашну? Мойша - Абраму: ти здурів? Їх двоє, а ми одні.
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11.08.2022 13:49 Ответить
Вже ж доповідали, що фронт стабілізовано, нє?
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11.08.2022 13:44 Ответить
А до цього що робили, зелені некомпетентні жаби?
Вроді вже й наказ був, Верховного Лідора, і він сам вже на коні в Києві гарцював, махав чимось схожим на булаву.
Абдристовіч себе бив п'яткою в ребра, казав що макакам хана.
А виявляється що ще потрібно фронт стабілізувати.
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11.08.2022 13:46 Ответить
Пан, Резников,,, оставьте стратегические и тактические планы профессиональным боевым генералам,они великолепно с этим справятся без вас,занимайтесь обеспечиванием армии, меньше болтовни,больше дел.
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11.08.2022 13:49 Ответить
Він адвокат з адвокатської контори. Яке забезпечення армії?
Авторучками та папером.
Навіть туалетний папір в канторі закупляла прибиральниця.
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11.08.2022 13:55 Ответить
Він хоч сам зрозумів,що сказонув?
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11.08.2022 13:50 Ответить
Той хто обороняється має перевагу, поки орки пруть нема змісту іти в контратаку і втрачати наших людей, треба по максимуму перемолоти ворога, так і наші воєнні не дебіли не підуть на безглузду смерть без наявної переваги, отож розмови про підготовку контрнаступу ми будемо чути ще дуже довго...
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11.08.2022 13:50 Ответить
Це тіпа будем сидіть поки останній ординець не пришкандиба до нас, а ми його гарматою і встрілим. Добра тактика...
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11.08.2022 13:58 Ответить
я хирею від нашого міністерства оборони
я просто в шоці
вони ще тільки думають підготуватись до наступу
да с такими керманичами нам буде сутожно щось зробити
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11.08.2022 13:51 Ответить
Тю. Так контрнаступ вже йде 2 місяці. Чи ні? Вже б якось домовилися,що пи#діти.
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11.08.2022 13:53 Ответить
Резников, ты стал на путь противоречия єрьмаку. Пойдешь следом за Корбаном.
"Один помічник Офісу президента, інший якийсь експерт Офісу Президента, третій - виходять і щодня забалакують людей. Морочать їм голови - зараз Хаймарси, тут розбили, тут підемо. Починаємо контрнаступ. 3-6 тижнів - звільнимо Херсон. Це брехня. Людям треба говорити правду", - підкреслив Корбан. За словами голови штабу оборони Дніпра, російська армія укріплює свої позиції на Півдні України, перекидаючи туди людей і техніку."(с) Джерело:
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11.08.2022 13:58 Ответить
треба меньше ляпати язиком
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11.08.2022 14:00 Ответить
Он як! Тут д'Єрмак криком кричить про завершення війни до початку опалювального сезону, а у Рєзнікова не те що з контрнаступом кінь не валявся, але й лінія фронту не стабілізована! Доколє?!!! Арєстовіч!
Нассравді читати і слухати представників зеленої влади про війну, військове планування і результати бойових дій - лютий треш! Там три язикаті голови не можуть озвучити єдину версію!!!!
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11.08.2022 14:03 Ответить
это он ***** сказал...?
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11.08.2022 14:05 Ответить
Ось,все як я і казав,весь цей пафос з контрнаступом-звичайна чергова лапша на вуха зебілов.На черзі лапша про ленд ліз...Не буде ніякого контрнаступу у найближче і не дуже майбутне.
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11.08.2022 14:12 Ответить
Треба стабілізувати лінію фронту та підготувати контрнаступ, - Резніков це є фсбешна програма куйла,котра має дати змогу рашистам залишитися там де вони є .підтягнути сили і дальше наступати.
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11.08.2022 14:31 Ответить
Так розказує,наче це він буде робити
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11.08.2022 14:34 Ответить
Ви мали на увазі, що всі ольгінці написали на російській мові, одна Ви тільки спілкуєтеся українською? А насправді "зелені" радники Боневтіка вже давно забрехалися і немає секрету, що їх давно ніхто не дивиться і не слухає. Вірять і чекають тільки зелені вівці, але і вони скоро розчаруються з наступом зими. Все, що могла "зелена влада" за трни роки, так це прокакати всі гроші, втратити час і прикритися асфальтом. Все!
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11.08.2022 14:56 Ответить
Наумов сейчас смотрит на шпили Белграда, Садохін - на потолок в своей камере, Баканов - запись концерта 95-го квартала в Горловке в 2014 году...
Или какое сбу?
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11.08.2022 14:59 Ответить
растёт процент ума в каске у резникова. уже может километры в мили перевести! )
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11.08.2022 14:44 Ответить
Километры в мили он тоже не правильно перевел... сори
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11.08.2022 15:51 Ответить
это понятно, для начала потянет, а дальше более точный конвертер будет учиться поискать )
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11.08.2022 16:05 Ответить
Слава Воинам Украины!https://www.youtube.com/watch?v=lMeXg5Z8Ty8
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11.08.2022 15:30 Ответить
I always cry and rejoice with you!
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11.08.2022 15:38 Ответить
То есть по задачам мы опять вернулись к марту-апрелю...а как же приказ зе освободить юг Украины от оккупантов или то такое?
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11.08.2022 15:41 Ответить
Не будет никакой стабилизации линии фронта. Для стабилизации нужны ресурсы, а обе стороны сжигают ресурсы как в печке на войну. Короче, ни у Украины, ни у России нет ресурсов для стабилизации.
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11.08.2022 15:55 Ответить
як резнікова спитали про про*обаний початок повномасштабної війни то він всі стрілки перевів на генштаб а як про контрнаступ поговорити то він тут як тут.

що за тупа поведінка...

і це людина, яку хвалять волонтери?
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11.08.2022 16:06 Ответить
 
 