Необходимо стабилизировать линию фронта и подготовить контрнаступление, - Резников
Украине сейчас необходимо остановить российского агрессора, стабилизировать линию фронта и подготовить контрнаступательную операцию по освобождению захваченных территорий.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на Конференции североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны в Копенгагене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина борется, и наша цель не изменилась – это восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанных границ. Для этого нам необходимо остановить врага, стабилизировать линию фронта – а ее протяженность составляет более 2500 км (или 1500 миль) и активные боевые действия проходят на фронте протяженностью в 1300 км, а также подготовить контрнаступательную операцию," - объяснил Резников.
По словам министра, сейчас определены несколько приоритетных групп возможностей, которые Вооруженные силы Украины должны приобрести для достижения поставленных целей.
Они включают: усиление возможностей по ограничению и запрету доступа и маневра (anti-access and area denial) с целью защиты северо-западной части Черного моря, обеспечение воздушной обороны больших городов и объектов критической инфраструктуры, защиту границы с беларусью, а также конкретные возможности, которые нам нужны для стабилизации линии фронта и создания условий для контрнаступательной операции", - добавил глава Минобороны.
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Он хорошо сказал? ну в принципе, он же сказал то что и есть - да, надо стабилизировать линию фронта, т.к. а нас на некоторых направлениях с ней нехорошо.
Плохо сказал? ты имеешь в виду что не надо стабилизировать линию фронта?
почему?
короче это ольгинцам вроде тебя лишь бы серануть
значит ты москаль, раз освобождение украинских сел для тебя - потери.
можете писать не после водяры?
А всі ж думали, що робити???
Чому ВАЗеленський доручає бойовому генералу, Головнокомандувачу Залужному, розбиратися із забезпеченням військ, а адвокат резнік, який має забезпечувати армію, коментує стабілізація фронта?
ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ
Потому, что контроль переданного в войска, обеспечивают его структуры.
Вроді вже й наказ був, Верховного Лідора, і він сам вже на коні в Києві гарцював, махав чимось схожим на булаву.
Абдристовіч себе бив п'яткою в ребра, казав що макакам хана.
А виявляється що ще потрібно фронт стабілізувати.
Авторучками та папером.
Навіть туалетний папір в канторі закупляла прибиральниця.
я просто в шоці
вони ще тільки думають підготуватись до наступу
да с такими керманичами нам буде сутожно щось зробити
"Один помічник Офісу президента, інший якийсь експерт Офісу Президента, третій - виходять і щодня забалакують людей. Морочать їм голови - зараз Хаймарси, тут розбили, тут підемо. Починаємо контрнаступ. 3-6 тижнів - звільнимо Херсон. Це брехня. Людям треба говорити правду", - підкреслив Корбан. За словами голови штабу оборони Дніпра, російська армія укріплює свої позиції на Півдні України, перекидаючи туди людей і техніку."(с) Джерело:
Нассравді читати і слухати представників зеленої влади про війну, військове планування і результати бойових дій - лютий треш! Там три язикаті голови не можуть озвучити єдину версію!!!!
Или какое сбу?
що за тупа поведінка...
і це людина, яку хвалять волонтери?