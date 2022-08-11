Необходимо стабилизировать линию фронта и подготовить контрнаступление, - Резников

Украине сейчас необходимо остановить российского агрессора, стабилизировать линию фронта и подготовить контрнаступательную операцию по освобождению захваченных территорий.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на Конференции североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны в Копенгагене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина борется, и наша цель не изменилась – это восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанных границ. Для этого нам необходимо остановить врага, стабилизировать линию фронта – а ее протяженность составляет более 2500 км (или 1500 миль) и активные боевые действия проходят на фронте протяженностью в 1300 км, а также подготовить контрнаступательную операцию," - объяснил Резников.

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По словам министра, сейчас определены несколько приоритетных групп возможностей, которые Вооруженные силы Украины должны приобрести для достижения поставленных целей.

Они включают: усиление возможностей по ограничению и запрету доступа и маневра (anti-access and area denial) с целью защиты северо-западной части Черного моря, обеспечение воздушной обороны больших городов и объектов критической инфраструктуры, защиту границы с беларусью, а также конкретные возможности, которые нам нужны для стабилизации линии фронта и создания условий для контрнаступательной операции", - добавил глава Минобороны.