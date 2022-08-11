После победы будет проведено расследование относительно того, кто разминировал "Чонгар", - Резников
После победы в войне с РФ Украина проведет расследование относительно того, кто разминировал "Чонгар" и мосты на всех крымских перешейках.
Об этом в интервью УП заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, принятие решения о заминировании, разминировании, нажатии кнопки, чтобы что-то взорвать, вообще не относится к компетенции гражданских властей.
"Ни к правительству, ни к президенту, ни к министру обороны, ни к премьер-министру, ни к народным депутатам, ни к вам - ни к кому. Это сугубо военный вопрос. Поэтому кто-то придумал этот нарратив и придумал, что кто-то там сказал взорвать-не взорвать, разминировать – это сугубо военная история, саперная", - объяснил Резников.
Также, добавил министр, этот вопрос обсуждался на заседании профильного парламентского комитета.
"Я был на нем вместе с генералом Залужным, нашим главнокомандующим, и начальником Генерального штаба генералом Шапталой. Нашими военными было дано следующее объяснение, что после победы будет проведено соответствующее расследование. И в случае установления фактов, что кем-то из военных или представителей других сил сектора безопасности и обороны было совершено преступление, то они точно будут привлечены к ответственности.Но сегодня влиять на расследование, так генерал Залужный сказал, я не хочу, потому что правда будет своя у всех, а у нас сейчас идет война, и сейчас стоит задача победить в этой войне", - подчеркнул глава Минобороны.
"Имела ли место диверсия, имел ли место шпионаж, имела ли место провокация, или бессмысленная халатность кого-то - но это точно вопрос не к гражданской части власти, это вопрос к управлению сектора безопасности и обороны. То есть людей в погонах, отвечавших за это направление", - добавил Резников.
В то же время, отметил министр, подрыв мостов на админгранице с оккупированным Крымом не оказал бы существенного влияния на скорость продвижения вражеских войск по территории Херсонщины.
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То есть типо нельзя сейчас посмотреть документы и прочитать фамилию отдавшего приказ ???
Подозреваю, что на пожизненное сядут минеры.
Але призупинило би - підрив , а ще би з технікою на мостах та дамбах у цей момент
+ звичайно хоч якась оборона - у "вузьких місцях" - і маленькі відповідні сили спосібні нанести величезну шкоду ! Якщо би не зовсім зупинили , то значно би затруднили - втратою часу , техніки та живої сили !
Это вполне совпадает с многочисленными договоренностями о прекращении огня, о разведении войск на Донбассе и вообще с политикой усталости от войны и строительства "мирной" страны.
С которой Зеленский и пришёл к власти и проводить которую от и пообещал тем 13-14 миллионам избирателей, выбравших его.
Поэтому и "виновных" найти не могут. Военные выполняли приказ. И приказ этот был отдан Верховным Главнокомандующим, который единственный и мог его отдать. Предательство ли это?! Вряд ли. Глупость?! Стопроцентов. Ну так... кого выбрали, тот и рулит. Как умеет.
Президент- верховний головнокомандувач, який і віддає накази.
А з урахуванням того, що презЕдент своїми наказами узаконив узурпацію влади дерьмаком та його ОПою, то розслідувати будуть і злочини з переданням та перевищенням влади.
І розслідувати будуть не дерьмакові слідчі, а міжнародні. Без зебільного шоу.
Якщо і винуваті - так у підписанні Мінських угод з стороною - якій ніколи довіряти не можна !
Свого часу Отто фон Бісмарк сказав таке: «Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані».
І Україна у черговий раз у цьому переконалася !
Коли був взятий Мелітополь і коли безкінечними колонами рашиська техніка без перешкод пройшла з Криму на територію Херсонської обл.?!
Дату назви
В 2021 установку начали ставить на шасси "татры" и в конце 2021 ещё проводились испытания этой системы.Запуск в серию планировался на начало 2022.
Теперь откройте карту вторжения и скажите где надо было снять войска,что бы укрепить юг и как укрепиться в степях не имея превосходства в тяжёлом вооружении,авиации и флота?
Карта наступления российских войск на Украине от британской военной разведки
https://newsfrol.ru/24/8286/
Танька Кайф! Це ти?
Ще одна консерва вскрилася.
Питання тільки, Генпрокуратура керується в Україні Конституцією і Законом чи виконує політичні замовлення своїх господарів
Зеленський з Єрмаком домовлялись про це розмінування і в минулому 2021 році ще хизувалися цим!
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
Тепер зрозуміло , чому військові кажуть, - поки вони не будуть вісіти на стовпах, Перемоги не буде.
Но в конституции Украины есть пункт что деятельность следственных и судебных органов приостанавливаются в отношении действий власти на время нахождения их у власти.
Это первый пункт конституции
После того как вы будучи у власти ее читаете то все остальные вам уже не надо читать. И уголовный кодекс тоже.
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507 https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
Бо це начебто Залужний каже "не на часі".
Solomon Samsonovich з розбитої ботоферми
Цікаво, що як по аеродрому в Саках, так у довбайобів це "вдарив Зілєнскій". А як розмінували Чонгар, так у них "невідомо хто".
Без чиєї команди Залужний нічого не може, як токазав длинноязикий Арестович?
А тепер за розмінування Чонгару, за відвід з позицій, за величнебудівництво, замість військових закупівль відповідати будуть військові???