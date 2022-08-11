После победы будет проведено расследование относительно того, кто разминировал "Чонгар", - Резников

После победы в войне с РФ Украина проведет расследование относительно того, кто разминировал "Чонгар" и мосты на всех крымских перешейках.

Об этом в интервью УП заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, принятие решения о заминировании, разминировании, нажатии кнопки, чтобы что-то взорвать, вообще не относится к компетенции гражданских властей.

"Ни к правительству, ни к президенту, ни к министру обороны, ни к премьер-министру, ни к народным депутатам, ни к вам - ни к кому. Это сугубо военный вопрос. Поэтому кто-то придумал этот нарратив и придумал, что кто-то там сказал взорвать-не взорвать, разминировать – это сугубо военная история, саперная", - объяснил Резников.

Также, добавил министр, этот вопрос обсуждался на заседании профильного парламентского комитета.

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"Я был на нем вместе с генералом Залужным, нашим главнокомандующим, и начальником Генерального штаба генералом Шапталой. Нашими военными было дано следующее объяснение, что после победы будет проведено соответствующее расследование. И в случае установления фактов, что кем-то из военных или представителей других сил сектора безопасности и обороны было совершено преступление, то они точно будут привлечены к ответственности.Но сегодня влиять на расследование, так генерал Залужный сказал, я не хочу, потому что правда будет своя у всех, а у нас сейчас идет война, и сейчас стоит задача победить в этой войне", - подчеркнул глава Минобороны.

"Имела ли место диверсия, имел ли место шпионаж, имела ли место провокация, или бессмысленная халатность кого-то - но это точно вопрос не к гражданской части власти, это вопрос к управлению сектора безопасности и обороны. То есть людей в погонах, отвечавших за это направление", - добавил Резников.

В то же время, отметил министр, подрыв мостов на админгранице с оккупированным Крымом не оказал бы существенного влияния на скорость продвижения вражеских войск по территории Херсонщины.

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