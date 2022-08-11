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Новини Війна
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Після перемоги буде проведено розслідування щодо того, хто розмінував "Чонгар", - Резніков

чонгар,аскер

Після перемоги у війні з РФ Україна проведе розслідування щодо того, хто розмінував "Чонгар" і мости на всіх кримських перешийках.

Про це в інтерв'ю УП заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ухвалення рішення про замінування, розмінування, натискання кнопки, щоб щось підірвати, взагалі не відноситься до компетенції цивільної влади.

"Ні до уряду, ні до президента, ні до міністра оборони, ні до прем'єр-міністра, ні до народних депутатів, ні до вас - ні до кого. Це суто військове питання. Тому хтось придумав цей наратив і придумав, що хтось там сказав підірвати-не підірвати, розмінувати - це суто військова історія, саперна", - пояснив Резніков.

Також, додав міністр, це питання обговорювалося на засіданні профільного парламентського комітету.

Читайте: Данія готуватиме українських фахівців з розмінування та проводитиме підготовку механізованих підрозділів. ФОТОрепортаж

"Я був на ньому разом з генералом Залужним, нашим головнокомандувачем, і начальником Генерального штабу генералом Шапталою. Нашими військовими було дане наступне пояснення, що після перемоги буде проведено відповідне розслідування. І в разі встановлення фактів, що кимось із військових або представників інших сил сектору безпеки і оборони був скоєний злочин, то вони точно будуть притягнуті до відповідальності. Але сьогодні впливати на розслідування, так генерал Залужний сказав, я не хочу, бо правда буде своя у всіх, а в нас зараз іде війна, і зараз стоїть завдання перемогти в цій війні", - наголосив очільник Міноборони.

"Чи мала місце диверсія, чи мало місце шпигунство, чи мала місце провокація, чи безглузда недбалість когось - але це точно питання не до цивільної частини влади, це питання до управління сектору безпеки і оборони. Тобто людей в погонах, які відповідали за цей напрямок", - додав Резніков.

Водночас, зазначив міністр, підрив мостів на адмінмежі з окупованим Кримом не мав би вагомого впливу на швидкість просування ворожих військ по території Херсонщини.

Також читайте: 24 лютого росіяни пішли в атаку, не сформувавши ударні угруповання, - Резніков

Автор: 

Крим (14185) міст (1240) розмінування (1000) Резніков Олексій (1446) Херсонська область (5866)


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Топ коментарі
+63
а що зараз заважає
назвати "херроєв"
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11.08.2022 10:18 Відповісти
+50
Дєрьмак заважає. Не хоче нари полірувати...в кращому випадку.
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11.08.2022 10:19 Відповісти
+50
По итогу спишут разминирование Чонгара на пса Патрона
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11.08.2022 10:22 Відповісти
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Расследование???
То есть типо нельзя сейчас посмотреть документы и прочитать фамилию отдавшего приказ ???
Подозреваю, что на пожизненное сядут минеры.
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11.08.2022 10:57 Відповісти
Вінуватий " Стрєлочник". Стара байка...
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11.08.2022 10:59 Відповісти
Нас вважають ідіотами.А якщо була зрада?І зрадники і зараз діють?Чи буде тоді перемога?
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11.08.2022 10:59 Відповісти
Тобто зрадники нехай працюють і далі - "до кінця війни"!?!
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11.08.2022 11:00 Відповісти
Це каже міністр оборони? Резніков,мабуть,не в курсах хто пішов боронити Україну
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11.08.2022 11:00 Відповісти
Неякої перемоги не буде якщо це не розслідувати зараз.
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11.08.2022 11:01 Відповісти
якщо відкинути емоції, то я особисто схиляюсь до того, що це справа рук СБУ місцевої, там зрадників чимало.
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11.08.2022 11:07 Відповісти
OMG! Какой дебил! -- подрыв мостов не оказал бы существенного влияния...
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11.08.2022 11:08 Відповісти
Якщо шукаєш дебілів, то подивись у дзеркало - там побачиш рідкісний екземпляр, який не розуміє, що на той момент українська ППО не могла на сході контролювати небо, тому російська авіація й артилерія знесли все, що чинило опір. А далі навіть понтонні переправи - це не проблема. Тому шановний генерал висловив таку думку. Щось зрозумів, стратег?
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11.08.2022 12:36 Відповісти
Якось так ...
Але призупинило би - підрив , а ще би з технікою на мостах та дамбах у цей момент
+ звичайно хоч якась оборона - у "вузьких місцях" - і маленькі відповідні сили спосібні нанести величезну шкоду ! Якщо би не зовсім зупинили , то значно би затруднили - втратою часу , техніки та живої сили !
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11.08.2022 13:38 Відповісти
чо він несе? А заяви дермака і верещук в ЗМІ про розмінування? А заяви самого Zе? Це що, він хоче перекласти вину за розмінування і за непідрив мостів на Залужного?
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11.08.2022 11:08 Відповісти
а що, пане рєзніков, заважає вам прямо зараз вимовити слово "дєрьмак"? страшно? ну, от і не треба вигадувати різні причини про "...пісял перемоги", сподіваючись, що забудуть-пробачать.
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11.08.2022 11:08 Відповісти
Всі розслудування після перемоги, зараз нехай і далі продовжують свою підривну діяльність на користь ворогу ще краще надати можливість виїхати за кордон і тоді подати в розшук щоб вівці були цілі в вовки ситі.
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11.08.2022 11:09 Відповісти
Перемоги з ними начолі не буде.
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11.08.2022 14:58 Відповісти
Скорее всего суть была такая, в качестве "жеста доброй воли" и доказательства того, кто Украина всеми силами борется за мир было принято решение о разминировании объектов на Юге.
Это вполне совпадает с многочисленными договоренностями о прекращении огня, о разведении войск на Донбассе и вообще с политикой усталости от войны и строительства "мирной" страны.
С которой Зеленский и пришёл к власти и проводить которую от и пообещал тем 13-14 миллионам избирателей, выбравших его.
Поэтому и "виновных" найти не могут. Военные выполняли приказ. И приказ этот был отдан Верховным Главнокомандующим, который единственный и мог его отдать. Предательство ли это?! Вряд ли. Глупость?! Стопроцентов. Ну так... кого выбрали, тот и рулит. Как умеет.
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11.08.2022 11:09 Відповісти
Дополню, Ермак которого все так горячо любят, наверняка был центровым переговорщиком с РФ. И скорее всего именно он согласовывал требования и гарантии со стороны РФ. Предатель ли он?! Скорее всего нет. Болван, которого обманули?! Скорее всего да. Отсюда кстати и уверенность Зеленского, что РФ не нападёт. Они же обещали!!! А мы всё почти выполнили! Обманули дурака на четыре кулака - старо, как мир.
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11.08.2022 11:12 Відповісти
виправдовуєш? Чи сам виправдовуєшся?
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11.08.2022 11:17 Відповісти
В жизни самое страшное - глупость! Она обходится слишком дорого! А в руководстве это катастрофа! К чему мы и пришли с «разумнымнарідом». Только справок о дебильности у ОП с предводителем нет, вот пусть и несут ответственность!
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11.08.2022 11:29 Відповісти
Глупость это подменять глупостью диверсионную и саботажную деятельность противника на кануне вторжения. Какой нах мир и для какого идиота был цирк Зе? Зе как и Ерамак как и Татаров инструменты саботажа врага, и сами инструменты это четко понимают, видосики аля-патриотизма для глупых, актерская игра в идиота.
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11.08.2022 12:03 Відповісти
"Штани не порви"!!!
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11.08.2022 13:56 Відповісти
Огидні, брехливі, плісняві потвори- маніпулятори.
Президент- верховний головнокомандувач, який і віддає накази.
А з урахуванням того, що презЕдент своїми наказами узаконив узурпацію влади дерьмаком та його ОПою, то розслідувати будуть і злочини з переданням та перевищенням влади.
І розслідувати будуть не дерьмакові слідчі, а міжнародні. Без зебільного шоу.
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11.08.2022 11:10 Відповісти
Прочитавши все, мене зацікавило інше питання: а чи не зроблять Пороха, Грицака, Полторака і Муженка винуватими за замінування виходів з Криму?
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11.08.2022 11:12 Відповісти
А Вами названі - що не так зробили
Якщо і винуваті - так у підписанні Мінських угод з стороною - якій ніколи довіряти не можна !
Свого часу Отто фон Бісмарк сказав таке: «Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані».
І Україна у черговий раз у цьому переконалася !
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11.08.2022 13:48 Відповісти
І хто видав наказ відвести війска з оборудованих укріплених позицій на чонгарі. Даю відповідь-президент коломойского зеленський
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11.08.2022 11:12 Відповісти
Що ти мелиш?!
Коли був взятий Мелітополь і коли безкінечними колонами рашиська техніка без перешкод пройшла з Криму на територію Херсонської обл.?!

Дату назви
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11.08.2022 11:33 Відповісти
то му шо десантные корабли надо расстреливать с Нептунов, которых за 3 года не хрена не сделали. А другое дело отбить десант 2000 пехоты ну плюс 20-30 бтров, а другое дело если их еще с суши поддержит колонна техники в 500 единиц. И в Бердянске надо было не одну бригаду держать, чтобы в тыл по Чонгару нам не ударили, умник...не несите бред отмазочный...
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11.08.2022 11:39 Відповісти
Хватит спекуляций на теме о "нептунах".Сырые, опытные образцы,в серию никто не запускает.
В 2021 установку начали ставить на шасси "татры" и в конце 2021 ещё проводились испытания этой системы.Запуск в серию планировался на начало 2022.

Теперь откройте карту вторжения и скажите где надо было снять войска,что бы укрепить юг и как укрепиться в степях не имея превосходства в тяжёлом вооружении,авиации и флота?

Карта наступления российских войск на Украине от британской военной разведки
https://newsfrol.ru/24/8286/
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11.08.2022 12:27 Відповісти
«На» Україні кажеш?

Танька Кайф! Це ти?
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11.08.2022 23:30 Відповісти
кухарке это не понять
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13.08.2022 22:57 Відповісти
Що тут розслідувати? Ось слова Єрмака у статті "Шлях до миру" (10 грудня 2020 року, Українська правда) : "Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план." Він зізнається, що приклав максимум зусиль для розмінування 20 ділянок. Що ще треба? Які сапери? Це щире зізнання в злочині. Він навіть закликає швидко виконати цей план, бо росіяни вже готують танки та БМП.
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11.08.2022 11:19 Відповісти
Народ считают идиотами! Власть не знает кто давал приказ? Т.е. в стране нет военного министра и главнокомандующего? Это как? «Мы тут не в курсе»! Тогда что вы делаете на своих местах и зачем нужны? Чтобы отмазывать «про@бы» (по Арестовичу)?Тот хотя бы признал… А виновники стрелки на армию переводят, а героев не судят? Да нет, не выйдет! Главнокомандующий ответит
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11.08.2022 11:19 Відповісти
Ось і Резніков тим же лайном помазав собі губи.
Ще одна консерва вскрилася.

Питання тільки, Генпрокуратура керується в Україні Конституцією і Законом чи виконує політичні замовлення своїх господарів
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11.08.2022 11:27 Відповісти
Питання риторичне.
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11.08.2022 12:04 Відповісти
Відверта брехня!
Зеленський з Єрмаком домовлялись про це розмінування і в минулому 2021 році ще хизувалися цим!
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
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11.08.2022 11:28 Відповісти
А зараз проводити не можна? Поки в деяких з пам'яті не зтерлось. А відповідає за все в країні одна людина - президент-головнокомандувач.
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11.08.2022 11:28 Відповісти
Вся історія з головними персонажами розмінування: https://myrotvorets.news/yak-rozminovuvaly-chonhar-dlia-bezperesh/
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11.08.2022 11:30 Відповісти
Что не понятно? ОПГ СН, 3 года готовило для Украины рабство в Орде и уничтожение Украинцев. Исполнители в жОПе, инициаторы - в кремле.
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11.08.2022 11:33 Відповісти
О, хочуть знайти стрілочників, "хто саме розмінував". А хто дав команду, той в доміку?
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11.08.2022 11:36 Відповісти
Що ж це за міністр оборони, який дозволив це зробити? Це міністр не оборони, а здачі України!
Тепер зрозуміло , чому військові кажуть, - поки вони не будуть вісіти на стовпах, Перемоги не буде.
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11.08.2022 11:48 Відповісти
Шляпа Дырявая!!! Сдал Юг Украины малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат еще в Омане, а слил через Елдока и верещюк!!!
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11.08.2022 11:51 Відповісти
Є відео українця який їхав в сторону Криму 23-го лютого. Ніяких прикордонників чи ЗСУ вже не було.
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11.08.2022 11:55 Відповісти
Після перемоги? Зараз "не на часі"? А людина чи скоріше багато людей продовжують спокійно працювати на користь Росії. І чи буде тоді перемога? Невже це незрозуміло?
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11.08.2022 11:55 Відповісти
Виходить так.Чуваки продовжуйте шкодити країні потім (попередимо)знайдемо вас
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11.08.2022 12:00 Відповісти
А поки що нехай працюють.
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11.08.2022 12:03 Відповісти
"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
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11.08.2022 12:06 Відповісти
Во время военного положения деятельность следственных и судебных органов приостанавливается)))).

Но в конституции Украины есть пункт что деятельность следственных и судебных органов приостанавливаются в отношении действий власти на время нахождения их у власти.

Это первый пункт конституции

После того как вы будучи у власти ее читаете то все остальные вам уже не надо читать. И уголовный кодекс тоже.
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11.08.2022 12:08 Відповісти
програма розмінування розпочалась 23 ЛИСТОПАДА 2021 року, a завершилaсь за 10 днiв до повномасштабного втроргнення російських агресорів.
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11.08.2022 12:08 Відповісти
я правильно розумію цього вибл..ка - що ті хто розмінував Чонгар і далі продовжують сумлінно працювати на ворога? і цей гоблін пропонує зачекати перемоги, а потім їх шукати?
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11.08.2022 12:09 Відповісти
Сподіваюсь, що те розслідування буде проводити наступна влада. Бо проти себе вони ж не можуть підти. А про мирні ініціативи президента дуже добре все розписано в статті Єрмака ''Шлях до миру'' на УП. Особливо про взяті на себе обов'язки з розмінування територій та поспіх в їх реалізації цікаві моменти. Дуже дорого Україні обійшовся цей концерт 95-кварталу міжнародного масштабу.

https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507 https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
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11.08.2022 12:12 Відповісти
А яка вірогідність того, що такі дії типу "розмінування" не будуть повторюватись в різних варіантах в майбутньому??? Чи називати фамілію кротика зараз "неначасі" і під зонтиком завдяки кого цей кротик сидить в керівництві ???
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11.08.2022 12:40 Відповісти
Всi причетнi до цього сидять на Банковiй..
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11.08.2022 12:47 Відповісти
А зараз щось заважає??? Після перемоги ті "герої" накивають п"ятами аж гай зашумить.(((
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11.08.2022 12:59 Відповісти
Резников ! Ты зеленожопый ИДИОТ! Приказ на разминирование Чонгара могли отдать только 3 человека- президент, начальник генштаба или ты! В любом случае твой приказ или начштаба визируется президентом!
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11.08.2022 13:06 Відповісти
В цьому розслідуванні, зебілам головне зараз не вийти на самих себе.
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11.08.2022 13:24 Відповісти
Дайте дату, Резніков. А ще можна сказати:"Після повної відбудови України, або коли $ буде по 3 гривні. Ще багато чого можно ляпнути.
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11.08.2022 13:37 Відповісти
Тобто, ОПа, в даному разі - вустами резнікова, продовжує переводити стрелки на Залужного.

Бо це начебто Залужний каже "не на часі".
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11.08.2022 13:44 Відповісти
Це зайвий раз доводить, що перемога з цими покидьками маловірогідна. Бо вони не зацікавлені в ній, адже доведеться відповідати.
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11.08.2022 14:24 Відповісти
А 24 лютого випадково в районі Чонгара не виявилося жодної гармати. Уся артилерія опинилася в іншому місці. Парадний прохід російських військ через Чонгар розпочався о 01:30. Але вважається, що вторгнення розпочалося о 05:00.
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11.08.2022 14:49 Відповісти
Лишь бы потом не свалили на какого то погибшего сапера... СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.08.2022 14:54 Відповісти
Сейчас можно просто определить давшего команду и выполнявшего. После победы не до этого будет. СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.08.2022 14:57 Відповісти
Ну що тут не зрозуміло,бачу почерк і руку ПОРОХА!!!!
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11.08.2022 16:06 Відповісти
Гадаю всі причетні до проектів "сухопутний коридор до Криму", "вода до Криму", "стратегічна АЕС для Криму" і "Азов внутрішнє море", вже дуже багаті люди. Швидше за все мільярдери, "внукам хватіт". А ви вкраїнчикі там мрійте собі, на байрактарчики збирайте, долайте сівава баригу...
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11.08.2022 23:18 Відповісти
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11.08.2022 23:24 Відповісти


Solomon Samsonovich з розбитої ботоферми

Цікаво, що як по аеродрому в Саках, так у довбайобів це "вдарив Зілєнскій". А як розмінували Чонгар, так у них "невідомо хто".
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12.08.2022 00:21 Відповісти
А хто в нас верховнийголовнокомандувач, 73 рази???

Без чиєї команди Залужний нічого не може, як токазав длинноязикий Арестович?

А тепер за розмінування Чонгару, за відвід з позицій, за величнебудівництво, замість військових закупівль відповідати будуть військові???
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12.08.2022 00:38 Відповісти
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