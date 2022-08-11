Після перемоги буде проведено розслідування щодо того, хто розмінував "Чонгар", - Резніков
Після перемоги у війні з РФ Україна проведе розслідування щодо того, хто розмінував "Чонгар" і мости на всіх кримських перешийках.
Про це в інтерв'ю УП заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ухвалення рішення про замінування, розмінування, натискання кнопки, щоб щось підірвати, взагалі не відноситься до компетенції цивільної влади.
"Ні до уряду, ні до президента, ні до міністра оборони, ні до прем'єр-міністра, ні до народних депутатів, ні до вас - ні до кого. Це суто військове питання. Тому хтось придумав цей наратив і придумав, що хтось там сказав підірвати-не підірвати, розмінувати - це суто військова історія, саперна", - пояснив Резніков.
Також, додав міністр, це питання обговорювалося на засіданні профільного парламентського комітету.
"Я був на ньому разом з генералом Залужним, нашим головнокомандувачем, і начальником Генерального штабу генералом Шапталою. Нашими військовими було дане наступне пояснення, що після перемоги буде проведено відповідне розслідування. І в разі встановлення фактів, що кимось із військових або представників інших сил сектору безпеки і оборони був скоєний злочин, то вони точно будуть притягнуті до відповідальності. Але сьогодні впливати на розслідування, так генерал Залужний сказав, я не хочу, бо правда буде своя у всіх, а в нас зараз іде війна, і зараз стоїть завдання перемогти в цій війні", - наголосив очільник Міноборони.
"Чи мала місце диверсія, чи мало місце шпигунство, чи мала місце провокація, чи безглузда недбалість когось - але це точно питання не до цивільної частини влади, це питання до управління сектору безпеки і оборони. Тобто людей в погонах, які відповідали за цей напрямок", - додав Резніков.
Водночас, зазначив міністр, підрив мостів на адмінмежі з окупованим Кримом не мав би вагомого впливу на швидкість просування ворожих військ по території Херсонщини.
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То есть типо нельзя сейчас посмотреть документы и прочитать фамилию отдавшего приказ ???
Подозреваю, что на пожизненное сядут минеры.
Але призупинило би - підрив , а ще би з технікою на мостах та дамбах у цей момент
+ звичайно хоч якась оборона - у "вузьких місцях" - і маленькі відповідні сили спосібні нанести величезну шкоду ! Якщо би не зовсім зупинили , то значно би затруднили - втратою часу , техніки та живої сили !
Это вполне совпадает с многочисленными договоренностями о прекращении огня, о разведении войск на Донбассе и вообще с политикой усталости от войны и строительства "мирной" страны.
С которой Зеленский и пришёл к власти и проводить которую от и пообещал тем 13-14 миллионам избирателей, выбравших его.
Поэтому и "виновных" найти не могут. Военные выполняли приказ. И приказ этот был отдан Верховным Главнокомандующим, который единственный и мог его отдать. Предательство ли это?! Вряд ли. Глупость?! Стопроцентов. Ну так... кого выбрали, тот и рулит. Как умеет.
Президент- верховний головнокомандувач, який і віддає накази.
А з урахуванням того, що презЕдент своїми наказами узаконив узурпацію влади дерьмаком та його ОПою, то розслідувати будуть і злочини з переданням та перевищенням влади.
І розслідувати будуть не дерьмакові слідчі, а міжнародні. Без зебільного шоу.
Якщо і винуваті - так у підписанні Мінських угод з стороною - якій ніколи довіряти не можна !
Свого часу Отто фон Бісмарк сказав таке: «Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані».
І Україна у черговий раз у цьому переконалася !
Коли був взятий Мелітополь і коли безкінечними колонами рашиська техніка без перешкод пройшла з Криму на територію Херсонської обл.?!
Дату назви
В 2021 установку начали ставить на шасси "татры" и в конце 2021 ещё проводились испытания этой системы.Запуск в серию планировался на начало 2022.
Теперь откройте карту вторжения и скажите где надо было снять войска,что бы укрепить юг и как укрепиться в степях не имея превосходства в тяжёлом вооружении,авиации и флота?
Карта наступления российских войск на Украине от британской военной разведки
https://newsfrol.ru/24/8286/
Танька Кайф! Це ти?
Ще одна консерва вскрилася.
Питання тільки, Генпрокуратура керується в Україні Конституцією і Законом чи виконує політичні замовлення своїх господарів
Зеленський з Єрмаком домовлялись про це розмінування і в минулому 2021 році ще хизувалися цим!
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
Тепер зрозуміло , чому військові кажуть, - поки вони не будуть вісіти на стовпах, Перемоги не буде.
Но в конституции Украины есть пункт что деятельность следственных и судебных органов приостанавливаются в отношении действий власти на время нахождения их у власти.
Это первый пункт конституции
После того как вы будучи у власти ее читаете то все остальные вам уже не надо читать. И уголовный кодекс тоже.
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507 https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
Бо це начебто Залужний каже "не на часі".
Solomon Samsonovich з розбитої ботоферми
Цікаво, що як по аеродрому в Саках, так у довбайобів це "вдарив Зілєнскій". А як розмінували Чонгар, так у них "невідомо хто".
Без чиєї команди Залужний нічого не може, як токазав длинноязикий Арестович?
А тепер за розмінування Чонгару, за відвід з позицій, за величнебудівництво, замість військових закупівль відповідати будуть військові???