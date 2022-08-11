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Новини Війна
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Росія виставила близько 137 тис. військових для війни проти України, - Резніков

рф,арміярф,путін

Сили оборони України становлять близько мільйона людей, проте це не лише Збройні Сили.

Про це в інтерв'ю УП заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо я не помиляюся, за останнім зведенням, здається, 111 чи 115 батальйонно-тактичних груп. Це приблизно 137 тисяч військових", - зазначив міністр.

За словами Резнікова, Україна поставила близько мільйона людей, але це не тільки бійці ЗСУ, а й зв'язківці, кіберфахівці, прикордонники, поліція, Національна гвардія, Служба Безпеки України та інші спецпідрозділи.

"2500 кілометрів сьогодні складає ворожий кордон. Ми ж розуміємо, що якщо з Білорусі вже напад був, то він може бути повторений? Значить, цю лінію кордону треба захищати, там мають бути військові підрозділи. Київ треба захищати? Треба. Одесу треба захищати? Треба. І так далі. От ви берете весь цей сектор оборони і розтягуєте по всій лінії 2500 кілометрів", - пояснив міністр оборони.

Відповідаючи на питання, чому за наявної переваги в живій силі над росіянами українські війська іноді змушені відступати, Резніков заявив: "Не можна цей мільйон поставити на якомусь конкретному, найбільш небезпечному напрямі і перемогти ворога".

"Кількість гармат, танків, літаків, артилерії, ракет, систем залпового вогню, снарядів. Їх у росіян багатократно, в 10-15 разів більше, ніж у нас. Історично в них стабільно мільйонна армія була. Уявіть собі, скільки вони накопичили на складах і арсеналах, і весь цей непотріб вони зараз везуть до нас", - додав він.

Також дивіться: Окупанти обстрілюють Піски з вогнеметних систем ТОС-1А "Солнцепек" забороненими термобаричними снарядами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17771) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+11
Рєзніков: "якщо я не помиляюсь..."

маємо повернути компетентних Пороха та Криваву Хунту!

Вони не помилялись!
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11.08.2022 13:11 Відповісти
+9
Зелена прислуга і не обіцяла обороняти країну. Саме тому її й обрали...
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11.08.2022 13:12 Відповісти
+8
проблему непідготовленості України до чергового нападу ворога обходить стороною. Бо так доведеться вийти на винуватців не тільки на самого себе (частково і він винуватий!) а на своє начальство: не лише на зелену прислугу урода наркомана, а на головку *ОПи - ЄрЗе.
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11.08.2022 13:06 Відповісти
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115 БТГр - це 90-100 тис., а не 137 тис.
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11.08.2022 12:54 Відповісти
А обеспечение?
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11.08.2022 13:00 Відповісти
Зачем трупам обеспечение?
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11.08.2022 14:38 Відповісти
Целофановими пакетами забезпечили?
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11.08.2022 16:31 Відповісти
Чтобы добраться до мета смерти.
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11.08.2022 23:08 Відповісти
Вони підсилювали додатковими батальонами ті бтгр, які були частково розбиті.
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11.08.2022 13:30 Відповісти
Сьогодні зерєзнік по висєрам перемагає зевову.
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11.08.2022 14:30 Відповісти
І ще до всього цього довб***** зрадники у владі.
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11.08.2022 12:54 Відповісти
Рєзніков: "якщо я не помиляюсь..."

маємо повернути компетентних Пороха та Криваву Хунту!

Вони не помилялись!
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11.08.2022 13:11 Відповісти
Пороху Хаймарсов не давали. Даже Джавелинов не давали.
И знали почему.
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11.08.2022 14:34 Відповісти
Хаймарсов Порошенко не давали, а джавеліни давали. І Зеленськлому не дали б Хаймарси, якби кацапи не полізли зо всіх дир. Це не заслуга Володі, це заслуга США, що вони заступилися за український народ і дали нам максимум зброю, грошей і підтримку на міжнародній арені, хоча ще донедпавна Зеленський їх звинувачував у брехні і вимагав не вмішуватися в ситуацію. А той, хто мав захищати українців дурив їх відосами і весь оборонний бюджет закатав в асфальт і час показав, що це не просто помилка, а злочин, бо знищена економіка, яку будували ще прадіди, забито сотні тисяч українців. Президент мав робити ракетні комплекси "Нептун", яку залишив Порошенко і яким потопили найпрославленішу кацапську "Москву", "Сапсан "Грім 2", яку також залишив "барига" і якими знищили аеродром біля Сак, "Стугну", якою палять танки як вату, "Корсар" та інші. Також мав будувати САУ "Богдана", яка себе показала на відмінно при звільнені острова "Зміїний", але Зеленський будував виключно дороги, мав садити мільярдний ліс, будувати "президентський універ", купувати пенсіонерам смартфони і постійно відпочивати по Буковелях, Трускавцях і Оманах.
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11.08.2022 15:26 Відповісти
Ukraina dobrze sobie radzi, taktyka dowódców jest dobra, nie tracą ludzi i mają sukcesy. Trzeba pamiętać, że Rosja ma olbrzymie rezerwy, a człowiek u nich nic nie znaczy. To bandyci azjatyccy. Chwała Ukrainie.
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11.08.2022 13:00 Відповісти
проблему непідготовленості України до чергового нападу ворога обходить стороною. Бо так доведеться вийти на винуватців не тільки на самого себе (частково і він винуватий!) а на своє начальство: не лише на зелену прислугу урода наркомана, а на головку *ОПи - ЄрЗе.
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11.08.2022 13:06 Відповісти
Зелена прислуга і не обіцяла обороняти країну. Саме тому її й обрали...
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11.08.2022 13:12 Відповісти
Вообще то да, это к сожалению основное. Володя был только воплощением мечты 73 процентов избирателей, что можно "закончить войну, договорившись с путиным". "... Сядем поговорим, ....сойдемся посредине"!!! Вот именно это "посредине" очень нравилось в Володе. Володя-свой!
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11.08.2022 16:39 Відповісти
Та й до нього добряче постарались….він лише продовжив начате,якщо не ускладнив більше. Зе влада кричала 3 роки: у нас війни немає і навіщо нам армія, яка їсть багато.. то ж давайте її скорочувати і урізати зп військовослужбовцям,виплати і пільги атовцям. Нам потрібні дороги! Але потім військовий збір хотіли збільшити до 3%.
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11.08.2022 14:27 Відповісти
...нуда-нуда... з цього "мільйона" десь "половина" чиновники-лівоохоронці-депутани з посвідченям військового (типу колякаклєта-червоненки-шевченки-арахніди-безумні), які перші здадуться у полон та очолять місцевих колаборантів, якщо Шо
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11.08.2022 13:08 Відповісти
З врахуванням ротацій в півтора- два рази більше...
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11.08.2022 13:10 Відповісти
Гарматии рсзо і т.д. самі по собі не стріляють. Чи він ту кацапську сволоту яка з них гатить не враховує в названу кількість?
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11.08.2022 13:11 Відповісти
А з чого ти узяв цю маячню, що не враховує?
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11.08.2022 13:31 Відповісти
Кацапи готувались, поки хтось заглядав у очі.
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11.08.2022 13:12 Відповісти
А ми готувались до шашликів і катали асфальт.
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11.08.2022 13:16 Відповісти
А якого біса ви це робили?
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11.08.2022 13:35 Відповісти
Ви забули про скорочення армії…
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11.08.2022 14:28 Відповісти
Хватит болтать о том, в чём вы не понимаете.
Армия ,по закону имела 250000 тысяч.Сокращать предлагалось штатные должности и за счёт этого, полностью доукомплектовать боевые подразделения.
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12.08.2022 10:17 Відповісти
Тобто ці зелені потвори жодної окупованої території звільняти не збираються, це їх тактика програшу України у війні- розмазати 700тисячну армію по всій лінії фронту, навіть там де фронту вже давно немає- Київщина і т.д. Пора збирати майдан на день незалежності!
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11.08.2022 13:20 Відповісти
Окуповані територїї звільняє і буде звільняти ЗСУ.
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11.08.2022 13:32 Відповісти
Це той міністр, що не бачив за два дні до вторгнення в Білорусії військ? Той що просрав підготовку до війни? Не попередив громадян про небезпеку. Була б честь - використав би свій пістолет правильно.
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11.08.2022 13:22 Відповісти
Щось мені підказує що цифра загижена оази в 2-3
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11.08.2022 13:24 Відповісти
Вона просто не враховує бандформування, додатково залучені до регулярної армії.
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11.08.2022 13:36 Відповісти


То хто пи...ть? Мабуть і втрати ворога так рахують, сьогодні 40 тисяч, завтра 20, післязавтра 50.
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11.08.2022 13:29 Відповісти
А може ніхто не пи..ть, а у когось IQ не вистачає зрозуміти, що крім військових ще є бандформування?
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11.08.2022 13:34 Відповісти
Курям на сміх. В нас 700 000.
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11.08.2022 13:39 Відповісти
Фуйло сподівається
що баби нивих нарожають..
від китайців або турок
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11.08.2022 14:00 Відповісти
А ще наші вивезені діти( Якщо не помиляюся…остання цифра була 500тис
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11.08.2022 14:31 Відповісти
Цапські наративи стосовно того, що рашисти нібито меншою силою напали аніж їм протистояли постійно озвучували пропагандони та їх підпівувачі ще з 2014 року розповідаючи про те як "здали" Крим та Донбас. Але як тільки ведуть підрахунки незалежні дійсні експерти, то виявлялось, що у Криму 25-ти тисячам орків протистояли 5 тисяч бійців ВСУ та ВМС разом, а на Донбасі взагалі лише погранці та нацгвардія з МІСЦЕВИХ складалися! Так і з цим МІЛЬЙОНОМ в якому усі, хто форму має, і з ВСУ і з- МВД і з МНС!!!
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11.08.2022 14:20 Відповісти
В Криму було 25 тисяч українських силовіків. А російських десь біля 50000.
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11.08.2022 14:27 Відповісти
Це не рахуючи мобіків
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11.08.2022 14:26 Відповісти
Россия выставила их не против Украины а под украинские пушки.
И другие смаколики.
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11.08.2022 14:36 Відповісти
Армия дважды не сидевшего вити индюковича была круче сегодняшней армии рабZeи...особенно в Крыму сдались без боя...
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11.08.2022 14:39 Відповісти
137 тис. проти 1 млн. в обороні і дійшли до Києва і Херсона??? Це ввійде в історію воєн. І попередження, для інших - ніколи не голосуйте за телевізійних клоунів.
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11.08.2022 15:44 Відповісти
Против какого миллиона,что вы мелете?
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12.08.2022 10:20 Відповісти
Що рєзніков тільки не забелькоче, аби виправдати свонекомпетенстність на цій посаді. Рєзніков - чому Україна досі не налагодила маосве виробництво снарядів, патронів, зброї, ракет? Адже Німеччина в 2-гу світову 6 років під бомбуваннями виробляла масу зброї
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11.08.2022 18:50 Відповісти
То есть,украинскую армию он не может сосредоточить в одном месте,а москальская что,телепортируется мгновенно на разніе участки???

Может нужно смотреть где их основной ударній кулак и концентрировать свою там же???
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11.08.2022 20:04 Відповісти
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg

Где сконцентрировать?
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12.08.2022 10:36 Відповісти
Кацапскими нарративами провоняли весь форум.
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12.08.2022 10:39 Відповісти
 
 