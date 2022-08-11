Росія виставила близько 137 тис. військових для війни проти України, - Резніков

Сили оборони України становлять близько мільйона людей, проте це не лише Збройні Сили.

Про це в інтерв'ю УП заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо я не помиляюся, за останнім зведенням, здається, 111 чи 115 батальйонно-тактичних груп. Це приблизно 137 тисяч військових", - зазначив міністр.

За словами Резнікова, Україна поставила близько мільйона людей, але це не тільки бійці ЗСУ, а й зв'язківці, кіберфахівці, прикордонники, поліція, Національна гвардія, Служба Безпеки України та інші спецпідрозділи.

"2500 кілометрів сьогодні складає ворожий кордон. Ми ж розуміємо, що якщо з Білорусі вже напад був, то він може бути повторений? Значить, цю лінію кордону треба захищати, там мають бути військові підрозділи. Київ треба захищати? Треба. Одесу треба захищати? Треба. І так далі. От ви берете весь цей сектор оборони і розтягуєте по всій лінії 2500 кілометрів", - пояснив міністр оборони.

Відповідаючи на питання, чому за наявної переваги в живій силі над росіянами українські війська іноді змушені відступати, Резніков заявив: "Не можна цей мільйон поставити на якомусь конкретному, найбільш небезпечному напрямі і перемогти ворога".

"Кількість гармат, танків, літаків, артилерії, ракет, систем залпового вогню, снарядів. Їх у росіян багатократно, в 10-15 разів більше, ніж у нас. Історично в них стабільно мільйонна армія була. Уявіть собі, скільки вони накопичили на складах і арсеналах, і весь цей непотріб вони зараз везуть до нас", - додав він.

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