Россия выставила около 137 тыс. военных для войны против Украины, - Резников

Силы обороны Украины составляют около миллиона человек, но это не только Вооруженные Силы.

Об этом в интервью УП заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Если я не ошибаюсь, по последнему сведению, кажется, 111 или 115 батальонно-тактических групп. Это примерно 137 тысяч военных", - отметил министр.

По словам Резникова, Украина поставила около миллиона человек, но это не только бойцы ВСУ, но и связисты, киберспециалисты, пограничники, полиция, Национальная гвардия, Служба безопасности Украины и другие спецподразделения.

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"2500 километров сегодня составляет вражеская граница. Мы же понимаем, что если из Беларуси уже нападение было, то оно может быть повторено? Значит, эту линию границы надо защищать, там должны быть военные подразделения. Киев нужно защищать? Нужно. Одессу надо защищать?" Надо. И так далее. Вот вы берете весь этот сектор обороны и растягиваете по всей линии 2500 километров", – объяснил министр обороны.

Отвечая на вопрос, почему при существующем превосходстве в живой силе над россиянами украинские войска иногда вынуждены отступать, Резников заявил: "Нельзя этот миллион поставить на каком-то конкретном, наиболее опасном направлении и победить врага".

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"Количество пушек, танков, самолетов, артиллерии, ракет, систем залпового огня, снарядов. Их у россиян многократно, в 10-15 раз больше, чем у нас. Исторически у них стабильно миллионная армия была. Представьте себе, сколько они накопили на складах и арсеналах, и весь этот хлам они сейчас везут к нам", - добавил он.