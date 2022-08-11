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Новости Война
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Россия выставила около 137 тыс. военных для войны против Украины, - Резников

рф,арміярф,путін

Силы обороны Украины составляют около миллиона человек, но это не только Вооруженные Силы.

Об этом в интервью УП заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Если я не ошибаюсь, по последнему сведению, кажется, 111 или 115 батальонно-тактических групп. Это примерно 137 тысяч военных", - отметил министр.

По словам Резникова, Украина поставила около миллиона человек, но это не только бойцы ВСУ, но и связисты, киберспециалисты, пограничники, полиция, Национальная гвардия, Служба безопасности Украины и другие спецподразделения.

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"2500 километров сегодня составляет вражеская граница. Мы же понимаем, что если из Беларуси уже нападение было, то оно может быть повторено? Значит, эту линию границы надо защищать, там должны быть военные подразделения. Киев нужно защищать? Нужно. Одессу надо защищать?" Надо. И так далее. Вот вы берете весь этот сектор обороны и растягиваете по всей линии 2500 километров", – объяснил министр обороны.

Отвечая на вопрос, почему при существующем превосходстве в живой силе над россиянами украинские войска иногда вынуждены отступать, Резников заявил: "Нельзя этот миллион поставить на каком-то конкретном, наиболее опасном направлении и победить врага".

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"Количество пушек, танков, самолетов, артиллерии, ракет, систем залпового огня, снарядов. Их у россиян многократно, в 10-15 раз больше, чем у нас. Исторически у них стабильно миллионная армия была. Представьте себе, сколько они накопили на складах и арсеналах, и весь этот хлам они сейчас везут к нам", - добавил он.

Автор: 

армия РФ (19620) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+11
Рєзніков: "якщо я не помиляюсь..."

маємо повернути компетентних Пороха та Криваву Хунту!

Вони не помилялись!
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11.08.2022 13:11 Ответить
+9
Зелена прислуга і не обіцяла обороняти країну. Саме тому її й обрали...
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11.08.2022 13:12 Ответить
+8
проблему непідготовленості України до чергового нападу ворога обходить стороною. Бо так доведеться вийти на винуватців не тільки на самого себе (частково і він винуватий!) а на своє начальство: не лише на зелену прислугу урода наркомана, а на головку *ОПи - ЄрЗе.
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11.08.2022 13:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
115 БТГр - це 90-100 тис., а не 137 тис.
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11.08.2022 12:54 Ответить
А обеспечение?
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11.08.2022 13:00 Ответить
Зачем трупам обеспечение?
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11.08.2022 14:38 Ответить
Целофановими пакетами забезпечили?
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11.08.2022 16:31 Ответить
Чтобы добраться до мета смерти.
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11.08.2022 23:08 Ответить
Вони підсилювали додатковими батальонами ті бтгр, які були частково розбиті.
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11.08.2022 13:30 Ответить
Сьогодні зерєзнік по висєрам перемагає зевову.
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11.08.2022 14:30 Ответить
І ще до всього цього довб***** зрадники у владі.
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11.08.2022 12:54 Ответить
Рєзніков: "якщо я не помиляюсь..."

маємо повернути компетентних Пороха та Криваву Хунту!

Вони не помилялись!
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11.08.2022 13:11 Ответить
Пороху Хаймарсов не давали. Даже Джавелинов не давали.
И знали почему.
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11.08.2022 14:34 Ответить
Хаймарсов Порошенко не давали, а джавеліни давали. І Зеленськлому не дали б Хаймарси, якби кацапи не полізли зо всіх дир. Це не заслуга Володі, це заслуга США, що вони заступилися за український народ і дали нам максимум зброю, грошей і підтримку на міжнародній арені, хоча ще донедпавна Зеленський їх звинувачував у брехні і вимагав не вмішуватися в ситуацію. А той, хто мав захищати українців дурив їх відосами і весь оборонний бюджет закатав в асфальт і час показав, що це не просто помилка, а злочин, бо знищена економіка, яку будували ще прадіди, забито сотні тисяч українців. Президент мав робити ракетні комплекси "Нептун", яку залишив Порошенко і яким потопили найпрославленішу кацапську "Москву", "Сапсан "Грім 2", яку також залишив "барига" і якими знищили аеродром біля Сак, "Стугну", якою палять танки як вату, "Корсар" та інші. Також мав будувати САУ "Богдана", яка себе показала на відмінно при звільнені острова "Зміїний", але Зеленський будував виключно дороги, мав садити мільярдний ліс, будувати "президентський універ", купувати пенсіонерам смартфони і постійно відпочивати по Буковелях, Трускавцях і Оманах.
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11.08.2022 15:26 Ответить
Ukraina dobrze sobie radzi, taktyka dowódców jest dobra, nie tracą ludzi i mają sukcesy. Trzeba pamiętać, że Rosja ma olbrzymie rezerwy, a człowiek u nich nic nie znaczy. To bandyci azjatyccy. Chwała Ukrainie.
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11.08.2022 13:00 Ответить
проблему непідготовленості України до чергового нападу ворога обходить стороною. Бо так доведеться вийти на винуватців не тільки на самого себе (частково і він винуватий!) а на своє начальство: не лише на зелену прислугу урода наркомана, а на головку *ОПи - ЄрЗе.
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11.08.2022 13:06 Ответить
Зелена прислуга і не обіцяла обороняти країну. Саме тому її й обрали...
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11.08.2022 13:12 Ответить
Вообще то да, это к сожалению основное. Володя был только воплощением мечты 73 процентов избирателей, что можно "закончить войну, договорившись с путиным". "... Сядем поговорим, ....сойдемся посредине"!!! Вот именно это "посредине" очень нравилось в Володе. Володя-свой!
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11.08.2022 16:39 Ответить
Та й до нього добряче постарались….він лише продовжив начате,якщо не ускладнив більше. Зе влада кричала 3 роки: у нас війни немає і навіщо нам армія, яка їсть багато.. то ж давайте її скорочувати і урізати зп військовослужбовцям,виплати і пільги атовцям. Нам потрібні дороги! Але потім військовий збір хотіли збільшити до 3%.
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11.08.2022 14:27 Ответить
...нуда-нуда... з цього "мільйона" десь "половина" чиновники-лівоохоронці-депутани з посвідченям військового (типу колякаклєта-червоненки-шевченки-арахніди-безумні), які перші здадуться у полон та очолять місцевих колаборантів, якщо Шо
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11.08.2022 13:08 Ответить
З врахуванням ротацій в півтора- два рази більше...
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11.08.2022 13:10 Ответить
Гарматии рсзо і т.д. самі по собі не стріляють. Чи він ту кацапську сволоту яка з них гатить не враховує в названу кількість?
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11.08.2022 13:11 Ответить
А з чого ти узяв цю маячню, що не враховує?
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11.08.2022 13:31 Ответить
Кацапи готувались, поки хтось заглядав у очі.
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11.08.2022 13:12 Ответить
А ми готувались до шашликів і катали асфальт.
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11.08.2022 13:16 Ответить
А якого біса ви це робили?
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11.08.2022 13:35 Ответить
Ви забули про скорочення армії…
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11.08.2022 14:28 Ответить
Хватит болтать о том, в чём вы не понимаете.
Армия ,по закону имела 250000 тысяч.Сокращать предлагалось штатные должности и за счёт этого, полностью доукомплектовать боевые подразделения.
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12.08.2022 10:17 Ответить
Тобто ці зелені потвори жодної окупованої території звільняти не збираються, це їх тактика програшу України у війні- розмазати 700тисячну армію по всій лінії фронту, навіть там де фронту вже давно немає- Київщина і т.д. Пора збирати майдан на день незалежності!
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11.08.2022 13:20 Ответить
Окуповані територїї звільняє і буде звільняти ЗСУ.
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11.08.2022 13:32 Ответить
Це той міністр, що не бачив за два дні до вторгнення в Білорусії військ? Той що просрав підготовку до війни? Не попередив громадян про небезпеку. Була б честь - використав би свій пістолет правильно.
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11.08.2022 13:22 Ответить
Щось мені підказує що цифра загижена оази в 2-3
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11.08.2022 13:24 Ответить
Вона просто не враховує бандформування, додатково залучені до регулярної армії.
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11.08.2022 13:36 Ответить


То хто пи...ть? Мабуть і втрати ворога так рахують, сьогодні 40 тисяч, завтра 20, післязавтра 50.
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11.08.2022 13:29 Ответить
А може ніхто не пи..ть, а у когось IQ не вистачає зрозуміти, що крім військових ще є бандформування?
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11.08.2022 13:34 Ответить
Курям на сміх. В нас 700 000.
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11.08.2022 13:39 Ответить
Фуйло сподівається
що баби нивих нарожають..
від китайців або турок
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11.08.2022 14:00 Ответить
А ще наші вивезені діти( Якщо не помиляюся…остання цифра була 500тис
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11.08.2022 14:31 Ответить
Цапські наративи стосовно того, що рашисти нібито меншою силою напали аніж їм протистояли постійно озвучували пропагандони та їх підпівувачі ще з 2014 року розповідаючи про те як "здали" Крим та Донбас. Але як тільки ведуть підрахунки незалежні дійсні експерти, то виявлялось, що у Криму 25-ти тисячам орків протистояли 5 тисяч бійців ВСУ та ВМС разом, а на Донбасі взагалі лише погранці та нацгвардія з МІСЦЕВИХ складалися! Так і з цим МІЛЬЙОНОМ в якому усі, хто форму має, і з ВСУ і з- МВД і з МНС!!!
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11.08.2022 14:20 Ответить
В Криму було 25 тисяч українських силовіків. А російських десь біля 50000.
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11.08.2022 14:27 Ответить
Це не рахуючи мобіків
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11.08.2022 14:26 Ответить
Россия выставила их не против Украины а под украинские пушки.
И другие смаколики.
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11.08.2022 14:36 Ответить
Армия дважды не сидевшего вити индюковича была круче сегодняшней армии рабZeи...особенно в Крыму сдались без боя...
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11.08.2022 14:39 Ответить
137 тис. проти 1 млн. в обороні і дійшли до Києва і Херсона??? Це ввійде в історію воєн. І попередження, для інших - ніколи не голосуйте за телевізійних клоунів.
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11.08.2022 15:44 Ответить
Против какого миллиона,что вы мелете?
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12.08.2022 10:20 Ответить
Що рєзніков тільки не забелькоче, аби виправдати свонекомпетенстність на цій посаді. Рєзніков - чому Україна досі не налагодила маосве виробництво снарядів, патронів, зброї, ракет? Адже Німеччина в 2-гу світову 6 років під бомбуваннями виробляла масу зброї
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11.08.2022 18:50 Ответить
То есть,украинскую армию он не может сосредоточить в одном месте,а москальская что,телепортируется мгновенно на разніе участки???

Может нужно смотреть где их основной ударній кулак и концентрировать свою там же???
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11.08.2022 20:04 Ответить
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg

Где сконцентрировать?
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12.08.2022 10:36 Ответить
Кацапскими нарративами провоняли весь форум.
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12.08.2022 10:39 Ответить
 
 