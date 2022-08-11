Відносини з Китаєм потрібно переглянути, адже він - партнер РФ, - Мережко

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко закликав переглянути відносини України з Китаєм.

Про це він пише в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Неправдиві заяви і фраза представника Китая про "сили, які прагнуть інтегрувати Україну в Європейський Союз" ставлять під значний сумнів статус КНР як "стратегічного партнера" України. Очевидно, прийшов час переглянути цей статус. Партнер держави-агресора "без кордонів" не може бути одночасно нашим стратегічним партнером. Треба робити відповідні висновки", - написав Мережко.

Нагадаємо, раніше Китай назвав США "ініціатором і головним винуватцем української кризи".

Також читайте: Китай припинив військове та кліматичне співробітництво зі США