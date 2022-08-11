Відносини з Китаєм потрібно переглянути, адже він - партнер РФ, - Мережко
Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко закликав переглянути відносини України з Китаєм.
Про це він пише в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Неправдиві заяви і фраза представника Китая про "сили, які прагнуть інтегрувати Україну в Європейський Союз" ставлять під значний сумнів статус КНР як "стратегічного партнера" України. Очевидно, прийшов час переглянути цей статус. Партнер держави-агресора "без кордонів" не може бути одночасно нашим стратегічним партнером. Треба робити відповідні висновки", - написав Мережко.
Нагадаємо, раніше Китай назвав США "ініціатором і головним винуватцем української кризи".
Топ коментарі
+19 россияне это народ пидОраZ
показати весь коментар11.08.2022 16:02 Відповісти Посилання
+17 Alex Dev #442192
показати весь коментар11.08.2022 16:04 Відповісти Посилання
+14 andriy niki1
показати весь коментар11.08.2022 16:06 Відповісти Посилання
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А КНР це комуняцька китацська ДНР що вичавила уряд на Тайвань і захопила всю країну
Треба не намагатися видумувати заново велосипед, а робити так, аби світові виробники розміщували в країні свої заводи по виробництву техніки. Це дасть можливість і заробити, і отримати робочі місця для людей, і підняти економіку на експорті, і навіть підтягнути технології і виробництво.
Було цілком якісне спорядження, дорожче кітайського гівн..а, але воно вартувало того!
Але надзвичайно паскудно!
Всі чудово знають "китайську якість" ширпотреба - марна трата грошей...
Надо просто по факту ограничить всю информацию для китайцев,
а в глаза улыбаться: "Заяси, заяси", "Длюзьба".
зебилы даже посла в Китае не имеют три года!
КТО должен работать с китайцами и доносить нашу позицию, как не посол???
Но зеленые дебилы университетов не заканчивали,в дипломатии понимают, как свинья в апельсинах,ждут пока за них все Байден порешает, или само рассосется, а они пока международную помощь будут разворовывать---гопота из подворотни!
Наші стратегічні партнери - США, Британія, Польща, Балтія.
І все!
За них треба триматись і не крутитись як гівно абрахамія в ополонці!