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Новини
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Відносини з Китаєм потрібно переглянути, адже він - партнер РФ, - Мережко

китай

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко закликав переглянути відносини України з Китаєм.

Про це він пише в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Неправдиві заяви і фраза представника Китая про "сили, які прагнуть інтегрувати Україну в Європейський Союз" ставлять під значний сумнів статус КНР як "стратегічного партнера" України. Очевидно, прийшов час переглянути цей статус. Партнер держави-агресора "без кордонів" не може бути одночасно нашим стратегічним партнером. Треба робити відповідні висновки", - написав Мережко.

Нагадаємо, раніше Китай назвав США "ініціатором і головним винуватцем української кризи".

Також читайте: Китай припинив військове та кліматичне співробітництво зі США

Автор: 

Китай (4689) росія (65949) Мережко Олександр (57)


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Топ коментарі
+19
каломийські мавпи будуть проти.
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11.08.2022 16:02 Відповісти
+17
"Слуга народа" считает Китай важным стратегическим партнером страны и намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и построении государства © Арахамия
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11.08.2022 16:04 Відповісти
+14
А Мережко в Арахамії дозволу запитав?
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11.08.2022 16:06 Відповісти
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каломийські мавпи будуть проти.
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11.08.2022 16:02 Відповісти
"Слуга народа" считает Китай важным стратегическим партнером страны и намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и построении государства © Арахамия
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11.08.2022 16:04 Відповісти
А Мережко в Арахамії дозволу запитав?
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11.08.2022 16:06 Відповісти
Да в людеи чорти лучі як цеи стратегічнии партнер
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11.08.2022 16:07 Відповісти
За за'яви їхнього міністра МЗС ,потрібно хоч би викликати посла КНР в Україні та вручити ноту протесту ,чи знову промовчать?
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11.08.2022 16:11 Відповісти
Очевидно долго заглядывали в узкие глаза этого СИ ..Пора национализировать МОТОР -СИЧ ... Похоже усидеть на двух стульях как этого хотел кравчук кучма и наш новый кормчий в свое время не получается.... Этого рашка не любит .
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11.08.2022 16:11 Відповісти
То то рашингтролли радостно похватили тему! Давайте, дебилы, плюньте еще в лицо Китаю, что бы он начал поставлять рф вооружение. Ермак с Зеленским понабирали в "международные мэнэджеры" зоотехников теперь "новые лица" будут ставить экспериметы с засовывание пальцев в розетку- трахнет током или нет?
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11.08.2022 16:23 Відповісти
Та твій улюблений Китай вже нам українцям давно плюнув в обличчя, чого тільки варті його голлсування в ООН, про висєри жовтопиких аля "це США головні винуватці та заколотники конфлікту в Україні" я вже взагалі мовчу.
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11.08.2022 16:50 Відповісти
И шо дальше, пригожинский? Тебе так хочецца китайского оружия? Совсем овнорасия твоя без трехлинеек осталась? Старайтесь, старайтесь тролли. Скоро денех не будет.
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11.08.2022 18:11 Відповісти
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11.08.2022 16:24 Відповісти
Китаю, кстати, пора определиться - идет он в будущее с цивилизованным миром, стремится сгореть в ядерном пепле или возвращается в прошлое вместе с мордором и северной кореей.
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11.08.2022 16:31 Відповісти
Так а че ты тут это пишешь? Напиши на сайте ЦК КПК.
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11.08.2022 18:12 Відповісти
А че ты тут читаешь? Езжай в Китай, вступай в КПК и указывай китайцам, где им что писать, а где - не писать.
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12.08.2022 03:31 Відповісти
Телепні# Китай це легітимний уряд на Тайвані!
А КНР це комуняцька китацська ДНР що вичавила уряд на Тайвань і захопила всю країну
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11.08.2022 16:31 Відповісти
І вже "на вчора" бізнесменам виробникам треба думати що запропонувати людям замість дешевих китайських смартфонів та іншої електроніки.
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11.08.2022 16:40 Відповісти
Вже бачу що запропонують бізнесмени виробники - дешеві китайські смартфони та іншу електроніку, на яку наліпили дешеві китайські наклейки "мейд ін юа".
Треба не намагатися видумувати заново велосипед, а робити так, аби світові виробники розміщували в країні свої заводи по виробництву техніки. Це дасть можливість і заробити, і отримати робочі місця для людей, і підняти економіку на експорті, і навіть підтягнути технології і виробництво.
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11.08.2022 19:10 Відповісти
Була, може ще й є українська фірма туристичного спорядження "Терра нова" - самі розробляли моделі наметів, спочатку самі й виготовляли.
Було цілком якісне спорядження, дорожче кітайського гівн..а, але воно вартувало того!
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11.08.2022 22:01 Відповісти
Сваритись з Китаєм, безумовно, не треба, незважаючи на його заяви, Зеленський уже посварився з ФРН (Штайнмайєр), тепер скиглить що Німеччина мало допомагає. Але, думаю, Зеленський цього і не зробить, Китай залишається єдиною надією Коломойського втримати Україну в статусі "вічного кандидата" на вступ до ЄС і НАТО, гратися так як Лукашенко з росією щодо союзу, коли путін давить, Лука заграє з Заходом. Саме такий сценарій будувався для України, але путіну уже Лукашенка остойоб, і він зробив по своєму, тепер Коломойський шукає інший вихід.
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11.08.2022 16:42 Відповісти
Давно треба перестати завозити китайський ширпотреб... Такі гроші інвестуємо в китайську економіку
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11.08.2022 16:47 Відповісти
Перестать завозить и не будет того ширпотреба. Когда начинаешь переставать?
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11.08.2022 18:14 Відповісти
Сказав він і пішов швиденько на черговому розпродажі з 30% кешбеком від летішопсу на алішечкє купувать товари...
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11.08.2022 19:12 Відповісти
Це так.
Але надзвичайно паскудно!
Всі чудово знають "китайську якість" ширпотреба - марна трата грошей...
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11.08.2022 22:04 Відповісти
А Хламідію запитали?
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11.08.2022 17:19 Відповісти
З комуняками.ніяких відносин взагалі не повинно бути,цю ідеологію потрібно засудити,і провести суд обов'язково в Україні,викрити усіх злодюг та катів,а також стукачів
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11.08.2022 17:58 Відповісти
Что это даст кроме ухудшения отношений с Китаем ?
Надо просто по факту ограничить всю информацию для китайцев,
а в глаза улыбаться: "Заяси, заяси", "Длюзьба".
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11.08.2022 18:08 Відповісти
Это так, ко кучи рашингтроллей и наших полезных уже Китай предали анафеме. Токо не знают как тую анафему в Пекин передать, тут строчат.
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11.08.2022 18:16 Відповісти
Яки таки видносини????
зебилы даже посла в Китае не имеют три года!
КТО должен работать с китайцами и доносить нашу позицию, как не посол???
Но зеленые дебилы университетов не заканчивали,в дипломатии понимают, как свинья в апельсинах,ждут пока за них все Байден порешает, или само рассосется, а они пока международную помощь будут разворовывать---гопота из подворотни!
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11.08.2022 20:59 Відповісти
Ми повинні не сваритись, а просто триматись подалі від Китаю - ввічлива холодна посмішка.

Наші стратегічні партнери - США, Британія, Польща, Балтія.
І все!
За них треба триматись і не крутитись як гівно абрахамія в ополонці!
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11.08.2022 22:07 Відповісти
Давно пора
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12.08.2022 03:31 Відповісти
 
 