Захарова про рішення Латвії визнати Росію спонсором тероризму: "тваринна ксенофобія" і "неонацизм"

Офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в четвер розкритикувала дії Латвії, яка проголосила РФ державою-спонсором тероризму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою реакцію Захарова опублікувала в Telegram.

"Зважаючи на те, що ніякої фактури, крім тваринної ксенофобії, під цим рішенням немає, то і називати ідеологів потрібно не інакше, як неонацистами", – написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму