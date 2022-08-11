Захарова про рішення Латвії визнати Росію спонсором тероризму: "тваринна ксенофобія" і "неонацизм"
Офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в четвер розкритикувала дії Латвії, яка проголосила РФ державою-спонсором тероризму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою реакцію Захарова опублікувала в Telegram.
"Зважаючи на те, що ніякої фактури, крім тваринної ксенофобії, під цим рішенням немає, то і називати ідеологів потрібно не інакше, як неонацистами", – написала вона.
Топ коментарі
+65 Белка со свистком
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+49 Світлана #522555
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+43 Вася Шевченко #371210
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"Ця війна чітко розставила всі пріоритети:
🔸Мова - то серце нації,
🔸Віра - то її душа,
🔸ЗСУ - то її м`язи,
🔸Русофобія - то її імунна система.
Коли московити провалять свою чергову авантюру і на деякий час затихнуть, до нас прийде молодий та ввічливий російський ліберал і скаже: "Ми вже інші, ми вивчили урок, ми сусіди, ми хочемо дружити..."
Почувши таке, бийте на звук, женіть його "Хаймерсами", "Стугною", "Булавою", сцяними ганчірками - всім, що є під рукою.
Бо ми теж вивчили урок, який тривав п`ять століть.
Росія - це абсолютне зло. І навіть якщо там народжується людина з чистою душею, вже у п`ятирічному віці вона перестає бути собою, а стає часткою системи. Системи, яка історично заточена на те, щоб воювати, нищити, гвалтувати, мародерити".
То была шутка товарисчей чЛенина и Свердлова...😁🤣против была только Фанни Каплан...замочившая чЛенина в сортире...и немного генерал Деникин...
Латвія - РЕСПЕКТ!!!
И не ксенофобии, а пьяньроисяфобии к оркам и мордору.