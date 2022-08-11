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Захарова про рішення Латвії визнати Росію спонсором тероризму: "тваринна ксенофобія" і "неонацизм"

захарова

Офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в четвер розкритикувала дії Латвії, яка проголосила РФ державою-спонсором тероризму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою реакцію Захарова опублікувала в Telegram.

"Зважаючи на те, що ніякої фактури, крім тваринної ксенофобії, під цим рішенням немає, то і називати ідеологів потрібно не інакше, як неонацистами", – написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму

Автор: 

Латвія (1363) росія (65994) тероризм (2868) Захарова Марія (360)


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Топ коментарі
+65
Захарова та Верещук одне рило на двох )) я їх плутаю
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11.08.2022 18:13 Відповісти
+49
"Тваринній"-це вона про себе
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11.08.2022 18:13 Відповісти
+43
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11.08.2022 18:14 Відповісти
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Захарова та Верещук одне рило на двох )) я їх плутаю
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11.08.2022 18:13 Відповісти
Верещучка родная сестра Захаровой! Кстати, их 4 сестры! Есть еще сестра Надя Савченко и Безуглая - езумная!
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11.08.2022 18:28 Відповісти
Если видите зонтик- это Верещук. А фунфырь бояры- Манька.
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11.08.2022 19:29 Відповісти
Угу..А если босая-это Надька.
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11.08.2022 20:09 Відповісти
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11.08.2022 21:50 Відповісти
Їх за одним і тим же лекалом один і той же пластичний хірург штопав.
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11.08.2022 19:52 Відповісти
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11.08.2022 20:01 Відповісти
"Тваринній"-це вона про себе
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11.08.2022 18:13 Відповісти
Дещо образливо по відношенню до тварин, тварини значно кращі за кацапів.
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11.08.2022 19:14 Відповісти
Хай латиші, і ми, сподіваюсь, будемо тваринними ксенофобами, але тільки щоб ніде не воняло рашистами! 😂
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11.08.2022 21:51 Відповісти
Так вы и есть животные.
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11.08.2022 18:13 Відповісти
Они не животные - они скоты!
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11.08.2022 21:14 Відповісти
Машка ти гірше тварини ...
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11.08.2022 18:13 Відповісти
Мерин Лавров и кобыла Захарова
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11.08.2022 18:18 Відповісти
Вы сделали мой вече
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11.08.2022 19:54 Відповісти
Точно. На ксенофобии по отношению к определённым животным.
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11.08.2022 18:13 Відповісти
і чого це до парашних тварин у всих така ксенофобія?
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11.08.2022 18:14 Відповісти
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11.08.2022 18:14 Відповісти
Сексуально
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11.08.2022 18:31 Відповісти
No, kaktus.
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11.08.2022 19:20 Відповісти
Бач як швидко відгукнулась. А чому мовчиш за Крим?
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11.08.2022 18:14 Відповісти
алкашуга кончена, завали своє @бало, йди по@бись з медведем, він твій рівень
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11.08.2022 18:14 Відповісти
Ведмідь - тварина, хижа тварина! Таку худобу, як машка може тільки задерти. І то від огиди. А вступати з цим створінням у статеві зносини може тільки сивий мерин лаврушка.
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11.08.2022 21:26 Відповісти
базується на "тваринній ксенофобії" - доповіла пресс алкаше, не зважаючи, що це прямий наслідок, а не причина.
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11.08.2022 18:15 Відповісти
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11.08.2022 18:15 Відповісти
Шарман
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11.08.2022 18:38 Відповісти
а ***** задело вас зверюшек ничего как там в мультике их надо на опыты сдать в лабораторию....
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11.08.2022 18:15 Відповісти
Мне тоже понравилась реакция захаровой) видно, очень сильно задело за живое
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11.08.2022 19:35 Відповісти
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11.08.2022 18:16 Відповісти
Ну так срочно в ответпринимайте в госдуре закон: «Латвия - страна животной ксенофобии». Вот смеху будет
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11.08.2022 18:17 Відповісти
Та до сраки що вона там патякає. Як і інші кацапи.
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11.08.2022 18:18 Відповісти
Видать,ще не похмелилась...
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11.08.2022 18:19 Відповісти
Кацапам до животных - это не один этап эволюции должен пройти.
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11.08.2022 18:20 Відповісти
А монозброд зебланів коли проголосують за такий законопроект? Чи не на часі бл, чи досить і відосіка от шашличника на цю тему?
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11.08.2022 18:20 Відповісти
От выступления этого существа перегар аж сюда слыхать.🤮
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11.08.2022 18:23 Відповісти
Враховуйте, що це було письмове звернення.
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11.08.2022 18:32 Відповісти
Как тошнит эта алкаголичка Захарова. Где она будет когда не будет путина? И разве она что-то решает? Но Россия себя не признает террористкою. Так и не нужно признавать для этого есть нормальные страны которые признают Россию спонсором-терроризма . Для Украины вообще не интересно что будет думать Захарова или . А война закончится тогда когда пройдет мания величия вот тогда и уйдет фашизм.
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11.08.2022 18:23 Відповісти
********* и захерова - два сливных бачка в одной паРаше.
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11.08.2022 18:27 Відповісти
худоба краще за раісян...
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11.08.2022 18:30 Відповісти
Звісно ксенофобія. Бідна Машка, ніхто не любить кацапських рептилоїдів
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11.08.2022 18:31 Відповісти
по поводу руссофобии ... если шо то мьі еще не начинали.....
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11.08.2022 18:31 Відповісти
Це досить політкоректне формулювання з часів боротьби з ІДІЛ. Зараз коли мова заходить про ********* то правильним має стати новий "лейбл" - "держава-терорист". Ми, як країна-жертва імперіалістичного тероризму *********у, маємо проголосите це на увесь світ і наполягати на визнанні саме такого терміну і надати безліч доказів на підтвердження, адже ********* еволюціонував від "спонсора тероризму" до його безпосереднього і самодостатнього виконавця.
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11.08.2022 18:32 Відповісти
К животным и должны все относиться как к животным. Важно уточнить , что к животным относятся с любовью , гуманно , кроме бешенных. Русские - животные в последней стадии бешенства , это , к сожалению не излечимо - только изоляция, усыпление и утилизация ....
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11.08.2022 18:33 Відповісти
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11.08.2022 18:37 Відповісти
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11.08.2022 19:14 Відповісти
тварина ніколи не зрозуміє, що вона тварина, бо вона тварина.
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11.08.2022 18:37 Відповісти
Так, не ******* у Латвії тварин...
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11.08.2022 18:37 Відповісти
А що таке ксенофобія до тварин?
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11.08.2022 18:46 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/16223 Олег Шарп :
"Ця війна чітко розставила всі пріоритети:
🔸Мова - то серце нації,
🔸Віра - то її душа,
🔸ЗСУ - то її м`язи,
🔸Русофобія - то її імунна система.
Коли московити провалять свою чергову авантюру і на деякий час затихнуть, до нас прийде молодий та ввічливий російський ліберал і скаже: "Ми вже інші, ми вивчили урок, ми сусіди, ми хочемо дружити..."
Почувши таке, бийте на звук, женіть його "Хаймерсами", "Стугною", "Булавою", сцяними ганчірками - всім, що є під рукою.
Бо ми теж вивчили урок, який тривав п`ять століть.
Росія - це абсолютне зло. І навіть якщо там народжується людина з чистою душею, вже у п`ятирічному віці вона перестає бути собою, а стає часткою системи. Системи, яка історично заточена на те, щоб воювати, нищити, гвалтувати, мародерити".
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11.08.2022 18:55 Відповісти
Машка, ну ты же животное - чего же ты хотела ?
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11.08.2022 18:55 Відповісти
Коли приймали закон про кацапських негромадян, теж на мокшанських болотах стояло виття вище Ельбрусу, що мовляв "утєсняют", "агалтєлая русафобія", "фашисти" і тд. І шо? І нішо. Орк виє, вітер носить. Яке кому діло з людей до того, шо там орки на болотах виють?
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11.08.2022 18:59 Відповісти
захерова - тебя ПОВЕСЯТ!!!
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11.08.2022 19:01 Відповісти
Пресс-алкаше концлагеря Освенцим голос подала... типа рабZeя 30 августа 1918 года не объявляла "Красный террор"...красные мочили в сортире белых..и наоборот...
То была шутка товарисчей чЛенина и Свердлова...😁🤣против была только Фанни Каплан...замочившая чЛенина в сортире...и немного генерал Деникин...
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11.08.2022 19:01 Відповісти
Про неонацизм це вона самокритично
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11.08.2022 19:06 Відповісти
Вот как русские всех ДОСТАЛИ, что Саейм принял это и неукого нет никоких претензий. Даже "наша" вата молчит.
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11.08.2022 19:10 Відповісти
Вата, которая молчит - эта вата, которая находится на пути выздоровления.
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11.08.2022 19:21 Відповісти
Или что то затевает.
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11.08.2022 23:57 Відповісти
Да оставите в покое Машку! Она очень несчастный человек больная неизлечимым генетическим заболеванием -триметиламинурией. Как откроет рот - так сразу оттуда запах 3,14здятины.
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11.08.2022 19:14 Відповісти
Не факт, шо Машка - самка. Судя по рылу - таки самец.
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11.08.2022 19:16 Відповісти
Натякаєте, що то алко-непорозуміння - трапчик? Однак, це слід обміркувати...
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11.08.2022 22:47 Відповісти
Кто бы про "тварин" рассказывал, только не насекомое.
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11.08.2022 19:27 Відповісти
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11.08.2022 19:30 Відповісти
Все, тепер тільки" манька терористка"
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11.08.2022 19:32 Відповісти
ЗахЕрова досі (з вагомих та медично-зрозумілих причин) не зрозуміла (відсутній потрібним для цього орган - МОЗОК), що коли така калюжа блювотиння як вона, когось назіває "фашистом, нацистом чи (простигосподи) русофобом" це означає лише одне, - це справжня людина, яку є за що поважати!
Латвія - РЕСПЕКТ!!!
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11.08.2022 19:43 Відповісти
Нашу цю шмару взагалі коментувати?
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11.08.2022 19:52 Відповісти
Якось невдобно питати... А ксенофобія - це до орків має якийсь стосунок?
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11.08.2022 19:54 Відповісти
Нормальне ставлення до тварин
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11.08.2022 19:55 Відповісти
****** лишнехромосомное, по колено в обломках ракет и снарядов ходят возле разрушенных домов Украины женщины и дети, а главный террорист на Земле не желает в этом признаваться.
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11.08.2022 20:05 Відповісти
Думал будет видео, ан нет очень жаль. Я так люблю видео с этой самкой, особенно когда она не мытая.
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11.08.2022 20:29 Відповісти
русофобия такая русофобия
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11.08.2022 20:30 Відповісти
В ********* українському вживанні широкого розповсюдження набула калька з російської «русофобія», але в українській мові терміни «Русь» та «Руський» відносяться виключно до часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Київської Русі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Руського Королівства , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого Князівства Литовського і Руського , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Руського воєводства (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичини ), а також до етнонімів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 української мови та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 українців . З позиції українського тлумачення, термін «русофобія» може вважатися лише як вороже ставлення до пра-українських князівств та воєводств, а росіяни - не є пращурами українського народу. Щодо Росії українська лексика історично використовує поняття «російський», як то «росіяни», «російська мова» тощо. Відповідно до цього декларується доречність вживання терміну «росіянофобія».
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11.08.2022 20:45 Відповісти
,,Росиянофобия" - слишком длинно. По мне лучше ,,оркофобия".
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11.08.2022 22:01 Відповісти
Україні теж треба рішуче діяти як Латвія.
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11.08.2022 20:34 Відповісти
Зачитайте весь список "кацапоненависників"
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11.08.2022 20:40 Відповісти
тваринний інтеллект і алкоголізм
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11.08.2022 21:21 Відповісти
А Дермак визнав центр спонсорм тероризму?
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11.08.2022 21:24 Відповісти
Не животной, а зоологической.
И не ксенофобии, а пьяньроисяфобии к оркам и мордору.
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11.08.2022 22:05 Відповісти
Покажи своё истинное лицо, мразь!

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11.08.2022 22:23 Відповісти
Так вы свинособаки и есть животные.То ловралошадь,то *********** твой коал любит,то захарова ******** в каматозе животном все время............................................
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11.08.2022 23:15 Відповісти
....дайте дуРаШке наркоты....
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12.08.2022 08:49 Відповісти
 
 