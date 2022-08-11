Дарницький суд відмовляється виконувати рішення Верховного Суду, - адвокат Маселко

Дарницький суд м. Києва відмовляється виконувати рішення Верховного Суду і продовжує ховати інформацію про маніпуляції з авторозподілом справи.

Про це у фейсбуці повідомив адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дарницький суд розглядав справу щодо чоловіка керівниці апарату цього суду Реверук за пяне керування авто. Наскільки нам відомо він уник покарання, але саме рішення суду виявилось засекреченим. Цікаво, що і розподіл цієї справи відбувався лише на двох суддів - усіх інших безпідставно виключили, хоча вони слухали такі справи. Тобто відбулось відверте втручання у автоматизовану систему.

Я подав запит у суд з проханням надати інформацію щодо причин закриття доступу до рішення і ще ряд питань, які мали би пролити світло на цю ситуацію. Але голова суду Щасна відмовилась надавати таку інфо. Мовляв я не учасник процесу, а отже прав на отримання такої інфо не маю і пофіг законодавство про доступ до публічної інформації", - написав Маселко.

Адвокат позов. Але ОАСК та ШААС стали на бік Дарницького суду. А от Верховний Суд 22 липня задовольнив скаргу, скасував рішення ОАСКу і ШААС та зобовязав Дарницький суд надати мені відповідь на запит.

Як зазначає Маселко, Дарницький суд ухилився від виконання рішення Верховного Суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" хочуть провалити голосування за призначення адвоката Маселка членом ВРП, бо їм "треба своя людина на порішать", - волонтер Сініцин

"І от сьогодні Дарницький суд "виконав" рішення Верховного Суду. Точніше знову протиправно вирішив затягнути надання чутливою для суду інформації та повідомив, що не може виконати рішення Верховного до завершення воєнного стану. Мовляв інформація про справу, яка слухалась ще у 2017 році може завдати істотної шкоди національній безпеці, тому поки війна - ніззя. При цьому голова суду Щасна посилається на рекомендації Ради суддів", - йдеться у дописі.

На думку адвоката, цим черговим приховуванням інформації та відвертим невиконанням рішення Верховного Суду суддя Щасна лише допомагає нам зафіксувати черговий факт її недоброчесної поведінки, яким рано чи пізно, але буде надана належна оцінка.



