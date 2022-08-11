УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12525 відвідувачів онлайн
Новини Правосуддя
24 015 79

Дарницький суд відмовляється виконувати рішення Верховного Суду, - адвокат Маселко

суддя,щасна

Дарницький суд м. Києва відмовляється виконувати рішення Верховного Суду і продовжує ховати інформацію про маніпуляції з авторозподілом справи.

Про це у фейсбуці повідомив адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дарницький суд розглядав справу щодо чоловіка керівниці апарату цього суду Реверук за пяне керування авто. Наскільки нам відомо він уник покарання, але саме рішення суду виявилось засекреченим. Цікаво, що і розподіл цієї справи відбувався лише на двох суддів - усіх інших безпідставно виключили, хоча вони слухали такі справи. Тобто відбулось відверте втручання у автоматизовану систему.

Я подав запит у суд з проханням надати інформацію щодо причин закриття доступу до рішення і ще ряд питань, які мали би пролити світло на цю ситуацію. Але голова суду Щасна відмовилась надавати таку інфо. Мовляв я не учасник процесу, а отже прав на отримання такої інфо не маю і пофіг законодавство про доступ до публічної інформації", - написав Маселко.

Адвокат позов. Але ОАСК та ШААС стали на бік Дарницького суду. А от Верховний Суд 22 липня задовольнив скаргу, скасував рішення ОАСКу і ШААС та зобовязав Дарницький суд надати мені відповідь на запит.

Як зазначає Маселко, Дарницький суд ухилився від виконання рішення Верховного Суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" хочуть провалити голосування за призначення адвоката Маселка членом ВРП, бо їм "треба своя людина на порішать", - волонтер Сініцин

"І от сьогодні Дарницький суд "виконав" рішення Верховного Суду. Точніше знову протиправно вирішив затягнути надання чутливою для суду інформації та повідомив, що не може виконати рішення Верховного до завершення воєнного стану. Мовляв інформація про справу, яка слухалась ще у 2017 році може завдати істотної шкоди національній безпеці, тому поки війна - ніззя. При цьому голова суду Щасна посилається на рекомендації Ради суддів", - йдеться у дописі.

Дарницький суд відмовляється виконувати рішення Верховного Суду, - адвокат Маселко 01

На думку адвоката, цим черговим приховуванням інформації та відвертим невиконанням рішення Верховного Суду суддя Щасна лише допомагає нам зафіксувати черговий факт її недоброчесної поведінки, яким рано чи пізно, але буде надана належна оцінка.

Дарницький суд відмовляється виконувати рішення Верховного Суду, - адвокат Маселко 02
Дарницький суд відмовляється виконувати рішення Верховного Суду, - адвокат Маселко 03

Автор: 

Верховний Суд (1192) суд (11736) суддя (1589) юстиція (732) Маселко Роман (98)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+48
пропоную присвоїти Дарницькому суду почесне ім'я Януковича-Єрмака!
(Зеленського не чіпаємо, бо не начасі)
показати весь коментар
11.08.2022 20:14 Відповісти
+41
Достатньо лише погляду на чесне рило на фото і стає все зрозуміло...
показати весь коментар
11.08.2022 20:15 Відповісти
+40
Почесне ім'я Татарова- Портнова!
показати весь коментар
11.08.2022 20:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пропоную присвоїти Дарницькому суду почесне ім'я Януковича-Єрмака!
(Зеленського не чіпаємо, бо не начасі)
показати весь коментар
11.08.2022 20:14 Відповісти
Почесне ім'я Татарова- Портнова!
показати весь коментар
11.08.2022 20:19 Відповісти
теж достойне ім'я
показати весь коментар
11.08.2022 20:22 Відповісти
та ніт, почесне ім'я зеленим вівцям 73%, це вони все зробили разом. А порнов,татаров, демченко, смірнов, єрмак і Президент тут ні до чого, їх заставив це зробити нарід,їх на своїх копитцях на самий верх занесли ці овечки і барани. І не заважайте їм знищувати державу, не на часі, в них війна.
показати весь коментар
11.08.2022 20:28 Відповісти
Пробачте, а що до цьго часу ВСІ суди були благочестивими і насмерть стояли на сторожі закону? До речі, ця історія почалася ще в 2017 році. Коли ви вже перестанете продаватися, чи це така наша національна риса. Не вірю, адже історія говорить що продажність і зрадливість українців - виняток.
показати весь коментар
12.08.2022 07:23 Відповісти
ні пане , то до 2019 року всі були такими як оце вона і нарід вибрав самих що не є чеснейших, що зуб можуть дати. А виявилося, що на кого брехали, самі такими і є. Четвертий рік при владі Бонеквтік і справи все гірше і гірше, довалюють те, що хоч якось працювало.
показати весь коментар
12.08.2022 20:40 Відповісти
Да бл взять мерзоту за шкварку і ує#ать пару раз об стіну.
показати весь коментар
11.08.2022 20:15 Відповісти
ує#ать пару раз об стіну-це не конституційно і протиправно!
показати весь коментар
11.08.2022 20:18 Відповісти
І що робити? Може, трибуналом в військовий час?
показати весь коментар
11.08.2022 20:25 Відповісти
За то результативно , все остальные методы против обнаглевшего от безнаказанности СПРУТА🤢💩👿 бездейственны‼️
показати весь коментар
11.08.2022 21:21 Відповісти
Самый действенный метод - неотвратимость прописанного в ук наказания. прописано, к примеру, 10 лет за такое - ни единая судья не рыпнется, если в 100% случаев будут садить на 10 лет за такое. А просто "****** об стену", это метод папуасий всяких, типа рашки.
показати весь коментар
12.08.2022 03:21 Відповісти
Та ні. Я думаю, тут допоможе виключно холодний, беземоційний постріл в потилицю.
показати весь коментар
11.08.2022 21:43 Відповісти
Достатньо лише погляду на чесне рило на фото і стає все зрозуміло...
показати весь коментар
11.08.2022 20:15 Відповісти
а скільки мила на виході буде, звстно, ьякщо відділити гівно!
показати весь коментар
12.08.2022 00:23 Відповісти
Кому война,а кому мать родна.
Ну і скажіть тепер-чи хоче ця суддівська наволоч закінчення війни?
показати весь коментар
11.08.2022 20:16 Відповісти
Вона спокійно переживе час війни й буде далі продовжувати красти та зберігати свою касту.
Зрозуміли що боятись нічого, ВСУ зайняте другими справами, керівництво пише і далі відосіки, нічого не помінялось.
показати весь коментар
11.08.2022 20:20 Відповісти
і зарлату, а потім песію буде брати НЕСЛАБУ!! І ложила вона на все!!
показати весь коментар
11.08.2022 20:48 Відповісти
Це її вологі мрії)
показати весь коментар
12.08.2022 03:24 Відповісти
Вовк про теж саме волого мріяв...
показати весь коментар
12.08.2022 03:23 Відповісти
На роже написано Да я **** ну что.
показати весь коментар
11.08.2022 20:16 Відповісти
«Обов'язок суддів - вершити правосуддя, а їхнє ремесло - відтягувати його. Багато суддів знають свій обов'язок і продовжують займатися своїм ремеслом». © Жан де Лабрюєр
показати весь коментар
11.08.2022 20:18 Відповісти
Без атентату не зміниться тут *****,вся ця шобла підарасів мріє про *****,про повноваження як на паРаші.
показати весь коментар
11.08.2022 20:19 Відповісти
и прекрасно... время военное... первый прецедент... нет старой манды и мандюка и хорошо...
показати весь коментар
11.08.2022 20:23 Відповісти
"Діло" Януковича в надійних руках Єрмака.
показати весь коментар
11.08.2022 20:24 Відповісти
По отвратной морде видно,что паскудина отпетая.
показати весь коментар
11.08.2022 20:24 Відповісти
нормальна суддя, точна копія базарних прихильників Боневтіка із числа 73%.
показати весь коментар
11.08.2022 21:16 Відповісти
Можливо судді бажають, щоб їх народ судив на майдані? Невже бажають на гілляку?
показати весь коментар
11.08.2022 20:27 Відповісти
який нарід має судити їх на Майдані, оті 73%, які вибрали до влади антимайдан єрмака, татарова, демченко, смірнова, шкарлета?
показати весь коментар
11.08.2022 20:55 Відповісти
Пля, дайте їй пиз*ди прикладом і закрийте справу! Немає чим зайнятися у військовий час? Зараз під шумок ці судді такого наприймають, що потім десятиліттями розгрібати будемо
показати весь коментар
11.08.2022 20:27 Відповісти
теж мені новина...

у нас всі суди такі - а про Дарницький = стикалась особисто..як мені сказали - суд не виграєш, навіть якщо квартиру продаш..бо грошей не вистачить

їх саджати можна тільки глянувши на автопарк приватних тачил, що у закритому дворику суду паркуються.

доречі, років за 15 тому в старе приміщення суду навіть гранату у вікно закинули...тому на вікнах приміщень на Кошиця всі вікна загратовані
показати весь коментар
11.08.2022 20:28 Відповісти
може є знайомий корегувальник? най пару ракет скорегує у той дворик
показати весь коментар
11.08.2022 21:10 Відповісти
щось таке бовкнули..як у воду
показати весь коментар
11.08.2022 23:17 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2022 20:29 Відповісти
а до чого тут Порошенко? Ви йому дали оцінку на виборах у 2019 році. Вже четвертий рік крутить вас на тому, що грав на піоніно Боневтік. Ось і до нього всі питання, а краще до 73%, це вони зробили всіх разом. Це вони всі президенти.
показати весь коментар
11.08.2022 20:57 Відповісти
Всі наші президенти, це представники народу. Навіть Януковоч це був представник народу, поки народ його не звільнив з посади. Так що тут або поносити народ (а це має сенс, якщо ти стороннє відносно до цього народу гівно), або розуміти, що маємо те, що маємо.
показати весь коментар
12.08.2022 03:27 Відповісти
Потрібно формувати вже зведений батальйон "ЗЕ СЛУГИ 22"
показати весь коментар
11.08.2022 20:31 Відповісти
В Україні триває війна проти зовнішнього агресора, а в цей час наша держава під постановочно-емоційні відосики президента і телевізійну лапшу ОПшних посіпак невпинно іде в сторону побудови демократії і законності за зразком рашки. Яник як тепер видається на посаді президента був просто "невинним ягням" в порівняні з Зелею і зеленою шоблою.
показати весь коментар
11.08.2022 20:37 Відповісти
ті відосики перЗедента тільки хворі на Фрунзе дивляться
показати весь коментар
11.08.2022 20:53 Відповісти
Як порохобот, офіційно тобі повідомляю: нах пішла із своїм Яником-ягням.
показати весь коментар
12.08.2022 03:29 Відповісти
О то вибачте харя на фото, от от і лусне! І так пика нажрана вирішує чужу долю. Щей в темну. ФУ СОРОМ!
показати весь коментар
11.08.2022 20:42 Відповісти
І то ж скільки треба пхать у ту харю, щоб таке нажерти...
показати весь коментар
11.08.2022 21:36 Відповісти
Типова хозарська пика,гидка та потворна.
показати весь коментар
11.08.2022 23:29 Відповісти
тихонечко в лес пошли......
показати весь коментар
11.08.2022 20:46 Відповісти
Це типова харя нашого українського законодавства.
показати весь коментар
11.08.2022 20:49 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2022 21:17 Відповісти
Дарницький суд это эталон коррупции, тех ******** в мантиях перевешать нужно уже давно
показати весь коментар
11.08.2022 20:51 Відповісти
не заважайте 73% добивати себе до кінця. Вони вже почали придивлятися до абдристовича, він краще бреше і обіцяє за Боневтіка. А ще ГаNдон, точніше гордог лисий вміє брехати і не червоніти, а ще бігус... так, що багато є кандидатів і нарід все сильніше придивляється і не забуває, "чта ва свьом вінават Парашенка".
показати весь коментар
11.08.2022 21:01 Відповісти
Бігус доречі норм журналіст. І військовий. Про порошенка нічого неадекватного не викладував, тільки те, що насправді було і це було не дуже криміналом, тому й не дуже відбилось на репутації.
показати весь коментар
12.08.2022 03:37 Відповісти
Страна " ПАПУАСИЯ " -- при " ГАРАНТЕ " , при Конституции , при ...... .73 % , скажите -- как жить в ЭТОЙ стране ??? !!!
показати весь коментар
11.08.2022 21:01 Відповісти
Папуасия на севере, здесь новорожденная демократия.
показати весь коментар
12.08.2022 03:30 Відповісти
Да с неё можно статую украинской фемиды ваять!
А вы повесить, повесить.......
показати весь коментар
11.08.2022 21:01 Відповісти
Наглядний приклад корупційної складової , кругової поруки , нехтування вимогам закону , українськими т.н. " судами "! І це усюду , живуть за принципом : " Закон як дишло , куди повернеш , так і вийшло "! Яке членство у ЄС , коли такі держиморди ( див. фото ) , сидять у судах ?! І таке бидло проводить т.н. " судочинство" ?! Тут без радикальної чисткти , не обійтись !
показати весь коментар
11.08.2022 21:04 Відповісти
Цей суд треба розігнати. А натомість набрати присяжних судових засідателів.
показати весь коментар
11.08.2022 21:07 Відповісти
Пздц. Кому війна, а суддівська мафія на місці. Навіть вовчий суд судить іменем України.
показати весь коментар
11.08.2022 21:09 Відповісти
А Зеленський рве на дупі волосся, говорячи про позитивні зрушення у нашому судочинстві. То який ідіот, за такого бардаку, інвестуватиме нашу повоєнну економіку.
показати весь коментар
11.08.2022 21:13 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2022 21:22 Відповісти
Та как раз закон по части военного времени можно и иначе трактовать. В двух словах. Хорватии понадобилось 15 лет на судебно-правовую реформу. Просто абсолютно всех уволили судей и прочую. И наняли с ЕС всех на эти места. И с первого года и по последний 15 посылали учится в ЕС на юриста. С 6 года стали возвращаться и заменять с ес. И так решилось к концу. И это Хорватия. Две наши области. Ребятки---мы все просрали. Абсолютно.
показати весь коментар
11.08.2022 21:24 Відповісти
Я в **** од такого рила. І це жінка, Господи прости.
показати весь коментар
11.08.2022 21:40 Відповісти
ви праві то є свиня в людській подобі
показати весь коментар
11.08.2022 22:45 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2022 21:41 Відповісти
Ничего не меняется в этом государстве.
показати весь коментар
11.08.2022 21:45 Відповісти
Весь мир видит развитие Украины, только кацапью мерещится, что ничего не меняется. А когда эту Щасну выкинут с запретом занимать судейские должности, ты просто тихо будешь покукарекивать уже совершенно на другие темы.
показати весь коментар
12.08.2022 03:32 Відповісти
ВРП !

Твій хід
показати весь коментар
11.08.2022 22:05 Відповісти
уродлива паскудна ****
таких потрібно тільки *******
показати весь коментар
11.08.2022 22:44 Відповісти
мдааа... просто писець. судова система України - вона вся така. гніль.
показати весь коментар
11.08.2022 22:47 Відповісти
вся така вона була років 10 назад. сьогодні це поодинокі виключення, про які пишуть в газетах.
показати весь коментар
12.08.2022 03:34 Відповісти
Ну й пика!
показати весь коментар
11.08.2022 23:10 Відповісти
Треба зробити її неЩасною.
показати весь коментар
12.08.2022 00:00 Відповісти
Тільки ******* в темну + розкуркуленя всіх близьких, а то в неї велосипед з майна, а внук у 3 роки входить у 20 форбс😀
показати весь коментар
12.08.2022 00:03 Відповісти
Особисто працював в суді. Це таке дермо...зміни повинні початись з судової гілки влади. і тоді в нашій країні не буде корупції!
показати весь коментар
12.08.2022 00:25 Відповісти
Впевнена,що втручання в автоматизовану систему відбувається у всіх судах в Україні!!!
показати весь коментар
12.08.2022 11:01 Відповісти
Місс Клювдія на фото?
показати весь коментар
12.08.2022 11:36 Відповісти
Этих мародеров от правосудия надо вешать на столбах.
показати весь коментар
13.08.2022 07:02 Відповісти
 
 