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Новости Правосудие
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Дарницкий суд отказывается выполнять решение Верховного Суда, - адвокат Маселко

суддя,щасна

Дарницкий суд г. Киева отказывается выполнять решение Верховного Суда и продолжает скрывать информацию о манипуляциях с автораспределением дела.

Об этом в фейсбуке сообщил адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Дарницкий суд рассматривал дело в отношении мужа руководительницы аппарата этого суда Реверук за пьяное управление автомобилем. Насколько нам известно, он избежал наказания, но само решение суда оказалось засекреченным. Интересно, что и распределение этого дела происходило только на двух судей – всех остальных безосновательно исключили, хотя они слушали такие дела. То есть, состоялось откровенное вмешательство в автоматизированную систему.

Я подал запрос в суд с просьбой предоставить информацию о причинах закрытия доступа к решению и еще ряд вопросов, которые должны пролить свет на эту ситуацию. Но председатель суда Щасная отказалась предоставлять такую ​​информацию. Мол, я не участник процесса, а значит, прав на получение такой информации не имею и пофиг законодательство о доступе к публичной информации", - написал Маселко.

Конечно, мы подали иск. Но ОАСК и ШААС приняли сторону Дарницкого суда. А вот Верховный Суд 22 июля удовлетворил жалобу, отменил решение ОАСК и ШААС и обязал Дарницкий суд предоставить мне ответ на запрос".

Как отмечает Маселко, Дарницкий суд уклонился от исполнения решения Верховного Суда.

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"И вот сегодня Дарницкий суд "выполнил" решение Верховного Суда. Точнее снова противоправно решил затянуть предоставление чувствительной для суда информации и сообщил, что не может выполнить решение Верховного Суда до завершения военного положения. Мол, информация о деле, которое слушалось еще в 2017 году, может нанести существенный вред национальной безопасности, поэтому пока война - низзя. При этом глава суда Щасная ссылается на рекомендации Совета судей", - говорится в сообщении.

Дарницкий суд отказывается выполнять решение Верховного Суда, - адвокат Маселко 01

По мнению адвоката, этим очередным сокрытием информации и откровенным невыполнением решения Верховного Суда судья Щасная только помогает нам зафиксировать очередной факт ее неблагочестного поведения, которым рано или поздно, но будет дана надлежащая оценка.

Дарницкий суд отказывается выполнять решение Верховного Суда, - адвокат Маселко 02
Дарницкий суд отказывается выполнять решение Верховного Суда, - адвокат Маселко 03

Автор: 

Верховный Суд (1099) суд (25137) судья (2651) юстиция (758) Маселко Роман (94)


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Топ комментарии
+48
пропоную присвоїти Дарницькому суду почесне ім'я Януковича-Єрмака!
(Зеленського не чіпаємо, бо не начасі)
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11.08.2022 20:14 Ответить
+41
Достатньо лише погляду на чесне рило на фото і стає все зрозуміло...
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11.08.2022 20:15 Ответить
+40
Почесне ім'я Татарова- Портнова!
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11.08.2022 20:19 Ответить
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пропоную присвоїти Дарницькому суду почесне ім'я Януковича-Єрмака!
(Зеленського не чіпаємо, бо не начасі)
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11.08.2022 20:14 Ответить
Почесне ім'я Татарова- Портнова!
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11.08.2022 20:19 Ответить
теж достойне ім'я
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11.08.2022 20:22 Ответить
та ніт, почесне ім'я зеленим вівцям 73%, це вони все зробили разом. А порнов,татаров, демченко, смірнов, єрмак і Президент тут ні до чого, їх заставив це зробити нарід,їх на своїх копитцях на самий верх занесли ці овечки і барани. І не заважайте їм знищувати державу, не на часі, в них війна.
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11.08.2022 20:28 Ответить
Пробачте, а що до цьго часу ВСІ суди були благочестивими і насмерть стояли на сторожі закону? До речі, ця історія почалася ще в 2017 році. Коли ви вже перестанете продаватися, чи це така наша національна риса. Не вірю, адже історія говорить що продажність і зрадливість українців - виняток.
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12.08.2022 07:23 Ответить
ні пане , то до 2019 року всі були такими як оце вона і нарід вибрав самих що не є чеснейших, що зуб можуть дати. А виявилося, що на кого брехали, самі такими і є. Четвертий рік при владі Бонеквтік і справи все гірше і гірше, довалюють те, що хоч якось працювало.
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12.08.2022 20:40 Ответить
Да бл взять мерзоту за шкварку і ує#ать пару раз об стіну.
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11.08.2022 20:15 Ответить
ує#ать пару раз об стіну-це не конституційно і протиправно!
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11.08.2022 20:18 Ответить
І що робити? Може, трибуналом в військовий час?
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11.08.2022 20:25 Ответить
За то результативно , все остальные методы против обнаглевшего от безнаказанности СПРУТА🤢💩👿 бездейственны‼️
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11.08.2022 21:21 Ответить
Самый действенный метод - неотвратимость прописанного в ук наказания. прописано, к примеру, 10 лет за такое - ни единая судья не рыпнется, если в 100% случаев будут садить на 10 лет за такое. А просто "****** об стену", это метод папуасий всяких, типа рашки.
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12.08.2022 03:21 Ответить
Та ні. Я думаю, тут допоможе виключно холодний, беземоційний постріл в потилицю.
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11.08.2022 21:43 Ответить
Достатньо лише погляду на чесне рило на фото і стає все зрозуміло...
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11.08.2022 20:15 Ответить
а скільки мила на виході буде, звстно, ьякщо відділити гівно!
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12.08.2022 00:23 Ответить
Кому война,а кому мать родна.
Ну і скажіть тепер-чи хоче ця суддівська наволоч закінчення війни?
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11.08.2022 20:16 Ответить
Вона спокійно переживе час війни й буде далі продовжувати красти та зберігати свою касту.
Зрозуміли що боятись нічого, ВСУ зайняте другими справами, керівництво пише і далі відосіки, нічого не помінялось.
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11.08.2022 20:20 Ответить
і зарлату, а потім песію буде брати НЕСЛАБУ!! І ложила вона на все!!
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11.08.2022 20:48 Ответить
Це її вологі мрії)
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12.08.2022 03:24 Ответить
Вовк про теж саме волого мріяв...
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12.08.2022 03:23 Ответить
На роже написано Да я **** ну что.
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11.08.2022 20:16 Ответить
«Обов'язок суддів - вершити правосуддя, а їхнє ремесло - відтягувати його. Багато суддів знають свій обов'язок і продовжують займатися своїм ремеслом». © Жан де Лабрюєр
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11.08.2022 20:18 Ответить
Без атентату не зміниться тут *****,вся ця шобла підарасів мріє про *****,про повноваження як на паРаші.
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11.08.2022 20:19 Ответить
и прекрасно... время военное... первый прецедент... нет старой манды и мандюка и хорошо...
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11.08.2022 20:23 Ответить
"Діло" Януковича в надійних руках Єрмака.
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11.08.2022 20:24 Ответить
По отвратной морде видно,что паскудина отпетая.
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11.08.2022 20:24 Ответить
нормальна суддя, точна копія базарних прихильників Боневтіка із числа 73%.
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11.08.2022 21:16 Ответить
Можливо судді бажають, щоб їх народ судив на майдані? Невже бажають на гілляку?
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11.08.2022 20:27 Ответить
який нарід має судити їх на Майдані, оті 73%, які вибрали до влади антимайдан єрмака, татарова, демченко, смірнова, шкарлета?
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11.08.2022 20:55 Ответить
Пля, дайте їй пиз*ди прикладом і закрийте справу! Немає чим зайнятися у військовий час? Зараз під шумок ці судді такого наприймають, що потім десятиліттями розгрібати будемо
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11.08.2022 20:27 Ответить
теж мені новина...

у нас всі суди такі - а про Дарницький = стикалась особисто..як мені сказали - суд не виграєш, навіть якщо квартиру продаш..бо грошей не вистачить

їх саджати можна тільки глянувши на автопарк приватних тачил, що у закритому дворику суду паркуються.

доречі, років за 15 тому в старе приміщення суду навіть гранату у вікно закинули...тому на вікнах приміщень на Кошиця всі вікна загратовані
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11.08.2022 20:28 Ответить
може є знайомий корегувальник? най пару ракет скорегує у той дворик
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11.08.2022 21:10 Ответить
щось таке бовкнули..як у воду
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11.08.2022 23:17 Ответить
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11.08.2022 20:29 Ответить
а до чого тут Порошенко? Ви йому дали оцінку на виборах у 2019 році. Вже четвертий рік крутить вас на тому, що грав на піоніно Боневтік. Ось і до нього всі питання, а краще до 73%, це вони зробили всіх разом. Це вони всі президенти.
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11.08.2022 20:57 Ответить
Всі наші президенти, це представники народу. Навіть Януковоч це був представник народу, поки народ його не звільнив з посади. Так що тут або поносити народ (а це має сенс, якщо ти стороннє відносно до цього народу гівно), або розуміти, що маємо те, що маємо.
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12.08.2022 03:27 Ответить
Потрібно формувати вже зведений батальйон "ЗЕ СЛУГИ 22"
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11.08.2022 20:31 Ответить
В Україні триває війна проти зовнішнього агресора, а в цей час наша держава під постановочно-емоційні відосики президента і телевізійну лапшу ОПшних посіпак невпинно іде в сторону побудови демократії і законності за зразком рашки. Яник як тепер видається на посаді президента був просто "невинним ягням" в порівняні з Зелею і зеленою шоблою.
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11.08.2022 20:37 Ответить
ті відосики перЗедента тільки хворі на Фрунзе дивляться
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11.08.2022 20:53 Ответить
Як порохобот, офіційно тобі повідомляю: нах пішла із своїм Яником-ягням.
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12.08.2022 03:29 Ответить
О то вибачте харя на фото, от от і лусне! І так пика нажрана вирішує чужу долю. Щей в темну. ФУ СОРОМ!
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11.08.2022 20:42 Ответить
І то ж скільки треба пхать у ту харю, щоб таке нажерти...
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11.08.2022 21:36 Ответить
Типова хозарська пика,гидка та потворна.
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11.08.2022 23:29 Ответить
тихонечко в лес пошли......
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11.08.2022 20:46 Ответить
Це типова харя нашого українського законодавства.
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11.08.2022 20:49 Ответить
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11.08.2022 21:17 Ответить
Дарницький суд это эталон коррупции, тех ******** в мантиях перевешать нужно уже давно
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11.08.2022 20:51 Ответить
не заважайте 73% добивати себе до кінця. Вони вже почали придивлятися до абдристовича, він краще бреше і обіцяє за Боневтіка. А ще ГаNдон, точніше гордог лисий вміє брехати і не червоніти, а ще бігус... так, що багато є кандидатів і нарід все сильніше придивляється і не забуває, "чта ва свьом вінават Парашенка".
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11.08.2022 21:01 Ответить
Бігус доречі норм журналіст. І військовий. Про порошенка нічого неадекватного не викладував, тільки те, що насправді було і це було не дуже криміналом, тому й не дуже відбилось на репутації.
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12.08.2022 03:37 Ответить
Страна " ПАПУАСИЯ " -- при " ГАРАНТЕ " , при Конституции , при ...... .73 % , скажите -- как жить в ЭТОЙ стране ??? !!!
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11.08.2022 21:01 Ответить
Папуасия на севере, здесь новорожденная демократия.
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12.08.2022 03:30 Ответить
Да с неё можно статую украинской фемиды ваять!
А вы повесить, повесить.......
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11.08.2022 21:01 Ответить
Наглядний приклад корупційної складової , кругової поруки , нехтування вимогам закону , українськими т.н. " судами "! І це усюду , живуть за принципом : " Закон як дишло , куди повернеш , так і вийшло "! Яке членство у ЄС , коли такі держиморди ( див. фото ) , сидять у судах ?! І таке бидло проводить т.н. " судочинство" ?! Тут без радикальної чисткти , не обійтись !
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11.08.2022 21:04 Ответить
Цей суд треба розігнати. А натомість набрати присяжних судових засідателів.
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11.08.2022 21:07 Ответить
Пздц. Кому війна, а суддівська мафія на місці. Навіть вовчий суд судить іменем України.
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11.08.2022 21:09 Ответить
А Зеленський рве на дупі волосся, говорячи про позитивні зрушення у нашому судочинстві. То який ідіот, за такого бардаку, інвестуватиме нашу повоєнну економіку.
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11.08.2022 21:13 Ответить
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11.08.2022 21:22 Ответить
Та как раз закон по части военного времени можно и иначе трактовать. В двух словах. Хорватии понадобилось 15 лет на судебно-правовую реформу. Просто абсолютно всех уволили судей и прочую. И наняли с ЕС всех на эти места. И с первого года и по последний 15 посылали учится в ЕС на юриста. С 6 года стали возвращаться и заменять с ес. И так решилось к концу. И это Хорватия. Две наши области. Ребятки---мы все просрали. Абсолютно.
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11.08.2022 21:24 Ответить
Я в **** од такого рила. І це жінка, Господи прости.
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11.08.2022 21:40 Ответить
ви праві то є свиня в людській подобі
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11.08.2022 22:45 Ответить
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11.08.2022 21:41 Ответить
Ничего не меняется в этом государстве.
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11.08.2022 21:45 Ответить
Весь мир видит развитие Украины, только кацапью мерещится, что ничего не меняется. А когда эту Щасну выкинут с запретом занимать судейские должности, ты просто тихо будешь покукарекивать уже совершенно на другие темы.
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12.08.2022 03:32 Ответить
ВРП !

Твій хід
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11.08.2022 22:05 Ответить
уродлива паскудна ****
таких потрібно тільки *******
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11.08.2022 22:44 Ответить
мдааа... просто писець. судова система України - вона вся така. гніль.
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11.08.2022 22:47 Ответить
вся така вона була років 10 назад. сьогодні це поодинокі виключення, про які пишуть в газетах.
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12.08.2022 03:34 Ответить
Ну й пика!
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11.08.2022 23:10 Ответить
Треба зробити її неЩасною.
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12.08.2022 00:00 Ответить
Тільки ******* в темну + розкуркуленя всіх близьких, а то в неї велосипед з майна, а внук у 3 роки входить у 20 форбс😀
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12.08.2022 00:03 Ответить
Особисто працював в суді. Це таке дермо...зміни повинні початись з судової гілки влади. і тоді в нашій країні не буде корупції!
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12.08.2022 00:25 Ответить
Впевнена,що втручання в автоматизовану систему відбувається у всіх судах в Україні!!!
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12.08.2022 11:01 Ответить
Місс Клювдія на фото?
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12.08.2022 11:36 Ответить
Этих мародеров от правосудия надо вешать на столбах.
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13.08.2022 07:02 Ответить
 
 