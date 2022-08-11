Дарницкий суд отказывается выполнять решение Верховного Суда, - адвокат Маселко

Дарницкий суд г. Киева отказывается выполнять решение Верховного Суда и продолжает скрывать информацию о манипуляциях с автораспределением дела.

Об этом в фейсбуке сообщил адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Дарницкий суд рассматривал дело в отношении мужа руководительницы аппарата этого суда Реверук за пьяное управление автомобилем. Насколько нам известно, он избежал наказания, но само решение суда оказалось засекреченным. Интересно, что и распределение этого дела происходило только на двух судей – всех остальных безосновательно исключили, хотя они слушали такие дела. То есть, состоялось откровенное вмешательство в автоматизированную систему.

Я подал запрос в суд с просьбой предоставить информацию о причинах закрытия доступа к решению и еще ряд вопросов, которые должны пролить свет на эту ситуацию. Но председатель суда Щасная отказалась предоставлять такую ​​информацию. Мол, я не участник процесса, а значит, прав на получение такой информации не имею и пофиг законодательство о доступе к публичной информации", - написал Маселко.

Конечно, мы подали иск. Но ОАСК и ШААС приняли сторону Дарницкого суда. А вот Верховный Суд 22 июля удовлетворил жалобу, отменил решение ОАСК и ШААС и обязал Дарницкий суд предоставить мне ответ на запрос".

Как отмечает Маселко, Дарницкий суд уклонился от исполнения решения Верховного Суда.

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"И вот сегодня Дарницкий суд "выполнил" решение Верховного Суда. Точнее снова противоправно решил затянуть предоставление чувствительной для суда информации и сообщил, что не может выполнить решение Верховного Суда до завершения военного положения. Мол, информация о деле, которое слушалось еще в 2017 году, может нанести существенный вред национальной безопасности, поэтому пока война - низзя. При этом глава суда Щасная ссылается на рекомендации Совета судей", - говорится в сообщении.

По мнению адвоката, этим очередным сокрытием информации и откровенным невыполнением решения Верховного Суда судья Щасная только помогает нам зафиксировать очередной факт ее неблагочестного поведения, которым рано или поздно, но будет дана надлежащая оценка.



