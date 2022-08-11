Дарницкий суд отказывается выполнять решение Верховного Суда, - адвокат Маселко
Дарницкий суд г. Киева отказывается выполнять решение Верховного Суда и продолжает скрывать информацию о манипуляциях с автораспределением дела.
Об этом в фейсбуке сообщил адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.
"Дарницкий суд рассматривал дело в отношении мужа руководительницы аппарата этого суда Реверук за пьяное управление автомобилем. Насколько нам известно, он избежал наказания, но само решение суда оказалось засекреченным. Интересно, что и распределение этого дела происходило только на двух судей – всех остальных безосновательно исключили, хотя они слушали такие дела. То есть, состоялось откровенное вмешательство в автоматизированную систему.
Я подал запрос в суд с просьбой предоставить информацию о причинах закрытия доступа к решению и еще ряд вопросов, которые должны пролить свет на эту ситуацию. Но председатель суда Щасная отказалась предоставлять такую информацию. Мол, я не участник процесса, а значит, прав на получение такой информации не имею и пофиг законодательство о доступе к публичной информации", - написал Маселко.
Конечно, мы подали иск. Но ОАСК и ШААС приняли сторону Дарницкого суда. А вот Верховный Суд 22 июля удовлетворил жалобу, отменил решение ОАСК и ШААС и обязал Дарницкий суд предоставить мне ответ на запрос".
Как отмечает Маселко, Дарницкий суд уклонился от исполнения решения Верховного Суда.
"И вот сегодня Дарницкий суд "выполнил" решение Верховного Суда. Точнее снова противоправно решил затянуть предоставление чувствительной для суда информации и сообщил, что не может выполнить решение Верховного Суда до завершения военного положения. Мол, информация о деле, которое слушалось еще в 2017 году, может нанести существенный вред национальной безопасности, поэтому пока война - низзя. При этом глава суда Щасная ссылается на рекомендации Совета судей", - говорится в сообщении.
По мнению адвоката, этим очередным сокрытием информации и откровенным невыполнением решения Верховного Суда судья Щасная только помогает нам зафиксировать очередной факт ее неблагочестного поведения, которым рано или поздно, но будет дана надлежащая оценка.
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(Зеленського не чіпаємо, бо не начасі)
Ну і скажіть тепер-чи хоче ця суддівська наволоч закінчення війни?
Зрозуміли що боятись нічого, ВСУ зайняте другими справами, керівництво пише і далі відосіки, нічого не помінялось.
у нас всі суди такі - а про Дарницький = стикалась особисто..як мені сказали - суд не виграєш, навіть якщо квартиру продаш..бо грошей не вистачить
їх саджати можна тільки глянувши на автопарк приватних тачил, що у закритому дворику суду паркуються.
доречі, років за 15 тому в старе приміщення суду навіть гранату у вікно закинули...тому на вікнах приміщень на Кошиця всі вікна загратовані
А вы повесить, повесить.......
Твій хід
таких потрібно тільки *******