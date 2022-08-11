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Новини
11 031 30

На Черкащині арештували власність росіянина, підприємства якого виготовляли зброю для РФ

суд

Суд у Черкаській області заарештував майно компанії на 17 млн гривень. Підприємство протягом п’яти років виготовляло зброю для Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

"У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Черкаської області провадять господарську діяльність низка підприємств, власником яких є громадянин Російської Федерації", - зазначаєтьсяв повідомленні.

У матеріалах слідства йдеться, що компанія протягом 2016-2021 років активно співпрацювала із суб'єктами господарювання на території країни-агресора та здійснювала грошові перекази підприємствам, розташованим на території Росії, власником яких зазначена вище особа.

У прокуратурі уточнили, що підприємства виконують замовлення для оборонпрому Російської Федерації з вироблення зброї, її частин та боєприпасів до неї.

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Суд ухвалив накласти арешт на корпоративні права, що належать громадянинові країни-агресора у всіх трьох українських підприємствах, наразі вирішується питання про передачу арештованого до АРМА.

Автор: 

арешт (2536) зброя (7526) росія (65994) Чернігівська область (935)


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Топ коментарі
+16
А скількі ще не заарештували, і вони продолжують робити зброю для московії ?
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11.08.2022 21:20 Відповісти
+9
А раніше типу не знали про це! Тепер стали "чесними", дякуємо і за це, клята влада! Дурять нас як можуть!
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11.08.2022 21:23 Відповісти
+4
Можна подумати що за ціх росіян не знали!!! Війна вже йшла, а вони спокійно робили свою паскудну справу. Хто це відповість?
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11.08.2022 21:32 Відповісти
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А скількі ще не заарештували, і вони продолжують робити зброю для московії ?
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11.08.2022 21:20 Відповісти
Десь є інформація про такі підприємства і номенклатуру їхньої продукції? Ці це інформація від "конфіденційних джерел"?
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11.08.2022 22:01 Відповісти
Есть, но она секретная, про это еще Швец рассказывал. Значит, правда.
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11.08.2022 22:31 Відповісти
как такое вообще может быть? налоги платили или нет, непонятно. За 5 лет не было проверок что ли, или в Украине все так работают.
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11.08.2022 21:21 Відповісти
не зрозуміло шо вас дивує. Жив собі кацап-бізнесмен. Робив собі бізнес в кацапії. Але для диверсифікації ризиків (бо в кацапіх робити бізнес - те ще задоволення) замутив собі декілька резервних підприємств в Україні. Я декількох таких бізнесменів знаю, правда вони в кацапії до військового бізнесу ближче ніж на кілометр не підходили.
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11.08.2022 21:27 Відповісти
значит предприятие было юридически на гражданина Украины?
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11.08.2022 21:31 Відповісти
Легко міг бути якийсь "зітцголова".
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11.08.2022 21:44 Відповісти
А раніше типу не знали про це! Тепер стали "чесними", дякуємо і за це, клята влада! Дурять нас як можуть!
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11.08.2022 21:23 Відповісти
Можна подумати що за ціх росіян не знали!!! Війна вже йшла, а вони спокійно робили свою паскудну справу. Хто це відповість?
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11.08.2022 21:32 Відповісти
с 2016 года
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11.08.2022 21:35 Відповісти
Ганьба! і він точно не один такий. куди дивиться СБУ??????
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11.08.2022 21:37 Відповісти
оце і є обличчя управлінців. цікаво почути новини про порушення кримінальних справ проти відповідальних осіб і яку шкоду вони заподіяли державі і скільки часу суд розглядав цю справу?
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11.08.2022 21:38 Відповісти
А що, так можно було?!!...
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11.08.2022 21:38 Відповісти
Спитай у Бубочки.
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11.08.2022 21:45 Відповісти
Ну вот представте что подобное вылезло в рф на днях!? Невозможно даже по сути.
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11.08.2022 21:44 Відповісти
І яку ж таку "... зброю, її частин та ********** до неї" можна на виготовити на '"підприємствах", вартість майна котрих (всіх!) становить АЖ 17 млн. гривень?
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11.08.2022 21:45 Відповісти
Так отож ніхто і не задаеться питанням ((((( честно все це так дивно пожоже на перерозподіл....
Дуже багато всього в смі фактів ніяких, тільки одні заяви
Що за підприємство, назва, власники, і тд....
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12.08.2022 01:57 Відповісти
Имя, сестра? (случайно не Мегометр?)
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11.08.2022 21:48 Відповісти
Шел девятый год войны... И арестовали собственность и только . Кривосудие на страже Украины
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11.08.2022 21:50 Відповісти
**** .. Ну это же не мастерская за углом сапожника , это предприятие.. Просто окуеть, знали мычали , и вот оно , дошло... Все через жопу...
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11.08.2022 21:50 Відповісти
З 2016 року!!!!! Це коли в 2014 перша війна почалася!
За шо загинули люди на Майдані, Донбасі і Криму?
Нема слів .....просто нема слів....

Не могло з першого разу, шо кацапи то є люті вороги, нате вам тепер війну, щоб знали
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11.08.2022 21:51 Відповісти
В Черкаській області з оборонки ніби оптику робили, але не скажу де, навіть якщо згадаю.
А заводи Богдану вже обанкрочені Zeленою владою
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11.08.2022 21:59 Відповісти
Так а де Ви бачили,щоби радником куйла був українець, батько котрого пішов на пенсію з органів СБУ,або ГРУ,???Така відкрита антиукраїнська куйня впарена "мудрому наріду " "зеленими прорашистськими слугами"
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11.08.2022 22:10 Відповісти
17млн. це комплект меблів в кабінеті директора, без врахування таємної кімнатки.
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11.08.2022 22:24 Відповісти
Арештувати, то може ,й арештували. Але скажіть мені, чи відібрали хоч раз кацапське майно через суд на користь держави?
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12.08.2022 07:22 Відповісти
Для чого ви пишете про Богдан автозавод, якщо не знаєте теми.Богдан обанкротили ще в 2015 році,почалося з Януковича,а потім не домовились за ціну продажі автомобілів,здається корейських.Наші захотіли поставити ціну зависоку для цього класу автомобілів.Так що чули за дзвін,та не знаєте де він.Так а я чула,бо там працювала.
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12.08.2022 07:58 Відповісти
 
 