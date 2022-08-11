На Черкащині арештували власність росіянина, підприємства якого виготовляли зброю для РФ
Суд у Черкаській області заарештував майно компанії на 17 млн гривень. Підприємство протягом п’яти років виготовляло зброю для Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури.
"У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Черкаської області провадять господарську діяльність низка підприємств, власником яких є громадянин Російської Федерації", - зазначаєтьсяв повідомленні.
У матеріалах слідства йдеться, що компанія протягом 2016-2021 років активно співпрацювала із суб'єктами господарювання на території країни-агресора та здійснювала грошові перекази підприємствам, розташованим на території Росії, власником яких зазначена вище особа.
У прокуратурі уточнили, що підприємства виконують замовлення для оборонпрому Російської Федерації з вироблення зброї, її частин та боєприпасів до неї.
Суд ухвалив накласти арешт на корпоративні права, що належать громадянинові країни-агресора у всіх трьох українських підприємствах, наразі вирішується питання про передачу арештованого до АРМА.
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Дуже багато всього в смі фактів ніяких, тільки одні заяви
Що за підприємство, назва, власники, і тд....
За шо загинули люди на Майдані, Донбасі і Криму?
Нема слів .....просто нема слів....
Не могло з першого разу, шо кацапи то є люті вороги, нате вам тепер війну, щоб знали
А заводи Богдану вже обанкрочені Zeленою владою