Бійці 45-ї ОАБр влучними пострілами знищили 3 бойові автомобілі та опорний пункт росіян. ВIДЕО

Українські захисники знищили опорний пункт окупантів та ворожу техніку.

Про це відомо з відео, що опубліковане на ютуб-каналі бригади, передає Цензор.НЕТ.

Військові 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України разом з воїнами аеророзвідки 15 ГУ ДВКР і "Азову" протягом доби влучними пострілами завдали окупантам втрат. Було знищено взводний опорний пункт і три бойові машини піхоти російських загарбників. Втрати в живій силі розвідуються.

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"Ми бачимо та чуємо кожного окупанта, який прийшов на нашу землю вбивати і грабувати. Ми натхненно та влучно відправляємо ворогів на концерт до Кобзона. Разом до Перемоги!", - йдеться у підписі до відео.