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Новини Війна
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Бійці 45-ї ОАБр влучними пострілами знищили 3 бойові автомобілі та опорний пункт росіян. ВIДЕО

Українські захисники знищили опорний пункт окупантів та ворожу техніку.

Про це відомо з відео, що опубліковане на ютуб-каналі бригади, передає Цензор.НЕТ.

Військові 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України разом з воїнами аеророзвідки 15 ГУ ДВКР і "Азову" протягом доби влучними пострілами завдали окупантам втрат. Було знищено взводний опорний пункт і три бойові машини піхоти російських загарбників. Втрати в живій силі розвідуються.

Читайте також: На південному напрямку ЗСУ знищили 19 окупантів, авіація вдарила по опорному пункту і скупченню ворога, - ОК "Південь"

"Ми бачимо та чуємо кожного окупанта, який прийшов на нашу землю вбивати і грабувати. Ми натхненно та влучно відправляємо ворогів на концерт до Кобзона. Разом до Перемоги!", - йдеться у підписі до відео.

армія рф (17801) знищення (7542) втрати (4443) ЗСУ (7658) 45 артилерійська бригада (54)


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Топ коментарі
+11
Знов Танька фулюганить?
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12.08.2022 10:58 Відповісти
+10
Люблю такі документалки.
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12.08.2022 11:04 Відповісти
+10
Танюша працює по крупному!
Три дні в засідці і танкам капєц.....
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12.08.2022 11:06 Відповісти
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Знов Танька фулюганить?
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12.08.2022 10:58 Відповісти
Танюша працює по крупному!
Три дні в засідці і танкам капєц.....
показати весь коментар
12.08.2022 11:06 Відповісти
Люблю такі документалки.
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12.08.2022 11:04 Відповісти
Треба після влучних пострілів виконувати гімн « батько наш Бандера»

хай кацапи від божевілля здохнуть
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12.08.2022 11:16 Відповісти
Я щось "усі очі прогледів" - але крім розривів снарядів (розкиданих куди-попало), нічого не побачив! Що там з двома БМП - не знаю, а одна (біля посадки на дорозі) - як стояла, так і стоїть!
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12.08.2022 11:57 Відповісти
браво! хочемо ще )))
(дякуємо)
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12.08.2022 11:15 Відповісти
опорные пункты в современной войне больше 2-х часов не существуют
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12.08.2022 11:31 Відповісти
Файно! Schön! Карашо!
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12.08.2022 11:31 Відповісти
слава ЗСУ
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12.08.2022 17:23 Відповісти
 
 