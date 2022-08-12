Бійці 45-ї ОАБр влучними пострілами знищили 3 бойові автомобілі та опорний пункт росіян. ВIДЕО
Українські захисники знищили опорний пункт окупантів та ворожу техніку.
Про це відомо з відео, що опубліковане на ютуб-каналі бригади, передає Цензор.НЕТ.
Військові 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України разом з воїнами аеророзвідки 15 ГУ ДВКР і "Азову" протягом доби влучними пострілами завдали окупантам втрат. Було знищено взводний опорний пункт і три бойові машини піхоти російських загарбників. Втрати в живій силі розвідуються.
"Ми бачимо та чуємо кожного окупанта, який прийшов на нашу землю вбивати і грабувати. Ми натхненно та влучно відправляємо ворогів на концерт до Кобзона. Разом до Перемоги!", - йдеться у підписі до відео.
Топ коментарі
+11 5 копійок
показати весь коментар12.08.2022 10:58 Відповісти Посилання
+10 MausMike
показати весь коментар12.08.2022 11:04 Відповісти Посилання
+10 AbOriginal_UA
показати весь коментар12.08.2022 11:06 Відповісти Посилання
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Три дні в засідці і танкам капєц.....
хай кацапи від божевілля здохнуть
(дякуємо)