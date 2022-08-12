Україна закликає США запровадити санкції проти всіх російських банків

Україна закликає адміністрацію президента США Джо Байдена запровадити санкції проти всіх російських приватних банків, щоб позбавити президента Путіна можливості вести війну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила амбасадорка України в США Оксана Маркарова агентству Bloomberg.

Як зауважила Маркарова, офіційний Київ хоче, щоб США додавали по кілька банків на тиждень до свого списку підсанкційних фінансових установ. Пані посол додала, що вона передала відповідний запит про це до міністерства фінансів США.

"Санкції так само важливі, як і зброя", - заявила Оксана Маркарова.

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За її словами, вводити санкції проти будь-якого російського банку - цілком легітимно, оскільки всі вони ефективно беруть участь у фінансуванні кампанії Путіна.

"Щойно один банк підпадає під санкції, якийсь інший приватний банк раптово стає фінансистом промисловості чи збройних сил", - сказала вона.

У той час як кілька банків можна залишити для певних цілей, "всі інші мають бути піддані санкціям, тому що всі вони займаються фінансуванням терористичної машини, яка веде війну", - заявила Оксана Маркарова.

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Україна також наполягає на тому, щоб Державний департамент США включив Росію до списку держав-спонсорів тероризму, додала вона.