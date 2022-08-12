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Україна закликає США запровадити санкції проти всіх російських банків

санкції

Україна закликає адміністрацію президента США Джо Байдена запровадити санкції проти всіх російських приватних банків, щоб позбавити президента Путіна можливості вести війну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила амбасадорка України в США Оксана Маркарова агентству Bloomberg.

Як зауважила Маркарова, офіційний Київ хоче, щоб США додавали по кілька банків на тиждень до свого списку підсанкційних фінансових установ. Пані посол додала, що вона передала відповідний запит про це до міністерства фінансів США.

"Санкції так само важливі, як і зброя", - заявила Оксана Маркарова.

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За її словами, вводити санкції проти будь-якого російського банку - цілком легітимно, оскільки всі вони ефективно беруть участь у фінансуванні кампанії Путіна.

"Щойно один банк підпадає під санкції, якийсь інший приватний банк раптово стає фінансистом промисловості чи збройних сил", - сказала вона.

У той час як кілька банків можна залишити для певних цілей, "всі інші мають бути піддані санкціям, тому що всі вони займаються фінансуванням терористичної машини, яка веде війну", - заявила Оксана Маркарова.

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Україна також наполягає на тому, щоб Державний департамент США включив Росію до списку держав-спонсорів тероризму, додала вона.

Автор: 

банки (7781) росія (65994) санкції (12085) США (23360) Маркарова Оксана (495)


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не тих "зелень закликає".Пора ноту протесту пердоганському турецькому холую виписати і закликати припинити співпрацю з рашистськими банками.Відправте посильного "ахламідію зелену" він навязував Туречину і Китай в країни, котрі гарантуватимуть здачу України куйлу рашистському.
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12.08.2022 11:09 Відповісти
Все шо ім в мінус нам в плюс
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12.08.2022 11:19 Відповісти
А що зробила влада України, які санкції введено проти рашинських олігархів, хотілось би почути по пунктах, бо США вони закликають, а от чи самі щось роблять.
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12.08.2022 11:36 Відповісти
Ви там санкції на них накладіть! Поки ми з ними працюємо...
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12.08.2022 11:39 Відповісти
Влада ще й допомогла своїм партнерам в бізнесі, Кацапії та Угорщині. Коли Угорщина, яка відмовилась приєднатись до нафтових санкцій ЄС, спробувала оплатити кацапії поставки нафти, то в ЄС не змогли. Бо банки кацапські під санкціями. Знайшли країну, в якої бізнес з Кацапією аж шелестить - Україну. Оплатили через нас.
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12.08.2022 11:43 Відповісти
Зекраїна, заарештуйте Бєню-баригу та дермака-засланця, а опісля вже вказуйте Штатам, що робити.. зебіли, блін, тупорилі-аніматори
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12.08.2022 13:04 Відповісти
 
 