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Новини
13 058 79

Померла зв’язкова Романа Шухевича Дарія Гусяк

дарія,гусяк

У п’ятницю, 12 серпня, відійшла у вічність остання зв’язкова Романа Шухевича, активістка Організації українських націоналістів, кавалерка ордена княгині Ольги III ступеня Дарія Гусяк.

Про це у Фейсбуці повідомив Юрій Шухевич, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у 14:20 за київським часом відійшла у вічність остання зв'язкова Романа Шухевича Дарка Гусяк, справжня мучениця і подвижниця", - написав Шухевич.

Він додав, що з юних років Гусяк належала до ОУН, була завжди на відповідальних ділянках праці. Потім стала зв'язковою Романа Шухевича, арештована в 1950 році, відбула 25 років в'язниці.Після повернення з в'язниці знову зазнала переслідувань. Лише з розпадом радянського союзу їй дали спокій.

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"Вона береться знову за організаційну роботу і стає організаторкою Ліги українських жінок, яку очолює. 5-го березня 1990 року Дарка Гусяк разом з і ще одною зв'язковою Романа Шухевича, Олею Ільків, прийшли на урочисту панахиду до символічної могили Романа Шухевича в Білогорщі. Після панахиди обидві зв'язкові звітують своєму провідникові, що вони пройшли цей тернистий шлях і не зламалися і чекають його наказу. Вони осталися до кінця незламними і так відійшли у вічність", - зазначив син Романа Шухевича.

Дарія Гусяк народилася в Трускавці в 1924 році. Псевдо: "Дарка", "Нуся". Зв'язкова Головнокомандувача Української повстанської армії, генерала-хорунжого Романа Шухевича, активістка Організації українських націоналістів, кавалер ордена княгині Ольги III ступеня. З 15-річного віку мала тісні зв'язки з членами підпільної ОУН та виконувала доручення організації, зокрема, разом зі своєю мамою шукала й облаштовувала хати, де проживав Роман Шухевич під чужим іменем з охороною.

1950 року заарештована і з 2 березня утримувалась радянськими спецслужбами в тюрмі "на Лонцького" у Львові. Після року перебування в тюрмі перевезена до Києва для продовження слідства. Рішенням комісії Особливої наради при МДБ СРСР засуджена за ст. 54.1а КК УРСР ("зрада Батьківщини") на 25 років тюремного ув'язнення, яке відбувала в тюрмах Верхньоуральська та Володимира. Згодом відправлена в с. Барашево (Мордовія).

У березні 1975 року звільнена, дозволу на повернення на батьківщину не отримала. Поселилась у Волочиську на Хмельниччині, у подруги по боротьбі Катерини Зарицької. З 1995 року мешкала у Львові. Стала членом Проводу Конгресу українських націоналістів. За порадою Слави Стецько, створила громадську жіночу організацію — Всеукраїнську лігу українських жінок та стала її головою, об'їздила всю Україну, створила осередки ВЛУЖ у 22 областях. Як голова ВЛУЖ була співзасновником Національної ради жінок України, представляла цю організацію на міжнародних з'їздах і конференціях.

Автор: 

історія (1071) смерть (6778) Шухевич (76)


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Топ коментарі
+48
Побачить. Героi не вмирають!
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12.08.2022 18:36 Відповісти
+44
жаль, що не побачить нашу перемогу ... (((
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12.08.2022 18:33 Відповісти
+34
От кого по-справжньому жаль сьогодні.
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12.08.2022 18:35 Відповісти
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жаль, що не побачить нашу перемогу ... (((
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12.08.2022 18:33 Відповісти
Побачить. Героi не вмирають!
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12.08.2022 18:36 Відповісти
От кого по-справжньому жаль сьогодні.
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12.08.2022 18:35 Відповісти
Нехай Господь дарує їй Царство Небесне.
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12.08.2022 20:53 Відповісти
Гибнут стада, родня умирает.
Смертен и ты.
Но смерти не ведает громкая Слава деяний достойных.
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12.08.2022 18:38 Відповісти
Світла пам'ять.
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12.08.2022 18:39 Відповісти
"Гвозди бы делать с этих людей.
Не было б в мире крепче гвоздей".
Це про таких незламних.
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12.08.2022 21:03 Відповісти
Знаете ли вы что для УПА русские были такими же оккупантами как и нацистская Германия? Все просто - до 1939 года, западная часть Украины была в составе Польши и тут в 1939 году, на эти земли пришел русский оккупант. Знаете ли вы что обвинение против УПА, русня шьет на единственном ложном свидетельстве немецкого офицера во время военного требунала в Гааге что было проверенно следствием и отброшено в мусор как недостоверная информация.
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12.08.2022 18:39 Відповісти
Жители западной части Украины до 1939 года, считали себя поляками, а тут пришел иванушка дурачек с оружием и начал им втирать что они русские и должны служить Кремлю.
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12.08.2022 18:42 Відповісти
Не припоминаешь, шо там помощник Боневтика Сергей Шефир рассказывал про своего геройского папу - борца с бандеровцами?
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12.08.2022 18:48 Відповісти
Я такой человек, который не слушает рассказы каких то там пап, я сверяю информацию документально ориентируясь на официальные источники.
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12.08.2022 18:55 Відповісти
Євреї счіталі сєбя арабами?
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12.08.2022 18:58 Відповісти
Спроси у них.
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12.08.2022 19:07 Відповісти
Угу, как-то тебе сегодня уж очень неудобно вспоминать за какую мразоту ты топило, выпрыгивая из портков с онучами. И про свою коллаборантскую деятельность перед вторжением русни ты как-то "вдрух" забыло.
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12.08.2022 19:00 Відповісти
Что ты имеешь против Пороха?
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12.08.2022 19:20 Відповісти
Это такая попытка перекраситься? Там ваша Люся Арестович рассказывает как она с Дерьмаком Банковую от русни героически отбивали. Ты не с ними был?
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12.08.2022 19:31 Відповісти
Ну, вообще-то он ничего подобного не роассказывал. Он всего лишь рассказал, что он был к такому готов.
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12.08.2022 19:57 Відповісти
ти просто балабол кацапський. Покажи джерело інформації звідки ти її "пАчерпнул", що українці на заході вважали себе поляками?
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12.08.2022 20:35 Відповісти
Жители западной части никогда не считали , что они не украинцы. За насильственное ополячивание и выселение с родных земель Перацкого и замочили.
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12.08.2022 18:56 Відповісти
русня просто опирается на то что жители западной Украины предатели - вопрос в том - кого они предали, немецких оккупантов или советских оккупантов?
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12.08.2022 19:00 Відповісти
Не несите пургу с кремлевских методичек. довоенные жители западных частей Украины, не были жителями СССР, потому они не могли априори быть совкопредателями. Но для всех украинцев коммунонацисты были врагом No1.
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12.08.2022 19:08 Відповісти
Точно так ответили в Гааге рашистам касательно УПА - текст от туда?
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12.08.2022 19:19 Відповісти
Точно так действовали, до и после Гааги , бандеровцы - элементарная история.
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12.08.2022 19:37 Відповісти
Перепрошую, пане Олександре. Броніслав Перацький був нехай і далеким, але нашим родичем. Тому буду Вам вдячним, якщо писатимете про нього у більш коректній формі.
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12.08.2022 20:58 Відповісти
А ти в курсі, буряте, що Україна була під москальською окупацією сотні років, до 1991? І весь цей час москалі були і є окупантами для українців.
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12.08.2022 18:54 Відповісти
В курсе - к чему твои брызги?
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12.08.2022 18:57 Відповісти
Ти про який "требунал в Гааге" мелеш? Нацистів у Гаазі не судили! Був основний суд - Міжнародний трибунал у Нюрнберзі Були суди "національні - де судили "шишок" поменше - за злочини проти громадян конкретних країн УПА була визнана "національно-визвольним рухом" саме на процесі у Нюрнберзі
Скільки разів тебе на тупості ловить і у твоє власне лайно тебе мордою тикать?!
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12.08.2022 20:22 Відповісти
"требунал в Гааге" - а ну більше інформаціï про цей трибунал, де судили німецького офіцера, сіль ву плє
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12.08.2022 21:59 Відповісти
Жаль только , что националисты, в том числе и заграничные, отказались от борьбы за булаву. в пользу избираемого президента. И досадно, что в Украине расплодилось много националистических организаций , но между ними нет единства.
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12.08.2022 18:44 Відповісти
Против нацизма Германии воевали исключительно националисты, не националисты в первые же дни перебежали на сторону Гитлера.
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12.08.2022 18:47 Відповісти
Здрасти, я ваша тетя. А кто поставлял рекрутов с Галиции в гитлеровскую СС Галичина и кто как не мельниковце-боровцы воевали на стороне нацистов, за что были биты бандеровцами.
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12.08.2022 18:59 Відповісти
Знаешь ли ты что в войска СС входили только лица арийской рассы, т.е чистокровные немцы? Иди лапшу с ушей поснимай
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12.08.2022 19:03 Відповісти
Пане не позорьтесь, насчет СС Галичина - одни "арийцы". Да, комсостав там были "арийцы", все остальные - галичане-мельниковцы.
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12.08.2022 19:05 Відповісти
Ты не путаешь УПА с УНА УНСО? Это разные организации.
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12.08.2022 19:10 Відповісти
Пане, какую УПА я путаю? Их было две. А вот третья УПА, в унисон с УНА-УНСО - организационно - это одно и то же(боевые подразделения), но политически - разобщенные организации. Кста, как и первые две УПА.
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12.08.2022 19:26 Відповісти
Знаешь ли ты что дивизия Галичина была оправдана в Гааге так как они не являлись репресивним органом нацистской Германии в отличии от дивизии Власова и являлись связистами которые служили Германии? Ты много чего не знаешь
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12.08.2022 19:13 Відповісти
Пане, ОУН (б) и ОУН(м) в Гааге были признаны пострадавшими от нацистов. В отношении бандеровского крыла понятно. А вот в отношении мельниковского... Гитлеровцы всего раз использовали серьезно дивизию СС Галичина: при наступлении СА мельниковцы были брошены для прикрытия отступающих гитлеровцев . СС Галичина в итоге была полностью разгромлена советами, но фрицы успели драпонуть.
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12.08.2022 19:34 Відповісти
Та воно "дурне шо сало без хліба"!
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12.08.2022 20:27 Відповісти
Дебіл! "СС" - дійсно "арійці" А "ваффен СС" (війська СС) набиралися з усіх національностей

«Ва́ффен-СС» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Waffen-SS - «Збройні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС» ) - бойові формування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС , що виникли на основі так званих «політичних частин» і зондеркоманд СС, спочатку називалася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A1%D0%A1 частинами посилення СС і перетворилися в поліетнічну та мультинаціональну військову силу нацистської Німеччини. Слід відрізняти від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%A1 «Загальних СС» (Альґемайне СС) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Allgemeine SS).

Назва Ваффен-СС була вперше використана взимку 1939/40. У ході війни ці частини перебували під особистим командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80-%D0%A1%D0%A1 райхсфюрера СС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80 Генріха Гімлера .

Ваффен-СС брала участь у військових діях у ході війни на знищення, яку вели нацисти, а також підтримували дії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8 айнзатцгруп , що здійснювали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 геноцид [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ].

На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81 Нюрнберзькому процесі «Ваффен-СС» були звинувачені у військових злочинах й участі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82 голокості , але вирок було винесено лише окремій злочинній групі осіб, яка включала в себе членів організації, котрі брали участь у злочинах проти людства. Були виправдані члени «Ваффен-СС», які були покликані в дану організацію державними органами, причому в такий спосіб, що вони не мали права вибору, а також особи, які не скоювали злочинів проти людства, а також ті особи, які припинили членство в організації до 1 вересня 1939 року.

При ваффен-СС було створено військові формування з іноземців через те, що у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 вермахті могли служити лише громадяни рейху.
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12.08.2022 20:26 Відповісти
Мало того, насчет бесперспективности (в политическом плане ) националистов, РОИСШОВИНИЗМ - высшая и последняя ступень крайнего национализма. Остальные националисты отстоят от кацапшовинизма всего на один щабель. Но как боевое подразделение, националисты в борьбе за нашу свободу - незаменимы.
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12.08.2022 19:03 Відповісти
Пане, мож вам будет в помощь ликбез от меня: Во время Второй мировой войны, особенно последней ее фазы, так называемой ВОВ, украинские националисты не имели единства. Было три направления националистов, чем спекулировали советы: 1).мельниковцы мечтали прийти к власти на гитлеровском белом коне(дивизияСС Галичина). 2) националисты с правительством в изгнании(типичные представители - отряд Боровца, примкнувший к мельниковцам, но был разгроилен бандеровцами) как и мельниковцы были за сотрудничество с Гитлером , в стремлении получить власть в Украине. 3). Бандеровцы видели врагов украинству и в нацистах , и в советах, как и в их прихлебаях. И еще разница, как и вражда между ним, вплоть до 1991-го года: первые два варианта националистов прекратили свою борьбу с капитуляцией гитлеровской Германии. Бандеровцы продолжили борьбу за суверенность Украины до 1960-х годов, до последнего своего бойца.
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12.08.2022 19:23 Відповісти
Українці ще мордву москвороту не питали, що їм робити у власній хаті.
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12.08.2022 18:58 Відповісти
Не Дарія а Дарка обо Дарина...
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12.08.2022 18:46 Відповісти
А ще Олександр через о.
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12.08.2022 19:25 Відповісти
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12.08.2022 18:47 Відповісти
Вічна пам'ять!
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12.08.2022 18:48 Відповісти
Нацизм и национализм не одно и то же. Национализм это любовь к своей стране, который не выходит за пределы своего государства в образе агрессии по отношению к другим народам. Национализм предусматривает дружбу с другими народами.

Нацизм же, всегда сопровождался ненавистью и агрессией по отношению к другим народам, агрессивным шовенизмом, рассовым превосходством. Нацизм это синоним слова рашизм.
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12.08.2022 18:52 Відповісти
Рашизм - це мова окупанта в окупованій країні, буряте.
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12.08.2022 18:59 Відповісти
Рашизм это синоним слова нацизм, не заворачивай дерьмо в блестящую обертку.
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12.08.2022 19:05 Відповісти
Лайно, буряте - це також мова окупанта в окупованій країні, тільки не блискуче, а смердюче.
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12.08.2022 19:28 Відповісти
Amaev Rezvan, да - "смесь из всяких разных бурятов" считает себя одним "советским народом" (и считают что их "РФ" - это прежний СССР).

Точнее: пропаганда активно внушает это населению РФ. И заодно - активно внушает ненависть и агрессию к остальным народам. Никакого противоречия: "РФ" никакая не "федерация" - один "советский народ": одна нация "русского мира" без народностей. То есть так им внушают - и масса идиотов (медицина) стали просто идейными фашистами.

Возможно "федерации" теперь уже поторопятся отречься от "РФ" и будут становиться государствами.
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12.08.2022 21:23 Відповісти
Вітя Дейнега кацапський задрот! ПШНХЙ, поц.
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12.08.2022 18:59 Відповісти
Не истери - я обычный украинец который располагает такой же информацией как и 99% украинцев
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12.08.2022 19:14 Відповісти
"Москворотий українець" - такий самий оксиморон, як "козломекаючий соловей", буряте.
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12.08.2022 19:31 Відповісти
Прибула зв"язкова.
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12.08.2022 18:53 Відповісти
Ніколи жителі Західної України не вважали себе поляками, в т.ч. лемки, які жили на своїй території у Польщі і яких потім депортували (1946р.) у СРСР (операція "Вісла")
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12.08.2022 19:07 Відповісти
Ну и русней они себя никогда не считали
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12.08.2022 19:15 Відповісти
Русня патякає свино-собачою, буряте.
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12.08.2022 19:33 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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12.08.2022 19:10 Відповісти
Так мало залишилося в живих свідків тої епохи, величезна подяка їм за їх боротьбу, бо якби не було їх, ми б сьогодні не мали своєї країни. А цій легендарній жінці, пам'ять навіки.
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12.08.2022 19:20 Відповісти
Дякуємо українським героям, за те що зберегли вогонь нації, який береже нас сьогодні і народжує нових героїв.
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12.08.2022 19:37 Відповісти
Які мужні українські жінки і який нікчема потерпілий Зеленський, я кий написав заяву у суд на двох українських жінок.
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12.08.2022 19:46 Відповісти
Вічна пам'ять.
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12.08.2022 19:57 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.08.2022 20:01 Відповісти
Эпоха стальных мужчин и женщин уходит. Как же они верили прежде всего в себя? 25 лет на сов-зоне женщине---это невозможно. Но вот было. И столько прожить! И дождатся независимости страны. На веки Слава!
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12.08.2022 20:18 Відповісти
Крицеві козаки були і будуть завжди, буряте. Спливає лише доба меншовартісного москворотого планктону в Україні.
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12.08.2022 23:58 Відповісти
Земля пухом Патріотам України.
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12.08.2022 22:03 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ. СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ.
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13.08.2022 00:48 Відповісти
 
 