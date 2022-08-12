Померла зв’язкова Романа Шухевича Дарія Гусяк
У п’ятницю, 12 серпня, відійшла у вічність остання зв’язкова Романа Шухевича, активістка Організації українських націоналістів, кавалерка ордена княгині Ольги III ступеня Дарія Гусяк.
Про це у Фейсбуці повідомив Юрій Шухевич, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у 14:20 за київським часом відійшла у вічність остання зв'язкова Романа Шухевича Дарка Гусяк, справжня мучениця і подвижниця", - написав Шухевич.
Він додав, що з юних років Гусяк належала до ОУН, була завжди на відповідальних ділянках праці. Потім стала зв'язковою Романа Шухевича, арештована в 1950 році, відбула 25 років в'язниці.Після повернення з в'язниці знову зазнала переслідувань. Лише з розпадом радянського союзу їй дали спокій.
"Вона береться знову за організаційну роботу і стає організаторкою Ліги українських жінок, яку очолює. 5-го березня 1990 року Дарка Гусяк разом з і ще одною зв'язковою Романа Шухевича, Олею Ільків, прийшли на урочисту панахиду до символічної могили Романа Шухевича в Білогорщі. Після панахиди обидві зв'язкові звітують своєму провідникові, що вони пройшли цей тернистий шлях і не зламалися і чекають його наказу. Вони осталися до кінця незламними і так відійшли у вічність", - зазначив син Романа Шухевича.
Дарія Гусяк народилася в Трускавці в 1924 році. Псевдо: "Дарка", "Нуся". Зв'язкова Головнокомандувача Української повстанської армії, генерала-хорунжого Романа Шухевича, активістка Організації українських націоналістів, кавалер ордена княгині Ольги III ступеня. З 15-річного віку мала тісні зв'язки з членами підпільної ОУН та виконувала доручення організації, зокрема, разом зі своєю мамою шукала й облаштовувала хати, де проживав Роман Шухевич під чужим іменем з охороною.
1950 року заарештована і з 2 березня утримувалась радянськими спецслужбами в тюрмі "на Лонцького" у Львові. Після року перебування в тюрмі перевезена до Києва для продовження слідства. Рішенням комісії Особливої наради при МДБ СРСР засуджена за ст. 54.1а КК УРСР ("зрада Батьківщини") на 25 років тюремного ув'язнення, яке відбувала в тюрмах Верхньоуральська та Володимира. Згодом відправлена в с. Барашево (Мордовія).
У березні 1975 року звільнена, дозволу на повернення на батьківщину не отримала. Поселилась у Волочиську на Хмельниччині, у подруги по боротьбі Катерини Зарицької. З 1995 року мешкала у Львові. Стала членом Проводу Конгресу українських націоналістів. За порадою Слави Стецько, створила громадську жіночу організацію — Всеукраїнську лігу українських жінок та стала її головою, об'їздила всю Україну, створила осередки ВЛУЖ у 22 областях. Як голова ВЛУЖ була співзасновником Національної ради жінок України, представляла цю організацію на міжнародних з'їздах і конференціях.
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Смертен и ты.
Но смерти не ведает громкая Слава деяний достойных.
Не было б в мире крепче гвоздей".
Це про таких незламних.
Скільки разів тебе на тупості ловить і у твоє власне лайно тебе мордою тикать?!
«Ва́ффен-СС» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Waffen-SS - «Збройні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС» ) - бойові формування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС , що виникли на основі так званих «політичних частин» і зондеркоманд СС, спочатку називалася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A1%D0%A1 частинами посилення СС і перетворилися в поліетнічну та мультинаціональну військову силу нацистської Німеччини. Слід відрізняти від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%A1 «Загальних СС» (Альґемайне СС) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Allgemeine SS).
Назва Ваффен-СС була вперше використана взимку 1939/40. У ході війни ці частини перебували під особистим командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80-%D0%A1%D0%A1 райхсфюрера СС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80 Генріха Гімлера .
Ваффен-СС брала участь у військових діях у ході війни на знищення, яку вели нацисти, а також підтримували дії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8 айнзатцгруп , що здійснювали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 геноцид [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ].
На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81 Нюрнберзькому процесі «Ваффен-СС» були звинувачені у військових злочинах й участі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82 голокості , але вирок було винесено лише окремій злочинній групі осіб, яка включала в себе членів організації, котрі брали участь у злочинах проти людства. Були виправдані члени «Ваффен-СС», які були покликані в дану організацію державними органами, причому в такий спосіб, що вони не мали права вибору, а також особи, які не скоювали злочинів проти людства, а також ті особи, які припинили членство в організації до 1 вересня 1939 року.
При ваффен-СС було створено військові формування з іноземців через те, що у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 вермахті могли служити лише громадяни рейху.
Нацизм же, всегда сопровождался ненавистью и агрессией по отношению к другим народам, агрессивным шовенизмом, рассовым превосходством. Нацизм это синоним слова рашизм.
Точнее: пропаганда активно внушает это населению РФ. И заодно - активно внушает ненависть и агрессию к остальным народам. Никакого противоречия: "РФ" никакая не "федерация" - один "советский народ": одна нация "русского мира" без народностей. То есть так им внушают - и масса идиотов (медицина) стали просто идейными фашистами.
Возможно "федерации" теперь уже поторопятся отречься от "РФ" и будут становиться государствами.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!