Умерла связная Романа Шухевича Дария Гусяк
В пятницу, 12 августа, отошла в вечность последняя связная Романа Шухевича, активистка Организации украинских националистов, кавалер ордена княгини Ольги III степени Дарья Гусяк.
Об этом в фейсбуке сообщил Юрий Шухевич, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 14:20 по киевскому времени ушла в вечность последняя связная Романа Шухевича Дарка Гусяк, настоящая мученица и подвижница", - написал Шухевич.
Он добавил, что с юных лет Гусяк принадлежала к ОУН, была всегда на ответственных участках труда. Потом стала связной Романа Шухевича, арестована в 1950 году, отбыла 25 лет тюрьмы. После возвращения из тюрьмы вновь подверглась преследованиям. Только с распадом Советского Союза ее оставили в покое.
"Она берется снова за организационную работу и становится организатором Лиги украинских женщин, которую возглавляет. 5-го марта 1990 года Дарка Гусяк вместе с и еще одной связной Романа Шухевича, Олей Ильков, пришли на торжественную панихиду к символической могиле Романа Шухевича в Белогорще. После панихиды обе связные отчитываются своему проводнику, что они прошли этот тернистый путь и не сломались и ждут его приказа. Они остались до конца несокрушимыми и так отошли в вечность", - отметил сын Романа Шухевича.
Дарья Гусяк родилась в Трускавце в 1924 году. Псевдо - Дарка, Нуся. Связная главнокомандующего Украинской повстанческой армией, генерал-хорунжего Романа Шухевича, активистка Организации украинских националистов, кавалер ордена княгини Ольги III степени. С 15 лет имела тесные связи с членами подпольной ОУН и выполняла поручения организации, в частности, вместе со своей мамой искала и обустраивала дома, где проживал Роман Шухевич под чужим именем с охраной.
В 1950 году арестована и со 2 марта содержалась советскими спецслужбами в тюрьме "на Лонцкого" во Львове. После года пребывания в тюрьме перевезена в Киев для продления следствия. Решением комиссии Особого совещания при МГБ СССР осуждена по ст. 54.1а УК УССР ("предательство Родины") на 25 лет тюремного заключения, которое отбывала в тюрьмах Верхнеуральска и Владимира. Впоследствии отправлена в с. Барашево (Мордовия).
В марте 1975 года освобождена, разрешения на возвращение на родину не получила. Поселилась в Волочиске на Хмельнитчине, у подруги по борьбе Екатерины Зарицкой. С 1995 года жила во Львове. Стала членом Провода Конгресса украинских националистов. По совету Славы Стецько создала общественную женскую организацию — Всеукраинскую лигу украинских женщин - и стала ее председателем, объездила всю Украину, создала ячейки ВЛУЖ в 22 областях. Как председатель ВЛУЖ была соучредителем Национального совета женщин Украины, представляла эту организацию на международных съездах и конференциях.
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Смертен и ты.
Но смерти не ведает громкая Слава деяний достойных.
Не было б в мире крепче гвоздей".
Це про таких незламних.
Скільки разів тебе на тупості ловить і у твоє власне лайно тебе мордою тикать?!
«Ва́ффен-СС» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Waffen-SS - «Збройні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС» ) - бойові формування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС , що виникли на основі так званих «політичних частин» і зондеркоманд СС, спочатку називалася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A1%D0%A1 частинами посилення СС і перетворилися в поліетнічну та мультинаціональну військову силу нацистської Німеччини. Слід відрізняти від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%A1 «Загальних СС» (Альґемайне СС) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Allgemeine SS).
Назва Ваффен-СС була вперше використана взимку 1939/40. У ході війни ці частини перебували під особистим командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80-%D0%A1%D0%A1 райхсфюрера СС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80 Генріха Гімлера .
Ваффен-СС брала участь у військових діях у ході війни на знищення, яку вели нацисти, а також підтримували дії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8 айнзатцгруп , що здійснювали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 геноцид [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ].
На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81 Нюрнберзькому процесі «Ваффен-СС» були звинувачені у військових злочинах й участі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82 голокості , але вирок було винесено лише окремій злочинній групі осіб, яка включала в себе членів організації, котрі брали участь у злочинах проти людства. Були виправдані члени «Ваффен-СС», які були покликані в дану організацію державними органами, причому в такий спосіб, що вони не мали права вибору, а також особи, які не скоювали злочинів проти людства, а також ті особи, які припинили членство в організації до 1 вересня 1939 року.
При ваффен-СС було створено військові формування з іноземців через те, що у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 вермахті могли служити лише громадяни рейху.
Нацизм же, всегда сопровождался ненавистью и агрессией по отношению к другим народам, агрессивным шовенизмом, рассовым превосходством. Нацизм это синоним слова рашизм.
Точнее: пропаганда активно внушает это населению РФ. И заодно - активно внушает ненависть и агрессию к остальным народам. Никакого противоречия: "РФ" никакая не "федерация" - один "советский народ": одна нация "русского мира" без народностей. То есть так им внушают - и масса идиотов (медицина) стали просто идейными фашистами.
Возможно "федерации" теперь уже поторопятся отречься от "РФ" и будут становиться государствами.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!