Умерла связная Романа Шухевича Дария Гусяк

В пятницу, 12 августа, отошла в вечность последняя связная Романа Шухевича, активистка Организации украинских националистов, кавалер ордена княгини Ольги III степени Дарья Гусяк.

Об этом в фейсбуке сообщил Юрий Шухевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 14:20 по киевскому времени ушла в вечность последняя связная Романа Шухевича Дарка Гусяк, настоящая мученица и подвижница", - написал Шухевич.

Он добавил, что с юных лет Гусяк принадлежала к ОУН, была всегда на ответственных участках труда. Потом стала связной Романа Шухевича, арестована в 1950 году, отбыла 25 лет тюрьмы. После возвращения из тюрьмы вновь подверглась преследованиям. Только с распадом Советского Союза ее оставили в покое.

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"Она берется снова за организационную работу и становится организатором Лиги украинских женщин, которую возглавляет. 5-го марта 1990 года Дарка Гусяк вместе с и еще одной связной Романа Шухевича, Олей Ильков, пришли на торжественную панихиду к символической могиле Романа Шухевича в Белогорще. После панихиды обе связные отчитываются своему проводнику, что они прошли этот тернистый путь и не сломались и ждут его приказа. Они остались до конца несокрушимыми и так отошли в вечность", - отметил сын Романа Шухевича.

Дарья Гусяк родилась в Трускавце в 1924 году. Псевдо - Дарка, Нуся. Связная главнокомандующего Украинской повстанческой армией, генерал-хорунжего Романа Шухевича, активистка Организации украинских националистов, кавалер ордена княгини Ольги III степени. С 15 лет имела тесные связи с членами подпольной ОУН и выполняла поручения организации, в частности, вместе со своей мамой искала и обустраивала дома, где проживал Роман Шухевич под чужим именем с охраной.

В 1950 году арестована и со 2 марта содержалась советскими спецслужбами в тюрьме "на Лонцкого" во Львове. После года пребывания в тюрьме перевезена в Киев для продления следствия. Решением комиссии Особого совещания при МГБ СССР осуждена по ст. 54.1а УК УССР ("предательство Родины") на 25 лет тюремного заключения, которое отбывала в тюрьмах Верхнеуральска и Владимира. Впоследствии отправлена ​​в с. Барашево (Мордовия).

В марте 1975 года освобождена, разрешения на возвращение на родину не получила. Поселилась в Волочиске на Хмельнитчине, у подруги по борьбе Екатерины Зарицкой. С 1995 года жила во Львове. Стала членом Провода Конгресса украинских националистов. По совету Славы Стецько создала общественную женскую организацию — Всеукраинскую лигу украинских женщин - и стала ее председателем, объездила всю Украину, создала ячейки ВЛУЖ в 22 областях. Как председатель ВЛУЖ была соучредителем Национального совета женщин Украины, представляла эту организацию на международных съездах и конференциях.