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Новини Війна
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541 дитина втратила батьківське піклування безпосередньо через війну, - Національна соціальна сервісна служба

діти

Від початку повномасштабної війни в Україні 3182 дитини залишилися без батьківського піклування.

Про це повідомив заступник директора департаменту з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності Національної соціальної сервісної служби Володимир Вовк в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

При цьому 541 дитина втратила батьківське піклування безпосередньо через війну. Батьки 106 з них – загинули.

"206 дітей-сиріт, батьки яких загинули, але документального підтвердження немає, і ще є хоча б невеликий шанс, що ми знайдемо цих батьків, коли закінчиться війна", – розповідає Вовк.

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При цьому, за його словами, уже 610 осіб скористалися спрощеною процедурою подачі первинної заявки на усиновлення в "Дії".

Станом на 12 серпня, за даними Офісу генерального прокурора, понад 1067 дітей постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну: 361 дитина загинула, а понад 706 зазнали поранень.

Крім того, станом на 1 серпня 203 дитини вважаються зниклими безвісти і щонайменше 5754 дитини нелегально депортовані до Росії.

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діти (5149) сироти (84)


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Значно більше… не бачив свою дитину вжк 5 місяців… і таких чоловіків мільйони
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12.08.2022 23:13 Відповісти
сподіваюсь з вашою дитиною все гаразд та дитина у безпеці. Якщо у безпеці це найголовніше. Бажаю вам поскоріше побачити дитинку вашу. Бережить своїх дітей бо це ваше майбутнє. Ховайте їх від віни та ворога.
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12.08.2022 23:27 Відповісти
Японці після війни всиновлювали дітей своїх рідних, друзів, сусідів, побратимів. Щоб тільки діти не трафили до сиротинця.
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13.08.2022 00:00 Відповісти
Бачила в фб групах багато бажаючих з Ірландії, Великобританії взяти під опіку українських дітей. Сподіваюся, що наша влада продумала якось цей момент. Дітям потрібна сім'я.
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13.08.2022 07:39 Відповісти
 
 