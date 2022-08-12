541 дитина втратила батьківське піклування безпосередньо через війну, - Національна соціальна сервісна служба

Від початку повномасштабної війни в Україні 3182 дитини залишилися без батьківського піклування.

Про це повідомив заступник директора департаменту з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності Національної соціальної сервісної служби Володимир Вовк в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

При цьому 541 дитина втратила батьківське піклування безпосередньо через війну. Батьки 106 з них – загинули.

"206 дітей-сиріт, батьки яких загинули, але документального підтвердження немає, і ще є хоча б невеликий шанс, що ми знайдемо цих батьків, коли закінчиться війна", – розповідає Вовк.

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При цьому, за його словами, уже 610 осіб скористалися спрощеною процедурою подачі первинної заявки на усиновлення в "Дії".

Станом на 12 серпня, за даними Офісу генерального прокурора, понад 1067 дітей постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну: 361 дитина загинула, а понад 706 зазнали поранень.

Крім того, станом на 1 серпня 203 дитини вважаються зниклими безвісти і щонайменше 5754 дитини нелегально депортовані до Росії.