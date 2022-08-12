РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8102 посетителя онлайн
Новости Война
1 275 4

541 ребенок потерял родительскую опеку непосредственно из-за войны, - Национальная социальная сервисная служба

діти

С начала полномасштабной войны в Украине 3182 ребенка остались без родительской опеки.

Об этом сообщил заместитель директора департамента по защите прав детей и обеспечению стандартов равенства Национальной социальной сервисной службы Владимир Вовк в эфире всеукраинского телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

При этом 541 ребенок потерял родительскую опеку непосредственно из-за войны. Родители 106 из них – погибли.

"206 детей-сирот, родители которых погибли, но документального подтверждения нет, и есть еще хотя бы небольшой шанс, что мы найдем этих родителей, когда закончится война", – рассказывает Вовк.

Также смотрите: На Черниговщине женщина подорвалась на растяжке: пошла в лес за грибами, - МВД. ФОТОрепортаж

При этом, по его словам, уже 610 человек воспользовались упрощенной процедурой подачи первичной заявки на усыновление в "Дії".

По состоянию на 12 августа, по данным Офиса генерального прокурора, более 1067 детей пострадали в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину: 361 ребенок погиб, а более 706 получили ранения.

Кроме того, по состоянию на 1 августа 203 ребенка считаются пропавшими без вести и по меньшей мере 5754 ребенка нелегально депортированы в Россию.

дети (6574) сироты (124)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значно більше… не бачив свою дитину вжк 5 місяців… і таких чоловіків мільйони
показать весь комментарий
12.08.2022 23:13 Ответить
сподіваюсь з вашою дитиною все гаразд та дитина у безпеці. Якщо у безпеці це найголовніше. Бажаю вам поскоріше побачити дитинку вашу. Бережить своїх дітей бо це ваше майбутнє. Ховайте їх від віни та ворога.
показать весь комментарий
12.08.2022 23:27 Ответить
Японці після війни всиновлювали дітей своїх рідних, друзів, сусідів, побратимів. Щоб тільки діти не трафили до сиротинця.
показать весь комментарий
13.08.2022 00:00 Ответить
Бачила в фб групах багато бажаючих з Ірландії, Великобританії взяти під опіку українських дітей. Сподіваюся, що наша влада продумала якось цей момент. Дітям потрібна сім'я.
показать весь комментарий
13.08.2022 07:39 Ответить
 
 