541 ребенок потерял родительскую опеку непосредственно из-за войны, - Национальная социальная сервисная служба

С начала полномасштабной войны в Украине 3182 ребенка остались без родительской опеки.

Об этом сообщил заместитель директора департамента по защите прав детей и обеспечению стандартов равенства Национальной социальной сервисной службы Владимир Вовк в эфире всеукраинского телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

При этом 541 ребенок потерял родительскую опеку непосредственно из-за войны. Родители 106 из них – погибли.

"206 детей-сирот, родители которых погибли, но документального подтверждения нет, и есть еще хотя бы небольшой шанс, что мы найдем этих родителей, когда закончится война", – рассказывает Вовк.

Также смотрите: На Черниговщине женщина подорвалась на растяжке: пошла в лес за грибами, - МВД. ФОТОрепортаж

При этом, по его словам, уже 610 человек воспользовались упрощенной процедурой подачи первичной заявки на усыновление в "Дії".

По состоянию на 12 августа, по данным Офиса генерального прокурора, более 1067 детей пострадали в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину: 361 ребенок погиб, а более 706 получили ранения.

Кроме того, по состоянию на 1 августа 203 ребенка считаются пропавшими без вести и по меньшей мере 5754 ребенка нелегально депортированы в Россию.