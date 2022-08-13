На сайті президента зареєстрована петиція про необхідність комплектації особистої зброї бійця оптичними прицілами

На сайті Офісу Президента в розділі "Петиції" опубліковано петицію щодо необхідності забезпечення комплектації особистої зброї кожного бійця оптичними засобами (прицілами).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідну петицію.

Автор петиції - Дема Наталія. Окрім того, вона пропонує ввести в програму бойової (військової) підготовки вивчення сучасних видів оптичних приладів, їх характеристик, первинних навичок поводження з оптичними приладами.

"На захист Батьківщини було мобілізовано велику кількість чоловіків та жінок, які ще вчора у мирному житті не мали жодного відношення до військової справи. Саме тому є життєво необхідним підвищувати якісний рівень бойової підготовки та технічного оснащення кожного бійця. Зокрема оптичні приціли, як невід'ємний елемент особистої зброї дозволить покращити видимість цілі, орієнтування в просторі, точність попадання, тощо. Тобто оптичні прилади це "додаткові очі", які дозволять більше бачити та точніше цілити вдень та в ночі, а також зберігати таке цінне життя бійця", - йдеться у петиції.

"Ми громадяни України звертаємось до Вас, пане Президенте, з проханням вжити всіх заходів, щоб кожна особиста зброя (автомат, гвинтівка), у базовій комплектації якої відсутній оптичний прилад, була додатково укомплектована ним,...а також просимо забезпечити включення до базової бойової(військової) підготовки особового складу вивчення сучасних видів оптичних приладів, їх характеристик, первинних навичок поводження з оптичними приладами тощо", - резюмує автор петиції.

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Петиція була опублікована 12 серпня. Наразі вона зібрала 16 голосів із необхідних 25 тис.

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