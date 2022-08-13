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Новини Війна
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На сайті президента зареєстрована петиція про необхідність комплектації особистої зброї бійця оптичними прицілами

приціл

На сайті Офісу Президента в розділі "Петиції" опубліковано петицію щодо необхідності забезпечення комплектації особистої зброї кожного бійця оптичними засобами (прицілами).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідну петицію.

Автор петиції - Дема Наталія. Окрім того, вона пропонує ввести в програму бойової (військової) підготовки вивчення сучасних видів оптичних приладів, їх характеристик, первинних навичок поводження з оптичними приладами.

"На захист Батьківщини було мобілізовано велику кількість чоловіків та жінок, які ще вчора у мирному житті не мали жодного відношення до військової справи. Саме тому є життєво необхідним підвищувати якісний рівень бойової підготовки та технічного оснащення кожного бійця. Зокрема оптичні приціли, як невід'ємний елемент особистої зброї дозволить покращити видимість цілі, орієнтування в просторі, точність попадання, тощо. Тобто оптичні прилади це "додаткові очі", які дозволять більше бачити та точніше цілити вдень та в ночі, а також зберігати таке цінне життя бійця", - йдеться у петиції. 

"Ми громадяни України звертаємось до Вас, пане Президенте, з проханням вжити всіх заходів, щоб кожна особиста зброя (автомат, гвинтівка), у базовій комплектації якої відсутній оптичний прилад, була додатково укомплектована ним,...а також просимо забезпечити включення до базової бойової(військової) підготовки особового складу вивчення сучасних видів оптичних приладів, їх характеристик, первинних навичок поводження з оптичними приладами тощо", - резюмує автор петиції.

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Петиція була опублікована 12 серпня. Наразі вона зібрала 16 голосів із необхідних 25 тис.

Щоб підписати петицію, перейдіть за посиланням

Автор: 

військовослужбовці (4808) петиція (321) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+19
Обучение. Это правильно. Базу дать надо. Но насчет того чтобы вооружать всех - это исключительный бред. Во первых 80% военнослужащих в данный момент вообще из автомата во врага не стреляло - потому что в глаза его не видело. Во вторых - чтобы попасть из автомата Калашникова куда то дальше 200-300 метров даже с применением оптики - нужен опыт, настрел, знание и умение внесения поправок, знание своего оружия - и все равно это остается весьма нееффективным. Оптика нужна тем кому она нужна, например у штурмовой группы колиматоры, у винтовки, позволяющей точно стрелять на 500+ метров - оптический прицел. Дебилизм же - приделать оптический прицел к АК74, который валяется как оружие последнего шанса в танке. За оптикой нужен специфический уход, бережное обращение, регулярная перепристрелка. Короче понаписывают петиций...
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13.08.2022 10:15 Відповісти
+8
Авторка (чи який там треба вживати фемінітив) петиції там геть з глузду з'їхала!? Війни вже давно стали війнами артилерії та дронів! На передовій тримаєш тільки лопату у руках і займаєшься облаштуванням позицій. Стрілецька зброя взагалі майже не потрібна, якщо ти звісно не в штурмовій групі. Беремо її тільки класну фотку зробити. Це зайва вага та клопіт. Тільки важка артилерія, танки та ударні БПЛА.

Подайте краще петицію щоб заборонити петиції, щоб інші "військові" експерти та експертки не вигадували х...ту!
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13.08.2022 10:39 Відповісти
+7
На це зелений папуас відповість!
Навіть штати не роблять такого: в них оптика та коліматори є лише в підрозділах, що приймають участь у бойових діях: 7-8 штук на взвод.
Тактичний Trijicon Acog для Ар-15, коштує в Україні, більше тисячі долларів!
Чи накупимо китайського гівна за 1000 грн, яке попливе після першого відстріляного магазину?
Єдине, що можна встановити на калашников без серйозного доопрацювання, це коліматорні приціли.
Але ж не на всю зброю!
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13.08.2022 10:25 Відповісти
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на вату треба дивитись виключно через приціл.....
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13.08.2022 10:12 Відповісти
Больше петиций, хороших и разных. Про геев и порнографию уже было, даешь про браки с животными
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13.08.2022 10:15 Відповісти
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13.08.2022 11:15 Відповісти
Обучение. Это правильно. Базу дать надо. Но насчет того чтобы вооружать всех - это исключительный бред. Во первых 80% военнослужащих в данный момент вообще из автомата во врага не стреляло - потому что в глаза его не видело. Во вторых - чтобы попасть из автомата Калашникова куда то дальше 200-300 метров даже с применением оптики - нужен опыт, настрел, знание и умение внесения поправок, знание своего оружия - и все равно это остается весьма нееффективным. Оптика нужна тем кому она нужна, например у штурмовой группы колиматоры, у винтовки, позволяющей точно стрелять на 500+ метров - оптический прицел. Дебилизм же - приделать оптический прицел к АК74, который валяется как оружие последнего шанса в танке. За оптикой нужен специфический уход, бережное обращение, регулярная перепристрелка. Короче понаписывают петиций...
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13.08.2022 10:15 Відповісти
Бо дурнів і дуреп, у нас на 100 років вперед вистачить…
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13.08.2022 10:27 Відповісти
Дурнів не сіють, не жнуть - самі ростуть...
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13.08.2022 10:47 Відповісти
На це зелений папуас відповість!
Навіть штати не роблять такого: в них оптика та коліматори є лише в підрозділах, що приймають участь у бойових діях: 7-8 штук на взвод.
Тактичний Trijicon Acog для Ар-15, коштує в Україні, більше тисячі долларів!
Чи накупимо китайського гівна за 1000 грн, яке попливе після першого відстріляного магазину?
Єдине, що можна встановити на калашников без серйозного доопрацювання, це коліматорні приціли.
Але ж не на всю зброю!
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13.08.2022 10:25 Відповісти
На АК ставиться все що завгодно, але ставиться воно криво, косо, без спвіпадіння соосності та регулярною перепристрілкою після кожної чистки.
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13.08.2022 10:51 Відповісти
Оптику на ак, можна встановити лише на боковий кронштейн: але треба поставити планку під кронштейн, ця схема працює.
Хтось думає, що можна купити кришку ствольної коробки з планкою пікатіні, та поставити туди оптику, але кучність зброї після такого «тюнингу» буде як у мушкета часів Наполеону.
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13.08.2022 11:06 Відповісти
Якщо і треба якусь петицію для новобранців- так це петицію щоб військоматні совкові криси не набирали кваліфікованих спеціалістів в піхоту. Спеціалістів яких роками вчили і тратили гроші.
Але тобі кажуть - підеш туди куди нам не вистачає, там навчать...
Навчать, за тиждень, а потім на передову...
Це тупо саботаж і диверсія
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13.08.2022 10:26 Відповісти
Ви ще напишіть, що треба туніядців всяких вишукувати, та на передову посилати
Я так і бачу, як військомати не трудяг по підприємствам виловлюють, а недуже задіяних в економіці людей.
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13.08.2022 11:02 Відповісти
По факту він правий. Коли наприклад програміста з дипломами і досвідом роботи беруть за шкірки і кидають в окоп - це якось по-дебільному. Хоч він міг би легко придумувати схематози з автоматизації якихось процесів у ЗСУ, що дало б приріст продуктивності наших військ. Ще є інший прецедент, коли воєнкоми мобілізують приміром ппо-шника в піхоту, а на того ппо-шника, 20 років тому, держава вже витратила купу бабла... І таких прикладів море, бо совковим воєнкомам треба виконувати плани по наборам рекрутів, а не ефективних спеціалістів.
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13.08.2022 11:10 Відповісти
Авторка (чи який там треба вживати фемінітив) петиції там геть з глузду з'їхала!? Війни вже давно стали війнами артилерії та дронів! На передовій тримаєш тільки лопату у руках і займаєшься облаштуванням позицій. Стрілецька зброя взагалі майже не потрібна, якщо ти звісно не в штурмовій групі. Беремо її тільки класну фотку зробити. Це зайва вага та клопіт. Тільки важка артилерія, танки та ударні БПЛА.

Подайте краще петицію щоб заборонити петиції, щоб інші "військові" експерти та експертки не вигадували х...ту!
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13.08.2022 10:39 Відповісти
Після війни, Україні потрібно розпочати процес заміни індивідуальної стрілецької зброї.
Калашников вже давно застарів, потрібна недорога штурмова гвинтівка, що відповідає вимогам **********!
В Україні вже є виробництво гвинтівок, ар-15.
Чому не зробити це виробництво масовим?
На ар-15 без проблем встановлюється оптика, коліматори, магніфери, тепловізори!
Модульність платформи, дозволяє змінити багато характеристик: довжину ствола, тип прикладу, калібр.
Це зброя, що легко розбирається, та ремонтується: для заміни ствола потрібно 10 хвилин.
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13.08.2022 10:42 Відповісти
Цікаво, автору взагалі доводилося мати справу зі зброєю, чи це чергова така собі "геніальна" ідея людини якій дали разок подивитись в оптику???
Швидше за все здається друге....
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13.08.2022 10:45 Відповісти
Тут третье. Это просто провокация. В том числе, что бы этот вброс обсуждали вместо реальных вопросов.
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13.08.2022 11:08 Відповісти
Ти подивись як ваті підгорає. Армії США та Ізраїлю на стрілецькій зброї стовідсотково використовують каліматорні приціли, які на 60 відсотків покращують результати на коротких дистанціях стрільби. Але то таке,вони ж дебіли. Каліматор то не наш шлях , ми будемо битою цеглою зброю чистити.
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13.08.2022 10:56 Відповісти
Коли це армія США та Ізраілю встигли озброїтися штампованими АК74 70х років виробництва під "ітакпідє" матьйоготак сталевий патрон?
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02.09.2022 16:12 Відповісти
Кто то вбросил видос в Ютьюб где летят три вертолета путлера...чувак пропускает их мимо себя вскидывает Стингер делает три выстрела...из вертолетов выпрыгивают с парашюта крысы путлера.чувак бросает Стингер ...подымает снайперскиц винтарь и расстреливает их в воздухе...
Слава ВСУ💙💪💛💪👍
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13.08.2022 10:57 Відповісти
Херсон взяли за полгода? А шош таке?другие області центри не по зубах?
Быдло Шариковское...
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13.08.2022 11:00 Відповісти
Я так розумію, що жіночка разок побувала в тирі чи на стрільбищі, стріляла з оптикою по паперових мішенях і залишилась в захваті...
Але ж, оптика це прилад яким потрібно вміти користуватися, оптика вимагає спокійного прицілювання, а якщо ти не снайпер на замаскованій позиції, то стрілець, який "стричить" у всіх на виду, вицілюючи ворога в оптику, сам стає гарною мішенню.
Я розумію, що є зброя яка конструктивно обладнана оптикою а звичайні прицільні пристрої там "остання надія", але це не набуло великої популярності у військових.
Приклади - автрійський Штайр та британська гвинтівка. Там оптика постійна, а у Штайра, взагалі, невід'ємна від зброї.
Але це зовсім не варіант. Головне для влучності рядового стрільця, це настріл, який дає навичку на рівні інстинкту. Але, для цього стріляти потрібно кожен день.
Підсумок - безцільна витрата коштів на оптику та переобладнання зброї.
Такі петиції повинні писати лише після консультацій з військовими.
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13.08.2022 11:01 Відповісти
І Найгеніальніший дасть розпорядження Залужному видати всім оптику?
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13.08.2022 11:15 Відповісти
Дивно, а чому ці кухонні експертки не створили ще петицію про обов'язкове забезпечення особового складу ЗСУ за рахунок держави бронежилетами і касками, спальними мішка і карєматами?!
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13.08.2022 11:16 Відповісти
Оптика до оптики а солдатам краще дати по джавелінові
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13.08.2022 11:36 Відповісти
Наталя Дема розуміє, яким чином зараз ввдбувається вогневий контакт? Вона впевнена, що оптичний чи хоча б коліматорний приціл дасть перевагу на стрілковому полі бою, особливо якщо все це треба на Калашніков 50-річної давнини ставити?
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13.08.2022 11:44 Відповісти
Товарищ под изюмом , за 5 месяцев раз стрелял с автомата. Противотанковое, артиллерия, танки, бтр , БМП , авиация,основное оружие.
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13.08.2022 11:54 Відповісти
Ну оптические прицелы нужны разве на пулемёт. На ак вполне точно стреляют и без оптики. Больше важнее тепловизоры и авто. Тепловизоры нужны как вода от 1000 м
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13.08.2022 11:46 Відповісти
Всцяться можна ! Ці питання треба чекрез петицію вирішувати, чи може підключити до цього Верховну Раду, а може Раду безпеки ООН ? За всіма ознаками Дема Наталья А Х У Є Н Н И Й спЄцІалІст з військовових питань.
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13.08.2022 12:03 Відповісти
 
 