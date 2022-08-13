На сайті президента зареєстрована петиція про необхідність комплектації особистої зброї бійця оптичними прицілами
На сайті Офісу Президента в розділі "Петиції" опубліковано петицію щодо необхідності забезпечення комплектації особистої зброї кожного бійця оптичними засобами (прицілами).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідну петицію.
Автор петиції - Дема Наталія. Окрім того, вона пропонує ввести в програму бойової (військової) підготовки вивчення сучасних видів оптичних приладів, їх характеристик, первинних навичок поводження з оптичними приладами.
"На захист Батьківщини було мобілізовано велику кількість чоловіків та жінок, які ще вчора у мирному житті не мали жодного відношення до військової справи. Саме тому є життєво необхідним підвищувати якісний рівень бойової підготовки та технічного оснащення кожного бійця. Зокрема оптичні приціли, як невід'ємний елемент особистої зброї дозволить покращити видимість цілі, орієнтування в просторі, точність попадання, тощо. Тобто оптичні прилади це "додаткові очі", які дозволять більше бачити та точніше цілити вдень та в ночі, а також зберігати таке цінне життя бійця", - йдеться у петиції.
"Ми громадяни України звертаємось до Вас, пане Президенте, з проханням вжити всіх заходів, щоб кожна особиста зброя (автомат, гвинтівка), у базовій комплектації якої відсутній оптичний прилад, була додатково укомплектована ним,...а також просимо забезпечити включення до базової бойової(військової) підготовки особового складу вивчення сучасних видів оптичних приладів, їх характеристик, первинних навичок поводження з оптичними приладами тощо", - резюмує автор петиції.
Петиція була опублікована 12 серпня. Наразі вона зібрала 16 голосів із необхідних 25 тис.
Щоб підписати петицію, перейдіть за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Навіть штати не роблять такого: в них оптика та коліматори є лише в підрозділах, що приймають участь у бойових діях: 7-8 штук на взвод.
Тактичний Trijicon Acog для Ар-15, коштує в Україні, більше тисячі долларів!
Чи накупимо китайського гівна за 1000 грн, яке попливе після першого відстріляного магазину?
Єдине, що можна встановити на калашников без серйозного доопрацювання, це коліматорні приціли.
Але ж не на всю зброю!
Хтось думає, що можна купити кришку ствольної коробки з планкою пікатіні, та поставити туди оптику, але кучність зброї після такого «тюнингу» буде як у мушкета часів Наполеону.
Але тобі кажуть - підеш туди куди нам не вистачає, там навчать...
Навчать, за тиждень, а потім на передову...
Це тупо саботаж і диверсія
Я так і бачу, як військомати не трудяг по підприємствам виловлюють, а недуже задіяних в економіці людей.
Подайте краще петицію щоб заборонити петиції, щоб інші "військові" експерти та експертки не вигадували х...ту!
Калашников вже давно застарів, потрібна недорога штурмова гвинтівка, що відповідає вимогам **********!
В Україні вже є виробництво гвинтівок, ар-15.
Чому не зробити це виробництво масовим?
На ар-15 без проблем встановлюється оптика, коліматори, магніфери, тепловізори!
Модульність платформи, дозволяє змінити багато характеристик: довжину ствола, тип прикладу, калібр.
Це зброя, що легко розбирається, та ремонтується: для заміни ствола потрібно 10 хвилин.
Швидше за все здається друге....
Слава ВСУ💙💪💛💪👍
Быдло Шариковское...
Але ж, оптика це прилад яким потрібно вміти користуватися, оптика вимагає спокійного прицілювання, а якщо ти не снайпер на замаскованій позиції, то стрілець, який "стричить" у всіх на виду, вицілюючи ворога в оптику, сам стає гарною мішенню.
Я розумію, що є зброя яка конструктивно обладнана оптикою а звичайні прицільні пристрої там "остання надія", але це не набуло великої популярності у військових.
Приклади - автрійський Штайр та британська гвинтівка. Там оптика постійна, а у Штайра, взагалі, невід'ємна від зброї.
Але це зовсім не варіант. Головне для влучності рядового стрільця, це настріл, який дає навичку на рівні інстинкту. Але, для цього стріляти потрібно кожен день.
Підсумок - безцільна витрата коштів на оптику та переобладнання зброї.
Такі петиції повинні писати лише після консультацій з військовими.