Боротьба на півдні країни дає хороші новини, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначає "хороші новини" щодо знищення сил і засобів окупантів на півдні.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Боротьба на півдні країни дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії. Жодного дня не втрачаємо – зменшуємо потенціал окупантів", - розповів Зеленський.

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