Боротьба на півдні країни дає хороші новини, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський відзначає "хороші новини" щодо знищення сил і засобів окупантів на півдні.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Боротьба на півдні країни дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії. Жодного дня не втрачаємо – зменшуємо потенціал окупантів", - розповів Зеленський.
Топ коментарі
+31 5 копійок
показати весь коментар13.08.2022 23:24 Відповісти Посилання
+27 дмитрий #513526
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+19 ПП Уксусов
показати весь коментар13.08.2022 23:28 Відповісти Посилання
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..........что было бы , если бы в 2019 году не выбрали идиота .
"Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро.
ПС. Півгодини тому ВСУ добре відпрацювали ряд населених пунктів. Далі буде
ПС2. Як там затори на Кримському мосту? Розсмокталися?)) Хто в темі?"
Мелітополь, Запорізька область.
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