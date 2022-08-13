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Новини Війна
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Боротьба на півдні країни дає хороші новини, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначає "хороші новини" щодо знищення сил і засобів окупантів на півдні.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Боротьба на півдні країни дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії. Жодного дня не втрачаємо – зменшуємо потенціал окупантів", - розповів Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24358)


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Топ коментарі
+31
На півдні який ти здав гинуть бійці. Чим вихваляєшся, зелений ушльопок?
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13.08.2022 23:24 Відповісти
+27
Что по Азову любитель "хороших новостей"?
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13.08.2022 23:29 Відповісти
+19
Остогид цей відеоблогер...
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13.08.2022 23:28 Відповісти
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Смерть кацапам!
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13.08.2022 23:23 Відповісти
https://youtu.be/6qUEISHYToQ https://youtu.be/6qUEISHYToQ


..........что было бы , если бы в 2019 году не выбрали идиота .
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14.08.2022 00:58 Відповісти
Поэт ты наш...
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13.08.2022 23:23 Відповісти
На півдні який ти здав гинуть бійці. Чим вихваляєшся, зелений ушльопок?
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13.08.2022 23:24 Відповісти
"растёт процент лапши в макаронах" ))
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13.08.2022 23:25 Відповісти
Остогид цей відеоблогер...
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13.08.2022 23:28 Відповісти
відеоблоХер..
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13.08.2022 23:29 Відповісти
Что по Азову любитель "хороших новостей"?
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13.08.2022 23:29 Відповісти
Які хороші новини? Там вбивають , катують , гвалтують людей ! Війна , немає там хороших новин , є новини про мерзенну війну от і все
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13.08.2022 23:30 Відповісти
Отрицательное наступление на Херсонщине, коментар Кіма:

"Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро.

ПС. Півгодини тому ВСУ добре відпрацювали ряд населених пунктів. Далі буде

ПС2. Як там затори на Кримському мосту? Розсмокталися?)) Хто в темі?"
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13.08.2022 23:31 Відповісти
Особенно после того, как ты, чмо вместе с Дерьмаком сдал его каZZапам без боя.
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13.08.2022 23:32 Відповісти
мені все ж цікаво - чи воно притрушений нарк, чи його спічрайтери так з проповідями підставляють спецом..типу витончена помста..
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13.08.2022 23:33 Відповісти
А що там у Пісках, верховний ти наш? Які новини?
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13.08.2022 23:35 Відповісти
перед сдачей чего нибудь он рассказывает хорошие новости
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13.08.2022 23:37 Відповісти
Мапа точкових ударів по позиціях русні сьогодні на Півдні:

Мелітополь, Запорізька область.
Новотроїцьке, Херсонська область.
Нижні Сірогози, Херсонська область
Велика Благовіщенка, Херсонська область
Чаплинка, Херсонська область.
Чкалове, Херсонська область.
Нова Каховка, Херсонська область.

До Новотроїцького ~ 140 км від фронту
До Чаплинки ~ 110 км від фронту
До Чкалово ~ 120 км від фронту

https://t.me/hueviykharkov/74102
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13.08.2022 23:43 Відповісти
"Піски… Більше 20-ти днів ми вигрібаємо безнаказано. У мене вже немає слів, аби описати це пекло, аби передати всю ступінь розпачу, коли в ефірі позиції волають про хоч якусь підтримку. Коли ворожі танки, САУ, БМки день в день виходять на одні і ті самі позиції, втупу розбирають нас, вкатують в бетон і асфальт не бійців ЗСУ, а ваших синів, батьків, чоловіків, роблять із них фарш, який і винести не можна… А ми не можемо їх дістати", - розповів український захисник. (ось де результати)
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13.08.2022 23:51 Відповісти
****** ОП,знайте,вам придет СУД,любой,Линча в лудшем случае.
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13.08.2022 23:59 Відповісти
Це все буде до сраки, коли прорвуть оборону біля Донецька і підуть на Дніпро. Де тая мільона армія?
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14.08.2022 00:16 Відповісти
Зеленскому( Ермаку)- импичмент!
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14.08.2022 00:34 Відповісти
Імпічмент? Смертної кари буде замало
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14.08.2022 10:00 Відповісти
Не були б потрібні хороші новини з півдня, якщо б ти той південь не проїб@в за три дні.
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14.08.2022 00:44 Відповісти
А хто скаже про Піски? Чи тока харошиіє новості ?
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14.08.2022 00:51 Відповісти
А не сдал бы юг , не было бы столько потерь! А Пуски решил сдать? Смотри свои видосики сам!
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14.08.2022 01:17 Відповісти
А про Пески не хочет рассказать, мерзота оманская!
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14.08.2022 01:44 Відповісти
Скільки вже можна брехати людям про успіхи? Ганьба такій владі.
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14.08.2022 03:03 Відповісти
"Боротьба на півдні країни дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії". А до початку повномасштабного вторгнення сили і засоби якої армії ти знищував?
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14.08.2022 06:33 Відповісти
Что в Песках твориться,ты знаеш величайший из великих полководцев? Немедленно нужна помощь! Шут гороховый!!!
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14.08.2022 06:47 Відповісти
Кто розмінував Чонгар коли розповішь?
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14.08.2022 06:56 Відповісти
Зелю-геть !
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14.08.2022 07:53 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3360533/v_piskah_tryvayut_zapekli_boyi_ukrayinski_zahysnyky_prosyat_genshtab_pro_dopomogu_nemaye_sliv_aby_opysaty
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14.08.2022 08:05 Відповісти
воїни просять про допомогу зброєю-оце ти рахуєш добрими новинами?на твоїй совісті тисячі загиблих-тисчі!тобі -вибраний народом-жити з цим до кінця життя.хотя що ти знаєш про совість-любитель відосиків..
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14.08.2022 08:07 Відповісти
Не дивіться вгору(Азов, Пески, Чонгар)
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14.08.2022 08:25 Відповісти
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14.08.2022 12:05 Відповісти
 
 