Окупанти обстріляли один з мікрорайонів Слов’янська, - Лях

Під ворожий обстріл потрапив мікрорайон Північний.

Про це повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі ворог обстріляв мікрорайон Північний. У результаті ворожих обстрілів зруйновано декілька приватних будинків. Жертв та постраждалих немає.

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У період з 24 лютого у Слов'янську загинуло внаслідок ворожих обстрілів 19 цивільних громадян, зазнали поранень 82 особи. Протягом останнього тижня загиблих внаслідок обстрілів міста немає.



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