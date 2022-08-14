Окупанти обстріляли один з мікрорайонів Слов’янська, - Лях
Під ворожий обстріл потрапив мікрорайон Північний.
Про це повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, вночі ворог обстріляв мікрорайон Північний. У результаті ворожих обстрілів зруйновано декілька приватних будинків. Жертв та постраждалих немає.
У період з 24 лютого у Слов'янську загинуло внаслідок ворожих обстрілів 19 цивільних громадян, зазнали поранень 82 особи. Протягом останнього тижня загиблих внаслідок обстрілів міста немає.
Раніше повідомлялося, що керуючі компанії готують багатоповерховий житловий фонд до зими. Зливають воду, консервують системи опалення, адже опалювальний сезон в місті не починатиметься.
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