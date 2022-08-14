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Армія РФ обстріляла Сумщину та Чернігівщину. Зафіксовано 150 прильотів, - ДПСУ

дпсу

Під ворожим вогнем опинилися 7 громад Сумщини та 1 на Чернігівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Державній прикордонній службі.

Ворог застосовує міномети, РСЗВ, ствольну артилерію, гранатомети та великокаліберні кулемети. Всього зафіксовано близько 150 прольотів. Вогонь вівся з російських населених пунктів троїцьке та Ніколаєво-Дар’їно, Чорноземний городок, Тьоткіно", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджені приватні помешкання та цивільна інфраструктура.

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) обстріл (29206) Сумська область (3882) Чернігівщина (1584)


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