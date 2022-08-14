Минулої доби окупанти обстріляли територію семи областей України, - зведення ОВА

Війська Російської Федерації за минулу добу, 13 серпня, здійснили обстріли семи областей України.

Про це ідеться у зведеній інформації військово-цивільних адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 неділі, 14 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

У Сумській області зранку ворог обстріляв з мінометів Юнаківську громаду, зафіксовано три удари.

Вчора за день росіяни здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад Сумщини - Шалигинської, Хотінської, Білопольської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Буринської та Великописарівської. Зафіксовано 223 удари, є руйнування.

У Дніпропетровській області російська армія знову обстріляла Нікопольський та Криворізький райони. По Нікопольському ворог ударив тричі - із "Градів" та ствольної артилерії. У Нікополі та Марганці пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки, школа, магазини, газоводи та лінії електропередач. У Марганці поранена одна людина.

У Криворізькому районі обстріляна Зеленодольська громада. Жертв і руйнувань немає.

У Харківській області сьогодні вночі агресори обстріляли Зміївську громаду. Горіли автомобілі, приватне домоволодіння, пошкоджена критична інфраструктура. За попередніми даними, троє людей постраждали.

Також упродовж доби росіяни завдавали артилерійських ударів по Харківському, Чугуївському, Ізюмському районах.

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Вчора близько 18:00 ворог стріляв із РСЗВ по Київському району Харкова. Постраждалих немає, горіли господарські споруди приватних домоволодінь.

У Луганській області війська РФ намагалися вести штурм поблизу Спірного і Серебрянки - населених пунктів Донеччини, але зазнали вогневого ураження від Збройних сил України та відступили. На двох напрямках бої точаться досі. Поблизу 10 населених пунктів росіяни атакували з повітря, зафіксовані ракетні удари. За ніч артилерійські підрозділи ворога 15 разів били по населених пунктах зі ствольного та реактивного озброєння.

У Донецькій області ситуація складна, за добу російські війська обстріляли Авдіївку, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, Яковлівку, Карлівку, Галицинівку, Північне, Первомайське, Мар’їнку, Срібне. Пошкоджено понад 100 об’єктів, у тому числі 94 житлові будинки (приватні і багатоповерхові), приміщення Авдіївського коксохімзаводу, дитсадок, два автомобіля, приміщення Краматорського заводу теплоприладів, школа. За добу по області двоє людей загинули і 10 були поранені. Триває обов'язкова евакуація населення.

Сьогодні вночі ворог обстріляв Миколаїв. Детальна інформація уточнюється. Вчора ввечері Миколаїв також зазнав обстрілів - шістьма реактивними снарядами із системи залпового вогню "Смерч" росіяни завдали ударів по житлових кварталах і промислових об’єктах. Поранена одна людина.

За інформацією оперативного командування "Південь", надвечір 13 серпня трьома реактивними снарядами із системи залпового вогню "Ураган" була атакована портова інфраструктура Миколаєва.

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Вночі через обстріли села Галицинове Галицинівської громади пошкоджено господарські споруди. Постраждалих немає. Ввечері ворог обстріляв смт Первомайське Первомайської громади. Постраждалих немає. Також вчора ввечері були обстріли за межами сіл Червна Долина та Поляна. Вночі - обстріли сільськогосподарських споруд у селі Широке. Постраждалих немає. Минулої доби ворог обстрілював смт Березнегувате, села Лепетиха і Кавказ.

У Херсонській області ЗСУ продовжують завдавати влучних ударів по позиціях загарбників. У визволених населених пунктах Укрпошта почала видавати пенсії, працюють волонтери, медики та правоохоронці. Загалом ситуація по області напружена