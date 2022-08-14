Рашисти обстріляли Енергодар. Є постраждалі, - мер Орлов
Сьогодні, 14 серпня, російські окупаційні війська обстріляли Енергодар.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Енергодарського міського голову Дмитра Орлова.
"Внаслідок обстрілу Енергодара, який було здійснено сьогодні з передмістя - району яхт-клубу (СОТ "Волна"), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
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