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Новини Війна
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Рашисти обстріляли Енергодар. Є постраждалі, - мер Орлов

енергодар

Сьогодні, 14 серпня, російські окупаційні війська обстріляли Енергодар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Енергодарського міського голову Дмитра Орлова.

"Внаслідок обстрілу Енергодара, який було здійснено сьогодні з передмістя - району яхт-клубу (СОТ "Волна"), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни стріляють в бік Запорізької АЕС. Не виходьте на вулицю, - мер Енергодара Орлов

армія рф (17842) обстріл (29206) окупація (6751) Енергодар (264)


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«Це все ЗСУ , нацики» висре свиня в ООН
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14.08.2022 15:41 Відповісти
Так хто пустив орків до Херсона і Енергодару? Хто дав команду розмінувати Чонгар? Не на часі кажете.
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14.08.2022 15:42 Відповісти
Мабуть це зробив Порошенк
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14.08.2022 16:57 Відповісти
Невже це працює, вимкнути інформативні джерела, і все 30 років в жопу, за 4 місяці люди стають дибілами?
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14.08.2022 15:42 Відповісти
Нічого це не працює. Навіть якщо ізоляція. Дебілами стають по бажання, а не по браку інформації
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14.08.2022 16:01 Відповісти
 
 