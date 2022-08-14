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Новини Війна
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У ЗСУ пояснили, як далі проводитимуть мобілізацію: Комплектування військових частин відбувається не за кількістю, а за спеціальностями, яких не вистачає

зсу

Мобілізація в Україні триватиме до скасування воєнного стану. Чоловіків продовжать призивати на службу відповідно до військових спеціальностей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на бесіду начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача з liga.net.

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ (саме цій структурі підпорядковані всі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) заспокоюють та кажуть однозначно: людей в ЗСУ вистачає, всі області виконали план з призову на 100 та більше відсотків, а потреби в доукомплектуванні військових частин, у порівнянні з лютим, зменшилися в десятки разів.

"Добровольців, звісно, теж стало менше, – розповідає начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. – Більшість з тих, хто мав бажання та був вмотивований, вже пішли захищати державу. Але, з огляду на те, що потреба в доукомплектуванні частин зараз менша, то кількості добровольців, які є на даний час, достатньо". Горбач каже: в кожному територіальному центрі на обліку є добровольці, що стоять у черзі, щоб піти служити в ЗСУ. Щодо їхньої кількості статистика не ведеться.

Зараз комплектування ЗСУ відбувається за системою, коли в кожен підрозділ набирають людей не за кількістю, а за спеціальностями, яких не вистачає.

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За словами Горбача, мобілізація в Україні йде постійно і залежить від потреб на фронті, тобто коли Збройні сили зазнають втрат. І триватиме мобілізація до скасування воєнного стану.

"Мобілізація безпосередньо залежить від потреб у доукомплектуванні військових частин. Навіть якщо ситуація на фронтах буде ускладнюватися, всі завдання по мобілізації будуть виконані", - зазначив Горбач.

Доукомплектування військових частин відбувається також за територіальним принципом. Роман Горбач пояснює: якщо, наприклад, потрібно доукомплектувати військові частини Закарпатського регіону, то людей шукає Закарпатський територіальний центр та, можливо, сусідні. "Якщо потрібні гранатометники, а на обліку в конкретному територіальному центрі їх немає, то шукатимуть у найближчих центрах", – каже Горбач.

Автор: 

мобілізація (3119) ЗСУ (7669)


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Топ коментарі
+15
ВУС "Пистабол". Лысый и немного беременный. Ждут в окопах, где его "снимет снайпер".
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14.08.2022 22:38 Відповісти
+13
Та я цинічна сволоч - вірю в реальні дії, та не вірю гарним словам.
Отак вважав мій товариш - який пішов добровольцем - потрібно бути патріотом - і дай Бог. Бог не дав. Два тижні "підготовки." І ще через два тижні загинув.
Гарні фото і слова на похоронах. А наступний день про нього забули. Хто буде дивитися за його вдовою - мамою? Держава? Сумніваюся. Добре, що дітей не було.

А ще тиждень назад забрали - брата - йому за 40 і він навіть не служив. Хоча маю з десяток знайомих з військовим досвідом, які не проти - але чомусь їх морозять.

Занадто багато дивних та підозрілих речей в мобілізації . А гаслами про патріотизм - дуже часто приховують корупцію та некомпетентність
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14.08.2022 23:48 Відповісти
+12
Так в стране война. Можешь не сомневаться, если война затянеться, боевых роботов в Украину еще не завозили и война затронет всех, к сожалению...
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14.08.2022 22:43 Відповісти
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Все одно будуть мобілізувати не тіх хто бажає а тіх хто ховается зелене шкідництьво
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14.08.2022 22:18 Відповісти
Тих, хто ховається, ім шукати немає ресурсів. Мобілізують всіх, до кого зможуть дотягнутись, незалежно від стану здоров'я та віку.
Хромих, кривих, сліпих, хворих, всіх.
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14.08.2022 22:24 Відповісти
Так в стране война. Можешь не сомневаться, если война затянеться, боевых роботов в Украину еще не завозили и война затронет всех, к сожалению...
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14.08.2022 22:43 Відповісти
Вона вже переважну більшість зачепила.Як мінімум забрала заробітки.А заробітки,це нормальне життя.
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14.08.2022 22:46 Відповісти
Видно, що тебе ще не дуже торкуло, якщо тобі тільки заробітки муляють. Але коли по справжньому зачепить( Дай Боже, щоб цього не сталося ні ким), тоді поговоримо.
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14.08.2022 22:51 Відповісти
Торкнуло не торкнуло,а гроші це практично все.Біля мого дому ракети літали масово.А москальські ракети спокійно можуть впасти і на дім.А якщо мені дім розвалить,то ще більше гроші будуть потрібні.В мене родичі воюють в ЗСУ,правда не близькі.
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14.08.2022 23:02 Відповісти
Дітям замість їжі про патріотизм розповідати? Чи банку за кредит? Чи комунальні - гаслами?
Питання - не про розкіш, а про виживання
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14.08.2022 23:06 Відповісти
Не надо "розповідати про патріотизм". Просто приходишь в военкомат и без всякого патриотизма призываешся, вместе побеждаем врага и твои дети Дай Бог живы и дом твой не разбомбило и детям есть что кушать. В противном случае не только еды, но и более существенного может не стать.
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14.08.2022 23:19 Відповісти
Та я цинічна сволоч - вірю в реальні дії, та не вірю гарним словам.
Отак вважав мій товариш - який пішов добровольцем - потрібно бути патріотом - і дай Бог. Бог не дав. Два тижні "підготовки." І ще через два тижні загинув.
Гарні фото і слова на похоронах. А наступний день про нього забули. Хто буде дивитися за його вдовою - мамою? Держава? Сумніваюся. Добре, що дітей не було.

А ще тиждень назад забрали - брата - йому за 40 і він навіть не служив. Хоча маю з десяток знайомих з військовим досвідом, які не проти - але чомусь їх морозять.

Занадто багато дивних та підозрілих речей в мобілізації . А гаслами про патріотизм - дуже часто приховують корупцію та некомпетентність
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14.08.2022 23:48 Відповісти
Не разводи слюни. Если есть конкретные предложения, а не сопли на соломе-давай.
Если только нытье-ной на кухне под юбкой. И надейся, что не все такие и твою семью таки будут защитать люди, у которых тоже есть семьи и родители и близкие.
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15.08.2022 00:15 Відповісти
Супер героям варто нагадати що, без тилу - не шибко навоюєш - голий, босий, голодний. На одного солдата - потрібно 10-20 людей в тилу, які його забезпечують.
А стосовно моєї Сімї - то в неї є захист.

А пропозиція одна - включати голову і брати відповідальність на себе за своє життя.
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15.08.2022 00:24 Відповісти
Включати голову- це сховати ту голову під спідницю дружині? В розрахунку, що росіяни прийдуть і тебе не будуть чіпати? Так це твій вибір. До чого тут усі інші?
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15.08.2022 00:27 Відповісти
Включати голову - це те, що кожен має займатися своєю справою : солдат - воювати, бізнес - утримувати економіку та армію, Трудяга - працювати на благо Сімї та жертвувати на армію
Включати голову - це вірити не словам про патріотизм, а справам.
Це давати владу у руки - відповідальним людям - а не злодіям з зеленого шапіто.
У всі часи воювати посилали - простий народ, а "еліти" залишилися в тилу. Україна не стала виключенням.
На жаль наразі для мене є вибір між меншим злом та більшим - з одної сторони корупційна Україна з іншої Московська Орда. І якщо прийде мій час, я свій вибір зроблю - просто не люблю, коли моральні деграданти розповідають мені про патріотизм
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15.08.2022 07:41 Відповісти
То пригожинский. Ему все равно.
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14.08.2022 22:53 Відповісти
)))))), неймовірно
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14.08.2022 22:24 Відповісти
А на справді викликають і кажуть- нам пофіг що тебе п'ять років вчили наприклад, радіоелектроніці. Зараз не вистачає гранатометників в піхоті - куди треба туди і навчимо. Потім тиждень навчань і на передову, якщо пощастить то каску з броніком дадуть волонтери. Рацію (типу мотороли а не китайське гімно) і все інше вам будуть купувати друзі...
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14.08.2022 22:27 Відповісти
А ты где служишь? Тебе тоже "рацію друзі" купували? Или рации на кнопки клавиатуры только жать мешают?
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14.08.2022 22:39 Відповісти
А ти де служиш ?
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14.08.2022 23:04 Відповісти
А ты "де"? Я свое еще в апреле отслужил, и похоже уже навсегда, хоть и возраст у меня не призовной был. Теперь ты раскажи где и какие тебе "рации" не выдают?
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14.08.2022 23:10 Відповісти
твою відповідь я прорахував ще до того як відправив повідомлення - або інвалід або пенсіонер
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14.08.2022 23:11 Відповісти
Тв "прорахувал"? Ты на вопрос ответь "рахуватель". Ты за себя отвечай, и за близких, которым как и всем угожает не только потеря "заробітків" но и гораздо более ценного. А что бы была и жизнь и заробітки от нас всех зависит не допустить до близких врага. Про себя я уже написал. Прочти еще раз. Я сходил и свое получил, в апреле.
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14.08.2022 23:29 Відповісти
про які заробітки ти мені шепчеш , я тебі щось писав за гроші ? - не люблю сперечатись з ідіотами , ви завжди мене перемагаєте за рахунок свого стажу
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14.08.2022 23:32 Відповісти
Ты ответишь на вопрос-как собираешся защитать страну, себя и близких? Если не в состоянии-чего ты сюда вообще пришел? Дерьма на вентилятор набросать?
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15.08.2022 00:18 Відповісти
Ну от смотрите. Моя жизнь на данный момент зависит от заработков. Мне нужно дорогостоящее лечение и обследование. Вот вопрос жизни и смерти. Где брать деньги?
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15.08.2022 01:39 Відповісти
Это что за вопрос? ? Или ты думаешь, что деньги только тебе одному нужны? Если ты не читаешь газет-то в стране война. Половина экономики разрушена в одном десятки тысяч гражданских, включая детей убиты. Миллионы- переселенцы, остались без жилья и средств существования. И тут ты выходишь на арену-мне мол, деньги нужны...
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15.08.2022 10:21 Відповісти
Питання для доблесних патріотів: чому ж війну ніхто не оголосив?? А газ безперебійно за розкладом подають європейським споживачам через воюючу територію. Незручна відповідь вам не сподобається.
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15.08.2022 12:55 Відповісти
Регистрация-24.06.2022. Ты тролль, пригожинский. Канешна вам бы с гномом в кремле ооочень бы хотелось, что бы Украина "оголосила війну"! Тогда все гномы-гомы стали бы вонять на всех трибунах -"Вон, Украина нам войну обьявила, а мы вааще ни на кого и никада не нападали"!
Поэтому, облезешь и неровно обрастешь. Украина и так всех ваших гомов со своей территории выбросит.
2. Украина качает газ по двум причинам, тролль( запиши себе на полях методички)
2.1 Газотранспортная система снабжает газом не только Европу но и САМУ УКРАИНУ! Так понятно будет?
2.2 Газового эмбарго пока нет( пока вашему пуцькину ничего под хвост не попадет и прикажет перекрыть вентиль), и если Украина, невзирая ни на что отключит газ Европе, европа перестанет давать оружие и финансы и транзит чего-либо по своей территории.
Ты доволен, трололо?
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15.08.2022 17:23 Відповісти
Купував братові на фронт і батькові друга
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15.08.2022 08:00 Відповісти
Не тринди. Понтощиків в піхоту не беруть, а дронщиків не перевчають на танкістів. НПЗшеиківможуть кидати на інші напрямки і то дуже неохоче.
А тиждкнь навчання іиглядає дуже-дуже смішно.
Ти кацапський троль?
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14.08.2022 23:57 Відповісти
Он тролль, только косит иногда под украинца. Но всегда старается делать провокативные вбросы. Появился на Цензоре после начала войны.
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15.08.2022 00:21 Відповісти
Та я коли коментарі під такими новинами читаю або під новинами про виїзд чоловіків за кордон здається до іншої реальності потрапляю. Таке враження, що навколо одні малоросські сцикуни і дуже хочеться вірити в тролівАле все одно так гидко(
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15.08.2022 00:36 Відповісти
Тож нехай депутати своїх синів мобілізують
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14.08.2022 22:28 Відповісти
а ви не бажаєте свою Батьківщину захищати? а чию бажаєте?
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14.08.2022 22:32 Відповісти
Останнім часом тут з'явилося дуже багато новорежиків,котрі постійно гонять зраду.Ну нехай тужаться🤣🤣🤣
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14.08.2022 22:38 Відповісти


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Реєстрація:14.08.2022
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14.08.2022 23:16 Відповісти
Депутатські синки в лондонській теробороні )
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14.08.2022 22:34 Відповісти
Всюди совковщина.Не будуть всі воювати.Багато мільйону армію зібрати,це не реально.Зараз десь кожен десятий чоловік,або мобілізований,або буде мобілізуватися.Що іншим робити?Казочки усілякі Арестовичі нарозповідають,тому що йому то добре платять,а інші нехай бідують.
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14.08.2022 22:34 Відповісти
ВУС "Пистабол". Лысый и немного беременный. Ждут в окопах, где его "снимет снайпер".
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14.08.2022 22:38 Відповісти
хотелось бы где-то видеть список профессий...а вдруг
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14.08.2022 22:38 Відповісти
► НАКАЗ МОУ від 07.09.2022 №317 (із змінами в квітні та липні цього року). Ось посилання на Раду (правда тут чомусь оновлення лише за квітень, але - не суть):
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0927-20#Text
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14.08.2022 23:08 Відповісти
дякую. це всі можливі взагалі, і 95 % я не потягну...а на які саме зараз?
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15.08.2022 08:55 Відповісти
В армію то беруть саму бідноту,ну інколи там якусь показуху .Де ж ділися ті,хто навчався в військових академіях? Таких то з 100 тисяч є спокійно.Колись мій знайомий хотів поступити в львівську академію сухопутних військ,то не зміг,бо великий конкурс,на одне місце було.
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14.08.2022 22:39 Відповісти
Ты напоминашь дурнуватую бабу из телевизионного сюжета за 2014 год, которая лягла поперек дороги, та кричала-"Чого це його в армію забирають, це шо, нема кому воювати"!
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14.08.2022 22:47 Відповісти
Але це правда.Наші нічого кращого не придумали,як людьми розкидатися.Замість купівлі і виготовлення ракет і авіації.Один удар по аеродромі в Криму,москалів перелякав.А якби таких ударів було з 50?
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14.08.2022 22:50 Відповісти
Ну ты в состоянии оценивать окружающую действительность или пишешь, что Бог на душу положит? рф, при ее триллионных доходах в валюте УЖЕ экономит на ракетных ударах по Украине. И количество самолетов и вертолетов ЗСУ проредили основательно. И что? Даже при выпущенных 2000 ракет, рф НЕ ДОБИЛАСЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРЕВОСХОДСТВА. Войны не выигрываются ракетами.
Даже, если бы зеленые артисты не остановили ракетные програмы, то:
1 Украина, по сравнению с рф и сотой доли ракет не смогла бы произвести, с нашими ресурсами.
2 Про "выпуск самолетов", не хочу даже комментировать.
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14.08.2022 23:04 Відповісти
РФ то калічі.Їхні ракети то лайно не точне.Там корупція,на порядок більша,ніж у нас.Вони витрачають багато грошей,на пєрвій канал.Сота частина долі,це маячня.Бо ж якщо це так,то з ними взагалі немає сенсу воювати,вони все одно переможуть.Але це не так,потрібно грамотно все робити,а не дурістю займатися.
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14.08.2022 23:17 Відповісти
Якщо би влада готувалась до війни, а не до шашликів, то і ***** б не наважився до повномасштабного вторгнення. ***** був впевнений, що супротиву не буде. Якби влада готувалась, озброювалися, то у ***** не було б такої впевненості.
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14.08.2022 23:19 Відповісти
Москалі були впевнені, що південь захоплять і можливо і з іншою териьорією так буде. Але і півлень, це катастрофа.
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14.08.2022 23:28 Відповісти
Вони були впевнені що захоплять Київ за 2-3 доби, а всю Україну максимум за 2 тижні
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15.08.2022 13:57 Відповісти
Они на брони в воинских частях в тылу. То вы не пробовали пройти влк при трудоустройстве на работу или службу. Ото где спецобор!! Такое впечатление , что не вертухаем на зону идёшь, а в космос летишь. А как воевать так пригодны все.
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15.08.2022 01:44 Відповісти
Nado gotovit rezerv i ucit ne 1 mesiac,a 3 mesiaca kak minimum.Te kotoryje prixodit iz nix tolko kak pravilo 20% podxodit fiziceski,drugix pri pravilnom podxode mozno podgotovit no vsio ravno 30% otpadiot kak negodnyje po fiziceskomu sostojaniju.Instruktora dolzni za eto vremia podgotovit soldat ,oni jest glavnyje
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14.08.2022 22:45 Відповісти
Цікаво, а який відсоток тих, хто навчався в українських військових академіях, зараз воює на боці орків?
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14.08.2022 22:52 Відповісти
Ця зелена "хуцпа"вже рве береги!
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14.08.2022 22:59 Відповісти
НЕ потрібно нікого мобілізувати, просто ввести прив'язку громадянства до членства в одній із військових частин і самі в чергах стояти будуть. А всіх негромадян позбавити можливості займатись бізнесом, володіти нерухомістю, мати зброю, отримувати пенсію і всілякі пільги
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14.08.2022 23:02 Відповісти
Ти в даний момент в якій частині службу проходиш?
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14.08.2022 23:06 Відповісти
Ты опять с "умными вопросами"? Ты про себя раскажи. Чем занимаешься, какие у тебя планы по защите страны?
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14.08.2022 23:32 Відповісти
відповів трошки вище
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14.08.2022 23:38 Відповісти
Що ти "відповів"? Крім беззмістовних питать від тебе поки не було чутно нічого.
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15.08.2022 00:23 Відповісти
щось ти дуже агресивний, або випіймвши або піз..бол. людина яка в березні-квітні попала під молотки, зазвичай мовчить та й 100% не захищає Зекоманду.
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14.08.2022 23:44 Відповісти
Чому я маю мовчати, коли купа ррссійських тролів, та корисних домашніх ідіотів під час війни намагається внести думки про то, що захищати країну , то " не начасі". До речі, ти себе до якої категорії відносиш?
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15.08.2022 01:13 Відповісти
Пенсия это льготы? Акуеть !!
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15.08.2022 01:46 Відповісти
З моїх спостережень в невеликому містечку - більшість мобілізованих з бідних або простих сімей. Практично вся місцева "еліта" - спокійно п'є пиво і нікуди не збирається.
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14.08.2022 23:10 Відповісти
Так у великих то так само.А багато хто взагалі вже закордоном відпочиває.
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14.08.2022 23:18 Відповісти
саме так....але в мене зруйновано усе що було і за зеКоМанду не голосував і вам не радив обирати шашличкі папріколу.... штобі біло смешно і нічего, что 2 ноті на пианине умеет
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15.08.2022 00:05 Відповісти
А я і не голосував.
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15.08.2022 00:48 Відповісти
тільки не відпочиваю а працюю у 3 зміни випускаючи запчастини для перемоги! Мирного усім неба.... прийшов з 2 зміни виснажений але знаю що багато орків буде знищено!
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15.08.2022 00:08 Відповісти
Так тих,хто хоче їхати заробляти не пускають.А пустили тих,хто з грошима і саме такі,поїхали відпочивати.
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15.08.2022 00:50 Відповісти
за те бабки что платят на передовой нельзя нанять чвк и прочих наемников? зачем губить украинцев?
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14.08.2022 23:26 Відповісти
Так там же потрібно платити в повному обсязі і вчасно
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14.08.2022 23:31 Відповісти
для нашої влади війна - це комп'ютерна гра, а життя одне
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15.08.2022 00:59 Відповісти
Брат знову ходив в військомат, не взяли,хоче сам іти воювати. Два села усі пройшли медогляд. Чекають
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14.08.2022 23:30 Відповісти
Та не по специальностям надо брать, а по мотивации и готовности учится. Опять будут за пиджаками бегать, которые 20-30 лет назад на кафедрах дурака валяли в мутные 90-ые и с автомата ни разу не стреляли даже.
Совковую систему призыва давно надо было менять, об этом и Бутусов говорил, да и все прочие.
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15.08.2022 00:02 Відповісти
За кого воювати? за зелену шмарклю? Ні, дякую, я краще дома посиджу, книжки почитаю.
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15.08.2022 00:57 Відповісти
Шмаркля як прийшов так і піде. А Батьківщина одна. Так що тут ти не правий, Вася.
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15.08.2022 08:59 Відповісти
Але про Батьківщину потрібно було думати у 2019 головою а не сракою!
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15.08.2022 09:49 Відповісти
І ще роздуми стосовно мобілізації.

Коли по волі судєб і власної дурості - я опинився без доходу, а сімю потрібно було утримувати, я освоїв новий фах - десь біля трьох місяців - півроку - вчився, скуповував потроху потрібний інструмент, набирався досвіду. І через пів року - я вже більш менш став таким сяким спеціалістом. А через роки два більш менш пристойним.

Тому, я розумію - щоб стати нормальним солдатом - потрібна нормальна амуніція і 3 місяці - півроку щоденна підготовка. Тоді я зможу почати вирішувати нормально поставлені задачі.

І навіть більше того - не всі в силу психіки зможуть вести бойові дії. Це реальність

Крики - що ворог не чекає і після місяця підготовки в бій - це пройоб керівництва - некомпетентність - і спроба криками про патріотизм приховати це.

Я думаю - правильне рішення - громадянство, права і свободи- пов'язати зі службою в армії. Хочеш максимальних рівень - йди в армію.
Не хочеш - не йди - але матимеш урізаний варіант прав.

Є демос, і є охлос - вибір за кожним особисто
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15.08.2022 10:34 Відповісти
Питання для доблесних патріотів: чому ж війну ніхто не оголосив? А газ безперебійно за розкладом подають європейським споживачам через воюючу територію. Незручна відповідь вам не сподобається.
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15.08.2022 12:56 Відповісти
Кого підтримує Європа? УКРАЇНУ, якій дають гранти і кредити на сотню мільйонів доларів в МІСЯЦЬ чи Московію, якій платять за газ мільярд доларів в ДЕНЬ.?
Війна закінчиться тоді, коли повністю буде перекрита труба
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15.08.2022 14:06 Відповісти
 
 