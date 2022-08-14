У ЗСУ пояснили, як далі проводитимуть мобілізацію: Комплектування військових частин відбувається не за кількістю, а за спеціальностями, яких не вистачає

Мобілізація в Україні триватиме до скасування воєнного стану. Чоловіків продовжать призивати на службу відповідно до військових спеціальностей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на бесіду начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача з liga.net.

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ (саме цій структурі підпорядковані всі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) заспокоюють та кажуть однозначно: людей в ЗСУ вистачає, всі області виконали план з призову на 100 та більше відсотків, а потреби в доукомплектуванні військових частин, у порівнянні з лютим, зменшилися в десятки разів.

"Добровольців, звісно, теж стало менше, – розповідає начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. – Більшість з тих, хто мав бажання та був вмотивований, вже пішли захищати державу. Але, з огляду на те, що потреба в доукомплектуванні частин зараз менша, то кількості добровольців, які є на даний час, достатньо". Горбач каже: в кожному територіальному центрі на обліку є добровольці, що стоять у черзі, щоб піти служити в ЗСУ. Щодо їхньої кількості статистика не ведеться.

Зараз комплектування ЗСУ відбувається за системою, коли в кожен підрозділ набирають людей не за кількістю, а за спеціальностями, яких не вистачає.

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За словами Горбача, мобілізація в Україні йде постійно і залежить від потреб на фронті, тобто коли Збройні сили зазнають втрат. І триватиме мобілізація до скасування воєнного стану.

"Мобілізація безпосередньо залежить від потреб у доукомплектуванні військових частин. Навіть якщо ситуація на фронтах буде ускладнюватися, всі завдання по мобілізації будуть виконані", - зазначив Горбач.

Доукомплектування військових частин відбувається також за територіальним принципом. Роман Горбач пояснює: якщо, наприклад, потрібно доукомплектувати військові частини Закарпатського регіону, то людей шукає Закарпатський територіальний центр та, можливо, сусідні. "Якщо потрібні гранатометники, а на обліку в конкретному територіальному центрі їх немає, то шукатимуть у найближчих центрах", – каже Горбач.