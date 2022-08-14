У ЗСУ пояснили, як далі проводитимуть мобілізацію: Комплектування військових частин відбувається не за кількістю, а за спеціальностями, яких не вистачає
Мобілізація в Україні триватиме до скасування воєнного стану. Чоловіків продовжать призивати на службу відповідно до військових спеціальностей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на бесіду начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача з liga.net.
У командуванні Сухопутних військ ЗСУ (саме цій структурі підпорядковані всі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) заспокоюють та кажуть однозначно: людей в ЗСУ вистачає, всі області виконали план з призову на 100 та більше відсотків, а потреби в доукомплектуванні військових частин, у порівнянні з лютим, зменшилися в десятки разів.
"Добровольців, звісно, теж стало менше, – розповідає начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. – Більшість з тих, хто мав бажання та був вмотивований, вже пішли захищати державу. Але, з огляду на те, що потреба в доукомплектуванні частин зараз менша, то кількості добровольців, які є на даний час, достатньо". Горбач каже: в кожному територіальному центрі на обліку є добровольці, що стоять у черзі, щоб піти служити в ЗСУ. Щодо їхньої кількості статистика не ведеться.
Зараз комплектування ЗСУ відбувається за системою, коли в кожен підрозділ набирають людей не за кількістю, а за спеціальностями, яких не вистачає.
За словами Горбача, мобілізація в Україні йде постійно і залежить від потреб на фронті, тобто коли Збройні сили зазнають втрат. І триватиме мобілізація до скасування воєнного стану.
"Мобілізація безпосередньо залежить від потреб у доукомплектуванні військових частин. Навіть якщо ситуація на фронтах буде ускладнюватися, всі завдання по мобілізації будуть виконані", - зазначив Горбач.
Доукомплектування військових частин відбувається також за територіальним принципом. Роман Горбач пояснює: якщо, наприклад, потрібно доукомплектувати військові частини Закарпатського регіону, то людей шукає Закарпатський територіальний центр та, можливо, сусідні. "Якщо потрібні гранатометники, а на обліку в конкретному територіальному центрі їх немає, то шукатимуть у найближчих центрах", – каже Горбач.
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Хромих, кривих, сліпих, хворих, всіх.
Питання - не про розкіш, а про виживання
Отак вважав мій товариш - який пішов добровольцем - потрібно бути патріотом - і дай Бог. Бог не дав. Два тижні "підготовки." І ще через два тижні загинув.
Гарні фото і слова на похоронах. А наступний день про нього забули. Хто буде дивитися за його вдовою - мамою? Держава? Сумніваюся. Добре, що дітей не було.
А ще тиждень назад забрали - брата - йому за 40 і він навіть не служив. Хоча маю з десяток знайомих з військовим досвідом, які не проти - але чомусь їх морозять.
Занадто багато дивних та підозрілих речей в мобілізації . А гаслами про патріотизм - дуже часто приховують корупцію та некомпетентність
Если только нытье-ной на кухне под юбкой. И надейся, что не все такие и твою семью таки будут защитать люди, у которых тоже есть семьи и родители и близкие.
А стосовно моєї Сімї - то в неї є захист.
А пропозиція одна - включати голову і брати відповідальність на себе за своє життя.
Включати голову - це вірити не словам про патріотизм, а справам.
Це давати владу у руки - відповідальним людям - а не злодіям з зеленого шапіто.
У всі часи воювати посилали - простий народ, а "еліти" залишилися в тилу. Україна не стала виключенням.
На жаль наразі для мене є вибір між меншим злом та більшим - з одної сторони корупційна Україна з іншої Московська Орда. І якщо прийде мій час, я свій вибір зроблю - просто не люблю, коли моральні деграданти розповідають мені про патріотизм
Поэтому, облезешь и неровно обрастешь. Украина и так всех ваших гомов со своей территории выбросит.
2. Украина качает газ по двум причинам, тролль( запиши себе на полях методички)
2.1 Газотранспортная система снабжает газом не только Европу но и САМУ УКРАИНУ! Так понятно будет?
2.2 Газового эмбарго пока нет( пока вашему пуцькину ничего под хвост не попадет и прикажет перекрыть вентиль), и если Украина, невзирая ни на что отключит газ Европе, европа перестанет давать оружие и финансы и транзит чего-либо по своей территории.
Ты доволен, трололо?
А тиждкнь навчання іиглядає дуже-дуже смішно.
Ти кацапський троль?
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Реєстрація:14.08.2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0927-20#Text
Даже, если бы зеленые артисты не остановили ракетные програмы, то:
1 Украина, по сравнению с рф и сотой доли ракет не смогла бы произвести, с нашими ресурсами.
2 Про "выпуск самолетов", не хочу даже комментировать.
Совковую систему призыва давно надо было менять, об этом и Бутусов говорил, да и все прочие.
Коли по волі судєб і власної дурості - я опинився без доходу, а сімю потрібно було утримувати, я освоїв новий фах - десь біля трьох місяців - півроку - вчився, скуповував потроху потрібний інструмент, набирався досвіду. І через пів року - я вже більш менш став таким сяким спеціалістом. А через роки два більш менш пристойним.
Тому, я розумію - щоб стати нормальним солдатом - потрібна нормальна амуніція і 3 місяці - півроку щоденна підготовка. Тоді я зможу почати вирішувати нормально поставлені задачі.
І навіть більше того - не всі в силу психіки зможуть вести бойові дії. Це реальність
Крики - що ворог не чекає і після місяця підготовки в бій - це пройоб керівництва - некомпетентність - і спроба криками про патріотизм приховати це.
Я думаю - правильне рішення - громадянство, права і свободи- пов'язати зі службою в армії. Хочеш максимальних рівень - йди в армію.
Не хочеш - не йди - але матимеш урізаний варіант прав.
Є демос, і є охлос - вибір за кожним особисто
Війна закінчиться тоді, коли повністю буде перекрита труба