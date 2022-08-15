Військове командування окупантів виїхало з Херсона, - Соболевський
Більшість військового командування російських загарбників виїхала з Херсона.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону, цитує BBC Україна
"Я можу це підтвердити. Дійсно, сьогодні в орків не існує жодного логістичного маршруту безпечного і такого, який би задовольняв їхні військові потреби саме щодо забезпечення військового угруповання, яке розташовано саме біля Херсона", - йдеться в повідомленні.
Він підтвердив, що всі головні дороги перебувають під вогневим контролем Збройних сил України.
"Мабуть це й стало основною причиною того, що військове командування дійсно залишило Херсон. Більшість з них вже виїхали з Херсона, так, саме є про це відомості", - зазначив Соболевський.
Він додав, що Антонівський міст неможливо перейти навіть пішки.
Соболевський вважає, що нині в російських військ дуже поганий моральний стан, тому що всі їхні плани щодо Херсонщини провалилися.
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- Чим "комісар" від "замполіта" відрізняється?
- А чим?
- Комісар казав: "Делай как Я!" А 2замполіт" каже: "Делай как я сказал!"
Так і тут : одна справа - коли командир поряд з бійцями і ділить з ними всі "тяготы и лишения" та ризикує життям як і вони І зовсім інша - коли командир "чаї ганяє" в тилу а бійці на позиціях під обстрілами сидять! Саме тому і здавалися наші солдати "пачками" в перший період війни - бо командири тікали подалі в тил а їх кидали Ці втечі зупинили тільки розстріли командирів та відправка їх сімей в табори - на каторгу
Путін коли офіційно введе "заградотряди"?
хіба може бути рівний "дележ" між коником і ямщіком?
Саме тому в ЗСУ значно менше явищ типу невдоволення поведінкою командирів та поганого морального стану щодо "командири там в тилу з жиру бісяться". Бо в солдата командир реальний не летьоха-курсант чи "небожитель" капітан/майор, а конкретний сержант, який з солдатом в одному бліндажі шептуна пускає та під один і той же снаряд/міну попадає.
Звісно, не все ідеально, прям. Але інша структура управління дає саме те, про що ви кажете - братство та спільність. Що дозволяє ЗСУ тримати позиції під ворожими "вогневими валами" та бути стійкими до втрат.
та он і з нимі то був фрося фросей....
У зв'язку із загрозливою ситуацією командувач обороною віце-адмірал Октябрський попросив у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%93%D0%9A Ставки ВГК дозвіл на евакуацію «200-300 осіб відповідальних працівників, командирів на Кавказ», включаючи себе, хоча це й суперечило флотським традиціям.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)#cite_note-%D0%9C%D1%96%D1%84%D0%B8-18 [18] План евакуації передбачав вивезення тільки вищого і старшого командного складу армії і флоту, партійного активу міста, евакуація решти військовослужбовців, зокрема поранених, не передбачалася.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)#cite_note-19 [19] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)#cite_note-20 [20] Дізнавшись про наміри командування залишити розташування військ, скупчені на аеродромі воїни зчинили галас, стали безладно стріляти в повітря. Однак їм збрехали, що командування відлітає, аби організувати евакуацію захисників Севастополя.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)#cite_note-%D0%9C%D1%96%D1%84%D0%B8-18 [18] У підсумку близько 700 осіб начальницького складу були вивезені підводними човнами. Ще близько тисячі змогли піти на легких плавзасобах Чорноморського флоту. Залишки Приморської армії, кинуті вищим командуванням напризволяще, відійшли на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81 мис Херсонес , де чинили опір ще 3 дні, а окремі підрозділи оборонялися до https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 13 липня.
Німецький генерал Курт Тіппельскірх заявив про захоплення на мисі Херсонес 100 тис. полонених, 622 гармат, 26 танків і 141 літаківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)#cite_note-21 [21] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)#cite_note-%D0%92%D0%B0250-22 [22] , проте за радянським архівними даними число полонених не перевищувала 78 230 чоловікhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)#cite_note-%D0%92%D0%B0250-22 [22] , а захоплення авіаційної техніки не було: літаки які залишалися в строю на момент 3-го штурму були частково передислоковані на Кавказ, частково скинуті в море і затопленіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)#cite_note-%D0%92%D0%B0250-22 [22] . У період з 1 по 10 липня 1942 року з Севастополя всіма видами транспортних засобів було евакуйовано 1726 солдатів Севастопольського оборонного району, інші захисники міста або загинули, або потрапили в полонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)#cite_note-%D0%92%D0%B0250-22 [22] .
За взяття Севастополя командувач 11-ю армією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%96%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD Е. фон Манштейн отримав звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB фельдмаршала , а весь особовий склад армії - спеціальний нарукавний знак «Кримський щит».
«Командующий (адмирал Октябрьский - ред.) и член Военного совета Кулаков и некоторые присутствующие должны были улететь самолетом. Контр-адмирал Фадеев на 2-й подводной лодке (Л-23) должен был ждать сигнала Октябрьского и только тогда уходить, так как не было уверенности, что группе Октябрьского удастся улететь самолетом, и тогда они должны были идти на второй подводной лодке. Телеграмму Фадеев получил уже поздно, с самолета. Выполнив задание, мы с Петровым ночью погрузились на лодку и на рассвете начали уходить.
Около часа ночи 1 июля 1942 года Октябрьский, Кулаков, Кузнецов, начальник тыла армии А. П. Ермилов и другие сопровождающие лица через люк, находящийся в коридоре у кают-компании 35-й батареи, спустились в поземный ход-потерну по винтовому трапу, вышли на поверхность и в сопровождении группы автоматчиков пошли на аэродром.
В целях маскировки, как писал Октябрьский после войны, работники Особого отдела накинули на него гражданский плащ, так как по их сведениям немецкая агентура охотилась за ним».
По словам командира самолета «Дуглас» Скрыльникова, посадка и вылет командования СОР проходила в драматической обстановке.
Посадке командования, сопровождающих лиц и вылету самолета могла помешать многотысячная толпа неуправляемых бойцов и командиров, гражданских лиц, пытавшихся улететь. Их возбуждение росло с каждым улетающим самолетом. Командование СОР с трудом пробилось к самолету.
Когда этот последний находившийся на аэродроме самолет завел моторы и стал выруливать на взлетную полосу, то, как пишет В. Е. Турин из группы особого назначения ЧФ, охранявшей самолет, многотысячная толпа бросилась к нему, но автоматчики охраны не подпустили ее. Некоторые из толпы открыли огонь по улетавшему самолету. Были ли это отчаявшиеся люди или немецкие агенты, трудно сказать."
http://9may.mfaua.org
Прямые аналогии с действиями командования совка...
АЕС тримає Путін.
Може банда прикінчить Путіна за провал.
Кацапи кинуть Херсон,тоді все.Побіжать з України на болота дивитись балєт Лебедине Озєро.