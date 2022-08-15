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Військове командування окупантів виїхало з Херсона, - Соболевський

херсон

Більшість військового командування російських загарбників виїхала з Херсона.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону, цитує BBC Україна

"Я можу це підтвердити. Дійсно, сьогодні в орків не існує жодного логістичного маршруту безпечного і такого, який би задовольняв їхні військові потреби саме щодо забезпечення військового угруповання, яке розташовано саме біля Херсона", - йдеться в повідомленні.

Він підтвердив, що всі головні дороги перебувають під вогневим контролем Збройних сил України.

"Мабуть це й стало основною причиною того, що військове командування дійсно залишило Херсон. Більшість з них вже виїхали з Херсона, так, саме є про це відомості", - зазначив Соболевський.

Він додав, що Антонівський міст неможливо перейти навіть пішки.

Соболевський вважає, що нині в російських військ дуже поганий моральний стан, тому що всі їхні плани щодо Херсонщини провалилися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Херсоні залишається дуже велике угруповання військ РФ, - Соболевський

Автор: 

армія рф (17854) Херсон (3444) Соболевський Юрій (85)


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Топ коментарі
+14
Какая разница, выехали с правого берега козломордые штабисты или не выехали. Эти твари на украинской земле, и будут уничтожены по любому.
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15.08.2022 07:19 Відповісти
+14
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15.08.2022 08:29 Відповісти
+9
Цікаво було б дізнатись, скільки самих орків та їхньої техніки знаходиться на правому березі Дніпра. Тоді можна було б з достатньою точністю прогнозувати, скільки часу вони протримаються в блокаді. Без мостів вони довго не повинні протриматись, бо понтонні переправи навіть і близько не замінять мости.
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15.08.2022 07:41 Відповісти
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ну ссиканулі кац-маршали - герої як завжди, - де новина?
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15.08.2022 06:45 Відповісти
вам, кацапам, так точно нічого не дає - дує пантони
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15.08.2022 06:59 Відповісти
дуйте пантони ... малося на увазі
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15.08.2022 07:02 Відповісти
А війська управлятися будуть, чи доповідатимуть те, що їм заманеться?
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15.08.2022 07:13 Відповісти
Сміяться у якому місці?! Колись загадка в армії ходила:
- Чим "комісар" від "замполіта" відрізняється?
- А чим?
- Комісар казав: "Делай как Я!" А 2замполіт" каже: "Делай как я сказал!"
Так і тут : одна справа - коли командир поряд з бійцями і ділить з ними всі "тяготы и лишения" та ризикує життям як і вони І зовсім інша - коли командир "чаї ганяє" в тилу а бійці на позиціях під обстрілами сидять! Саме тому і здавалися наші солдати "пачками" в перший період війни - бо командири тікали подалі в тил а їх кидали Ці втечі зупинили тільки розстріли командирів та відправка їх сімей в табори - на каторгу
Путін коли офіційно введе "заградотряди"?
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15.08.2022 07:16 Відповісти
Яр, плиз, я бачив той дележ "тягот і лішеній" напапалам...
хіба може бути рівний "дележ" між коником і ямщіком?
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15.08.2022 07:32 Відповісти
Ніхто не каже про рівний, лише про спільний.
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15.08.2022 08:00 Відповісти
дуже сподіваюсь шо ЗСУ не та вонюча "армія" в котрій я служив і там дійсно є братство і спільність - от дуже сподіваюсь...
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15.08.2022 08:09 Відповісти
В ЗСУ існує інститут сержантського корпусу. Цей підхід в управлінні солдатами кардинально відрізняється від того, що ви відчули на собі під час служби "до 2014 року". Бо в совковій армії мінімальна командна одиниця, якій можна поставити хоч якусь задачу - це лейтенант. Тому в совкових арміях - воюють мінімум ротами та батальйонами. В українській армії мінімальна командна одиниця, яка повинна мати досвід та навички "безпосереднього польового командування" - це сержант.

Саме тому в ЗСУ значно менше явищ типу невдоволення поведінкою командирів та поганого морального стану щодо "командири там в тилу з жиру бісяться". Бо в солдата командир реальний не летьоха-курсант чи "небожитель" капітан/майор, а конкретний сержант, який з солдатом в одному бліндажі шептуна пускає та під один і той же снаряд/міну попадає.

Звісно, не все ідеально, прям. Але інша структура управління дає саме те, про що ви кажете - братство та спільність. Що дозволяє ЗСУ тримати позиції під ворожими "вогневими валами" та бути стійкими до втрат.
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15.08.2022 14:57 Відповісти
А я що - "вчорашній"? Але я кажу про перебування командирів безпосередньо в бойових порядках (хоч і в "другому ешелоні" і в бліндажі) Тоді обстрілюють і солдат і командира практично однаково - тільки менше куль для командира Але снаряди падають однаково А коли командир буде сидіть за Дніпром і звідти давать команди "умирать" - це зовсім інша справа!
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15.08.2022 12:52 Відповісти
чи ми в різних арміях служили...
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15.08.2022 07:39 Відповісти
Маячня.
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15.08.2022 08:14 Відповісти
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15.08.2022 08:18 Відповісти
забули проїхали невдобну тему....
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15.08.2022 08:21 Відповісти
Ти що, кацапидло кирзове, тут робиш? Тут бояру безкоштовно не подають. ПНХ, байстрюк ти рязанський!
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15.08.2022 07:32 Відповісти
порадовлал стрелков, он без усов чістий гей,,,
та он і з нимі то був фрося фросей....
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15.08.2022 06:51 Відповісти
Какая разница, выехали с правого берега козломордые штабисты или не выехали. Эти твари на украинской земле, и будут уничтожены по любому.
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15.08.2022 07:19 Відповісти
До пеферендума готуються
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15.08.2022 07:25 Відповісти
"Референдуму у Херсоні точно не буде" - генерал Марченко
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15.08.2022 10:06 Відповісти
Вони перебралися усім скопом до Мелітополя ,будуть його держати всіма силами ,бо він їм треба як частина сухопутного коридору до Криму .
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15.08.2022 07:31 Відповісти
Чим кучніш вони будуть, тим краще)
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15.08.2022 09:25 Відповісти
Цікаво було б дізнатись, скільки самих орків та їхньої техніки знаходиться на правому березі Дніпра. Тоді можна було б з достатньою точністю прогнозувати, скільки часу вони протримаються в блокаді. Без мостів вони довго не повинні протриматись, бо понтонні переправи навіть і близько не замінять мости.
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15.08.2022 07:41 Відповісти
А далі котел і торг. Або помста за Іловайськ, або обмін на азовців, або обмін на Запорізьку АЕС - в залежності, скільки москаликів візьмемо в полон.
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15.08.2022 08:03 Відповісти
псіна кацапська, я тебе спамлю.
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15.08.2022 08:23 Відповісти
Ну і як їм удалося втекти через як би розбомблені мости?
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15.08.2022 08:21 Відповісти
Паромна переправа.... Але наші партизани уже казали - "Велком!" Бо втікали в Мелітополь
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15.08.2022 08:53 Відповісти
Ну там можна дуже обережно проїхати на негабаритному авто або пішки на крайняк. Ще є переправа із мікроскопічною пропускною спроможністю.
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15.08.2022 09:27 Відповісти
по Антонівському вже ні, прольот рухнув. а катером чи лодкою, то запросто.
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15.08.2022 10:29 Відповісти
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15.08.2022 08:29 Відповісти
А як тІкали, то їх трохи покрошити немажна було??Чи вони "с аэродрома"??
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15.08.2022 08:39 Відповісти
Ехай на х#й, навсегда...
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15.08.2022 09:09 Відповісти
Історія повторюється.

У зв'язку із загрозливою ситуацією командувач обороною віце-адмірал Октябрський попросив у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%93%D0%9A Ставки ВГК дозвіл на евакуацію «200-300 осіб відповідальних працівників, командирів на Кавказ», включаючи себе, хоча це й суперечило флотським традиціям.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)#cite_note-%D0%9C%D1%96%D1%84%D0%B8-18 [18] План евакуації передбачав вивезення тільки вищого і старшого командного складу армії і флоту, партійного активу міста, евакуація решти військовослужбовців, зокрема поранених, не передбачалася.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)#cite_note-19 [19] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)#cite_note-20 [20] Дізнавшись про наміри командування залишити розташування військ, скупчені на аеродромі воїни зчинили галас, стали безладно стріляти в повітря. Однак їм збрехали, що командування відлітає, аби організувати евакуацію захисників Севастополя.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)#cite_note-%D0%9C%D1%96%D1%84%D0%B8-18 [18] У підсумку близько 700 осіб начальницького складу були вивезені підводними човнами. Ще близько тисячі змогли піти на легких плавзасобах Чорноморського флоту. Залишки Приморської армії, кинуті вищим командуванням напризволяще, відійшли на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81 мис Херсонес , де чинили опір ще 3 дні, а окремі підрозділи оборонялися до https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 13 липня.

Німецький генерал Курт Тіппельскірх заявив про захоплення на мисі Херсонес 100 тис. полонених, 622 гармат, 26 танків і 141 літаківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)#cite_note-21 [21] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)#cite_note-%D0%92%D0%B0250-22 [22] , проте за радянським архівними даними число полонених не перевищувала 78 230 чоловікhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)#cite_note-%D0%92%D0%B0250-22 [22] , а захоплення авіаційної техніки не було: літаки які залишалися в строю на момент 3-го штурму були частково передислоковані на Кавказ, частково скинуті в море і затопленіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)#cite_note-%D0%92%D0%B0250-22 [22] . У період з 1 по 10 липня 1942 року з Севастополя всіма видами транспортних засобів було евакуйовано 1726 солдатів Севастопольського оборонного району, інші захисники міста або загинули, або потрапили в полонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)#cite_note-%D0%92%D0%B0250-22 [22] .

За взяття Севастополя командувач 11-ю армією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%96%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD Е. фон Манштейн отримав звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB фельдмаршала , а весь особовий склад армії - спеціальний нарукавний знак «Кримський щит».
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15.08.2022 09:17 Відповісти
РФрендум.
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15.08.2022 09:31 Відповісти
Они тебе уже доложили куда перебазировались? Ты ЗСУ координаты сбросил?
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15.08.2022 10:42 Відповісти
"Комендант Береговой обороны Моргунов:

«Командующий (адмирал Октябрьский - ред.) и член Военного совета Кулаков и некоторые присутствующие должны были улететь самолетом. Контр-адмирал Фадеев на 2-й подводной лодке (Л-23) должен был ждать сигнала Октябрьского и только тогда уходить, так как не было уверенности, что группе Октябрьского удастся улететь самолетом, и тогда они должны были идти на второй подводной лодке. Телеграмму Фадеев получил уже поздно, с самолета. Выполнив задание, мы с Петровым ночью погрузились на лодку и на рассвете начали уходить.

Около часа ночи 1 июля 1942 года Октябрьский, Кулаков, Кузнецов, начальник тыла армии А. П. Ермилов и другие сопровождающие лица через люк, находящийся в коридоре у кают-компании 35-й батареи, спустились в поземный ход-потерну по винтовому трапу, вышли на поверхность и в сопровождении группы автоматчиков пошли на аэродром.

В целях маскировки, как писал Октябрьский после войны, работники Особого отдела накинули на него гражданский плащ, так как по их сведениям немецкая агентура охотилась за ним».

По словам командира самолета «Дуглас» Скрыльникова, посадка и вылет командования СОР проходила в драматической обстановке.

Посадке командования, сопровождающих лиц и вылету самолета могла помешать многотысячная толпа неуправляемых бойцов и командиров, гражданских лиц, пытавшихся улететь. Их возбуждение росло с каждым улетающим самолетом. Командование СОР с трудом пробилось к самолету.

Когда этот последний находившийся на аэродроме самолет завел моторы и стал выруливать на взлетную полосу, то, как пишет В. Е. Турин из группы особого назначения ЧФ, охранявшей самолет, многотысячная толпа бросилась к нему, но автоматчики охраны не подпустили ее. Некоторые из толпы открыли огонь по улетавшему самолету. Были ли это отчаявшиеся люди или немецкие агенты, трудно сказать."
http://9may.mfaua.org

Прямые аналогии с действиями командования совка...
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15.08.2022 12:03 Відповісти
Ну и... Или ждем пока сами уйдут? Такого не будет. Рашисты будут цепляться за каждый метр нашей дорогой земли.
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15.08.2022 14:42 Відповісти
Із Москви незрозуміло хто керує.
АЕС тримає Путін.
Може банда прикінчить Путіна за провал.

Кацапи кинуть Херсон,тоді все.Побіжать з України на болота дивитись балєт Лебедине Озєро.
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15.08.2022 14:58 Відповісти
 
 