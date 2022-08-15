Військове командування окупантів виїхало з Херсона, - Соболевський

Більшість військового командування російських загарбників виїхала з Херсона.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону, цитує BBC Україна

"Я можу це підтвердити. Дійсно, сьогодні в орків не існує жодного логістичного маршруту безпечного і такого, який би задовольняв їхні військові потреби саме щодо забезпечення військового угруповання, яке розташовано саме біля Херсона", - йдеться в повідомленні.

Він підтвердив, що всі головні дороги перебувають під вогневим контролем Збройних сил України.

"Мабуть це й стало основною причиною того, що військове командування дійсно залишило Херсон. Більшість з них вже виїхали з Херсона, так, саме є про це відомості", - зазначив Соболевський.

Він додав, що Антонівський міст неможливо перейти навіть пішки.

Соболевський вважає, що нині в російських військ дуже поганий моральний стан, тому що всі їхні плани щодо Херсонщини провалилися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Херсоні залишається дуже велике угруповання військ РФ, - Соболевський