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Швейцарія посилює правила надання соціальної допомоги українським біженцям: тепер враховуватиметься фінансове становище

швейцарія

Влада Швейцарії під час розгляду заявок на отримання соціальної допомоги тепер враховуватиме фінансове становище українських біженців.

Нові зміни узгодили влада кантонів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SwissInfo.

На сьогодні трохи більш як 60 тис. людей з України прибули до Швейцарії та отримали статус захисту S, який дозволяє їм отримувати соціальну допомогу, а також працювати в країні.

І у випадку людей, які прибули з України, такі активи, як коштовності, автомобілі, а також банківські активи чи нерухомість у рідній країні не враховуються під час розрахунку права на соціальну допомогу.

Ця практика відрізняється від того, як у Швейцарії надають допомогу тимчасово прийнятим людям з інших країн. Досі заможні українці також могли отримувати соціальну допомогу.

Минулого тижня кантональна влада, відповідальна за соціальну допомогу, погодилася посилити правила – з тим, щоб доходи та майно біженця враховувалися незалежно від того отримані вони в Україні або Швейцарії.

Це означає, що, якщо люди зі статусом S знімають кошти з банківських рахунків в Україні або купують там інші активи, ці кошти мають враховуватися під час оцінки їхнього доходу.

Єдиним винятком залишається автомобіль, оскільки він необхідний для повернення на батьківщину.

Очікується, що нові рекомендації щодо того, як чинити з автомобілями та іншими активами, такими як ювелірні вироби, будуть представлені наприкінці осені.

Дивіться: Цього тижня Швейцарія надішле Україні 100 тонн гуманітарної допомоги. ФОТО

Автор: 

біженці (1897) Швейцарія (871)


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Топ коментарі
+15
Справедливо. Купа жлобів (з любов'ю до руського міра в серці) з донеччини і харківщини захоче на шару "прокатиться".
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15.08.2022 09:34 Відповісти
+10
Бєнядіктова теж отримує там допомогу?
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15.08.2022 09:33 Відповісти
+4
такі як вона не посоромляться, ще й локтями в черзі відштовхуватимуть бідніших - імєют право
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15.08.2022 09:56 Відповісти
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Бєнядіктова теж отримує там допомогу?
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15.08.2022 09:33 Відповісти
такі як вона не посоромляться, ще й локтями в черзі відштовхуватимуть бідніших - імєют право
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15.08.2022 09:56 Відповісти
Я б її запитав, але телефон посольства вічно зайнятий.
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15.08.2022 10:03 Відповісти
Справедливо. Купа жлобів (з любов'ю до руського міра в серці) з донеччини і харківщини захоче на шару "прокатиться".
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15.08.2022 09:34 Відповісти
Та тут є і з Києва, які навіть державну мову не розуміють. А також з міст де навіть пострілів не чули.
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15.08.2022 10:07 Відповісти
Вони вже там. Такі втікають першими.
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15.08.2022 14:49 Відповісти
Я так понял теперь в Европе, если есть разбитый бабушкин хрущ, помощь давать уже не будут?)
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15.08.2022 09:49 Відповісти
Не все так однозначно)
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15.08.2022 09:51 Відповісти
если его продашь то это учтут
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15.08.2022 09:56 Відповісти
дивлюсь відео земляка - молодого практиканта із Швейцарії. Працює у місцевого фермера як практикант, тому отримує лише половину від мінімальної і після відрахувань лише трохи більше тисячі євро на руки. Але хазяїн дозволяє йому знімати відео про більшість робіт на фермі. Ферма - екологічна. Гербіцидів не застосовують. Отже бур'ян із якогось посіву (ріпак здається) прийшлось виривати вручну. Ну й найняв хазяїн біженців, по словам хлопця платив непогано (як для хлопця певно), біженці трохи поробили і кинули - важко. Хлопець між іншими справами за десять днів таки повиривав те, що недоробили група біженців
Каже: важко, але то нічого, ми з села, роботи не боїмось. Якби не отакі хлопці (недалеко на іншій фермі ще один студент працює), то думка швейцарців про українців була б певно не найкраща. Тим більше, що дійсно в Швейцарію рвонули всякі люди.
Взагалі в Швейцарію на роботу попасти дуже важко - і досвід роботи, і знання мови. а тут вважай халява деяким.
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15.08.2022 10:08 Відповісти
ты хочешь сказать что швейцарцы у себя сами вручную вырывают бурьяны? ну ты пистун
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15.08.2022 10:16 Відповісти
від такого це чую, відео бачив - ферма екологічна, але серед моїх читачів є дуже неуважні. Або випивши може.. Ну не абсолютні ж дурні
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15.08.2022 15:48 Відповісти
Маленьке уточнення в Швейцарії не євро, а франки.
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15.08.2022 11:32 Відповісти
А я після перегляду десятка відео із Швейцарії та не знаю? різниця по курсу невелика, але читачеві мого коменту більш зрозуміло стає.
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15.08.2022 15:46 Відповісти
жена боневтика получает в Швейцарии помощь как малоимущая?
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15.08.2022 11:02 Відповісти
абсолютно справедливо.
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15.08.2022 11:21 Відповісти
правильно. У меня лично знакомые с доходом 4тыс. евро в месяц, с А8 и т.д., с марта живут в чехии как беженцы и получают пособие...дно мира.
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15.08.2022 22:47 Відповісти
другое дело, как они собираются проверять эти активы?? у нас официально многие бедные, как церковные мыши...
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15.08.2022 22:49 Відповісти
 
 