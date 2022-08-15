Швейцария ужесточает правила предоставления социальной помощи украинским беженцам: теперь будет учитываться финансовое положение

Власти Швейцарии при рассмотрении заявок на получение социальной помощи теперь будут учитывать финансовое положение украинских беженцев.

Новые изменения согласовали власти кантонов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SwissInfo.

На сегодняшний день чуть более 60 тыс. человек из Украины прибыли в Швейцарию и получили статус защиты S, позволяющий им получать социальную помощь, а также работать в стране.

И в случае прибывших из Украины людей такие активы, как драгоценности, автомобили, а также банковские активы или недвижимость в родной стране не учитываются при расчете права на социальную помощь.

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Эта практика отличается от того, как в Швейцарии оказывают помощь временно принятым людям из других стран. До сих пор богатые украинцы также могли получать социальную помощь.

На прошлой неделе кантональные власти, ответственные за социальную помощь, согласились усилить правила – с тем, чтобы доходы и имущество беженца учитывались независимо от того, получены ли они в Украине или Швейцарии.

Это означает, что если люди со статусом S снимают средства с банковских счетов в Украине или покупают там другие активы, эти средства должны учитываться при оценке их дохода.

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Единственным исключением остается автомобиль, поскольку он необходим для возвращения на родину.

Ожидается, что новые рекомендации по поводу того, как поступать с автомобилями и другими активами, такими как ювелирные изделия, будут представлены в конце осени.