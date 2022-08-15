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Швейцария ужесточает правила предоставления социальной помощи украинским беженцам: теперь будет учитываться финансовое положение

швейцарія

Власти Швейцарии при рассмотрении заявок на получение социальной помощи теперь будут учитывать финансовое положение украинских беженцев.

Новые изменения согласовали власти кантонов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SwissInfo.

На сегодняшний день чуть более 60 тыс. человек из Украины прибыли в Швейцарию и получили статус защиты S, позволяющий им получать социальную помощь, а также работать в стране.

И в случае прибывших из Украины людей такие активы, как драгоценности, автомобили, а также банковские активы или недвижимость в родной стране не учитываются при расчете права на социальную помощь.

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Эта практика отличается от того, как в Швейцарии оказывают помощь временно принятым людям из других стран. До сих пор богатые украинцы также могли получать социальную помощь.

На прошлой неделе кантональные власти, ответственные за социальную помощь, согласились усилить правила – с тем, чтобы доходы и имущество беженца учитывались независимо от того, получены ли они в Украине или Швейцарии.

Это означает, что если люди со статусом S снимают средства с банковских счетов в Украине или покупают там другие активы, эти средства должны учитываться при оценке их дохода.

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Единственным исключением остается автомобиль, поскольку он необходим для возвращения на родину.

Ожидается, что новые рекомендации по поводу того, как поступать с автомобилями и другими активами, такими как ювелирные изделия, будут представлены в конце осени.

Автор: 

беженцы (1655) Швейцария (618)


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Топ комментарии
+15
Справедливо. Купа жлобів (з любов'ю до руського міра в серці) з донеччини і харківщини захоче на шару "прокатиться".
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15.08.2022 09:34 Ответить
+10
Бєнядіктова теж отримує там допомогу?
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15.08.2022 09:33 Ответить
+4
такі як вона не посоромляться, ще й локтями в черзі відштовхуватимуть бідніших - імєют право
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15.08.2022 09:56 Ответить
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Бєнядіктова теж отримує там допомогу?
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15.08.2022 09:33 Ответить
такі як вона не посоромляться, ще й локтями в черзі відштовхуватимуть бідніших - імєют право
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15.08.2022 09:56 Ответить
Я б її запитав, але телефон посольства вічно зайнятий.
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15.08.2022 10:03 Ответить
Справедливо. Купа жлобів (з любов'ю до руського міра в серці) з донеччини і харківщини захоче на шару "прокатиться".
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15.08.2022 09:34 Ответить
Та тут є і з Києва, які навіть державну мову не розуміють. А також з міст де навіть пострілів не чули.
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15.08.2022 10:07 Ответить
Вони вже там. Такі втікають першими.
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15.08.2022 14:49 Ответить
Я так понял теперь в Европе, если есть разбитый бабушкин хрущ, помощь давать уже не будут?)
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15.08.2022 09:49 Ответить
Не все так однозначно)
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15.08.2022 09:51 Ответить
если его продашь то это учтут
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15.08.2022 09:56 Ответить
дивлюсь відео земляка - молодого практиканта із Швейцарії. Працює у місцевого фермера як практикант, тому отримує лише половину від мінімальної і після відрахувань лише трохи більше тисячі євро на руки. Але хазяїн дозволяє йому знімати відео про більшість робіт на фермі. Ферма - екологічна. Гербіцидів не застосовують. Отже бур'ян із якогось посіву (ріпак здається) прийшлось виривати вручну. Ну й найняв хазяїн біженців, по словам хлопця платив непогано (як для хлопця певно), біженці трохи поробили і кинули - важко. Хлопець між іншими справами за десять днів таки повиривав те, що недоробили група біженців
Каже: важко, але то нічого, ми з села, роботи не боїмось. Якби не отакі хлопці (недалеко на іншій фермі ще один студент працює), то думка швейцарців про українців була б певно не найкраща. Тим більше, що дійсно в Швейцарію рвонули всякі люди.
Взагалі в Швейцарію на роботу попасти дуже важко - і досвід роботи, і знання мови. а тут вважай халява деяким.
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15.08.2022 10:08 Ответить
ты хочешь сказать что швейцарцы у себя сами вручную вырывают бурьяны? ну ты пистун
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15.08.2022 10:16 Ответить
від такого це чую, відео бачив - ферма екологічна, але серед моїх читачів є дуже неуважні. Або випивши може.. Ну не абсолютні ж дурні
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15.08.2022 15:48 Ответить
Маленьке уточнення в Швейцарії не євро, а франки.
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15.08.2022 11:32 Ответить
А я після перегляду десятка відео із Швейцарії та не знаю? різниця по курсу невелика, але читачеві мого коменту більш зрозуміло стає.
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15.08.2022 15:46 Ответить
жена боневтика получает в Швейцарии помощь как малоимущая?
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15.08.2022 11:02 Ответить
абсолютно справедливо.
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15.08.2022 11:21 Ответить
правильно. У меня лично знакомые с доходом 4тыс. евро в месяц, с А8 и т.д., с марта живут в чехии как беженцы и получают пособие...дно мира.
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15.08.2022 22:47 Ответить
другое дело, как они собираются проверять эти активы?? у нас официально многие бедные, как церковные мыши...
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15.08.2022 22:49 Ответить
 
 