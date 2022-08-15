Окупанти зранку обстріляли Сумщину з мінометів та гранатометів, - Живицький

Ворог продовжує обстрілювати громади Сумської області з території Росії.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ніч в області минула тихо, ранок у двох громадах Шосткинського району почався з ворожих обстрілів з різних видів зброї.

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З 6:30 зафіксовано вже 12 пострілів із міномету і станкового автоматичного гранатомету та 10 пострілів зі стрілецької зброї по околиці міста Середина-Буда.

З 7:10 окупанти здійснили 10 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку одного із сіл Шалигинської громади. Інформація про втрати і руйнування не надходила.

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