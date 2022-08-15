Окупанти зранку обстріляли Сумщину з мінометів та гранатометів, - Живицький
Ворог продовжує обстрілювати громади Сумської області з території Росії.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ніч в області минула тихо, ранок у двох громадах Шосткинського району почався з ворожих обстрілів з різних видів зброї.
З 6:30 зафіксовано вже 12 пострілів із міномету і станкового автоматичного гранатомету та 10 пострілів зі стрілецької зброї по околиці міста Середина-Буда.
З 7:10 окупанти здійснили 10 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку одного із сіл Шалигинської громади. Інформація про втрати і руйнування не надходила.
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@74Fraza
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14 серп.
Встигла! Секунду і цю дівчину яка втікала мали розстріляти солдати армії СССР . Їй тільки що вдалося перебігти кордон між Східним і Західним Берліном. Вам щось нагадує ?
✔️ "Враг наніс інтенсивних ракетних ударів по .....".
✔️ "У напрямку ...... підрозділи російських окупантів мали частковий успіх".
✔️ "Окупанти з ранку обстріляли ...... з мінеметів та гранотометів".