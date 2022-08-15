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Новини Війна
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Окупанти зранку обстріляли Сумщину з мінометів та гранатометів, - Живицький

сумщина,живицький

Ворог продовжує обстрілювати громади Сумської області з території Росії.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ніч в області минула тихо, ранок у двох громадах Шосткинського району почався з ворожих обстрілів з різних видів зброї.

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З 6:30 зафіксовано вже 12 пострілів із міномету і станкового автоматичного гранатомету та 10 пострілів зі стрілецької зброї по околиці міста Середина-Буда.

З 7:10 окупанти здійснили 10 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку одного із сіл Шалигинської громади. Інформація про втрати і руйнування не надходила.

Також читайте: Ворог продовжує обстрілювати прикордоння України з території РФ, - Держприкордонслужба. ФОТО

армія рф (17854) обстріл (29234) Сумська область (3889) Живицький Дмитро (466)


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Люте Каченя
@74Fraza
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14 серп.
Встигла! Секунду і цю дівчину яка втікала мали розстріляти солдати армії СССР . Їй тільки що вдалося перебігти кордон між Східним і Західним Берліном. Вам щось нагадує ?
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15.08.2022 10:50 Відповісти
Напевно, редактори новинних сайтів мають готові шаблони текстів, в які тільки підставляють замість точок потрібне місто чи район:
✔️ "Враг наніс інтенсивних ракетних ударів по .....".
✔️ "У напрямку ...... підрозділи російських окупантів мали частковий успіх".
✔️ "Окупанти з ранку обстріляли ...... з мінеметів та гранотометів".
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15.08.2022 11:03 Відповісти
обстріли за розкладом ... зброї навіть на головні ділянки фронту не має ... про переферію годі й казати
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15.08.2022 11:12 Відповісти
ну так одни же хотели 155миллиметровые стволы делать на Новокраматорском заводе, а другие - новый асфальт в Эсмань. Вторых оказалось больше.
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15.08.2022 11:22 Відповісти
 
 