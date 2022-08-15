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Новини
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Для навчання дітей основ цивільного захисту створять "класи безпеки"

школа,діти

Міністерство внутрішніх справ реалізує проєкт створення "класів безпеки" для навчання дітей основ цивільного захисту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.  

"МВС разом з ДСНС та МОН запроваджують в закладах освіти так звані класи безпеки. Вони направлені на те, щоб навчити учнів основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Сьогодні вже створено біля 70 таких класів і 48 цих класів розміщені на базі освітніх закладів", - сказала заступниця глави МВС Катерина Павліченко.

Вона нагадала, що за ініціативи МВС також розпочинається проєкт з підготовки вихователів безпеки або спеціалістів безпеки в освітньому середовищі.

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"17 кандидатів з різних територіальних громад розпочали своє навчання, воно буде проходити два тижні, після чого ці фахівці у разі успішного завершення навчання будуть направлені до ОТГ і будуть виконувати свої функції", - сказала Павліченко.

Заступниця міністра також поінформувала, що ці фахівці працюватимуть в 49 закладах освіти, де навчається майже 15 тисяч дітей.

До навчання залучаються працівники поліції, ДСНС, фахівці МОН.

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Метою цього проєкту, за словами Павліченко, є побудова комунікації між органами місцевого самоврядування, Нацполіції та ДСНС, органами освіти та учнівською і батьківською громадами.

Вона додала, що проєкт пілотний, згодом він має стати частиною більш широкого проєкту "Безпечна країна", який зараз готує Міністерство внутрішніх справ.

Автор: 

безпека (945) МВС (3512) школа (2226)


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Багатьом дорослим це потрібно також, судячи з кількості підривів на мінах!
Попереджувальні знаки «Обережно міни», явно для боягузів!
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15.08.2022 14:52 Відповісти
але ж дурню мізки не виправиш
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15.08.2022 14:53 Відповісти
ото треба було початкову військову підготовку відміняти як пєрєжіток совдепіі??
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15.08.2022 14:52 Відповісти
Корисне починання, хоча все нове, це добре забуте старе. Все впреться в наявність коштів на забезпечення цих "інновацій". Вже є досвід 30 років існування України, коли на заходи Цивільного захисту виділялось майже нічого, от і маємо замість сховищ у будинках переобладнані приміщення під бари, кафешки чи просто місця для звалювання мотлоху. При радянській владі будинки споруджувались з урахуванням вимог ЦЗ, а в часи незалежності виявилось, що це "не на часі", таки дебіли... ***. От коли клюнув в дупу смажений півень зачухались, але, на жаль що хотіли те і маєте.
Колись один мудрий начальник Головного управління з питань НС та ЦЗН сказав :"Цивільна оборона в нашій державі, як та стара діва,- нікому не потрібна, але завжди напоготові". Подивимось, що з цього вийде, розбіг як завжди на рубль, хотілось, щоб стрибок не вийшов традиційно на копійку
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15.08.2022 16:22 Відповісти
 
 