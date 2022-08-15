Для навчання дітей основ цивільного захисту створять "класи безпеки"
Міністерство внутрішніх справ реалізує проєкт створення "класів безпеки" для навчання дітей основ цивільного захисту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"МВС разом з ДСНС та МОН запроваджують в закладах освіти так звані класи безпеки. Вони направлені на те, щоб навчити учнів основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Сьогодні вже створено біля 70 таких класів і 48 цих класів розміщені на базі освітніх закладів", - сказала заступниця глави МВС Катерина Павліченко.
Вона нагадала, що за ініціативи МВС також розпочинається проєкт з підготовки вихователів безпеки або спеціалістів безпеки в освітньому середовищі.
"17 кандидатів з різних територіальних громад розпочали своє навчання, воно буде проходити два тижні, після чого ці фахівці у разі успішного завершення навчання будуть направлені до ОТГ і будуть виконувати свої функції", - сказала Павліченко.
Заступниця міністра також поінформувала, що ці фахівці працюватимуть в 49 закладах освіти, де навчається майже 15 тисяч дітей.
До навчання залучаються працівники поліції, ДСНС, фахівці МОН.
Метою цього проєкту, за словами Павліченко, є побудова комунікації між органами місцевого самоврядування, Нацполіції та ДСНС, органами освіти та учнівською і батьківською громадами.
Вона додала, що проєкт пілотний, згодом він має стати частиною більш широкого проєкту "Безпечна країна", який зараз готує Міністерство внутрішніх справ.
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