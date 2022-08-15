В окупованому Криму партизани розклеїли листівки з цілями для ЗСУ

Кримські партизани в окупованому Криму розклеїли листівки з координатами "наступних цілей для ЗСУ" у Джанкої, а в Сімферополі - листівки "Бережи життя евакуюйся".

Про це повідомляє у фейсбуці Представництво Президента України в АР Крим, інформує Цензор.НЕТ.

"Кримські активісти в окупованому Джанкої розклеїли листівки з координатами "наступних цілей для ЗСУ", після вибуху на аеродромі в Новофедорівці: авіабази октябрьскоє та кача, вертольотодром Джанкой, міжнародний аеропорт Севастополь (Бельбек), аеродром гвардєйскоє та в/ч у Севастополі", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що активісти "Жовтої стрічки" закликають громадян евакуюватися на підконтрольну територію материкової України: листівки з текстом "Бережи життя – евакуюйся" з’явилися по всьому Сімферополю.

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