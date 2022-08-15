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В окупованому Криму партизани розклеїли листівки з цілями для ЗСУ

крим

Кримські партизани в окупованому Криму розклеїли листівки з координатами "наступних цілей для ЗСУ" у Джанкої, а в Сімферополі - листівки "Бережи життя евакуюйся".

Про це повідомляє у фейсбуці Представництво Президента України в АР Крим, інформує Цензор.НЕТ.

"Кримські активісти в окупованому Джанкої розклеїли листівки з координатами "наступних цілей для ЗСУ", після вибуху на аеродромі в Новофедорівці: авіабази октябрьскоє та кача, вертольотодром Джанкой, міжнародний аеропорт Севастополь (Бельбек), аеродром гвардєйскоє та в/ч у Севастополі", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що активісти "Жовтої стрічки" закликають громадян евакуюватися на підконтрольну територію материкової України: листівки з текстом "Бережи життя – евакуюйся" з’явилися по всьому Сімферополю.

Також читайте: Окупанти заарештували діджея, який включив українську пісню в кримському кафе

Автор: 

Крим (14192) партизани (194)


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Топ коментарі
+39
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15.08.2022 19:09 Відповісти
+38
Українським партизанам-черговий респект...
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15.08.2022 18:43 Відповісти
+22
Ці слогани отримали новий зміст 😆

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15.08.2022 19:08 Відповісти
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Українським партизанам-черговий респект...
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15.08.2022 18:43 Відповісти
Лєтіт, лєтіт ракєта
Галубєнькава цвєта:
Хлапок і многа дима -
Русня, пісдуйтє с Крима!
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15.08.2022 20:22 Відповісти
понаехавших має вразити, скоро повсюди в Криму "мамуличка уйоб..м"
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15.08.2022 18:47 Відповісти
Єта 5 сцитесякацапськи виродки
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15.08.2022 18:49 Відповісти
похоже со связью с подпольем не айс..
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15.08.2022 18:55 Відповісти
А ще кримські татари скоро дістануть довгі гострі ножі, щоб мало-мало різати урус чушка.
Готуйтесь, лапті!
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15.08.2022 18:57 Відповісти
Це скоріше, цілі для кацапських пердаків.
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15.08.2022 18:57 Відповісти
Ці слогани отримали новий зміст 😆

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15.08.2022 19:08 Відповісти

Іржу басом, немов слін.
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15.08.2022 21:06 Відповісти
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15.08.2022 19:09 Відповісти
вава там є?
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15.08.2022 19:25 Відповісти
У Біюку (Октябрьське) вже давно немає ніякої авіабази, там навіть злітна смуга уся роздовбана. Авіабаза знаходиться у Сарарабузі (Гвардійське), це 20 км від Біюка.
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15.08.2022 19:31 Відповісти
а ото будет паника, если Новофедоровку удачно накроют еще раз...овцы на мосту бежать будут и скидывать друг друга
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15.08.2022 21:35 Відповісти
Креативненько
І ней собі чухаються ...
Перші ластівки вже прилетіли
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16.08.2022 00:04 Відповісти
 
 