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Росія націлила на країни НАТО хакерську операцію Seaborgium, - Microsoft

хакер,фейк,дезінформація

Американська компанія Microsoft виявила хакерську операцію Seaborgium, яка була створена в Росії і спрямована на людей і організації в країнах НАТО.

Про це йдеться в доповіді компанії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Згідно із заявою Microsoft, атаки спрямовані на злом і публікацію даних для формування інформаційної картини в певних країнах.

"З початку 2022 року Microsoft досліджувала кампанії Seaborgium, націлені на більш ніж 30 організацій і особисті акаунти людей, переважно в країнах НАТО, особливо США, Великобританії, Балтії, державах Північної та Східної Європи", - наголошується в документі.

При цьому в доповіді підкреслюється, що хакери працюють проти консалтингових компаній у сфері оборони і вивчення розвідданих, недержавних організацій, міжурядових структур, експертних центрів і організацій вищої освіти.

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Крім того, в корпорації підкреслили, що хакерські атаки відбувалися проти держсектору України, попри те, що ця країна не є пріоритетом для угруповання.

Нагадаємо, за даними компанії, російські хакери почали проводити масштабні кібероперації проти України ще в березні 2021 року. Імовірно, що це заклало основу для подальшого військового вторгнення.

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Автор: 

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США варто вже кінчати політичні маневри а визнати цих мудаків терористами
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16.08.2022 12:28 Відповісти
 
 