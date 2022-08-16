Росія націлила на країни НАТО хакерську операцію Seaborgium, - Microsoft
Американська компанія Microsoft виявила хакерську операцію Seaborgium, яка була створена в Росії і спрямована на людей і організації в країнах НАТО.
Про це йдеться в доповіді компанії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Згідно із заявою Microsoft, атаки спрямовані на злом і публікацію даних для формування інформаційної картини в певних країнах.
"З початку 2022 року Microsoft досліджувала кампанії Seaborgium, націлені на більш ніж 30 організацій і особисті акаунти людей, переважно в країнах НАТО, особливо США, Великобританії, Балтії, державах Північної та Східної Європи", - наголошується в документі.
При цьому в доповіді підкреслюється, що хакери працюють проти консалтингових компаній у сфері оборони і вивчення розвідданих, недержавних організацій, міжурядових структур, експертних центрів і організацій вищої освіти.
Крім того, в корпорації підкреслили, що хакерські атаки відбувалися проти держсектору України, попри те, що ця країна не є пріоритетом для угруповання.
Нагадаємо, за даними компанії, російські хакери почали проводити масштабні кібероперації проти України ще в березні 2021 року. Імовірно, що це заклало основу для подальшого військового вторгнення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль