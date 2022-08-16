Український експорт за пів року впав на 24%

За першу половину 2022 року експорт товарів з України становив $22,7 млрд, або 76% від показника торік.

Про це свідчать дані Держстату, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Водночас імпорт скоротився на 19,1% до $25,2 млрд у річному вимірі. Негативне сальдо торгівлі становило $2,5 млрд проти $1,2 млрд у першому півріччі 2021 року.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,9 проти 0,96 у першому півріччі торік. Усього Україна торгувала з 221 країною світу.

Стрімке падіння у міжнародній торгівлі після початку повномасштабної війни у розрізі півріччя частково помʼякшується значним перевищенням показників січня й лютого даних торік, коли пандемія стримувала міжнародну торгівлю.

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За цей час найбільшу частку в українському експорті становили продукти рослинного походження - 24,1% загального експорту, недорогоцінні метали (передусім - чорні) - 17,6%, олії - 12,1% і мінеральні продукти - 12,3%.

Щодо імпорту, понад чверть всього імпорту припадає на пальне - 25,1%. Також багато ввозилося машин та електротехнічного обладнання - 15,3%.

У червні цьогоріч у порівнянні з травнем сезонно скориговані обсяги експорту зросли на 18,6%, а імпорту - на 27,6%. Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у червні було негативним і становило $1,4 млрд. У травні сальдо також було негативним і становило $889,9 млн.

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