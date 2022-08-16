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Новини
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Заборона в Україні феєрверків: депутати прийняли законопроєкт у першому читанні

салют,феерверк,феєрверк

Прийняття проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів за основу підтримали 250 нардепів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів №7438. передбачає заборону використання будь-яких феєрверків, зокрема салютів і петард, та проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин (окрім сценічних піротехнічних виробів Т1 та Т2, феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, який не перевищує 60 дБ).

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Крім того, забороняється продаж та/або передача будь-яким способом усіх феєрверків, зокрема салютів і петард, окрім феєрверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ. В тому числі забороняється продаж та передача таких засобів дітям до 16 років.

Як прописано у проєкті, продаж та/або передача будь-яким способом сценічних піротехнічних виробів класу Т1 (піротехнічні вироби для сценічного використання, що мають низький рівень небезпеки) дозволяється лише особам, які досягли 18 років, а сценічних
піротехнічних виробів класу Т2 (піротехнічні вироби для сценічного використання, які призначені для використання виключно особами із спеціальною підготовкою) - особам із спеціальною підготовкою, вимоги до яких встановлюються Технічним регламентом
піротехнічних виробів, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Також читайте: Кабмін подав у Раду законопроєкт про складання іспитів для набуття українського громадянства, - Шмигаль

законопроєкт (3625) парламент (2390) феєрверк (34)


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Топ коментарі
+10
- Чому нiхто не сидить за Херсон, Запоріжжя та Маріуполь?
- Чому через 8 років ми так не знаємо вбивць на Майдані?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експериментi спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б мiсяць?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету краïни, щоб наïстися?
- Чому не покарані прибічники Януковича?
- Чому всі ваші люди мають обидві руки?
- Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
- Яка ваша частка серiала "Свати" на Московії?
- Скільки особисто вам занесли с Ротердам +" ?
- Кінець епохи бiдностi вже настав?
- Куди поділися Карпатськи ліси ?
- Хто вкрав гроші з ковiдфонду?
- Чому обвалилась грiвна?
- Де ховається Коломойський?
- Хто розмінував Чонгар?
- Хто зрадив "Азов"?
- Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?

- Вам не соромно?
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16.08.2022 14:29 Відповісти
+9
А шо там з діскотєками під час війни? В Києві майже під Радою (Паркова дорога), два тижні тому бачив гучний двіж, так само цієї суботи на Шота Руставелі, були потужні танці у одному з закладів. Одні воюють, а інші танцюють. Чи ето другое?!
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16.08.2022 14:28 Відповісти
+8
так з 14 була ж заборона..

шо за триндець?? день сурка в них, чи що??

краще відбирайте ті ТЗ, що з ревом носяться ночами, але стрьомно вам..водії - то ваші сучі діти, або родичі
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16.08.2022 14:28 Відповісти
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Якщо є заборона, відповідно має бути і покарання.
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16.08.2022 14:22 Відповісти
встромляється знаряддя для феєрверка у анус порушника і запускається згідно з інструкцією.
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16.08.2022 14:59 Відповісти
але треба виключити зі списку фецерверки від ЗСУ і не тільки на теренах України, але й в параші!
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16.08.2022 16:13 Відповісти
Вот глобальные вопросы решают, воистину паразиты, тут фейверки каждый день.
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16.08.2022 14:26 Відповісти
так з 14 була ж заборона..

шо за триндець?? день сурка в них, чи що??

краще відбирайте ті ТЗ, що з ревом носяться ночами, але стрьомно вам..водії - то ваші сучі діти, або родичі
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16.08.2022 14:28 Відповісти
А шо там з діскотєками під час війни? В Києві майже під Радою (Паркова дорога), два тижні тому бачив гучний двіж, так само цієї суботи на Шота Руставелі, були потужні танці у одному з закладів. Одні воюють, а інші танцюють. Чи ето другое?!
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16.08.2022 14:28 Відповісти
- Чому нiхто не сидить за Херсон, Запоріжжя та Маріуполь?
- Чому через 8 років ми так не знаємо вбивць на Майдані?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експериментi спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б мiсяць?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету краïни, щоб наïстися?
- Чому не покарані прибічники Януковича?
- Чому всі ваші люди мають обидві руки?
- Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
- Яка ваша частка серiала "Свати" на Московії?
- Скільки особисто вам занесли с Ротердам +" ?
- Кінець епохи бiдностi вже настав?
- Куди поділися Карпатськи ліси ?
- Хто вкрав гроші з ковiдфонду?
- Чому обвалилась грiвна?
- Де ховається Коломойський?
- Хто розмінував Чонгар?
- Хто зрадив "Азов"?
- Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?

- Вам не соромно?
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16.08.2022 14:29 Відповісти
ви виклали 1% питаннь до влади!
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16.08.2022 16:11 Відповісти
Феєрверки тільки на окупованих територіях
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16.08.2022 14:33 Відповісти
пагадите пагадите.... еще в 2014 было запрещено это все... или не везде????
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16.08.2022 14:37 Відповісти
Було.
А потім до влади прийшли уставшиє ат вайни каториє проста хатєлі нємнога атвлєчься, і понеслася.
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16.08.2022 16:59 Відповісти
тре за феерверки і пітарди вябувати по повній, штрафи на сотні тисяч
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16.08.2022 14:55 Відповісти
За исключением... В украинских реалиях, если есть исключения, закон очень скоро перестает работать.
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16.08.2022 15:15 Відповісти
Це треба було давно.

Але знову ж таки треба передбачити можливість застосування цивільними будь-яких засобів для оборони країни. Є пару відео де таким непогано так поганяли трусливих гоблінів...
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16.08.2022 17:14 Відповісти
Тищенко уже показал как он х-й на этот запрет ложил.
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16.08.2022 19:41 Відповісти
Тобто в раді Мона?
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17.08.2022 01:30 Відповісти
 
 