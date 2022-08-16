Заборона в Україні феєрверків: депутати прийняли законопроєкт у першому читанні
Прийняття проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів за основу підтримали 250 нардепів.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів №7438. передбачає заборону використання будь-яких феєрверків, зокрема салютів і петард, та проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин (окрім сценічних піротехнічних виробів Т1 та Т2, феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, який не перевищує 60 дБ).
Крім того, забороняється продаж та/або передача будь-яким способом усіх феєрверків, зокрема салютів і петард, окрім феєрверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ. В тому числі забороняється продаж та передача таких засобів дітям до 16 років.
Як прописано у проєкті, продаж та/або передача будь-яким способом сценічних піротехнічних виробів класу Т1 (піротехнічні вироби для сценічного використання, що мають низький рівень небезпеки) дозволяється лише особам, які досягли 18 років, а сценічних
піротехнічних виробів класу Т2 (піротехнічні вироби для сценічного використання, які призначені для використання виключно особами із спеціальною підготовкою) - особам із спеціальною підготовкою, вимоги до яких встановлюються Технічним регламентом
піротехнічних виробів, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
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шо за триндець?? день сурка в них, чи що??
краще відбирайте ті ТЗ, що з ревом носяться ночами, але стрьомно вам..водії - то ваші сучі діти, або родичі
- Чому через 8 років ми так не знаємо вбивць на Майдані?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експериментi спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б мiсяць?
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- Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
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- Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
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А потім до влади прийшли уставшиє ат вайни каториє проста хатєлі нємнога атвлєчься, і понеслася.
Але знову ж таки треба передбачити можливість застосування цивільними будь-яких засобів для оборони країни. Є пару відео де таким непогано так поганяли трусливих гоблінів...