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Мінінфраструктури представить проєкт електронної черги на кордоні, - Шмигаль

шмигаль

Уряд анонсував втілення митної реформи.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Глава уряду наголосив, що попри війну Україна буде втілювати митну реформу та оновлювати й збільшувати кількість пунктів пропуску на кордонах з ЄС.

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"Зміни на митниці - це один із найбільших запитів, який є серед населення та бізнесу впродовж останніх 30 років. Ми сформували комплексну програму, дорожню карту з реформування митниці, продовжуємо її впровадження. Це приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту, це те, що ми називаємо митний безвіз. Вчора парламент ухвалив зміни до Митного кодексу й ці зміни максимально наближають українське митне законодавство до митного законодавства ЄС. Україна почне обмінюватися митною інформацією з 36 країнами в режимі реального часу. Це буде надважливий проєкт у знищення корупції та схем на митниці", - наголосив прем'єр.

За його словами, Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проєкт електронної черги на кордоні.

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Крім того, він наголосив, що держава рухається у бік цифровізації з максимально зручними сервісами для людей та бізнесу, а тому це питання не може і не буде більше відкладатися. Одним з пунктів митної реформи також буде розширення пунктів пропуску в рамках проєкту "Відкритий кордон" та створення сучасних сервісних зон біля кордону для вантажних автомобілів та їх водіїв.

Держприкордонслужба ДПСУ (6156) кордон (4825) реформи (3212) Державна митна служба (663)


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Топ коментарі
+3
то вже запускали таку чергу,
митники відмовились виконувати бо не прибуткова така справа
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16.08.2022 17:14 Відповісти
+2
улыбнуло "в обе стороны" )))) хотя в реале, крымский мост это дорога в один конец )))
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16.08.2022 17:11 Відповісти
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16.08.2022 17:09 Відповісти
улыбнуло "в обе стороны" )))) хотя в реале, крымский мост это дорога в один конец )))
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16.08.2022 17:11 Відповісти
Ой! А що ж той "рекорд" без розшифровочки: туди ...? звідти...?
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16.08.2022 17:28 Відповісти
то вже запускали таку чергу,
митники відмовились виконувати бо не прибуткова така справа
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16.08.2022 17:14 Відповісти
та вони на тебе хер ложили, тобто митники.
чи ціну не хочуть носить?
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16.08.2022 17:34 Відповісти
Тепер ще електронну чергу потрібно буде займати , крім оформлення документів. Як до лікаря з нашою мед.реформою. У тебе болить серце , високий тиск , а запис по електроній черзі до сімейного твого лікаря через тихдень, тільки він може дати направлення до кардіолога, по якому можна записатись через місяць на прийом . (Сама потрапила в таку ситуацію , було ускладнення після щеплення від ковіду. Ледве богу душу не віддала , повезло , що сусід - пенсіонер хороший лікар. А в поліклініці відмовились допомагати , раз в нема в черзі і нахамили ) Ото нареформувались.
Тепер , щоб переїхати кордон потрібно записатись буде в електронну чергу. А у них сервіс висить. І це під час війни. Замість спрошення громадянам , бізнесу життя і роботи давайте створимо ,ще нові бюрократичні перепони , введем нові податки на імпорт. У нас , що конкурс дурнів проводять. І хто його виграє ставлять міністрами.
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16.08.2022 17:50 Відповісти
ці підораси додумались ще й антибіотики без рецепту заборонити... як вони з настанням холодів збираються людей лікувати я хз.
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17.08.2022 00:24 Відповісти
Замість створення нових пунктів пропуску , збільшення пропускних можливостей існуючих , обладнання новю технікою , що прискорює і спрощує оформлення , оптимізації роботи митників , прикордоників і контролю за їх роботою , давайте створимо ще одну бюрократичну перепону - електронну чергу. І в цьому головна ідея реформи митниці ? Не смію запитати , ми працюємо , чи створюємо видимість роботи.
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16.08.2022 18:06 Відповісти
Полякам расскажите как надо работать)))
А насчет электронной очереди - если она будет нормально работать, то это замечательно.
Особенно если хитрожопые вуйки перестанут лезть без очереди, а местные менты их покрывать
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16.08.2022 22:16 Відповісти
 
 