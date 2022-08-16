Мінінфраструктури представить проєкт електронної черги на кордоні, - Шмигаль

Уряд анонсував втілення митної реформи.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Глава уряду наголосив, що попри війну Україна буде втілювати митну реформу та оновлювати й збільшувати кількість пунктів пропуску на кордонах з ЄС.

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"Зміни на митниці - це один із найбільших запитів, який є серед населення та бізнесу впродовж останніх 30 років. Ми сформували комплексну програму, дорожню карту з реформування митниці, продовжуємо її впровадження. Це приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту, це те, що ми називаємо митний безвіз. Вчора парламент ухвалив зміни до Митного кодексу й ці зміни максимально наближають українське митне законодавство до митного законодавства ЄС. Україна почне обмінюватися митною інформацією з 36 країнами в режимі реального часу. Це буде надважливий проєкт у знищення корупції та схем на митниці", - наголосив прем'єр.

За його словами, Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проєкт електронної черги на кордоні.

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Крім того, він наголосив, що держава рухається у бік цифровізації з максимально зручними сервісами для людей та бізнесу, а тому це питання не може і не буде більше відкладатися. Одним з пунктів митної реформи також буде розширення пунктів пропуску в рамках проєкту "Відкритий кордон" та створення сучасних сервісних зон біля кордону для вантажних автомобілів та їх водіїв.