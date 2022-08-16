Мінінфраструктури представить проєкт електронної черги на кордоні, - Шмигаль
Уряд анонсував втілення митної реформи.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Глава уряду наголосив, що попри війну Україна буде втілювати митну реформу та оновлювати й збільшувати кількість пунктів пропуску на кордонах з ЄС.
"Зміни на митниці - це один із найбільших запитів, який є серед населення та бізнесу впродовж останніх 30 років. Ми сформували комплексну програму, дорожню карту з реформування митниці, продовжуємо її впровадження. Це приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту, це те, що ми називаємо митний безвіз. Вчора парламент ухвалив зміни до Митного кодексу й ці зміни максимально наближають українське митне законодавство до митного законодавства ЄС. Україна почне обмінюватися митною інформацією з 36 країнами в режимі реального часу. Це буде надважливий проєкт у знищення корупції та схем на митниці", - наголосив прем'єр.
За його словами, Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проєкт електронної черги на кордоні.
Крім того, він наголосив, що держава рухається у бік цифровізації з максимально зручними сервісами для людей та бізнесу, а тому це питання не може і не буде більше відкладатися. Одним з пунктів митної реформи також буде розширення пунктів пропуску в рамках проєкту "Відкритий кордон" та створення сучасних сервісних зон біля кордону для вантажних автомобілів та їх водіїв.
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митники відмовились виконувати бо не прибуткова така справа
чи ціну не хочуть носить?
Тепер , щоб переїхати кордон потрібно записатись буде в електронну чергу. А у них сервіс висить. І це під час війни. Замість спрошення громадянам , бізнесу життя і роботи давайте створимо ,ще нові бюрократичні перепони , введем нові податки на імпорт. У нас , що конкурс дурнів проводять. І хто його виграє ставлять міністрами.
А насчет электронной очереди - если она будет нормально работать, то это замечательно.
Особенно если хитрожопые вуйки перестанут лезть без очереди, а местные менты их покрывать