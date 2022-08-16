Вибух у Гвардійському під Сімферополем, ймовірно, стався у казармі, - ЗМІ

Жителі селища Гвардійське Сімферопольського району в окупованому Криму, які мешкають у місцевому авіагарнізоні, розповіли, що чули щонайменше один сильний вибух 16 серпня, приблизно о шостій годині ранку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Диму і вогню після того, що сталося, вони самі не бачили. Один зі співрозмовників уточнив, що вибух стався на території військового містечка, ймовірно, у казармі. Чи постраждали при цьому російські військовослужбовці і чи вони перебували там у момент вибуху взагалі, уточнити не вдалося", - пише видання.

На авіабазі в межах селища міського типу Гвардійське, що за 13 кілометрів на північ від Сімферополя, згідно з даними з відкритих джерел, дислокується 37-ий змішаний авіаполк російських Військово-космічних сил у складі двох ескадрилій (12 Су-24М і 12 Су-25СМ).

Раніше, до окупації Криму в 2014 році, у Гвардійському дислокувалася єдина у Криму, за межами Севастополя, авіабаза морської авіації російського Чорноморського флоту. У червні 2014 року вона була переформована назад у два авіаційні полки, яким повернули колишні назви і почесні титули.

З 1 липня 2014 року 43-ій Севастопольський червонопрапорний, ордена Кутузова, окремий морський штурмовий авіаційний полк був перебазований на аеродром у Новофедорівку поблизу Саків. А аеродром у селищі Гвардійське зі складу ВМФ Росії було передано до складу Військово-космічних сил РФ, де і "прописаний" згаданий вище 37-ий авіаполк.

Наразі офіційного підтвердження від Міноборони Росії про вибухи на аеродромі у селищі Гвардійське немає.

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