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Новини Окуповані території
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Вибух у Гвардійському під Сімферополем, ймовірно, стався у казармі, - ЗМІ

крим

Жителі селища Гвардійське Сімферопольського району в окупованому Криму, які мешкають у місцевому авіагарнізоні, розповіли, що чули щонайменше один сильний вибух 16 серпня, приблизно о шостій годині ранку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Диму і вогню після того, що сталося, вони самі не бачили. Один зі співрозмовників уточнив, що вибух стався на території військового містечка, ймовірно, у казармі. Чи постраждали при цьому російські військовослужбовці і чи вони перебували там у момент вибуху взагалі, уточнити не вдалося", - пише видання.

На авіабазі в межах селища міського типу Гвардійське, що за 13 кілометрів на північ від Сімферополя, згідно з даними з відкритих джерел, дислокується 37-ий змішаний авіаполк російських Військово-космічних сил у складі двох ескадрилій (12 Су-24М і 12 Су-25СМ).

Раніше, до окупації Криму в 2014 році, у Гвардійському дислокувалася єдина у Криму, за межами Севастополя, авіабаза морської авіації російського Чорноморського флоту. У червні 2014 року вона була переформована назад у два авіаційні полки, яким повернули колишні назви і почесні титули.

З 1 липня 2014 року 43-ій Севастопольський червонопрапорний, ордена Кутузова, окремий морський штурмовий авіаційний полк був перебазований на аеродром у Новофедорівку поблизу Саків. А аеродром у селищі Гвардійське зі складу ВМФ Росії було передано до складу Військово-космічних сил РФ, де і "прописаний" згаданий вище 37-ий авіаполк.

Наразі офіційного підтвердження від Міноборони Росії про вибухи на аеродромі у селищі Гвардійське немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухнула чергова російська авіабаза в Криму - у Гвардійському під Сімферополем, - росЗМІ

Автор: 

вибух (4527) Крим (14192) Сімферополь (221)


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Топ коментарі
+38
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16.08.2022 20:51 Відповісти
+32
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16.08.2022 20:51 Відповісти
+30
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16.08.2022 21:12 Відповісти
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16.08.2022 20:44 Відповісти
+1
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16.08.2022 20:44 Відповісти
Курять кацапорилі де не попадя...
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16.08.2022 20:47 Відповісти
Головне - щоб вибух стався у полковій казармі, а не в казармах ОБАТО Бо в полковій казармі розміщені авіамеханіки ескадрилій і ТЕЧ А це - "робоча сила" для обслуговування літаків Їх замінить важче, ніж "воділ" з автороти чи "аеродромки" Про "курків" з роти охорони і мови нема!
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16.08.2022 20:50 Відповісти
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16.08.2022 20:51 Відповісти
😂😂😂
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16.08.2022 21:27 Відповісти
нагадало: "шось, в перше в житті, я відчуваю що вкрав достатньо" (с)
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16.08.2022 22:27 Відповісти
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16.08.2022 20:51 Відповісти
Ще хай би спробував "прєлєсті" життя керченський міст і рашинські гниди щоб якраз ним втікали...
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16.08.2022 20:52 Відповісти
Вони його зараз самі розламають!
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16.08.2022 21:38 Відповісти
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16.08.2022 20:53 Відповісти
Да камни же. Камни с неба.
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16.08.2022 21:13 Відповісти
А это ты?
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16.08.2022 22:09 Відповісти
Та куды ж от етих бендеровцев клятых деваться. Жизню всю мою под корень пустили
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16.08.2022 20:53 Відповісти
Немає 37 полку, немає і інформації, що він там був. Логічно
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16.08.2022 20:54 Відповісти
потерь нэт, тэрять больше нэкого
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16.08.2022 20:57 Відповісти
37-ий змішаний авіаполк...
змішались до купи гною активні та пасивні..
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16.08.2022 20:57 Відповісти
Слава Збройним Силам України !


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16.08.2022 20:58 Відповісти
курили свині прямо в казармі
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16.08.2022 20:58 Відповісти
До того ж в затяжку! )))
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16.08.2022 21:29 Відповісти
Нелицензированный самогонный аппарат взорвался однако.
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16.08.2022 20:58 Відповісти
До самогону у них не доходить. Черпають брагу кружками і бухають.
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16.08.2022 21:06 Відповісти
ох, ні хєра собі!
в 2014 году в Гвардейском дислоцировалась единственная в Крыму, за пределами Севастополя, авиабаза морской авиации российского Черноморского флота Источник:
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16.08.2022 21:01 Відповісти
RoksolanaКрымUA@RoksolanaKrim

https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1559556961166938112 2 ч

Сотрудники МЧС доставили кровати в пункт временного размещения в селе Табачное Джанкойского района
ооййй...
коло зроблено - війна повернулася
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16.08.2022 21:05 Відповісти
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16.08.2022 21:06 Відповісти
Це армійською мовою іменується "розвертання тимчасового госпіталю" Бо навіть у медсанбаті" ліжка не ставляться - поранені лежать на ношах Висновок - один чи два потерпілих - брехня! Їх достатньо розмістить у місцевих лікарнях чи вивезти в стаціонарний госпіталь Бо госпіталі польові розвертаються при наявності не менше сотні поранених які тимчасово нетранспортабельні або їх нема куди відправить з-за перевантаженості наявних госпіталів! Не всі ж "дебіли" на "Цензорі" сидять!!!
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16.08.2022 21:46 Відповісти
***-а-а. Это ж у нас под Симферополем..

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16.08.2022 21:08 Відповісти
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16.08.2022 21:12 Відповісти
все-таки матросы))).........
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16.08.2022 21:23 Відповісти
классика жанра. невероятные приключения парашников в симферополе. утечка пердаково газа в казарме после инфы из джанкоя.. спрашивать любого ваню. ваня может подтвердить.
https://www.youtube.com/watch?v=FTU3das1x7c
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16.08.2022 21:26 Відповісти
Сейчас у орков очень популярна песня из репертуара Шульженко "Давай закурим".

"Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах
Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить.
Вспомню я пехоту, и родную роту,
И тебя - за то, что ты дал мне закурить.
Давай закурим, товарищ, по одной,
Давай закурим, товарищ мой!"
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16.08.2022 21:29 Відповісти
Крим - це Україна!
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16.08.2022 21:42 Відповісти
/
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16.08.2022 22:09 Відповісти
плантация бавовны расширяется ! .
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16.08.2022 22:11 Відповісти
За вибухами на складі в Криму стоїть елітний український підрозділ - The New York Times
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16.08.2022 22:11 Відповісти
Тільки тихо, нікому не кажіть!)

А то притягнуть цю світлину на свої телепомийки, ще полювання відкриють на цих хлопців.
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16.08.2022 23:14 Відповісти
Метан рвонув, сухпайки то прострочені, не одній же селітрі вибухати.
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16.08.2022 22:30 Відповісти
Та яка різнниця? Мені - як професійному військовому - дійсно цікаво - чим саме "ввалили" Однак наші"здогадки" можуть завадить Тому - мовчимо Головне - РЕЗУЛЬТАТ!!!
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16.08.2022 22:40 Відповісти
Зараз вся зброя наскільки насичена іноземними компонентами, навіть у скрепних рабсіян, що можна просто через трафарет набити на корпусі made in Ukraine і все вона вітчизняного виробництва. Тому їбаш їх Вова...
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16.08.2022 22:48 Відповісти
Тікайте через Чорнобиль , падли...
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17.08.2022 00:29 Відповісти
Бандиты рабсейские, посмотрел сегодня на реакцию наших любимых уважаемых женщин, видно как радостно они реагировали на то, как рабсейских военных преступников уничтожали в Крыму. Вы твари, позорно проиграете эту войну. Ваша "спецаперация" по отношению к украинскому народу не просто ошибка, это полный крах векового тоталитарного режима.
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17.08.2022 01:01 Відповісти
 
 