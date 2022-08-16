Вибухнула чергова російська авіабаза в Криму - у Гвардійському під Сімферополем, - росЗМІ

Над військовою базою росіян у Гвардійському Сімферопольського району Криму здіймається чорний дим.

Про це повідомляють місцеві мешканці, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське видання "Коммерсант".

За їхніми словами, на території військового авіабази пролунало кілька вибухів.

"Коммерсант" пише з посиланням на джерела, що зараз росіяни перевіряють версію атаки на склад боєприпасів бази за допомоги БПЛА.

Офіційно окупанти ще не коментували подію.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, з ранку 16 серпня в районі окупованого Джанкою чути вибухи - там детонує російський склад боєприпасів. Із сусіднього села евакуювали 2 тис. людей.