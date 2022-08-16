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Вибухнула чергова російська авіабаза в Криму - у Гвардійському під Сімферополем, - росЗМІ
Над військовою базою росіян у Гвардійському Сімферопольського району Криму здіймається чорний дим.
Про це повідомляють місцеві мешканці, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське видання "Коммерсант".
За їхніми словами, на території військового авіабази пролунало кілька вибухів.
"Коммерсант" пише з посиланням на джерела, що зараз росіяни перевіряють версію атаки на склад боєприпасів бази за допомоги БПЛА.
Офіційно окупанти ще не коментували подію.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, з ранку 16 серпня в районі окупованого Джанкою чути вибухи - там детонує російський склад боєприпасів. Із сусіднього села евакуювали 2 тис. людей.
Топ коментарі
+117 Маркиз
показати весь коментар16.08.2022 13:35 Відповісти Посилання
+103 IN UA #422687
показати весь коментар16.08.2022 13:35 Відповісти Посилання
+92 Маркиз
показати весь коментар16.08.2022 14:03 Відповісти Посилання
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Возможно, действительно дроны, раз ATACMS нам ссыкнули передавать, а "Гром-2" мы проектировали для чужого дяди и производить его для себя не имеем права?
Вже сваліла?
Правда после сегодняшних взрывов, поезда идут только до Владиславовки.
Дальше - своим ходом, у кого как получится.
Обережно там ))
збирайте манатки та кiздуйте дамой, на радниє сранi-рязанi, кацапсiни !
https://i.obozrevatel.com/news/2022/8/16/filestoragetemp-25.jpg?size=630x300
"https://t.me/berezoview/18627 после «Бавовна» в Гвардейском. " (телеграм Т.Березовця) - це, видать, з телеграму Bellingcat: "https://gazeta.ua/articles/np/_vibuh-na-aviabazi-okupantiv-bellingcat-rozpovili-novi-podrobici/1106387 Вибух на авіабазі окупантів: Bellingcat розповіли нові подробиці " - На авіабазі російських загарбників у селищі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму були літаки Су-24М і Су-25СМ. Про бомбардувальники і штурмовики на авіабазі, де сьогодні пролунали вибухи, повідомив розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Про це він написав у https://twitter.com/christogrozev/status/1559483340268371970 Twitter . "Він (аеродром) містив 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ і входив до складу ВМФ Росії", - пише Грозєв.
В Крыму есть цели "повкуснее" моста. Вангую - продолжение банкета по той же схеме еще в этом месяце состоится в Гвардейском 45.115072 33.972185, где базируется 37-й смешанный авиаполк кацмических войск лаптестана. Там может быть хороший урожай штурмовиков су-24 и фронтовых бомберов су-25
https://defence-ua.com/media/contentimages/e5162f626b157c33.jpg
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