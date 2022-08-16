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Вибухнула чергова російська авіабаза в Криму - у Гвардійському під Сімферополем, - росЗМІ

обстріл,обстріл_лого

Над військовою базою росіян у Гвардійському Сімферопольського району Криму здіймається чорний дим.

Про це повідомляють місцеві мешканці, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське видання "Коммерсант".

За їхніми словами, на території військового авіабази пролунало кілька вибухів.

"Коммерсант" пише з посиланням на джерела, що зараз росіяни перевіряють версію атаки на склад боєприпасів бази за допомоги БПЛА.

Офіційно окупанти ще не коментували подію.

Читайте: Кримчани, ховайтесь у обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні засоби, - представниця президента Ташева

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, з ранку 16 серпня в районі окупованого Джанкою чути вибухи - там детонує російський склад боєприпасів. Із сусіднього села евакуювали 2 тис. людей.

Автор: 

вибух (4527) Крим (14192) Сімферополь (221)


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Топ коментарі
+117
Рекомендації від професіоналів

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16.08.2022 13:35 Відповісти
+103
В Крым приехал диджей Хаймарс из Америки
В ближайшее время он проведет незабываемые зажигательные дискотеки на всех курортах полуострова.
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16.08.2022 13:35 Відповісти
+92
Та й взагалі:
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16.08.2022 14:03 Відповісти
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Поціновувачам переглядів відео з вибухами в Криму - під кайфову музичку . Просто супер - .. https://t.me/AFUStratCom/5275 https://t.me/AFUStratCom/5275 .
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16.08.2022 13:50 Відповісти
https://www.google.com.ua/maps/@45.1172465,34.0016895,4478m/data=!3m1!1e3?hl=uk
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16.08.2022 14:05 Відповісти
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16.08.2022 13:50 Відповісти
Гори, гори ясно, чтобы не погасло
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16.08.2022 23:26 Відповісти
Какой чудесный и радостный день! Наши дорогие,самые лучшие на свете ВСУ вы просто волшебники! Низникий поклон вам,благодарность,уважение от всего сердца! Только на вас вся надежда,вы наша гордость!
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16.08.2022 13:51 Відповісти
Я думаю, що це нарі ракети поцілили. Як того тижня, так і цього. А москальське ппо, це кака. На папері воно круте, а на ділі сміття. Ну може ще експортні варіанти норм, наприклад ті, що Туреччина закупила.
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16.08.2022 13:53 Відповісти
на експорт, як правило, дають урізану трохи версію, тому там ще гірше.
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16.08.2022 22:10 Відповісти
Турки би хрін лайно би купили.
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17.08.2022 03:07 Відповісти
Мабуть орки приплатили.
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17.08.2022 06:12 Відповісти
хлоп-хлоп 🔥🔥
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16.08.2022 13:53 Відповісти
Українські хлопкороби нарощують виробництво бавовни.
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16.08.2022 13:58 Відповісти
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16.08.2022 13:58 Відповісти
Та й взагалі:
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16.08.2022 14:03 Відповісти
А вдома цей орк ще від своєї Марії отримає - вона ж білу Ладу чекала.
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16.08.2022 14:36 Відповісти
Крымская бавовна - она хуже наркоты, постоянно хочется еще и еще.
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16.08.2022 14:04 Відповісти
ЗСУ кацапів може зустрічати сталлю, або цигарками для куріння в недозволених місцях
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16.08.2022 14:13 Відповісти
блін, а чим же дістали піdарасів? бпла?
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16.08.2022 14:13 Відповісти
Это кроме Джанкоя?
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16.08.2022 14:18 Відповісти
ага
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16.08.2022 14:22 Відповісти
Ванька-встанька, що таке?
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16.08.2022 14:19 Відповісти
не день а свято якесь сьогодні,Бавовна за Бавовною та Бавовною поганяє)
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16.08.2022 14:22 Відповісти
ще не вечір!
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16.08.2022 14:23 Відповісти
ХлОпок.
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16.08.2022 14:22 Відповісти
ага, только в множественном числе. вот такой

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16.08.2022 17:10 Відповісти
А, так он чого кацапи знову поносять ракетами - бавовна в Криму! Так то не ми, нас там нєт.
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16.08.2022 14:24 Відповісти
а шо такое , а кто это сделал
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16.08.2022 14:27 Відповісти
Минимум 240 км от ближайшей подконтрольной нам точки.
Возможно, действительно дроны, раз ATACMS нам ссыкнули передавать, а "Гром-2" мы проектировали для чужого дяди и производить его для себя не имеем права?
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16.08.2022 14:29 Відповісти
Атсасьонов сьогодні заї@еться ганяти по Криму з одноманітними коментами про бавовни.
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16.08.2022 14:30 Відповісти
І знов «дим сигарет з ментолом»!
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16.08.2022 14:39 Відповісти
Ну от, накінець то )) Дочекались ))
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16.08.2022 14:45 Відповісти
Ще не повністю, але мрії починають збуватися.
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16.08.2022 15:33 Відповісти
зійшов дух святий на цю землю!))
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16.08.2022 14:47 Відповісти
скоріше рузьскій а не святий, і не дух , а душок
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16.08.2022 17:11 Відповісти
Володька в ярости пьёт корвалол.
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16.08.2022 14:57 Відповісти
Лучше б он выпил цианистый калий, все бы сразу стало на свои места!
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16.08.2022 15:16 Відповісти
ти думаєш щось зміниться, кацапи раптом прозріють і зрозуміють, що вони на робили, та ніколи.
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17.08.2022 06:39 Відповісти
после информации о Джанкое - в Гвардейском у поголоаья полопались пердячьи кишки
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16.08.2022 14:57 Відповісти
А шо там "мамулічка нада свалівать атсюда" ?
Вже сваліла?
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16.08.2022 15:03 Відповісти
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16.08.2022 15:04 Відповісти
Всех туристов приглашаем в Крым. Очень горячие путевки, со взрывами!
Правда после сегодняшних взрывов, поезда идут только до Владиславовки.
Дальше - своим ходом, у кого как получится.
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16.08.2022 15:10 Відповісти
вОнюшки, смоктати цигарки потрiбно тiльки в вiдведених мicцях.

Обережно там ))

збирайте манатки та кiздуйте дамой, на радниє сранi-рязанi, кацапсiни !


https://i.obozrevatel.com/news/2022/8/16/filestoragetemp-25.jpg?size=630x300
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16.08.2022 15:14 Відповісти
.
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16.08.2022 15:21 Відповісти
Это праздник какой-то!
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16.08.2022 15:14 Відповісти
16 августа - Международный день Бавовны. С Праздником Вас, дорогие сограждане!
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16.08.2022 15:21 Відповісти
. .
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16.08.2022 15:22 Відповісти
Не знаю что курит Залужный, но "бычки" кидает как Бог!) (c)
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16.08.2022 22:44 Відповісти
.
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16.08.2022 15:23 Відповісти
так свалили же в новороссийск
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16.08.2022 17:12 Відповісти
Droni kamikadze otrabatyvajet.Nebudu pisat bolse sto dumaju,ja ne arestovic
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16.08.2022 15:48 Відповісти
Так от який ти пустунчик, Бич Божий ???
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16.08.2022 15:58 Відповісти
Слава ВСУ! Больше бавовны, большой и разной.
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16.08.2022 16:04 Відповісти
ПОДЯКА БАВОВНI:
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16.08.2022 16:19 Відповісти
Слава ЗСУ!!! Слава нашим захисникам!! Слава нашим захисникам громадянам!!! Героям Слава! Смерть рашистським окупантам!!!
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16.08.2022 16:28 Відповісти
Это какой то празник!
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16.08.2022 16:29 Відповісти
Слава ЗСУ!
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16.08.2022 16:34 Відповісти
Походу нам подогнали норм беспилотники)
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16.08.2022 16:37 Відповісти
"https://t.me/BerezaJuice/18796 Вот так выглядел аэродром возле Sarabuz/ Гвардейское под Симферополем. Но это до хлопков. А теперь ждём фоточки после сбора урожая бавовны. )) " (телеграм Б.Берези)

"https://t.me/berezoview/18627 после «Бавовна» в Гвардейском. " (телеграм Т.Березовця) - це, видать, з телеграму Bellingcat: "https://gazeta.ua/articles/np/_vibuh-na-aviabazi-okupantiv-bellingcat-rozpovili-novi-podrobici/1106387 Вибух на авіабазі окупантів: Bellingcat розповіли нові подробиці " - На авіабазі російських загарбників у селищі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму були літаки Су-24М і Су-25СМ. Про бомбардувальники і штурмовики на авіабазі, де сьогодні пролунали вибухи, повідомив розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Про це він написав у https://twitter.com/christogrozev/status/1559483340268371970 Twitter . "Він (аеродром) містив 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ і входив до складу ВМФ Росії", - пише Грозєв.
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16.08.2022 16:48 Відповісти
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16.08.2022 16:50 Відповісти
Ну что же, уважаемые читатели и комментаторы Цензора - теперь прошу к ордену Бабы Ванги третьей степени за за предсказание 2-го мая потопления Байрактаром у острова Змеиного 7-го мая десантного катера типа «Серна», еще теперь и орден Бабы Ванги второй степени.




В Крыму есть цели "повкуснее" моста. Вангую - продолжение банкета по той же схеме еще в этом месяце состоится в Гвардейском 45.115072 33.972185, где базируется 37-й смешанный авиаполк кацмических войск лаптестана. Там может быть хороший урожай штурмовиков су-24 и фронтовых бомберов су-25
https://defence-ua.com/media/contentimages/e5162f626b157c33.jpg

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16.08.2022 17:51 Відповісти
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16.08.2022 17:57 Відповісти
В останні дні гарна тенденція : у кацапів скрізь підгорає.Давимо їх далі, не збавляємо темп,не даємо оркам очухатись,на хвилі фанатизму та адреналіну. Народ прикутий до інформації на фронті і такі новини дають нам віру та впевненість в силі ЗСУ! Дають нам впевненість в перемозі над орками!
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16.08.2022 20:11 Відповісти
Сигареты виноваты
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16.08.2022 20:37 Відповісти
Чим ближче день Незалежності України,тим більше вати горить.
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16.08.2022 21:34 Відповісти
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