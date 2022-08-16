Взрыв в Гвардейском под Симферополем, вероятно, произошел в казарме, - СМИ
Жители поселка Гвардейское Симферопольского района в оккупированном Крыму, проживающие в местном авиагарнизоне, рассказали, что слышали по меньшей мере один сильный взрыв 16 августа, примерно в шесть часов утра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Дыма и огня после случившегося они сами не видели. Один из собеседников уточнил, что взрыв произошел на территории военного городка, вероятно, в казарме. Пострадали ли при этом российские военнослужащие и находились ли они там в момент взрыва вообще, уточнить не удалось", - пишет издание.
На авиабазе в пределах поселка городского типа Гвардейское, что в 13 километрах севернее Симферополя, согласно данным из открытых источников, дислоцируется 37-й смешанный авиаполк российских Военно-космических сил в составе двух эскадрилий (12 Су-24М и 12 Су-25СМ).
Ранее до оккупации Крыма в 2014 году в Гвардейском дислоцировалась единственная в Крыму, за пределами Севастополя, авиабаза морской авиации российского Черноморского флота. В июне 2014 года она была переформирована обратно в два авиационных полка, которым вернули прежние названия и почетные титулы.
С 1 июля 2014 года 43-й Севастопольский краснознаменный, ордена Кутузова, отдельный морской штурмовой авиационный полк был перебазирован на аэродром в Новофедоровке вблизи Саков. А аэродром в поселке Гвардейское из состава ВМФ России был передан в состав Военно-космических сил РФ, где и "прописан" упомянутый выше 37-й авиаполк.
Пока официального подтверждения от Минобороны России о взрывах на аэродроме в поселке Гвардейское нет.
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змішались до купи гною активні та пасивні..
в 2014 году в Гвардейском дислоцировалась единственная в Крыму, за пределами Севастополя, авиабаза морской авиации российского Черноморского флота Источник:
https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1559556961166938112 2 ч
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ооййй...
коло зроблено - війна повернулася
https://www.youtube.com/watch?v=FTU3das1x7c
"Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах
Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить.
Вспомню я пехоту, и родную роту,
И тебя - за то, что ты дал мне закурить.
Давай закурим, товарищ, по одной,
Давай закурим, товарищ мой!"
А то притягнуть цю світлину на свої телепомийки, ще полювання відкриють на цих хлопців.