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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Взрыв в Гвардейском под Симферополем, вероятно, произошел в казарме, - СМИ

крим

Жители поселка Гвардейское Симферопольского района в оккупированном Крыму, проживающие в местном авиагарнизоне, рассказали, что слышали по меньшей мере один сильный взрыв 16 августа, примерно в шесть часов утра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Дыма и огня после случившегося они сами не видели. Один из собеседников уточнил, что взрыв произошел на территории военного городка, вероятно, в казарме. Пострадали ли при этом российские военнослужащие и находились ли они там в момент взрыва вообще, уточнить не удалось", - пишет издание.

На авиабазе в пределах поселка городского типа Гвардейское, что в 13 километрах севернее Симферополя, согласно данным из открытых источников, дислоцируется 37-й смешанный авиаполк российских Военно-космических сил в составе двух эскадрилий (12 Су-24М и 12 Су-25СМ).

Читайте также: Взорвалась очередная российская авиабаза в Крыму - в Гвардейском под Симферополем, - росСМИ

Ранее до оккупации Крыма в 2014 году в Гвардейском дислоцировалась единственная в Крыму, за пределами Севастополя, авиабаза морской авиации российского Черноморского флота. В июне 2014 года она была переформирована обратно в два авиационных полка, которым вернули прежние названия и почетные титулы.

С 1 июля 2014 года 43-й Севастопольский краснознаменный, ордена Кутузова, отдельный морской штурмовой авиационный полк был перебазирован на аэродром в Новофедоровке вблизи Саков. А аэродром в поселке Гвардейское из состава ВМФ России был передан в состав Военно-космических сил РФ, где и "прописан" упомянутый выше 37-й авиаполк.

Пока официального подтверждения от Минобороны России о взрывах на аэродроме в поселке Гвардейское нет.

Автор: 

взрыв (6815) Крым (26427) Симферополь (658)


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Топ комментарии
+38
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16.08.2022 20:51 Ответить
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16.08.2022 20:51 Ответить
+30
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16.08.2022 21:12 Ответить
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Дай Бог...
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16.08.2022 20:44 Ответить
+1
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16.08.2022 20:44 Ответить
Курять кацапорилі де не попадя...
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16.08.2022 20:47 Ответить
Головне - щоб вибух стався у полковій казармі, а не в казармах ОБАТО Бо в полковій казармі розміщені авіамеханіки ескадрилій і ТЕЧ А це - "робоча сила" для обслуговування літаків Їх замінить важче, ніж "воділ" з автороти чи "аеродромки" Про "курків" з роти охорони і мови нема!
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16.08.2022 20:50 Ответить
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16.08.2022 20:51 Ответить
😂😂😂
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16.08.2022 21:27 Ответить
нагадало: "шось, в перше в житті, я відчуваю що вкрав достатньо" (с)
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16.08.2022 22:27 Ответить
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16.08.2022 20:51 Ответить
Ще хай би спробував "прєлєсті" життя керченський міст і рашинські гниди щоб якраз ним втікали...
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16.08.2022 20:52 Ответить
Вони його зараз самі розламають!
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16.08.2022 21:38 Ответить
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16.08.2022 20:53 Ответить
Да камни же. Камни с неба.
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16.08.2022 21:13 Ответить
А это ты?
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16.08.2022 22:09 Ответить
Та куды ж от етих бендеровцев клятых деваться. Жизню всю мою под корень пустили
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16.08.2022 20:53 Ответить
Немає 37 полку, немає і інформації, що він там був. Логічно
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16.08.2022 20:54 Ответить
потерь нэт, тэрять больше нэкого
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16.08.2022 20:57 Ответить
37-ий змішаний авіаполк...
змішались до купи гною активні та пасивні..
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16.08.2022 20:57 Ответить
Слава Збройним Силам України !


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16.08.2022 20:58 Ответить
курили свині прямо в казармі
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16.08.2022 20:58 Ответить
До того ж в затяжку! )))
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16.08.2022 21:29 Ответить
Нелицензированный самогонный аппарат взорвался однако.
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16.08.2022 20:58 Ответить
До самогону у них не доходить. Черпають брагу кружками і бухають.
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16.08.2022 21:06 Ответить
ох, ні хєра собі!
в 2014 году в Гвардейском дислоцировалась единственная в Крыму, за пределами Севастополя, авиабаза морской авиации российского Черноморского флота Источник:
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16.08.2022 21:01 Ответить
RoksolanaКрымUA@RoksolanaKrim

https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1559556961166938112 2 ч

Сотрудники МЧС доставили кровати в пункт временного размещения в селе Табачное Джанкойского района
ооййй...
коло зроблено - війна повернулася
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16.08.2022 21:05 Ответить
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16.08.2022 21:06 Ответить
Це армійською мовою іменується "розвертання тимчасового госпіталю" Бо навіть у медсанбаті" ліжка не ставляться - поранені лежать на ношах Висновок - один чи два потерпілих - брехня! Їх достатньо розмістить у місцевих лікарнях чи вивезти в стаціонарний госпіталь Бо госпіталі польові розвертаються при наявності не менше сотні поранених які тимчасово нетранспортабельні або їх нема куди відправить з-за перевантаженості наявних госпіталів! Не всі ж "дебіли" на "Цензорі" сидять!!!
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16.08.2022 21:46 Ответить
***-а-а. Это ж у нас под Симферополем..

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16.08.2022 21:08 Ответить
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16.08.2022 21:12 Ответить
все-таки матросы))).........
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16.08.2022 21:23 Ответить
классика жанра. невероятные приключения парашников в симферополе. утечка пердаково газа в казарме после инфы из джанкоя.. спрашивать любого ваню. ваня может подтвердить.
https://www.youtube.com/watch?v=FTU3das1x7c
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16.08.2022 21:26 Ответить
Сейчас у орков очень популярна песня из репертуара Шульженко "Давай закурим".

"Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах
Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить.
Вспомню я пехоту, и родную роту,
И тебя - за то, что ты дал мне закурить.
Давай закурим, товарищ, по одной,
Давай закурим, товарищ мой!"
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16.08.2022 21:29 Ответить
Крим - це Україна!
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16.08.2022 21:42 Ответить
/
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16.08.2022 22:09 Ответить
плантация бавовны расширяется ! .
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16.08.2022 22:11 Ответить
За вибухами на складі в Криму стоїть елітний український підрозділ - The New York Times
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16.08.2022 22:11 Ответить
Тільки тихо, нікому не кажіть!)

А то притягнуть цю світлину на свої телепомийки, ще полювання відкриють на цих хлопців.
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16.08.2022 23:14 Ответить
Метан рвонув, сухпайки то прострочені, не одній же селітрі вибухати.
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16.08.2022 22:30 Ответить
Та яка різнниця? Мені - як професійному військовому - дійсно цікаво - чим саме "ввалили" Однак наші"здогадки" можуть завадить Тому - мовчимо Головне - РЕЗУЛЬТАТ!!!
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16.08.2022 22:40 Ответить
Зараз вся зброя наскільки насичена іноземними компонентами, навіть у скрепних рабсіян, що можна просто через трафарет набити на корпусі made in Ukraine і все вона вітчизняного виробництва. Тому їбаш їх Вова...
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16.08.2022 22:48 Ответить
Тікайте через Чорнобиль , падли...
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17.08.2022 00:29 Ответить
Бандиты рабсейские, посмотрел сегодня на реакцию наших любимых уважаемых женщин, видно как радостно они реагировали на то, как рабсейских военных преступников уничтожали в Крыму. Вы твари, позорно проиграете эту войну. Ваша "спецаперация" по отношению к украинскому народу не просто ошибка, это полный крах векового тоталитарного режима.
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17.08.2022 01:01 Ответить
 
 