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Новини Газова війна
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Німеччина планує продовжити роботу АЕС через газову кризу

аес

Влада Німеччини планує відтермінувати закриття трьох останніх атомних електростанцій у країні через газову кризу, спровоковану Росією.

Про це The Wall Street Journal заявили кілька німецьких чиновників, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Для відтермінування закриття АЕС відповідне рішення має ухвалити німецький уряд після того, як оприлюднять оцінку енергетичних потреб Німеччини, яку завершать найближчими тижнями. Також може знадобитися голосування в парламенті. За даними німецьких чиновників, деталі продовження роботи АЕС ще обговорюють.

При цьому в німецькому уряді вважають, що вже дотримані кілька умов, які дозволяють відстрочити закриття станцій, заплановане на 31 грудня 2022 року. Одним з них є можливий дефіцит газу, а іншим - впевненість у безпеці використання реакторів.

За словами німецьких чиновників, відстрочка закриття АЕС не допоможе повністю вберегти країну від загрози нестачі електроенергії взимку, але дозволить зберегти близько 6% виробництва електроенергії в країні.

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Варто зауважити, що в уряді Німеччини поки немає єдиної думки щодо термінів продовження роботи АЕС. Одні чиновники стверджують, що продовження буде тільки на кілька місяців, а інші - до 2024 року.

Автор: 

АЕС (1158) газ (10500) Німеччина (7496)


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Топ коментарі
+13
У них АЕС були у доброму стані але росія підкупила кілька їх канцлерів які провадили політику підсадження ФРН "на газову голку" москви і такі дії мали успіх за зараз заплатить кожен німецький виборець..
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16.08.2022 23:04 Відповісти
+7
корупція в найвищих ешелонах влади,до пересічних німців вже це доходить але запізно,прийшов час платити..
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16.08.2022 23:07 Відповісти
+4
Мене одне цікавить! Що в Бундесі зовсім відсутні спецслужби? Як так сталося , що Німеччина тотально залежна від *********? І хто за це відповість і сяде пожиттєво до вязниці ?
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16.08.2022 23:04 Відповісти
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А що зелених батарейок,не вистачає?
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16.08.2022 22:57 Відповісти
А гундосіквідосік з єрмаком вирішили відмовитись від ЗАЕС...
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16.08.2022 22:59 Відповісти
Правильне рішення нарешті, повинні запустити всі атомні потужності мінімум рік два продовження строку дії.Забеспечив себе і якщо допоможуть сусідам електрикою це завдасть удару по рашці не гірше якщо б вони нам передали 200 леопардів.
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16.08.2022 23:00 Відповісти
У них АЕС були у доброму стані але росія підкупила кілька їх канцлерів які провадили політику підсадження ФРН "на газову голку" москви і такі дії мали успіх за зараз заплатить кожен німецький виборець..
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16.08.2022 23:04 Відповісти
Пам'ятайте і Бігуса і його компанію які ж зразу як прийшли до влади почали закуповувати електрику і бітуму з Росії та Білорусі.Литовці просили не купувати електрику з Білорусі а наші х.й клали і купували а тепер дайте нам зброї.... Прийде час всі ці паскуда мають бути покарані років на 20 без амністії.
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16.08.2022 23:31 Відповісти
Мене одне цікавить! Що в Бундесі зовсім відсутні спецслужби? Як так сталося , що Німеччина тотально залежна від *********? І хто за це відповість і сяде пожиттєво до вязниці ?
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16.08.2022 23:04 Відповісти
корупція в найвищих ешелонах влади,до пересічних німців вже це доходить але запізно,прийшов час платити..
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16.08.2022 23:07 Відповісти
у нас дофіга спецслужб, хто понесе відповідальність за те, що в нас коїться?
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16.08.2022 23:18 Відповісти
Якщо б тебе це насправді цікавило ти не задавав би таких дебільних питань а глянув де працює ексканслер Шредер)) уявляєш собі Обаму у раді деректорів газпрому...?)
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16.08.2022 23:21 Відповісти
одна з основних проблем буржуйщини - нестача електроенергії, ще гірше blackout, саме влітку, в саму спеку. випадання приватних та особливо промислових морозилок й холодильників, на довгий час не підтримуємий резервними генераторами приведе не тільки до тотальнонеможливого завонювання округи й привату, а й такого ж голоду. взимку простіше, трохи довше хавчик продержиться. то шо зубами коли поклацають від відносного холоду, то фігня. сьогодні стоматологія вже не знає як віпєндрюваться. зроблять нові зуби, кращі від вищербленних при клацанні )
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16.08.2022 23:05 Відповісти
Ну, все, значит немецкая "Тьма" отменяется...
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17.08.2022 03:15 Відповісти
 
 