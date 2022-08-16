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Новости Газовая война
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Германия планирует продолжить работу АЭС из-за газового кризиса

аес

Власти Германии планируют отсрочить закрытие трех последних атомных электростанций в стране из-за газового кризиса, спровоцированного Россией.

Об этом The Wall Street Journal заявили несколько немецких чиновников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Для отсрочки закрытия АЭС соответствующее решение должно принять немецкое правительство после того, как обнародуют оценку энергетических потребностей Германии, которую завершат в ближайшие недели. Также может понадобиться голосование в парламенте. По данным немецких чиновников, детали продления работы АЭС еще обсуждают.

При этом в немецком правительстве считают, что уже соблюдены несколько условий, которые позволяют отсрочить закрытие станций, запланированное на 31 декабря 2022 года. Одним из них является возможный дефицит газа, а другим - уверенность в безопасности использования реакторов.

По словам немецких чиновников, отсрочка закрытия АЭС не поможет полностью уберечь страну от угрозы нехватки электроэнергии зимой, но позволит сохранить около 6% производства электроэнергии в стране.

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Стоит отметить, что в правительстве Германии пока нет единого мнения по поводу сроков продления работы АЭС. Одни чиновники утверждают, что продление будет только на несколько месяцев, а другие – до 2024 года.

Автор: 

АЭС (547) Газ (10237) Германия (7082)


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Топ комментарии
+13
У них АЕС були у доброму стані але росія підкупила кілька їх канцлерів які провадили політику підсадження ФРН "на газову голку" москви і такі дії мали успіх за зараз заплатить кожен німецький виборець..
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16.08.2022 23:04 Ответить
+7
корупція в найвищих ешелонах влади,до пересічних німців вже це доходить але запізно,прийшов час платити..
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16.08.2022 23:07 Ответить
+4
Мене одне цікавить! Що в Бундесі зовсім відсутні спецслужби? Як так сталося , що Німеччина тотально залежна від *********? І хто за це відповість і сяде пожиттєво до вязниці ?
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16.08.2022 23:04 Ответить
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А що зелених батарейок,не вистачає?
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16.08.2022 22:57 Ответить
А гундосіквідосік з єрмаком вирішили відмовитись від ЗАЕС...
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16.08.2022 22:59 Ответить
Правильне рішення нарешті, повинні запустити всі атомні потужності мінімум рік два продовження строку дії.Забеспечив себе і якщо допоможуть сусідам електрикою це завдасть удару по рашці не гірше якщо б вони нам передали 200 леопардів.
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16.08.2022 23:00 Ответить
У них АЕС були у доброму стані але росія підкупила кілька їх канцлерів які провадили політику підсадження ФРН "на газову голку" москви і такі дії мали успіх за зараз заплатить кожен німецький виборець..
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16.08.2022 23:04 Ответить
Пам'ятайте і Бігуса і його компанію які ж зразу як прийшли до влади почали закуповувати електрику і бітуму з Росії та Білорусі.Литовці просили не купувати електрику з Білорусі а наші х.й клали і купували а тепер дайте нам зброї.... Прийде час всі ці паскуда мають бути покарані років на 20 без амністії.
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16.08.2022 23:31 Ответить
Мене одне цікавить! Що в Бундесі зовсім відсутні спецслужби? Як так сталося , що Німеччина тотально залежна від *********? І хто за це відповість і сяде пожиттєво до вязниці ?
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16.08.2022 23:04 Ответить
корупція в найвищих ешелонах влади,до пересічних німців вже це доходить але запізно,прийшов час платити..
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16.08.2022 23:07 Ответить
у нас дофіга спецслужб, хто понесе відповідальність за те, що в нас коїться?
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16.08.2022 23:18 Ответить
Якщо б тебе це насправді цікавило ти не задавав би таких дебільних питань а глянув де працює ексканслер Шредер)) уявляєш собі Обаму у раді деректорів газпрому...?)
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16.08.2022 23:21 Ответить
одна з основних проблем буржуйщини - нестача електроенергії, ще гірше blackout, саме влітку, в саму спеку. випадання приватних та особливо промислових морозилок й холодильників, на довгий час не підтримуємий резервними генераторами приведе не тільки до тотальнонеможливого завонювання округи й привату, а й такого ж голоду. взимку простіше, трохи довше хавчик продержиться. то шо зубами коли поклацають від відносного холоду, то фігня. сьогодні стоматологія вже не знає як віпєндрюваться. зроблять нові зуби, кращі від вищербленних при клацанні )
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16.08.2022 23:05 Ответить
Ну, все, значит немецкая "Тьма" отменяется...
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17.08.2022 03:15 Ответить
 
 