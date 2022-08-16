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Новини Війна
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Рашисти обмежили видачу гумдопомоги для населення окупованого Маріуполя, - міськрада

маріуполь

Російські загарбники все менше видають гуманітарної допомоги маріупольцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Мета таких дій зрозуміла - змусити жителів піти на принизливі, а часом і небезпечні роботи з розбіру завалів та розмінування. А також розпочати приховану мобілізацію, аби "тихенько" відправити на фронт. Так само як це робили з жителями так званої "днр" та "лнр", - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що з 15 серпня почали видавати допомогу лише соціально-незахищеним категоріям та безробітним на обліку в "центрі зайнятості "ДНР".

"Тепер отримати хоч якусь їжу зможуть лише діти, вагітні жінки, одинокі матері, інваліди, пенсіонери. Інші ж тепер мають шукати роботу, якої у місті просто немає. Куратори з росії ставлять задачі через погані новини на фронті, як результат - колаборанти посили свої дії з прихованої мобілізації, істерично надсилаючи жителям смс з пропозиціями роботи на так званій державній службі. А насправді - кинуть воювати", - повідомили в міськраді.

Влада закликає жителів окупованого Маріуполя за будь-якої можливості виїжджати з міста.

Також читайте: Встановлені окупантами в Маріуполі електроопори не витримали першої ж зливи і впали

Автор: 

Маріуполь (3245) окупація (6755)


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Як там взагалі можна жити зараз, навіть не уявляю.
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17.08.2022 00:10 Відповісти
Так а нам що робити?
показати весь коментар
17.08.2022 00:17 Відповісти
 
 