Рашисти обмежили видачу гумдопомоги для населення окупованого Маріуполя, - міськрада

Російські загарбники все менше видають гуманітарної допомоги маріупольцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Мета таких дій зрозуміла - змусити жителів піти на принизливі, а часом і небезпечні роботи з розбіру завалів та розмінування. А також розпочати приховану мобілізацію, аби "тихенько" відправити на фронт. Так само як це робили з жителями так званої "днр" та "лнр", - йдеться в повідомлені.



Зазначається, що з 15 серпня почали видавати допомогу лише соціально-незахищеним категоріям та безробітним на обліку в "центрі зайнятості "ДНР".

"Тепер отримати хоч якусь їжу зможуть лише діти, вагітні жінки, одинокі матері, інваліди, пенсіонери. Інші ж тепер мають шукати роботу, якої у місті просто немає. Куратори з росії ставлять задачі через погані новини на фронті, як результат - колаборанти посили свої дії з прихованої мобілізації, істерично надсилаючи жителям смс з пропозиціями роботи на так званій державній службі. А насправді - кинуть воювати", - повідомили в міськраді.

Влада закликає жителів окупованого Маріуполя за будь-якої можливості виїжджати з міста.

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