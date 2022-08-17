Росія повідомила про новий контракт з Туреччиною щодо С-400. Анкара спростувала
Росія заявила, що підписала контракт на постачання Туреччині додаткових ракет ППО, але Анкара швидко спростувала укладання нової угоди.
Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Глава Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії Дмитро Шугаєв заявив, що новий контракт включає локальне виробництво в Туреччині компонентів російської системи протиракетної оборони С-400.
Турецьке агентство оборонних закупівель SSB оперативно спростувало факт підписання другої угоди про закупівлю, заявивши, що з моменту укладання первинної угоди у 2017 році умови не зазнали жодних змін.
Як підкреслює Bloomberg, швидке спростування з боку Анкари наголошує на зміні характеру її "балансування" з моменту початку вторгнення Росії в Україну.
Турецький уряд озброює Київ бойовими безпілотниками, щоб допомогти йому захиститися від Москви, але утримується від приєднання до західних санкцій, спрямованих проти приватних осіб та держкомпаній у Росії.
Зазначається, що нова угода про купівлю російських ракетних систем у розпал війни в Україні може знову спричинити напруженість у відносинах із членами НАТО, включаючи США, які, як і раніше, виступають проти купівлі Туреччиною С-400.
США заборонили Туреччині розробляти та отримувати винищувачі-невидимки F-35 корпорації Lockheed Martin після того, як Анкара проігнорувала вимогу Вашингтона та НАТО не купувати першу систему С-400 через потенційні ризики для розвідки.
Напруженість знизилася на саміті НАТО в червні, коли президент США Джо Байден сказав Реджепу Тайіпу Ердогану, що підтримує продаж літаків F-16 для модернізації ВПС Туреччини після того, як Анкара відмовилася від заперечень проти приєднання Швеції та Фінляндії до Альянсу.
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У раиси из-за санкций нет доступа к западной электронике, а организовав производство в Турции, она надеется их обойти.
Тепер його не купують навіть на металобрухт.
Тільки зброя може заткнути їм чорного рота.
но иметь с кацапами дело всё равно что насрать себе в штаны