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Новини
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Росія повідомила про новий контракт з Туреччиною щодо С-400. Анкара спростувала

ердоган,путін

Росія заявила, що підписала контракт на постачання Туреччині додаткових ракет ППО, але Анкара швидко спростувала укладання нової угоди.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Глава Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії Дмитро Шугаєв заявив, що новий контракт включає локальне виробництво в Туреччині компонентів російської системи протиракетної оборони С-400.

Турецьке агентство оборонних закупівель SSB оперативно спростувало факт підписання другої угоди про закупівлю, заявивши, що з моменту укладання первинної угоди у 2017 році умови не зазнали жодних змін.

Читайте: Кулеба про позицію Ердогана щодо Росії та України: Стародавні традиції османської дипломатії

Як підкреслює Bloomberg, швидке спростування з боку Анкари наголошує на зміні характеру її "балансування" з моменту початку вторгнення Росії в Україну.

Турецький уряд озброює Київ бойовими безпілотниками, щоб допомогти йому захиститися від Москви, але утримується від приєднання до західних санкцій, спрямованих проти приватних осіб та держкомпаній у Росії.

Зазначається, що нова угода про купівлю російських ракетних систем у розпал війни в Україні може знову спричинити напруженість у відносинах із членами НАТО, включаючи США, які, як і раніше, виступають проти купівлі Туреччиною С-400.

Також читайте: Туреччина ігнорує заклики до санкцій і вихваляється торговим бумом з РФ, - Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

США заборонили Туреччині розробляти та отримувати винищувачі-невидимки F-35 корпорації Lockheed Martin після того, як Анкара проігнорувала вимогу Вашингтона та НАТО не купувати першу систему С-400 через потенційні ризики для розвідки.

Напруженість знизилася на саміті НАТО в червні, коли президент США Джо Байден сказав Реджепу Тайіпу Ердогану, що підтримує продаж літаків F-16 для модернізації ВПС Туреччини після того, як Анкара відмовилася від заперечень проти приєднання Швеції та Фінляндії до Альянсу.

Автор: 

зброя (7545) росія (66193) Туреччина (3630)


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Топ коментарі
+14
Наши славные ВСУ умножили на ноль все эти кацапские С300, с400 и остальное ПВОшное барахло из кацапии. Не только турки, а и весь остальной мир давно понял, что практически вся новейшая техника репоедов - это говно, не прошедшее тастирование в войне в Украине. За то американские Хаймерсы, Джевелины, гаубицы в боевых условиях на наших фронтах так успешно громят кацапов, что заказы на эту технику уже расписаны на много лет вперед.
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17.08.2022 07:39 Відповісти
+13
Україна зробила гарну рекламу С-400.
Тепер його не купують навіть на металобрухт.
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17.08.2022 07:06 Відповісти
+9
Лапатні аналагавнєтниє аналагавнєти вже нікому не потрібні...
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17.08.2022 07:01 Відповісти
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Лапатні аналагавнєтниє аналагавнєти вже нікому не потрібні...
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17.08.2022 07:01 Відповісти
Хлам нікому не потрібний.
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17.08.2022 07:03 Відповісти
Вы пропустили важную фразу: "...Дмитро Шугаєв заявив, що новий контракт включає локальне виробництво в Туреччині компонентів російської системи протиракетної оборони С-400..."
У раиси из-за санкций нет доступа к западной электронике, а организовав производство в Турции, она надеется их обойти.
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17.08.2022 08:58 Відповісти
Україна зробила гарну рекламу С-400.
Тепер його не купують навіть на металобрухт.
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17.08.2022 07:06 Відповісти
Тільки дурень буде купувати москальський металобрухт
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17.08.2022 07:15 Відповісти
Можете тепер своїм союзникам в Камерун чи Ефіопію продати, перероблять на зерновози, толк хоч якийсь буде.
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17.08.2022 07:20 Відповісти
Пхах
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17.08.2022 07:26 Відповісти
Козломорді орки видають мрії за дійсність ,
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17.08.2022 07:35 Відповісти
осман якраз веде переговори про купівлю 35. а бабуїни зайнялися звмчною справою Галустіна, н...... під дверима. Хочеться побачити ідіота який купить ці ракетки, навіть за хабар.
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17.08.2022 07:35 Відповісти
Наши славные ВСУ умножили на ноль все эти кацапские С300, с400 и остальное ПВОшное барахло из кацапии. Не только турки, а и весь остальной мир давно понял, что практически вся новейшая техника репоедов - это говно, не прошедшее тастирование в войне в Украине. За то американские Хаймерсы, Джевелины, гаубицы в боевых условиях на наших фронтах так успешно громят кацапов, что заказы на эту технику уже расписаны на много лет вперед.
показати весь коментар
17.08.2022 07:39 Відповісти
Кремль, як завжди,бреше й не червоніє..
Тільки зброя може заткнути їм чорного рота.
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17.08.2022 08:16 Відповісти
Російські рк С-400 у каталогу "Зброя-2022" перейшли з розділу "системи протиповітряної оборони", у рубрику "Стовпи для огорожі свійських тварин у стилі "мілітарі"....
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17.08.2022 09:49 Відповісти
наверняка контракт есть, просто турки хотели держать это в секрете от сюзников по НАТО.
но иметь с кацапами дело всё равно что насрать себе в штаны
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17.08.2022 10:51 Відповісти
 
 