Німеччина не відтерміновуватиме закриття АЕС, - уряд спростував повідомлення

Уряд Німеччини спростував повідомлення ЗМІ про те, що він вирішив відкласти закриття останніх трьох атомних електростанцій, заявивши, що ухвалить остаточне рішення після отримання результатів поточних стрес-тестів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

АЕС мають бути закриті до кінця року відповідно до законодавства, запровадженого урядом колишньої канцлерки Ангели Меркель після аварії на АЕС "Фукусіма" в Японії у 2011 році.

Але в Німеччині йдуть інтенсивні дебати про те, чи варто продовжувати їхню роботу, враховуючи можливу енергетичну кризу цієї зими після скорочення постачання російського газу.

Електростанції, якими управляють E.ON, RWE та EnBW, виробляють близько 6% електроенергії в країні.

Раніше, посилаючись на неназваних офіційних осіб, The Wall Street Journal повідомило, що уряд Німеччини вирішив залишити АЕС у робочому стані після кінця цього року.

АЕС (1178) Німеччина (7735) енергетика (2696) атомна енергетика (523)
Розберіться уже ,а то пишуть інформацію без підтвердження.
17.08.2022 10:21 Відповісти
Епічні довбодятли, заженуть народ у дебри,але популістську хрінь закінчать
17.08.2022 10:21 Відповісти
6% електрики від АЕС? А решта? Газ-вугілля? Зелені разом з німцями ********* остаточно???
17.08.2022 10:25 Відповісти
как ни крутиа АЭС эхто единственный выход для цивилизации..да ректоры требуют модернизаций изменения в конструкции усиления безопасности систем дублирвоания и так далее но уголь и газ какое уж тут сокращение в связи с изменением климата а солнечная энергетика для германии это просто АНЕКДОТ солнце там бывает 100 дней в Году...
17.08.2022 10:44 Відповісти
Немчура надеется что до зимы усадит нас с ****** на переговоры, мы капитулируем и в благодарность ***** даст немцам скидку на газ.
17.08.2022 10:49 Відповісти
Это похоже на наш доморощенный Зеленый Квартал. На носу зима и рост тарифов 5а э энэргию, амнемцы продолжают играться в игрушки.
17.08.2022 11:00 Відповісти
Самі своїй економіці риють могилу. Щось до них починає доходити, але занадто повільно...
17.08.2022 11:04 Відповісти
Это -- выстрел себе в обе ноги.
17.08.2022 11:09 Відповісти
 
 