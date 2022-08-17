Німеччина не відтерміновуватиме закриття АЕС, - уряд спростував повідомлення

Уряд Німеччини спростував повідомлення ЗМІ про те, що він вирішив відкласти закриття останніх трьох атомних електростанцій, заявивши, що ухвалить остаточне рішення після отримання результатів поточних стрес-тестів.

АЕС мають бути закриті до кінця року відповідно до законодавства, запровадженого урядом колишньої канцлерки Ангели Меркель після аварії на АЕС "Фукусіма" в Японії у 2011 році.

Але в Німеччині йдуть інтенсивні дебати про те, чи варто продовжувати їхню роботу, враховуючи можливу енергетичну кризу цієї зими після скорочення постачання російського газу.

Електростанції, якими управляють E.ON, RWE та EnBW, виробляють близько 6% електроенергії в країні.

Раніше, посилаючись на неназваних офіційних осіб, The Wall Street Journal повідомило, що уряд Німеччини вирішив залишити АЕС у робочому стані після кінця цього року.