На Рівненській АЕС побудують новий енергоблок

НАЕК "Енергоатом" вирішив побудувати новий енергоблок на Рівненській атомній електростанції у Вараші. Його планують запустити в експлуатацію у 2032 році.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Блок потужністю 1100 МВт будуватиметься за американською технологією АР1000 компанії Westinghouse.

Уже виконано низку передпроєктних робіт, зокрема аналіз наявного й перспективного використання водних ресурсів району розташування АЕС, аналіз наявної інфраструктури РАЕС і міжсистемних зв’язків західного регіону енергосистеми України. Проведені також передпроєктні роботи з визначення обмежувальних геологічних умов до вибору енергоблока.

Будівництво енергоблока №5 Рівненської АЕС викликане необхідністю заміщення потужностей енергоблоків № 1, 2, термін продовження експлуатації яких завершується у 2030-2031 роках.

Рівненська АЕС має два реактори ВВЕР-440 (енергоблоки №1 і №2) і два реактори ВВЕР-1000 (енергоблоки №3 і №4). У липні 2022 року РАЕС стала третьою електростанцією, де почали використовувати американське ядерне паливо замість російського.