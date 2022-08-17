УКР
На Рівненській АЕС побудують новий енергоблок

НАЕК "Енергоатом" вирішив побудувати новий енергоблок на Рівненській атомній електростанції у Вараші. Його планують запустити в експлуатацію у 2032 році.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Блок потужністю 1100 МВт будуватиметься за американською технологією АР1000 компанії Westinghouse.

Уже виконано низку передпроєктних робіт, зокрема аналіз наявного й перспективного використання водних ресурсів району розташування АЕС, аналіз наявної інфраструктури РАЕС і міжсистемних зв’язків західного регіону енергосистеми України. Проведені також передпроєктні роботи з визначення обмежувальних геологічних умов до вибору енергоблока.

Будівництво енергоблока №5 Рівненської АЕС викликане необхідністю заміщення потужностей енергоблоків № 1, 2, термін продовження експлуатації яких завершується у 2030-2031 роках.

Рівненська АЕС має два реактори ВВЕР-440 (енергоблоки №1 і №2) і два реактори ВВЕР-1000 (енергоблоки №3 і №4). У липні 2022 року РАЕС стала третьою електростанцією, де почали використовувати американське ядерне паливо замість російського.

+9
А экологическая активистка Грета Тунберг, инициатор глобальных акций в защиту климата Fridays for Future, считает, что ядерная энергия может быть "небольшой частью очень большого нового безуглеродного решения энергетических вопросов".
Грета борется за то чтобы остановит изменения климата, который меняется из-за парникового эффекта и вызван сжиганием нефти, газа и угля.
Атомная энергетика не сжигает ни то ни другое ни третье. В этой связи атомку останавливать выгодно только ПУТИНУ и РАШЕ.
и вообще я считаю, что истерику среди украинцев, мол "та ничо уголь и нефть не влияют на климат" разогнали пригожинцы. Как и наезды на ту же Грету.
Украине ВЫГОДНО чтобы мир отказался от нефти и газа. Мы их не особо производим, а Раша только от них и живет и свои миллиарды зарабатывает а потом убивает нас на нефте-и газодоллары.
17.08.2022 11:31 Відповісти
+3
Если не вмешается Ахметов и КО со своими *зелеными тарифами*. Ето же у них золотую жилу отберут.
17.08.2022 11:37 Відповісти
+1
ВостГОК положили и радуються , правильно зачем кормить украинцев.
17.08.2022 11:37 Відповісти
Атомку зупиняти путіну не вигідно, тому що у рашці вона теж не останню чергу займає. Маю на увазі у рашки дуже добре розвинена атомна енергетика й вони багато будують (будували) енергоблоків по цілому світу.
17.08.2022 11:53 Відповісти
Грета ни за что не борется.Её тупо используют.
Те кто используют борются за бабло.
17.08.2022 11:55 Відповісти
Турбенг малолетняя дебилка что ничего не смыслит ни в экологии ни во всем остальном.
17.08.2022 13:54 Відповісти
Може зараз не на часі щось будувати ? Всі гроші на виготовлення зброї при чому бажано відкривати заводи в Польші на прикордонних землях, а українці хай там працюють за меншу оплату ніж поляки.
17.08.2022 14:42 Відповісти
Може нараз у білорасєї побудувати...
17.08.2022 11:47 Відповісти
ну ...це не завтра буде...
17.08.2022 11:52 Відповісти
Будувати нові енергоблоки потрібно! У діючих закінчується термін експлуатації.
17.08.2022 12:18 Відповісти
Может производство снарядов?Война ведь?
17.08.2022 11:56 Відповісти
в условиях примения дальнобойных ракет?! Только в Польше, если разрешат.
17.08.2022 12:42 Відповісти
А зачем? Что бы сразу после введения в эксплуатацию отключить? Рашкина и белорашкина энергия дешевле же.
17.08.2022 12:47 Відповісти
спочатку потрібно дати звізди бульбашам.
а можливо і кордон посунути трохи північніше... суворо задля ядерної безпики...
17.08.2022 13:38 Відповісти
Побудують під ракету 😄
17.08.2022 21:48 Відповісти
 
 