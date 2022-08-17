На Рівненській АЕС побудують новий енергоблок
НАЕК "Енергоатом" вирішив побудувати новий енергоблок на Рівненській атомній електростанції у Вараші. Його планують запустити в експлуатацію у 2032 році.
Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Блок потужністю 1100 МВт будуватиметься за американською технологією АР1000 компанії Westinghouse.
Уже виконано низку передпроєктних робіт, зокрема аналіз наявного й перспективного використання водних ресурсів району розташування АЕС, аналіз наявної інфраструктури РАЕС і міжсистемних зв’язків західного регіону енергосистеми України. Проведені також передпроєктні роботи з визначення обмежувальних геологічних умов до вибору енергоблока.
Будівництво енергоблока №5 Рівненської АЕС викликане необхідністю заміщення потужностей енергоблоків № 1, 2, термін продовження експлуатації яких завершується у 2030-2031 роках.
Рівненська АЕС має два реактори ВВЕР-440 (енергоблоки №1 і №2) і два реактори ВВЕР-1000 (енергоблоки №3 і №4). У липні 2022 року РАЕС стала третьою електростанцією, де почали використовувати американське ядерне паливо замість російського.
Грета борется за то чтобы остановит изменения климата, который меняется из-за парникового эффекта и вызван сжиганием нефти, газа и угля.
Атомная энергетика не сжигает ни то ни другое ни третье. В этой связи атомку останавливать выгодно только ПУТИНУ и РАШЕ.
и вообще я считаю, что истерику среди украинцев, мол "та ничо уголь и нефть не влияют на климат" разогнали пригожинцы. Как и наезды на ту же Грету.
Украине ВЫГОДНО чтобы мир отказался от нефти и газа. Мы их не особо производим, а Раша только от них и живет и свои миллиарды зарабатывает а потом убивает нас на нефте-и газодоллары.
Те кто используют борются за бабло.
а можливо і кордон посунути трохи північніше... суворо задля ядерної безпики...