На Ривненской АЭС построят новый энергоблок
НАЭК "Энергоатом" решил построить новый энергоблок на Ривненской атомной электростанции в Вараше. Его планируется запустить в эксплуатацию в 2032 году.
Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.
Блок мощностью 1100 МВт будет строиться по американской технологии АР1000 компании Westinghouse.
Уже выполнен ряд предпроектных работ, в частности, анализ имеющегося и перспективного использования водных ресурсов района расположения АЭС, анализ существующей инфраструктуры РАЭС и межсистемных связей западного региона энергосистемы Украины. Проведены также предпроектные работы по определению ограничительных геологических условий для выбора энергоблока.
Строительство энергоблока №5 Ривненской АЭС вызвано необходимостью замещения мощностей энергоблоков №1, 2, срок продления эксплуатации которых истекает в 2030-2031 годах.
Ривненская АЭС имеет два реактора ВВЭР-440 (энергоблоки №1 и №2) и два реактора ВВЭР-1000 (энергоблоки №3 и №4). В июле 2022 года РАЭС стала третьей электростанцией, где стали использовать американское ядерное топливо вместо российского.
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Грета борется за то чтобы остановит изменения климата, который меняется из-за парникового эффекта и вызван сжиганием нефти, газа и угля.
Атомная энергетика не сжигает ни то ни другое ни третье. В этой связи атомку останавливать выгодно только ПУТИНУ и РАШЕ.
и вообще я считаю, что истерику среди украинцев, мол "та ничо уголь и нефть не влияют на климат" разогнали пригожинцы. Как и наезды на ту же Грету.
Украине ВЫГОДНО чтобы мир отказался от нефти и газа. Мы их не особо производим, а Раша только от них и живет и свои миллиарды зарабатывает а потом убивает нас на нефте-и газодоллары.
Те кто используют борются за бабло.
а можливо і кордон посунути трохи північніше... суворо задля ядерної безпики...