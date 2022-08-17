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На Ривненской АЭС построят новый энергоблок

аес,рівненська

НАЭК "Энергоатом" решил построить новый энергоблок на Ривненской атомной электростанции в Вараше. Его планируется запустить в эксплуатацию в 2032 году.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

Блок мощностью 1100 МВт будет строиться по американской технологии АР1000 компании Westinghouse.

Уже выполнен ряд предпроектных работ, в частности, анализ имеющегося и перспективного использования водных ресурсов района расположения АЭС, анализ существующей инфраструктуры РАЭС и межсистемных связей западного региона энергосистемы Украины. Проведены также предпроектные работы по определению ограничительных геологических условий для выбора энергоблока.

Строительство энергоблока №5 Ривненской АЭС вызвано необходимостью замещения мощностей энергоблоков №1, 2, срок продления эксплуатации которых истекает в 2030-2031 годах.

Читайте: Российские хакеры совершили беспрецедентную кибератаку на сайт "Энергоатома"

Ривненская АЭС имеет два реактора ВВЭР-440 (энергоблоки №1 и №2) и два реактора ВВЭР-1000 (энергоблоки №3 и №4). В июле 2022 года РАЭС стала третьей электростанцией, где стали использовать американское ядерное топливо вместо российского.

АЭС (547) реактор (8) Ровно (533) строительство (1997) Энергоатом (412) атомная энергетика (294)


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Топ комментарии
+9
А экологическая активистка Грета Тунберг, инициатор глобальных акций в защиту климата Fridays for Future, считает, что ядерная энергия может быть "небольшой частью очень большого нового безуглеродного решения энергетических вопросов".
Грета борется за то чтобы остановит изменения климата, который меняется из-за парникового эффекта и вызван сжиганием нефти, газа и угля.
Атомная энергетика не сжигает ни то ни другое ни третье. В этой связи атомку останавливать выгодно только ПУТИНУ и РАШЕ.
и вообще я считаю, что истерику среди украинцев, мол "та ничо уголь и нефть не влияют на климат" разогнали пригожинцы. Как и наезды на ту же Грету.
Украине ВЫГОДНО чтобы мир отказался от нефти и газа. Мы их не особо производим, а Раша только от них и живет и свои миллиарды зарабатывает а потом убивает нас на нефте-и газодоллары.
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17.08.2022 11:31 Ответить
+3
Если не вмешается Ахметов и КО со своими *зелеными тарифами*. Ето же у них золотую жилу отберут.
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17.08.2022 11:37 Ответить
+1
ВостГОК положили и радуються , правильно зачем кормить украинцев.
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17.08.2022 11:37 Ответить
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А экологическая активистка Грета Тунберг, инициатор глобальных акций в защиту климата Fridays for Future, считает, что ядерная энергия может быть "небольшой частью очень большого нового безуглеродного решения энергетических вопросов".
Грета борется за то чтобы остановит изменения климата, который меняется из-за парникового эффекта и вызван сжиганием нефти, газа и угля.
Атомная энергетика не сжигает ни то ни другое ни третье. В этой связи атомку останавливать выгодно только ПУТИНУ и РАШЕ.
и вообще я считаю, что истерику среди украинцев, мол "та ничо уголь и нефть не влияют на климат" разогнали пригожинцы. Как и наезды на ту же Грету.
Украине ВЫГОДНО чтобы мир отказался от нефти и газа. Мы их не особо производим, а Раша только от них и живет и свои миллиарды зарабатывает а потом убивает нас на нефте-и газодоллары.
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17.08.2022 11:31 Ответить
Атомку зупиняти путіну не вигідно, тому що у рашці вона теж не останню чергу займає. Маю на увазі у рашки дуже добре розвинена атомна енергетика й вони багато будують (будували) енергоблоків по цілому світу.
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17.08.2022 11:53 Ответить
Грета ни за что не борется.Её тупо используют.
Те кто используют борются за бабло.
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17.08.2022 11:55 Ответить
Турбенг малолетняя дебилка что ничего не смыслит ни в экологии ни во всем остальном.
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17.08.2022 13:54 Ответить
Може зараз не на часі щось будувати ? Всі гроші на виготовлення зброї при чому бажано відкривати заводи в Польші на прикордонних землях, а українці хай там працюють за меншу оплату ніж поляки.
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17.08.2022 14:42 Ответить
Если не вмешается Ахметов и КО со своими *зелеными тарифами*. Ето же у них золотую жилу отберут.
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17.08.2022 11:37 Ответить
ВостГОК положили и радуються , правильно зачем кормить украинцев.
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17.08.2022 11:37 Ответить
Може нараз у білорасєї побудувати...
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17.08.2022 11:47 Ответить
ну ...це не завтра буде...
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17.08.2022 11:52 Ответить
Будувати нові енергоблоки потрібно! У діючих закінчується термін експлуатації.
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17.08.2022 12:18 Ответить
Может производство снарядов?Война ведь?
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17.08.2022 11:56 Ответить
в условиях примения дальнобойных ракет?! Только в Польше, если разрешат.
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17.08.2022 12:42 Ответить
А зачем? Что бы сразу после введения в эксплуатацию отключить? Рашкина и белорашкина энергия дешевле же.
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17.08.2022 12:47 Ответить
спочатку потрібно дати звізди бульбашам.
а можливо і кордон посунути трохи північніше... суворо задля ядерної безпики...
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17.08.2022 13:38 Ответить
Побудують під ракету 😄
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17.08.2022 21:48 Ответить
 
 