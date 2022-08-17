На Ривненской АЭС построят новый энергоблок

НАЭК "Энергоатом" решил построить новый энергоблок на Ривненской атомной электростанции в Вараше. Его планируется запустить в эксплуатацию в 2032 году.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

Блок мощностью 1100 МВт будет строиться по американской технологии АР1000 компании Westinghouse.

Уже выполнен ряд предпроектных работ, в частности, анализ имеющегося и перспективного использования водных ресурсов района расположения АЭС, анализ существующей инфраструктуры РАЭС и межсистемных связей западного региона энергосистемы Украины. Проведены также предпроектные работы по определению ограничительных геологических условий для выбора энергоблока.

Строительство энергоблока №5 Ривненской АЭС вызвано необходимостью замещения мощностей энергоблоков №1, 2, срок продления эксплуатации которых истекает в 2030-2031 годах.

Читайте: Российские хакеры совершили беспрецедентную кибератаку на сайт "Энергоатома"

Ривненская АЭС имеет два реактора ВВЭР-440 (энергоблоки №1 и №2) и два реактора ВВЭР-1000 (энергоблоки №3 и №4). В июле 2022 года РАЭС стала третьей электростанцией, где стали использовать американское ядерное топливо вместо российского.