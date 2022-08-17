У Маріуполі автомобілі містян ставитимуть "на особливий облік", - міськрада
В окупованому Маріуполі росіяни та колаборанти привласнюють авто та "легалізують" це через "особливий облік".
Про це повідомляють на сторінці Маріупольської міської ради, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, окупанти вирішили легалізувати вкрадені у маріупольців автівки. Окупаційна влада дозволила ставити "на особливий облік" автомобілі на які, через війну втрачені, відсутні або викрадені реєстраційні документи. Тобто окупанти, колаборанти та їх пособники можуть привласнювати будь-які авто маріупольців, що евакуювалися з міста.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники все менше видають гуманітарної допомоги маріупольцям. З 15 серпня почали видавати допомогу лише соціально-незахищеним категоріям та безробітним, що перебувають на обліку в "центрі зайнятості "ДНР".
