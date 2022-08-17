УКР
У Маріуполі автомобілі містян ставитимуть "на особливий облік", - міськрада

маріуполь

В окупованому Маріуполі росіяни та колаборанти привласнюють авто та "легалізують" це через "особливий облік".

Про це повідомляють на сторінці Маріупольської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти вирішили легалізувати вкрадені у маріупольців автівки. Окупаційна влада дозволила ставити "на особливий облік" автомобілі на які, через війну втрачені, відсутні або викрадені реєстраційні документи. Тобто окупанти, колаборанти та їх пособники можуть привласнювати будь-які авто маріупольців, що евакуювалися з міста.

Читайте також: Міськрада Маріуполя про приховану мобілізацію: містянам пропонують вакансії у "державній воєнізованій рятувальній службі". ФОТО

Раніше повідомлялося, що російські загарбники все менше видають гуманітарної допомоги маріупольцям. З 15 серпня почали видавати допомогу лише соціально-незахищеним категоріям та безробітним, що перебувають на обліку в "центрі зайнятості "ДНР".

дивно...що у містян там ще є автомобілі... і чим вони їх заправляють ? і куди на них їздять?
17.08.2022 12:03 Відповісти
так хорошо жили и все равно всегда было мало, где то всегда лучше и больше
17.08.2022 12:08 Відповісти
Може війна допоможе нашому наріду стати дорослішим та відповідальним
17.08.2022 13:30 Відповісти
 
 