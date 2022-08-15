Міськрада Маріуполя про приховану мобілізацію: містянам пропонують вакансії у "державній воєнізованій рятувальній службі". ФОТО

Маріупольці отримують запрошення на роботу в Донецькій області.

Про це повідомляється на сторінці Маріупольської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Маріуполі продовжується прихована мобілізація. Жителі міста отримують смс, де їм пропонують працювати у так званій державній воєнізованій рятувальній службі водіями та машиністами та території Донецька, Горлівки та Макіївки.

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"Насправді відбувається прихована мобілізація: людей просто збирають та відправляють на фронт. Як це робили у Донецьку. Таким чином, росіяни хочуть використовувати мирних маріупольців у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції. Закликаємо маріупольців не вестися на такі чи інші пропозиції від російських окупантів. Виїжджайте з міста та не ризикуйте своїм життям!", - йдеться в повідомленні.