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Міськрада Маріуполя про приховану мобілізацію: містянам пропонують вакансії у "державній воєнізованій рятувальній службі". ФОТО

маріуполь

Маріупольці отримують запрошення на роботу в Донецькій області.

Про це повідомляється на сторінці Маріупольської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Маріуполі продовжується прихована мобілізація. Жителі міста отримують смс, де їм пропонують працювати у так званій державній воєнізованій рятувальній службі водіями та машиністами та території Донецька, Горлівки та Макіївки.

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"Насправді відбувається прихована мобілізація: людей просто збирають та відправляють на фронт. Як це робили у Донецьку. Таким чином, росіяни хочуть використовувати мирних маріупольців у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції. Закликаємо маріупольців не вестися на такі чи інші пропозиції від російських окупантів. Виїжджайте з міста та не ризикуйте своїм життям!", - йдеться в повідомленні.

Міськрада Маріуполя про приховану мобілізацію: містянам пропонують вакансії у державній воєнізованій рятувальній службі 01

армія рф (17854) Маріуполь (3243) окупація (6751) Донецька область (8824) мобілізація (3121)


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15.08.2022 12:01 Відповісти
Надо записываться
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15.08.2022 12:07 Відповісти
и пойдут и запишутся
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15.08.2022 12:13 Відповісти
 
 